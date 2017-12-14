Турции чудом удалось вернуть свое золото из рук Вашингтона

Взгляд
20 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 22:55  |  vz.ru
Разделы

Саудитам нужна более дорогая нефть, чем России

России достаточно 64 долларов за баррель, но Саудовская Аравия хочет нефть по 80–100 долларовФото: Евгений Биятов/РИА Новости
На Россию и других экспортеров нефти свалилась неожиданная удача. Нефть впервые обновила максимумы с конца 2014 года и торгуется около 74 долларов. Вкупе с ослаблением рубля это сулит двойные выгоды российскому бюджету. Однако Саудовская Аравия все равно недовольна – ей нужна нефть по 80–100 долларов за баррель, тогда как России комфортно и при 64 долларах. Почему? Подробности...
Перейти а раздел…

США расширили список «российского покаяния»

Американцы нашли новые «грехи» России, без признания которых она не сможет улучшить отношения с СШАФото: Alex Brandon/AP/ТАСС
Список «грехов», за которые Россия должна «покаяться» перед США, чтобы улучшить с ними отношения, продолжает расти. Так, новый советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон выдвинул Москве очередное условие для нормализации диалога. России признаваться не в чем, уверены эксперты, а число условий американцев может увеличиваться до бесконечности. Это просто очередной прием сдерживания России. Подробности...
Перейти а раздел…

Носитель важнейших ракетных секретов России беззащитен перед спецслужбами США

Борис Обносов имеет прямое отношение к ноу-хау, презентованным Путиным в рамках ПосланияФото: кадр из видео
Один из ключевых специалистов страны по перспективным ракетным технологиям, включая гиперзвуковые, пережил нападение в собственном доме. Что это – банальное ограбление, промышленный шпионаж, нечто третье? Как возможно, что в эпоху новой холодной войны секретоносители подобной значимости почти не охраняются? Подробности...
Перейти а раздел…

Пуски французских крылатых ракет по Сирии встретили с юмором

Новая крылатая ракета MdCN, выпущенная по Сирии с борта фрегата «Лангедок», прошла боевое крещениеФото: кадр из видео
Парижская пресса возмущается фиаско, постигшим французские фрегаты в сирийской операции. Из 16 нацеленных на Сирию ракет улетела только дюжина. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД источники в российском ВПК взяли французских коллег под защиту. Фрегаты стреляли новой ракетой MdCN, получившей, таким образом, в Сирии боевое крещение. А для новой ракеты это результат нормальный, считают они. Подробности...
Перейти а раздел…

К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
Перейти а раздел…

Москва должна принять на вооружение «концепцию котика»

Антон Крылов, журналист
«Осажденная крепость», даже если ей удается выстоять в течение долгого времени, обречена. Поэтому если Ирина Алкснис права и данная концепция выбрана кем-то влияющим на будущее страны, то ее (концепцию) нужно срочно менять. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Для либералов это нож в сердце

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Детский проект, производящий «умные игры», шпарит каждый день рекламу, начинающуюся словами: «Упс, мы опять придумали, как отвлечь ребёнка от гаджетов». А если подумать, то – зачем? Зачем отвлекать ребёнка? Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Как США могут нейтрализовать право России на вето в ООН

Дмитрий Родионов, политолог
Резолюции США и России по Сирии взаимно ветируются сторонами регулярно. То же происходит с резолюциями по Украине. И это логично. Но что это значит? Механизмы ООН не работают? Вся проблема в пресловутом праве вето? Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
    Перейти а раздел…

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев

    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев
      Перейти а раздел…

      Украина уничтожила в Луганске технику для парада 9 мая

      В ночь на 17 апреля украинские военные обстреляли Луганск. В результате был уничтожен танк времен ВОВ и другая техника, которая должна была принять участие в параде в честь 9 мая. Еще с 30 марта в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако обстрелы в регионе не прекращаются
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      Названа победительница «Мисс Россия – 2018»

      Титул «Мисс Россия – 2018» получила представительница Чувашской Республики Юлия Полячихина. Девушке 18 лет, она учится на первом курсе факультета журналистики ЧГУ. За победу в конкурсе Юлия получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      Сирия отразила нападение США (фото)

      США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?
        • Тот, кто чаще критикует

        • Тот, кто чаще хвалит

        Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает?
        • Поддерживаю, затрагивает

        • Поддерживаю, не затрагивает

        • Не поддерживаю, затрагивает

        • Не поддерживаю, не затрагивает

        Вам понравилась первая серия продолжения «Простоквашино»?
        • Да

        • Нет

        • Пока не видел(а)

        • Не собираюсь смотреть

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Коалицию США заподозрили в уничтожении броневиков ЧВК «Вагнера»
          Эксперты ОЗХО отказались встречаться с участниками постановочной «химатаки»Патрушев призвал защищать ценности России от пагубного влияния ЗападаГазпром обратился в арбитраж за расторжением контрактов с УкраинойПорошенко предложил лишить крымчан украинского гражданства
          На случай нештатных ситуаций при параде 9 мая у летчиков есть особый планБоевики в пригороде Дамаска сдались после ударов ВКС России«Стоячие места» в самолетах «Победы» превратились в мемЖириновский призвал брать пример с Турции, забравшей весь золотой запас из США
          Шойгу сказал, насколько не вовремя США атаковали СириюЧлен экипажа «Норда»: Украинские пограничники поставили под пулеметы всю командуДемпартия США подала в суд на РоссиюЦБ объявил о массовых сокращениях сотрудников

