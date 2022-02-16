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16 февраля, среда  |  Последнее обновление — 11:47  |  vz.ru
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В США напрасно радуются прибыли от кризиса на Украине

WSJ благодарит Украину за борьбу с российским газом Jim West/imageBROKER/Global Look Press
Западные СМИ опубликовали радостную новость о том, что США обошли своих конкурентов – Саудовскую Аравию и Россию – по добыче нефти и газа. Более того, в январе впервые экспорт СПГ из США в Европу превысил поставки по трубопроводу из России. И все это произошло якобы благодаря украинскому кризису. Почему логика этих откровений страдает? Подробности...
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В чем смысл призыва Госдумы к признанию ДНР и ЛНР

Эксперты не исключают, что Кремль последует призыву парламентариев, но явно не «завтра» Игорь Маслов/РИА «Новости»
Призыв российских парламентариев признать независимость Донецка и Луганска вызвал сенсацию мирового масштаба. На Украине и на Западе этому призыву внешне возмутились, но в глубине души, похоже, обрадовались. Подписант Минских соглашений Петр Порошенко даже заявил, что теперь Киев может спокойно их разорвать. Почему сами думцы считают, что дали в руки российской дипломатии дополнительный козырь для торга с США? Подробности...
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Как дрался насмерть русский броненосец «Полтава»

Броненосец «Полтава» вскоре после постройки Public domain
Ровно 120 лет назад, 15 февраля 1892 года, началось сооружение эскадренного броненосца «Полтава» – головного в серии трех однотипных кораблей. «Полтаве» была суждена долгая по корабельным меркам и крайне тяжелая жизнь. Какую роль сыграл этот корабль в Русско-японской войне, как погиб и каким образом тем не менее возвращен в строй? Подробности...
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Украина готовит против Донбасса два основных удара

Украина готова в любой момент атаковать Донбасс Andrew Marienko/AP/ТАСС
Вероятность наступления Украины против Донбасса «очень высока, выше, чем ранее», заявили в Кремле. Есть и ряд других признаков того, что прямо сейчас Киев готовится реализовать военный план «реинтеграции Донбасса». Как выглядит этот план, какие украинские войска планируется использовать – и какая роль в его реализации отводится России? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Амнезия Европы

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Элиты Западной Европы предприняли колоссальные усилия, чтобы стереть из памяти народов то, что было нормальным для их поведения на протяжении всей предшествовавшей истории. Подробности...

Россия обязана защитить Донбасс

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Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
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Алексей Токарев, доктор политических наук, ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО
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    		   16 февраля 2022, 11:18
    Фото: Jim West/imageBROKER/Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    Западные СМИ опубликовали радостную новость о том, что США обошли своих конкурентов – Саудовскую Аравию и Россию – по добыче нефти и газа. Более того, в январе впервые экспорт СПГ из США в Европу превысил поставки по трубопроводу из России. И все это произошло якобы благодаря украинскому кризису. Почему логика этих откровений страдает?

    Сразу несколько неожиданных и неоднозначных тезисов озвучило западное издание The Wall Street Journal. «США вновь стали крупнейшим производителем нефти в мире (почти на 20% выше двух своих конкурентов – Саудовской Аравии и России) и крупнейшим в мире производителем природного газа», – отмечает издание. 

    При этом подчеркивается, что успех нефтедобывающей промышленности США якобы напрямую связан с обострением кризиса на Украине. «Нет сомнений в геополитической важности нефтегазовой позиции Америки. Кризис на Украине и энергетический кризис в Европе проливают свет на мировое влияние добычи нефти и газа в США», – подчеркивает издание.

    Произошло и еще одно примечательное событие, пока украинский кризис вызывал беспокойство по поводу зависимости Европы от российского природного газа. «В прошлом месяце впервые в истории экспорт сжиженного природного газа из США в Европу превысил поставки по трубопроводу из России. Российский экспорт, на который обычно приходится около 30% потребления газа в Европе, существенно сократился из-за российских цен. А поскольку цены на газ в Европе примерно в четыре раза превышают норму, экспорт США резко вырос, чтобы восполнить этот пробел», – пишет WSJ.

    С тем, что США стали крупнейшим производителем нефти и газа, мало кто поспорит. Удивительно, что западное СМИ пишет об этом сейчас как о необычном событии.

