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17 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 11:22  |  vz.ru
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Америка толкает Европу и Азию к войне за газ

Новак рассказал, что ждет наивную Европу в случае отказа от российского газа в пользу СПГ REUTERS/Jean-Paul Pelissier
Искать спасения в СПГ не стоит. Рекордные январские поставки СПГ в Европу – это исключение, а не правило. Даже частичный отказ Европы от российского газа в пользу газа сжиженного способен стать причиной очередной волны газового кризиса в Азии, предупреждает вице-премьер России Александр Новак. Готова ли Азия на такие страдания ради Украины и Европы?  Подробности...
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    Америка толкает Европу и Азию к войне за газ

    Новак рассказал, что ждет наивную Европу в случае отказа от российского газа в пользу СПГ
    		   17 февраля 2022, 11:00
    Фото: REUTERS/Jean-Paul Pelissier
    Текст: Ольга Самофалова

    Искать спасения в СПГ не стоит. Рекордные январские поставки СПГ в Европу – это исключение, а не правило. Даже частичный отказ Европы от российского газа в пользу газа сжиженного способен стать причиной очередной волны газового кризиса в Азии, предупреждает вице-премьер России Александр Новак. Готова ли Азия на такие страдания ради Украины и Европы?

    «После снижения «азиатской премии», СПГ был переориентирован в Европу. Более того, поступление природного газа с импортных терминалов СПГ в январе 2022 года достигло рекорда за историю наблюдений», – написал вице-премьер России Александр Новак в своей авторской колонке для журнала «Энергетическая политика».

    На первый взгляд, январский рекорд подтверждает заявления Вашингтона о том, что США по всему миру найдут СПГ для Европы для замещения российских трубопроводных поставок. Цель Вашингтона – успокоить европейцев и стимулировать их без страха присоединиться к санкциям против России.

    Однако надежда на «спасительный» СПГ может обернуться настоящей катастрофой. «Эксперты предостерегают европейцев делать ставку на СПГ, так как он не сможет заместить поставки российского газа. Но даже частичный отказ Европы от российского газа в пользу сжиженного газа способен стать причиной очередной волны газового кризиса в Азии», – говорит Александр Новак.

    «Говорить о полном отказе Европы от российского газа в разумном сценарии невозможно. Это экстраординарная ситуация, которая угрожает самой Европе ужасными последствиями. Например, вводом нормированного потребления электричества и газа. Когда свет включают условно на два часа утром и на два часа вечером. Я уверен, что Европа совершенно не готова терпеть такое ради Украины»,

    – говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

    Но даже если Европа рискнет и попытается частично отказаться от российского газа – условно, остановит поставки по «Северному потоку – 1» или, наоборот, через Украину, – то это все равно окажет сильный удар по рынку. Это приведет либо к жесточайшему энергетическому кризису в самой Европе, либо ее спасет «обещанный» американцами сжиженный природный газ. Проблема в том, что если СПГ спасает Европу, то происходит это за счет неизбежной жертвы азиатов.

    Свободного газа в мире нет. Спрос начал превышать предложение в 2021 году, и эта тенденция сохраняется до сих пор. Добываемого сейчас газа не хватает. Мгновенно нарастить его добычу невозможно. В одних странах (как, например, в Европе) недра просто истощились, в других странах – инвестиций было сделано мало. Ко всему прочему, необходимо построить мощности по сжижению газа, без чего невозможно отправить танкерами ни в Азию, ни в Европу.

    Когда на рынке дефицит газа и нарастить его поставки быстро невозможно, приход СПГ в Европу на замену российского газа будет означать его жесткий дефицит в Азии. Если в одном месте прибыло – значит, в другом убыло. «Новак пытается объяснить вполне очевидные вещи. Не стоит вводить санкции в отношении российской энергетики и даже частично ограничивать поставки газа. Потому что в мире нет свободного топлива. Новые мощности СПГ могут ввести через 5-10 лет в той же Австралии или в США, но не сейчас. Европа может рискнуть и решить прожить без российского газа эти пять лет, пока не появятся новые мощности. Но сомневаюсь, что европейские правительства пойдут на такой риск. Европа не готова так страдать из-за Украины», – говорит Митрахович.

    Но готова ли Азия страдать из-за Украины и Европы? Перенаправление американского СПГ в Европе действительно вызовет кризис в Азии. Потому что рынок газа с каждым годом все больше становится похож на рынок нефти. Раньше он был более региональным, то есть привязан к конкретным поставщикам и покупателям в регионе.

