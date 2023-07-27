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    27 июля 2023, 11:30

    Россия решила стать крупнейшим в мире экспортером свинины

    Россия решила стать крупнейшим в мире экспортером свинины
    @ DPA/TASS

    Tекст: Ольга Самофалова

    Россия не только избавилась от импортной зависимости по свинине, но и активно наращивает ее экспорт. Высокие темпы роста экспорта в первом полугодии обещают рекордный показатель в 2023 году. Следующая амбициозная цель России – войти в пятерку крупнейших экспортеров свинины в мире. При каком условии она будет достижима?

    За первые шесть месяцев 2023 года Россия отправила за рубеж свыше 74 тыс. тонн свинины и свиных субпродуктов, что на 57% больше, чем за тот же период прошлого года в натуральном и на 86% – денежном выражении. Об этом сообщили в федеральном центре по развитию экспорта российской сельхозпродукции («Агроэкспорт», принадлежит Минсельхозу).

    Однако это данные без учета данных по странам ЕАЭС за май-июнь. Если прибавить эти данные, то цифры получаются еще выше. Как посчитали в Национальном союзе свиноводства, за полгода экспорт продукции свиноводства в первом полугодии составил 116,6 тыс. тонн против 83,3 тыс. тонн в 2022 году.

    «Импорта у нас практически уже нет, но не потому, что он закрыт, а потому что за последние 15 лет была создана целая отрасль, производство росло с каждым годом, и мы почти полностью ушли от импортной зависимости», – говорит гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Из импортера номер один в 2012 году Россия за шесть лет (в 2018 году) вышла на стопроцентную самообеспеченность по мясу свинины, увеличив объем производства до 4,5 млн тонн. Россия уже входит в топ-5 стран производителей свинины в мире.

    Теперь российские свиноводы от импортозамещения перешли на экспортно ориентированную стратегию. «Для нас экспорт – это сейчас главное направление для роста. Еще в 2019–2020 годах Россия вышла примерно на 200 тыс. тонн экспорта, что составляет примерно 5% от всего нашего производства. В 2023 году экспорт продукции свиноводства может достичь 220–230 тыс. тонн и 500 млн долларов», – говорит Ковалев.

    Главный стратегический вызов российской отрасли свиноводства в следующие 10 лет – это войти в топ-5 мировых экспортеров свинины. По итогам продаж в 2020–2022 годах Россия уже вошла в топ-10 мировых экспортеров.

    «Чтобы войти в пятерку крупнейших экспортеров России, надо как минимум удвоить экспорт до 350–400 тыс. тонн, то есть до 10% от внутреннего производства»,

    – говорит собеседник.

    Почему именно этот уровень эксперт считает комфортным для отрасли? «Отправлять на экспорт 5–10% от общего производства – это общемировая взвешенная позиция. Чтобы если вдруг что-то случается с экспортом из-за эпидемиологической, экономической или геополитической ситуации, это не оказало существенного негативного влияния на внутренний рынок в виде обвала цен», – говорит гендиректор Национального союза свиноводов.

    Попасть в пятерку крупнейших экспортеров в мире – это амбициозная, но реалистичная задача, но при условии, что России удастся открыть для себя новые рынки Юго-Восточной Азии.

    В первую очередь речь идет об открытии Китая как крупнейшего потребителя и импортера свинины, а также о выходе на рынки Филиппин и Таиланда, с которыми нет никаких геополитических противоречий, говорит Ковалев. Китай, по оценке НСС, в 2023 году импортирует 2,1 млн тонн свинины, Филиппины – 600 тыс. тонн. В список крупнейших импортеров входят также Япония, Великобритания и Южная Корея, однако пробиться на эти рынки российской свинине вряд ли возможно, в том числе по геополитическим причинам. Эти страны тесно дружат с США и покупают американскую свинину. Соперничество на этих рынках по понятным причинам просто бессмысленно.

