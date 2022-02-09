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9 февраля, среда  |  Последнее обновление — 11:37  |  vz.ru
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Как США могут избавить Европу от российского газа

Обещания США спасти Европу от засилья российского газа ничего не стоят Павел Львов/РИА «Новости»
США продолжают запугивать Россию остановкой поставок газа и успокаивать Европу обещаниями позаботиться о ней в этом случае. В январе Европа получила рекордный объем заморского СПГ. Однако удастся ли США повторить этот успех на протяжении года и спасти Европу от засилья российского трубопроводного газа? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

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    Как США могут избавить Европу от российского газа

    Обещания США спасти Европу от засилья российского газа ничего не стоят
    		   9 февраля 2022, 11:14
    Фото: Павел Львов/РИА «Новости»
    Текст: Ольга Самофалова

    США продолжают запугивать Россию остановкой поставок газа и успокаивать Европу обещаниями позаботиться о ней в этом случае. В январе Европа получила рекордный объем заморского СПГ. Однако удастся ли США повторить этот успех на протяжении года и спасти Европу от засилья российского трубопроводного газа?

    Президент США Джо Байден после встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Вашингтоне в очередной раз увязал судьбу «Северного потока – 2» с «вторжением» России на Украину. Если будет война, то он запретит запуск газопровода.

    При этом Байден пытается успокоить Европу: если поставки газа из России приостановятся, то Соединенные Штаты готовы покрыть существенную часть потребностей европейских стран в топливе. «Мы изучаем возможности покрытия (объемов экспорта) природного газа из России (в Европу). Мы полагаем, что можем покрыть существенную часть (спроса на газ в Европе)», – заявил Байден. Американская администрация изучает, как это может быть осуществлено, а также ведет переговоры с иностранными партнерами.

    Россию Байден пытается, наоборот, напугать. Россия в случае подобного развития событий понесет существенные потери. «Россия осознает, что это существенная часть ее бюджета. Фактически если это (экспорт) прекратится, то для них это также будет тяжелым ударом», – сказал президент США, выразив мнение, что углеводороды – «это единственная вещь, которую они (Москва) по-настоящему вынуждены экспортировать».

    Конечно, Байден лукавит, ведь углеводороды – это не далеко единственный экспорт России. Его доля в доходах бюджета не превышает 50% в последние годы. Но, конечно, полное прерывание этих доходов серьезно ударит по российской экономике, вполовину сократит доходы бюджета.

    Но президент США ничего не говорит об ударе по экономике Евросоюза. Доля Газпрома в Европе составляет порядка 30–40%, а есть еще поставки нефти и нефтепродуктов. Заместить порядка 200 млрд кубометров газа, которые по трубам поставляет в Европу Россия, невозможно, что бы ни говорил Байден.

    Альтернативного трубопроводного газа в мире нет. Если бы другие поставщики могли так резко нарастить добычу и экспорт своего газа, то энергетический кризис не затянулся бы так надолго. То же самое касается и СПГ. 

    В январе в Европу пришло 11,46 млн тонн сжиженного природного газа. Это рекордный показатель. Так много СПГ в Европу еще не приходило. И это почти максимум (12,4 млн тонн), который физически может принять Европа на своих СПГ-терминалах. Больше свободных СПГ-терминалов просто нет.

    Если перевести, то 12,4 млн тонн – это 16,3 млрд кубометров газа. Если бы в Европу приходило столько СПГ каждый месяц, то за год объем поставок составил бы почти 200 млрд кубометров газа. Это сопоставимо с объемом поставок в Европу российского газа. Однако эксперт уверен, что в остальные месяцы январский успех СПГ в Европе повторить не удастся.

    «Поддерживать такие объемы в течение всего года невозможно. На рынке нет столько свободного СПГ. Одна из причин, почему в прошлом году аномально высоко выросли цены, как раз в том, что в мире стало не хватать СПГ. И его дефицит сохранится в этом году», – объясняет заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

    Январский успех СПГ можно назвать разовой акцией. Как объясняет эксперт, так много удалось поставить просто потому, что в конце 2021 и начале 2022 года были введены новые мощности по газификации СПГ, в частности в США. И вот этот «новый» объем СПГ пошел в Европу, где цены подросли и оказались для них комфортными. Перенаправления СПГ-танкеров конкретно из Азии в Европу были на самом деле незначительными, в основном СПГ шел в Европу из США напрямую.

    Однако Азия быстро сметает и этот новый появившийся СПГ. По словам эксперта, в этом году спрос на СПГ в Азии снова вырастет, поэтому новые объемы быстро будут поглощены рынком, сохранив его дефицит.

    Азиатские страны всегда будут выигрывать конкуренцию с европейским рынком за газ, так как готовы предложить лучшую цену. Не потому, что Японии, Китаю, Корее, Индии так хочется и там не считают денег, а потому, что у них нет другого выхода.

    Как объясняет эксперт, в этих странах нет серьезных мощностей для хранения газа, поэтому им приходится поддерживать бесперебойные поставки СПГ на свои терминалы в течение всего года. Система подземных хранилищ газа есть только в Европе, Северной Америке и странах СНГ. Поэтому азиаты готовы в любой сезон платить больше, только чтобы газ пришел к ним. Ведь речь идет о национальной энергетической безопасности.

    У Европы всегда была подстраховка в виде подземных хранилищ, которая сглаживала в течение года скачки спроса на газ и соответственно скачки цен. Таким же «балансиром» спроса и предложения выступает система газопроводов из России в Европу. Азиатские рынки лишены и этого по большей части.