    «Это странное открытие, потому что Соединенные Штаты уже несколько лет добывают нефти и газа больше, чем другие. По газу они уже давно отодвинули Россию на второе место в мире. А по добыче нефти Россия и Саудовская Аравия уступают уже несколько лет»,

    – говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    На самом деле США впервые стали мировым лидером по добыче нефти еще в 2018 году. Летом того года они обошли по объемам сначала Россию, а осенью – уже и Саудовскую Аравию. По объемам добычи газа США обошли Россию еще раньше – в 2012 году. Добиться этого Штатам удалось благодаря серьезному технологическому прогрессу в добыче сланца. Сначала произошла сланцевая революция в газе, потом в нефти.

    Другое дело, что по экспорту нефти и по экспорту газа США по-прежнему отстают от России. Это легко объясняется: американская экономика сама потребляет очень много углеводородов. США по-прежнему остаются нетто-импортером по нефти, то есть они экспортируют нефти меньше, чем импортируют. Попытки стать нетто-экспортером и стать независимыми от импортной нефти были, но воз и ныне там. Вместо тяжелой венесуэльской нефти американские НПЗ закупают ту же российскую нефть и нефтепродукты. Собственную же сланцевую нефть американцы экспортируют по более высокой цене.

    Добыча нефти и газа в США растет, но это никак не связано с геополитическим конфликтом с Украиной и Западом. «Это совершенно экономическая история, которая произошла сначала благодаря сланцевой революции в США. В прошлом году добыча выросла благодаря устойчиво высоким ценам на углеводороды. Весь 2021 году стоимость нефти идет вверх. При 90 долларах за баррель рентабельными становятся практически все добычные проекты. Единственное, что раньше, как только нефть дорожала, сланцевики сразу наращивали добычу. Но с приходом Байдена к власти американские производители стали более осторожно вкладываться в добычу из-за опасения, что их засудят по климатическим нормам и заставят отказаться от инвестиций. Американские нефтяники предпочитают все чаще выводить прибыль в кэш, а не инвестировать», – говорит Игорь Юшков. И все же дорогая нефть сделала свое дело: сланцевики постепенно наращивают добычу.

    «Эскалация кризиса на Украине с увеличением добычи в Штатах, конечно, никак не связана. Видимо, западные СМИ пытаются таким образом неуклюже поддержать тезис Вашингтона, что Европе не стоит бояться присоединяться к американским жестким санкциям против России, потому что США пришлют свой СПГ для замены российского на европейском рынке», – рассуждает собеседник.

    В доказательство этого WSJ приводит еще тот факт, что в январе в Европу пришло больше американского СПГ, чем российского газа по трубопроводу.

    Однако это опять никак не связано с раздуванием конфликта вокруг Украины, и это не новый долгосрочный тренд, а всего лишь экономическая случайность.

    В январе сошлись несколько факторов, которые привели к тому, что европейцам в ряде случаев было выгодно покупать СПГ на спотовом рынке.

    В конце прошлого и начале этого года в США открылось много новых мощностей по газификации СПГ. Это значит, что появилось больше СПГ для экспорта. Но свободным этот СПГ будет недолго, потому что его контрактуют азиатские потребители в рамках долгосрочных контрактов.

    «Вероятно, издание посчитало поставки СПГ не только из США, но и из Китая, который мог иметь американское происхождение. Пекин законтрактовал больше СПГ, чем ему оказалось нужно. Зима в январе была довольно теплой, поэтому появились лишние объемы СПГ. Китай перенаправил эти объемы на европейский рынок, чтобы заработать денег. Ведь в Европе цены в разы выросли на споте.

    По долгосрочным контрактам Газпрома, судя по всему, цена на газ, наоборот, поднялась. Поэтому чаша весов качнулась в сторону поставок СПГ. Однако речь идет о сиюминутных рыночных обстоятельствах, а не о вытеснении российского трубопроводного газа из Европы»,

    – рассуждает Юшков.

    Иными словами, это не США заставили СПГ в январе пойти в Европу, а это так сложилась рыночная конъюнктура. Но дальше ситуация вернется на круги своя. Уже в феврале трубопроводные поставки Газпрома в Европу значительно выросли. Это значит, что европейцы снова стали заказывать у России больше газа. Более того, практически весь СПГ, который производится на заводе «Ямал-СПГ» «Новатэком», сейчас идет прямиком в Европу (логистика в Азию из-за ледовой обстановки на Северном морском пути усложнилась). «По итогам этого года Россия поставит больше газа, чем Соединенные Штаты», – заключает собеседник. 


     
     
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