    «За десять лет после открытия СПГ рынок газа стал более глобальным. Если азиатские потребители добровольно или под американским давлением отправят газ в Европу – значит, в Азии этого газа будет не хватать»,

    – говорит Митрахович.

    У Азии в этом случае выбор действий тоже невелик. Либо азиатские страны уходят в энергетический коллапс с остановкой промышленности и нормированным включением электричества населению. Либо цена на газ в Азии взлетает так высоко, чтобы удалось развернуть обратно идущие в ЕС танкеры с СПГ. Трейдеры терять сверхприбыли вряд ли захотят. Эта ситуация развязывает жесткую ценовую войну между европейскими и азиатскими потребителями за дефицитный газ. В итоге в проигрыше окажутся все. Потому что когда цены взлетают до небес, спрос резко падает – промышленность закрывается, население ограничивают.

    Американский СПГ идет преимущественно в Китай, Японию и Южную Корею. «Южная Корея и Япония – американские военные союзники. Поэтому я не исключаю, что эти страны могут отправить часть лишнего газа в Европу в качестве жеста доброй воли. Но сначала им нужно обеспечить газом собственных потребителей. Вряд ли японское или южнокорейское руководство возьмет на себя ответственность урезать собственное потребление для того, чтобы спасти Европу. Поэтому они могут послать в Европу только излишки – всего несколько танкеров. А один танкер среднего размера – это примерно 1 млрд кубометров газа. В сравнении с российскими годовыми поставками в 180 млрд кубометров в Европу и Турцию, это очень мало», – рассуждает Митрахович. При этом надо понимать, что излишка СПГ в Азии может и не оказаться: например, потому что стукнут морозы, или лето окажется жарким. Что касается Китая, то он жестов доброй воли в адрес Америки делать, конечно, не будет. Но если в Китае окажется ненужный СПГ, который можно перепродать Европе с выгодой, то трейдеры воспользуются этой конъюнктурой.

    Собственно, в январе сложилось несколько факторов воедино, что и привело к рекордным объемам поставок СПГ в Европу. По объемам он даже превысил трубопроводные поставки из России. Но январская ситуация – уникальная, и повторения ее каждый месяц ждать не приходится.

    Как американский СПГ достиг рекорда в январе в Европе? Одна из причин как раз в том, что у Китая оказалось больше СПГ, чем ему было нужно. Осенью ситуация в энергетике Китая накалилась до такой степени, что правительство даже отказалось от собственных слов по отказу от угля и сокращению выбросов. Пекин начал больше добывать угля и скупать его на мировых рынках. В страхе оказаться без углеводородов он законтрактовал также много СПГ, который начал приходить в январе. Но январь оказался не таким холодным, спрос был не очень высоким, поэтому решили перепродать европейцам лишний СПГ по высоким ценам.

    Сами европейцы в декабре тоже оказались в нервной ситуации, когда цены на газ подскочили на пике до 2200 долларов за тысячу кубометров. Европа в страхе, что в январе на фоне холодов цена может взлететь опять и даже еще выше, также начала активно контрактовать СПГ. При этом цена российского газа в январе оказалась уникально высокой. По оценке Митраховича, примерно половина контрактов с Газпромом привязана не просто к ценам на споте, а с лагом в один месяц. «То есть цена, которая была в декабре на споте, а это 2200 долларов на пике, напрямую повлияла на стоимость газа в январе в газпромовских контрактах. Поэтому у европейцев не было желания покупать российский газ так дорого в январе», – объясняет эксперт.

    Если бы в январе стукнули морозы, то ситуация была бы иная. Но январь в Европе оказался очень теплым. Плюс промышленность начала сокращать потребление еще осенью. Спрос на газ оказался не таким высоким для зимнего месяца, как опасались. Поэтому у европейцев появилась возможность выбирать, где брать топливо – с СПГ-танкеров, из подземных хранилищ или по газпромовским контрактам. Первые два варианта использовали по максимуму, а Газпрому заявок на поставки отправили меньше обычного.

    Но уже в феврале ситуация иная. И повторения января в течение года эксперт не ждет. В подземных хранилищах брать уже просто нечего. И трубопроводные поставки из России вновь выигрывают, в том числе по цене. «Не думаю, что европейцы сейчас побегут контрактовать СПГ, как раньше, потому что цены сейчас намного ниже. Кроме того, есть ожидания дальнейшего снижения цен. Потому что снижается напряженность между Россией и Украиной. За пару дней цены на газ упали на 200 долларов после того, как Владимир Путин сказал об окончании учений. Хотя 800 долларов – это все равно дорого. Также близится окончание отопительного сезона, что также может помочь сбить цены», – заключает собеседник. 


     
     
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