    СПГ для Европы не играет такой важной роли, как для Азии (где нет хранилищ газа и трубопроводных поставок или они невысокие). Именно поэтому Азия работает с поставщиками СПГ по системе долгосрочных контрактов. Тогда как Европа чаще покупает СПГ на спотовом рынке, где он появляется в случайных объемах и по высокой цене. В редких случаях европейцы подписывают краткосрочные контакты, и речь в них идет о небольших объемах.

    Какой объем российского газа способны заместить США своим СПГ, зависит от многих факторов. В частности, от периода года, когда это надо будет делать, и от того, какие именно объемы российского газа будут остановлены и не дойдут до Европы.

    «В период отопительного сезона заместить российский газ очень сложно. Другого альтернативного трубопроводного газа нет. За счет дополнительных поставок СПГ тоже заместить практически невозможно. Надо учитывать еще крайне низкий запас газа в подземных хранилищах Европы, который не может выручить европейцев этой зимой», – говорит Алексей Белогорьев. Обычно зимой европейцы жгут не только импортный газ, но и газ из подземных хранилищ. Но когда там мало газа, приходится наращивать импорт. Вот в январе европейцы много отбирали из ПХГ и меньше закупали у Газпрома, потому что так было им выгодней. Но в феврале уже обратная история: спрос на газпромовский газ резко подрос, отсюда возник рост транзита через Украину.

    «В теплое время года возможностей заместить часть российского газа может быть больше. Но опять же – если бы не было столь низких запасов в подземных хранилищах», – говорит Белозерьев. Это значит, что с апреля европейцам предстоит начать закупать импортный газ не только для текущего потребления, но и для закачки топлива в ПХГ. Спрос на газ после зимы снизится, но, вероятно, не очень значительно.

    Важно также понимать, какие именно объемы экспорта российского газа в Европу хотят запретить США.

    «Сценарий полного прекращения поставок российского газа в Европу означает введение нормированного потребления газа европейцами. Речь идет о массовых отключениях промышленности, электростанций и, скорее всего, населения. Это сценарий военного времени, который с экономической точки зрения недопустим»,

    – говорит Белогорьев.

    Если речь идет о том, что не будет введен в эксплуатацию «Северный поток – 2» в сентябре-октябре 2022 года, как ожидается по максимальным срокам проведения сертификации, то ситуация уже иная. «Проблем с поставками российского газа без этого газопровода этой зимой нет, не было их и в предыдущие зимы. Но если «Северный поток – 2» не заработает и в октябре 2022 года, то это снова приведет к высоким ценам на газ в следующий отопительный сезон. Многое будет зависеть также от заполненности европейских ПХГ и от спроса в странах – конкурентах Европы, но цены на газ могут снова поднять до 1000 долларов за тысячу кубометров», – рассуждает собеседник.

    Собственно, запуск газопровода в этот отопительный сезон помог бы сбить цены в Европе. И может помочь это сделать зимой 2022–2023 годов, если заработает.

    В самой Европе это прекрасно понимают многие, просто не политики могут об этом открыто говорить. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр – один из тех немногих, кто не боится. «Не США столкнутся с последствиями конфликта на Украине, а европейцы, с точки зрения цен на электроэнергию. Открытие газопровода «Северный поток – 2» – один из ключевых пунктов переговоров и, несомненно, один из ключевых пунктов выхода из кризиса с Россией», – сказал он. Вопрос запуска газопровода является стратегическим как для России, так и для Европы, добавил французский политик.

    В случае конфликта еще один вариант развития ситуации – это прекращение транзита газа через Украину при отсутствии «Северного потока – 2».

    При этом поставки российского газа сохраняются через «Турецкий поток» и «Северный поток – 1», а также через «Ямал – Европа». Последний давно уже используется не на полную мощность, потому что стал балансирующим газопроводом. По нему идут в основном сверхконтрактные объемы газа, когда спрос в Европе растет и мощностей других труб не хватает. В последние месяцы из России по «Ямал – Европа» в Германию газ не идет (только в обратную сторону – в Польшу и, возможно, далее на Украину). Потому что европейцы не заказывают – слишком дорого покупать по спотовым ценам, они отбирают лишь контрактное голубое топливо по расчетной цене.

    Если транзит через Украину прекратится, то Газпром, скорее всего, максимально увеличит поставки газа через пустующий сейчас газопровод «Ямал – Европа». Его мощность составляет 33 млрд кубометров газа в год. Это на 7 млрд кубов меньше, чем обязательный годовой объем транзита через Украину по контракту в 40 млрд кубометров.

    Значит, США придется найти для замещения российского газа эти условные 7 млрд кубов. Теоретически отправить столько СПГ в Европу возможно. Ведь на новостях о перекрытии транзита через Украину цены на газ в Европе взлетят очень высоко, что станет магнитом для СПГ. Проблема только в том, что у азиатских потребителей нет выхода – им тоже нужен этот газ. Поэтому начнется жесткая ценовая конкуренция между азиатскими соперниками за СПГ.

    «Волшебного способа увеличить предложение на рынке нет. Поэтому любой сценарий сокращения трубопроводных поставок газа в Европу создает сценарий серьезного дефицита СПГ на мировом рынке. Это бьет не только по Европе, но и по остальным странам – Японии, Корее, Китаю и Индии. Это рыночная система ценообразования, которая практически никем не управляется, что бы ни говорили. Любая остановка поставок даст дополнительный рост цен и дальнейшее сокращение потребления в Европе», – заключает Белогорьев. 


     
     
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