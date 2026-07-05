Tекст: Станислав Лещенко

Статистика гласит, что жители Финляндии едят ржаного хлеба больше всех в мире – не менее 15 кг в год на человека. В структуре посевов традиционно доминируют зерновые – ячмень, овес и пшеница. При этом местная аграрная отрасль имеет значительную нужду в удобрениях – по понятным причинам суровости северного климата.

Немудрено, что даже в рамках санкций ЕС не запрещал поставки удобрений из РФ – они были разрешены ради обеспечения «мировой продовольственной безопасности». Понятно, что в Хельсинки думали в первую очередь не о мировой, а о собственной безопасности. Удобрения из России шли в финский порт Муссало (пригород Котка) и покрывали 10–15% всего финского импорта этой продукции.

Не менее важным, чем российские удобрения, является для финнов и российский аммиак, необходимый для производства удобрений. Норвежский промышленный гигант Yara, специализирующийся на производстве азотных удобрений и снабжающий ими и Финляндию, сам аммиака в достаточном количестве не производит. Спрос на удобрения в Финляндии в прошлом году достиг рекордного уровня: так, в июне 2025-го финские аграрии за день скупили практически все запасы у местного производителя, так что компании Yara Finland пришлось даже приостановить продажи.

Удобрения шли не только для нужд финских фермеров. Финляндия выступала в роли транзитного хаба: грузы поступали по железной дороге, хранились и перегружались в порту, а затем отправлялись морским путем в другие государства. В 2025 году через порт Муссало прошло почти 3 млн тонн удобрений, то есть 23% от всего грузооборота.

Примечательно и то, что финские власти, закрывшие сухопутную границу с Россией в ноябре 2023 года, оставили работающим железнодорожный погранпереход Вайниккала – специально для того, чтобы поставки аммиака из России не прекращались. По данным таможенной статистики, в 2022-2025 гг Финляндия ввезла российского аммиака на 434 млн евро. Продолжение закупок российского аммиака финские эксперты характеризовали, как политический выбор Хельсинки, призванный «обеспечить доступность и разумную цену удобрений и избежать повышения цен н продукты питания».

Судя по всему,

Финляндия считала, что ведет себя крайне мудро в своей антироссийской политике.

С одной стороны, участвует в общеевропейских запретах на поставку в Россию почти всего, необходимого для современной экономики – а с другой, сама может закупать в России все, что является для нее по-настоящему важным. И прежде всего удобрения.

И вдруг на днях финские аграрии столкнулись с крайне неприятной для них новостью. Россия увеличила таможенные пошлины на железнодорожные перевозки в Суоми в восемь раз – эти изменения вступили в силу 1 июля. Кроме того, до конца октября дополнительно действует коэффициент 0,25, наложенный на ввоз из России в Финляндию никелевой руды и сжиженного аммиака.

Концерн Fertilog, занимающийся складированием и отгрузкой минеральных удобрений в Финляндии, заявил, что данное решение фактически останавливает импорт из России – поставки становятся убыточными. «Перевозки прекратятся максимум через одну-две недели», – говорит адвокат Пану Карху, представляющий интересы Fertilog.

Тревогу бьют и представители портовой инфраструктуры Финляндии. Потеря поставок российских удобрений – серьезный удар для портовой компании «Хамина-Котка», работающей в порту Муссало. Глава этой компании Эйя Росси теперь заявляет, что «если удобрения действительно прекратят поступать, придется пересматривать расходы».

Финские крестьяне, в свою очередь, жалуются, что повышение тарифов произошло в «самый неподходящий момент». Ведь основная часть удобрений на следующий сезон закупается фермерами в конце лета и осенью, именно сейчас они должны будут принимать решения о покупках по новым, повышенным ценам.

В Центральном союзе сельхозпроизводителей (MTK) Финляндии подтвердили, что повышение Россией таможенных пошлин «скажется на кошельках фермеров». По словам представителя МТК Макса Шульмана, тарифное решение Москвы выглядит как ответ на санкции ЕС, введенные против России и Белоруссии.

Правда, для экспортируемого в Финляндию аммиака решением правительства России пока применяется дополнительный понижающий коэффициент 0,25. Благодаря этому фактически тариф на перевозку российского сжиженного аммиака в Финляндию увеличился только в два раза, тогда как на перевозку российских удобрений – в восемь раз. Однако это послабление действует только до конца октября, после чего тариф и для аммиака, вероятно, также вырастет в восемь раз.

Впрочем, даже двукратное повышение тарифа на перевозку сжиженного аммиака – это серьезный удар по финской экономике. Около 40% аммиака, используемого производителем удобрений Yara на своих финских заводах, поступало из России. Поиск альтернативных поставщиков аммиака неизбежно будет означать более высокие цены.

В последнее время Yara уже повысила цены на удобрения на 200-300% (от уровня 2021 года). Дальнейший рост цен повысит себестоимость производства зерна и других культур, снижая и без того невысокую рентабельность финских ферм.

Сейчас ситуация в сельском хозяйстве Финляндии и так тяжелая. В конечном итоге новые расходы лягут на плечи финских потребителей. Цены на хлеб вырастут. Благосостояние финского общества и без того падает – недаром страна лидирует сейчас в ЕС по безработице.

Политолог Максим Рева в разговоре с газетой ВЗГЛЯД напомнил, что Финляндия ведет по отношению к России крайне враждебную политику. «Не будем забывать, что Финляндия перестала допускать на свою территорию российских граждан, полностью закрыла пассажирские переходы на границе с РФ, занимается милитаризацией, грабит российские активы. – говорит Рева. – При этом в первую очередь пострадали сами финны – нанеся столь мощный урон своей экономике, что страна погрузилась в системный кризис».

Последствия этого антироссийского курса, однако, до сих пор не вразумили официальный Хельсинки. «Финны продолжают упорствовать в своей антироссийской линии – превращают страну в вооруженный лагерь, ввозят иностранные военные контингенты, разрешили ввоз на свою территорию западного ядерного оружия. В подобной ситуации нам нет смысла помогать финской экономике – отсюда и рост ввозных тарифов», – резюмирует специалист.

А значит, теперь Финляндия будет вынуждена еще больше заплатить за русофобию своего правительства. Или повышением цен на любимый финнами ржаной хлеб, или тем, что самого этого хлеба для финнов отныне станет несколько меньше.