          президент сша


          Стало известно о недовольстве Трампа своим помощником из-за звонка Путина

          «уникальные возможности»


          ВВС США описали особую роль истребителя F-22 во время удара по Сирии

          армия и вооружения


          При создании оружия «направленной энергии» достигнута «переломная точка»

          «не смогли отреагировать»


          Пентагон заявил о «неэффективности» российских систем ПВО

          После ракетного удара США


          Позиция России по поставкам С-300 Сирии изменилась

          транзитные возможности


          Предсказан еще один удар России по латвийским портам

          загадочное нападение


          Носитель важнейших ракетных секретов России беззащитен перед спецслужбами США

          битва за сирию


          Чем способен ответить американской армаде российский военно-морской флот

          «кому нужна эта Армения!»


          Армен Асриян: Не вами собрано – не вам и разбазаривать. Не можешь помочь – хотя бы не навреди

          концепция «осажденной крепости»


          Ирина Алкснис: Почему Россия вообще должна кого-то уговаривать и в чем-то убеждать?

          Запрет лекарств из США


          Сергей Худиев: У нас очень небольшие возможности наказать США, нанеся им экономический ущерб

          на ваш взгляд


          Популярный актер Данила Козловский вступился за своего коллегу Алексея Серебрякова и назвал его патриотом России. Кто больше патриот своей страны – тот, кто ее чаще критикует, или тот, кто ее чаще хвалит?

          Турции чудом удалось вернуть свое золото из рук Вашингтона

          Ранее Германии ее собственное золото США так и не отдали    20 апреля 2018, 21:45
          Фото: Shannon Stapleton/Reuters
          Текст: Ольга Самофалова

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Турция приняла крайне неожиданное решение – она вернула домой все свои золотые слитки, хранившиеся в Соединенных Штатах Америки. И это не первая подобная попытка – ряд европейских стран уже пробовали сделать аналогичные шаги, хотя и неудачно. С чем связано решение Анкары, почему европейское золото хранится в США и правдивы ли слухи о том, что на самом деле оно давно уже на самом деле истрачено?

          Центральный банк Турции вывел из Федеральной резервной системы (ФРС) США свой золотой резерв. Об этом свидетельствует годовой отчет банка, опубликованный на официальном сайте организации. В документе отмечается, что на конец 2016 года золотой запас ЦБ Турции, хранившийся в ФРС США, составлял 28,689 тонны, тогда как на конец 2017-го в соответствующей графе стоит прочерк.

          Как сообщает газета Milliyet, свои золотые резервы из-за рубежа вывели и крупнейшие турецкие частные банки. Они откликнулись на призыв Реджепа Тайипа Эрдогана «избавиться от давления курса валют и использовать против доллара золото». По данным источников издания, всего в страну из-за границы вернули 220 тонн золота.

          Турция – не первая страна, которая решила забрать у США свои золотые слитки. В ноябре 2014 года вернуть часть своего золота, хранящегося в США, решили Нидерланды. Они попросили 120 тонн драгоценного металла, или 20% от 600 тонн, которые хранились в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. До этого голландцы у себя на родине хранили совсем немного своего золота, меньше половины держали в ЦБ Великобритании и Канады. Голландия свое от американцев получила.

          За пару лет до этого свое золото из США попыталась вернуть Германия. Она просила 670 тонн, однако получила всего 37 тонн и только спустя год после запроса. ФРС США затягивала процесс, объясняя, что не может все и сразу вернуть из-за неких технических затруднений. В итоге была составлена программа возврата золота законному владельцу – Германии – аж до 2020 года, то есть сроком на восемь лет. Параллельно Германия решила забрать свое золото из Франции, и та отгрузила слитки, между прочим, без всяких проволочек. А вот с США история закончилась неожиданным образом: Берлин отказался от своей затеи, заявив, что вывоз золота оказался слишком затратным делом, да и Германия всецело доверяет Северной Америке.

          Этот случай поднял вопрос – а есть ли вообще золото в хранилищах Северной Америки, в частности в Форт-Ноксе? Проверить это невозможно, потому что США никого не пускают в свои подземные хранилища. Они аргументируют это соображениями безопасности. Аудит никто не проводил. «Сколько на самом деле золота у США, никто не знает», – говорит Кирилл Яковенко из «Алор Брокер». Многие считают, что золотых слитков там давно и нет, они могут быть заложены под кредиты, проданы-перепроданы и т. д.

          Как так получилось, что в США хранятся не только более 8 тыс. тонн американского золота, но и слитки многих стран Западной Европы? Такая традиция сформировались после Второй мировой войны. Европейские страны восстанавливали свою экономику, на чем неплохо заработали США, практически никак не пострадавшие в этой войне. Единой валюты в Европе тогда не было, и европейские страны постепенно начали формировать свои золотые резервы, под залог которых брали кредиты или совершали торговые сделки с теми же США.

