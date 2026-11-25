На Дальнем Востоке России построят пять гидроэлектростанций (ГЭС). Соответствующее поручение правительству дал Владимир Путин. В документе отмечается, что данная инициатива осуществляется в целях обеспечения региона прогнозируемым спросом на энергию.

В частности, поставлена задача построить системы накопления электроэнергии мощностью 250 МВт в Приморском крае (ввод не позднее 2028 года), а также пять гидроэлектростанций: Нижне-Зейскую ГЭС в Амурской области, Мокскую и Ивановскую ГЭС в Бурятии, Канкунскую ГЭС в Якутии и Нижне-Ниманскую ГЭС в Хабаровском крае.

Отдельно кабмин должен утвердить план снабжения электроэнергией потребителей, реализующих инвестпроекты на территории Дальневосточного федерального округа, с возможностью строительства крупными промышленниками собственных генерирующих объектов, уделив особое внимание Березовскому железорудному и Ключевскому золоторудному месторождениям в Забайкальском крае.

Обеспечение энергией Дальнего Востока – принципиально важная для государства задача. Это динамично развивающийся регион, потребление электричества в котором активно растет. Только за последние десять лет субъекты этого федерального округа стали поглощать на 33% энергии больше. Для остальной России этот показатель равняется лишь 14%.

Большая часть электричества «уходит» на транспортную и добывающую отрасль (19% и 16% соответственно), а также на обслуживание бытового спроса граждан – 17%. При этом регион страдает от износа генерирующей инфраструктуры – по этому показателю Дальний Восток «опережает» другие округа страны в 1,4 раза. Тем не менее, спрос на электричество регулярно растет.

Так, по оценкам Минэнерго, напоминает ТАСС, энергопотребление на Дальнем Востоке к 2030 году может вырасти на 26,6% – до 10 ГВт по сравнению с нынешним показателем в 7,9 ГВт. На горизонте 2020-2024 годов показатель увеличивался в регионе ежегодно на 3,8% при среднем значении в 1,8% по стране. До 2030 года ожидается рост на 4,8% в год.

«В дальневосточных регионах России есть несколько крупных направлений роста, чьи потребности можно покрыть за счет расширения гидрогенерации», – пояснил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание». По его словам, речь идет о развитии технологического кластера, инфраструктуры, относящейся к космодрому Восточный, а также строящихся портовых мощностей.

Кроме того, напомнил спикер, продолжается электрификация Байкало-Амурской магистрали, также в дальневосточных регионах прокладываются новые транспортные артерии. «Огромных объемов питания требует и добывающая промышленность – золоторудная, медная, горно-обогатительные комплексы. Предприятия нужно максимально полно переводить с дизеля на электроэнергию», – детализировал собеседник.

Отдельным пунктом он упомянул про возможное возведение на Дальнем Востоке центров обработки данных. «Подобные объекты правильнее всего размещать возле дешевой электроэнергии и в регионах с естественным охлаждением. В нынешнее время это крайне актуально. Чем дешевле электричество, тем ниже стоят услуги того же искусственного интеллекта», – отметил аналитик.

«В целом потенциальная потребность Дальнего Востока в электроэнергии исчисляется тысячами МВт»,

– оценил Анпилогов. «Удобство размещения на дальневосточных территориях любых крупных объектов обосновывается также, вероятно, меньшими проблемами с выкупом земли и получением регуляторных разрешений. К тому же подобная деятельность приветствуется региональными властями и населением», – указал он.

Спикер напомнил: каждое строительство ГЭС предполагает создание множества рабочих мест и задействование высокотехнологичных инструментов. «Как правило, вокруг гидроэлектростанций создаются небольшие моногорода, что означает продолжение освоения Дальнего Востока, привлечение рабочих рук, рост товарооборота, а также ведение научной деятельности», – акцентировал собеседник.

Главным вызовом для столь крупных инфраструктурных проектов, как пять ГЭС, эксперт назвал обеспечение гарантированного сбыта энергии. «Государству и привлеченным экспертам нужно будет максимально тщательно просчитать будущие объемы энергии и потребности», – предупредил аналитик. Впрочем, добавил он, у России есть опыт и технологии для высоковольтной передачи электроэнергии в Китай.

«Гидрогенерация является одним из самых дешевых видов энергетики

в пересчете на стоимость киловатт-часа. Для ее получения нужно возвести плотину и саму станцию, а вода поступает сама и бесплатно. Думаю, планы по строительству пяти новых ГЭС рассчитаны, прежде всего, на поддержку алюминиевой отрасли», – пояснил экономист Иван Лизан.

Спикер напомнил про расхожее отраслевое определение: «Алюминий – это концентрированная электроэнергия». «Судя по всему, именно недостаток излишних генерирующих мощностей тормозит развитие алюминиевой отрасли в регионах Дальнего Востока, где находятся крупнейшие предприятия этой сферы», – полагает собеседник.

При этом он усомнился в возможности экспортировать электроэнергию китайским партнерам при профиците выработки. «По большей части Китай закупает у России топливо. К тому же, наш восточный сосед является лидером по развитию зеленой энергетики – солнечным электростанциям и ветряной генерации», – напомнил эксперт.

Другим действенным инструментом по развитию промышленности Дальнего Востока эксперт назвал создание производственных комплексов в непосредственной близости от мест добычи энергоносителей, в первую очередь – угля. «Таким образом будет сокращаться логистическое плечо, снижаться транспортные затраты, а также учитываться экологическая компонента», – пояснил Лизан.