    К сожалению, Китай для российской свинины пока закрыт из-за наличия вируса африканской чумы свиней (АЧС). Китай закрыл импорт из всех стран, в том числе из европейских, где был обнаружен этот вирус, который быстро распространяется по миру. Например, в 2019-м вирус добрался до Германии, и Китай прикрыл импорт немецкой свинине. «Китай действительно боится этой чумы, здесь нет геополитических проблем. Но Китай понимает, что рано или поздно ему все равно придется открыть свой рынок, так как этот вирус продолжает распространяться. Он уже в большей части Европы, уже попал в Америку, хотя его еще нет в Бразилии и Соединенных Штатах. Многие уже поняли, что даже с этим вирусом можно торговать. Нельзя закрывать всю страну, если там присутствует вирус. Есть такое понятие, как регионализация. Это означает, что можно разрешить ввозить свинину из тех регионов, где этого вируса нет. У нас есть абсолютно свободные от АЧС регионы. Вьетнам и Гонконг уже признали нашу регионализацию. Вьетнамский рынок открылся для нас в 2019 году. Сегодня мы уже одни из главных поставщиков свинины. За два года мы заняли почти 40% от всего импорта свиноводческой продукции в страну. Мы отвоевали свое место у наших основных конкурентов – Бразилии, США и Евросоюза. Это доказывает, что мы можем поставлять на азиатский рынок, что у нас абсолютно конкурентоспособная продукция и по качеству, и по себестоимости», – рассказывает Ковалев.  

    Индия, к сожалению, не является большим потребителем свинины, это не их вид мяса. Другое дело Китай. «Китай потребляет половину всего производства свинины в мире, поскольку для них свинина – это все.

    Сам Китай производит 55 млн тонн свинины. У них самое современное производство, другое дело, что им не хватает территорий и кормов. Они сейчас строят 26-этажные свиные комплексы в горах и покупают огромное количество сои, в том числе в Америке, чтобы прокормить своих свиней.

    При производстве 55 млн тонн, которые китайцы сами потребляют, им не хватает еще 2–3 млн тонн в год, которые они закупают. Это немного, и сложно назвать зависимостью от импорта. Импорт им скорее нужен просто для балансировки рынка, чтобы докупать, когда не хватает. Поэтому КНР всегда будет импортировать 2–3 млн тонн. Мы, собственно говоря, хотим получить не половину этого, а всего лишь 5–10% от этого импортного пирога», – рассказывает собеседник.

    Надежда на то, что Китай все-таки разрешит ряду регионов России, где нет АЧС, поставки свинины, имеется. Переговоры ведутся на высшем уровне. По крайней мере, в конце 2021 года Китай разрешил поставки свинины из Франции даже в случае вспышки африканской чумы свиней из незатронутых регионов. Германия, более крупный поставщик свинины, чем Франция, пока тоже продолжает переговоры с Пекином о возобновлении экспорта.

    Что касается высоких темпов роста экспорта в первом полугодии 2023 года, то основная причина заключается в более низкой базе прошлого года, отмечает глава Национального союза свиноводов. Восстановлению экспорта также помогает ослабление курса рубля и снижение внутренних цен.

    Главный покупатель российской свинины – это Вьетнам (купил вдвое больше – 46 тыс. тонн за первое полугодие), на втором месте с небольшим отставанием – Белоруссия (41,2 тыс. тонн), на третьем – Гонконг (3,8 тыс. тонн). На четвертом и пятом местах – Казахстан и Монголия (4,2 тыс. и 4 тыс. тонн).

    Геополитическая ситуация 2022 года затронула экспорт свинины относительно несильно. В прошлом году экспорт свинины просел, но не потому, что западные страны отказались покупать нашу свинину. Россия не поставляла ее в Евросоюз – европейцы не пускали нас на свой рынок.

    Падение случилось в основном в первом полугодии 2022 года из-за проблем с логистикой, отсутствием контейнеров из-за отказа западных перевозчиков транспортировать отечественную продукцию. Но уже во втором полугодии эти проблемы удалось решить и восстановить экспорт. Поэтому по году падение относительно небольшое – на 10% до 170 тыс. тонн. В прошлом году резко упал экспорт на Украину (на 80%). Вдвое просел экспорт во Вьетнам, а это главный покупатель нашей свинины. С другой стороны, часть потерь удалось компенсировать за счет роста экспорта в Белоруссию, который утроился до 80,3 тыс. тонн в 2022 году (данные НСС).

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