          Американцы свой золотой резерв начали собирать еще в эпоху Великой депрессии. «США тогда по факту заставили физических и юридических лиц сдать все имеющееся золото в пользу казны, выплачивая при этом за одну тройскую унцию, то есть в 1,5 меньше ее реальной рыночной стоимости. Поскольку большая часть населения находилась на тот момент за гранью нищеты, США очень быстро стали страной с крупнейшим золотым запасом», – рассказывает Яковенко.

          Страны Западной Европы начали скупать золото на американской фондовой бирже, и встал вопрос: а зачем везти купленные слитки фактическому владельцу? «Представьте, золото лежит себе в Форт-Ноксе или Вест-Пойнте, охраняемое одной из сильнейших на тот момент армий мира, и везти его в Европу, а потом еще и хранить – дорого и рискованно. Поэтому золотые запасы большинства европейских стран и оказались с их же согласия в США. Являясь фактическими собственниками, большинство государств Западной Европы в глаза своего золота не видели», – говорит Яковенко. «Во многом нынешний статус доллара как резервной валюты и главной валюты мировой торговли обязан процессу аккумулирования золота на территории США», – говорит вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский.

          Почему же США так скрытничают? И что будет, если правда о золоте в американских хранилищах раскроется?

          «Было бы наивно полагать, что золото развитых стран просто хранится в ФРС США. Оно наверняка использовалось как средство обеспечения по другим обязательствам, участвовало в денежном обороте. И поэтому,

          когда сейчас Турция или Германия требуют вернуть те самые слитки – «тех самых» слитков, скорее всего, уже и нет в наличии.

          В лучшем случае они переплавлены под американский стандарт, а в худшем – переданы частным банкам, и оттуда уже не могут быть истребованы», – считает генеральный директор ИК «Харитонов Капитал» Максим Харитонов. По его мнению, если рынок получит полную информацию о наличии или отсутствии золота в ФРС США, то цена золота может взлететь, а обязательства ФРС перед Турцией, Германией и другими странами – резко вырасти. А это приведет к глобальному кризису.

          «Другое дело, что возможность требовать золото у ФРС – это не только бухгалтерский вопрос, но и политический. А США уже доказали свою способность оказывать давление на экономики стран-партнеров с помощью экономических санкций. Поэтому возможности Турции давить на ФРС очень ограниченны», – говорит Харитонов.

          «Проблема еще и в том, что цена золота измеряется в основном в долларах, курс которых тоже подвержен манипуляциям со стороны все той же ФРС, поэтому взаимная игра с требованиями и утаиванием реальной информации о хранящемся золоте может продолжаться еще четыре–восемь лет», – считает Харитонов.

          Что же двигает Турцией теперь, когда она решила забрать свои слитки у США? Есть ли в этом экономический смысл?

          «Отношения Турции с США давно обострились. На территории США проживает главный турецкий оппозиционер Гюлен, выдачу которого турки требуют уже много лет. Его обвиняют в попытке госпереворота», – говорит Алексей Вязовский.

          Серьезные разногласия отмечаются у Турции с США и по Сирии. «Это определенное дипломатическое послание со стороны Турции в адрес администрации Белого дома по поводу противоречий по Сирии и поддержки курдов, которых Турция считает прямой угрозой своей национальной безопасности. Турки тем самым призывают уважать свою политическую позицию», – говорит руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников, которого цитирует RT.

          «Власти Турции справедливо задумываются о том, что будет с их золотом, если все дойдет до точки кипения. Оно может быть арестовано, заблокировано и т. д. Поэтому рационально просить его вернуть, пока его еще можно вернуть»,

          – считает Вязовский.

          На мировой рынок золота в целом это решение Турции влияние вряд ли окажет. А вот поддержать турецкую валюту вполне в силах. «Когда есть гарант в виде золотого запаса – это помогает успокоить население», – говорит Масленников.

          Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил последовать примеру Турции и вывести золотые запасы России из США. На самом деле Россия не хранит золото в США. Жириновский, судя по всему, имел в виду облигации госдолга США, в которых Россия держит около 100 млрд долларов, а также российские инвестиции в американскую экономику, оцениваемые в 400 млрд долларов.

          «Недавно Россия поставила рекорд – у нас уже больше 1800 тонн золота в хранилище. В основном это все золото, добытое в России. В год добываем примерно 300 тонн, и две трети скупает ЦБ в резервы. Это правильная позиция. Те же казначейские облигации, которые тоже у нас в резервах есть, могут быть арестованы или заблокированы. Когда говорят, что это самые надежные бумаги, все забывают про Иран, которому все заблокировали. А золото наше, которое служит деньгами человечеству пять тысяч лет, никто не заблокирует, потому что оно в наших хранилищах», – заключает Алексей Вязовский.

          Собственно, золото по-прежнему является тихой гаванью для инвесторов в периоды экономического или политического беспокойства. С начала 2018 года стоимость грамма золота (995-я проба) в рублях выросла на 300 рублей – до 2600–2700 рублей за грамм. В долларах цена тоже растет.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............