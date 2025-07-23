Истребители Mirage начали падать на Украине от старости

Tекст: Андрей Резчиков,

Валерия Вербинина

На Украине продолжают устанавливать причины падения истребителя Mirage 2000. Созданная специальная следственная группа из числа сотрудников центрального аппарата и территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) изымает служебную документацию и другие улики, допрашивает свидетелей. Расследование ведется по статье о нарушении правил полетов, повлекшем катастрофу.

Накануне вечером истребитель взлетел для выполнения боевого задания с авиабазы Дубно, расположенной недалеко от одноименного города в Ровенской области, а затем упал в Волынской области на западе Украины, после чего утонул в болоте. На непроверенных кадрах, опубликованных в интернете, видно, как с неба падает огненный шар, а затем раскрывается парашют, что указывает на возможное возгорание машины в воздухе перед падением.

Согласно официальным данным, летчик катапультировался и выжил. Мужчину обнаружила поисково-спасательная команда. Предварительно установлено, что после взлета летчик сообщил руководителю полетов о критической неисправности электроники.

Истребители Mirage 2000-5 были предоставлены Украине в рамках пакета военной помощи, объявленного президентом Франции Эммануэлем Макроном в июне прошлого года. Вскоре после этого во Франции началась подготовка летчиков ВСУ. В феврале этого года министр обороны республики Себастьян Лекорню заявил о передаче Киеву нескольких самолетов данной модели. Он не уточнял, сколько всего машин планирует поставить Париж, однако, по данным СМИ, речь могла идти не более чем о шести самолетах.

Перед поставкой самолетов Франция модернизировала истребители на авиабазе Казо под задачи поражения наземных объектов. Кроме того, машины оборудовали усовершенствованными системами радиоэлектронной борьбы, а также дооснастили необходимыми системами для применения крылатых ракет SCALP-EG/Storm Shadow, ракет класса «воздух-воздух» MICA и высокоточных управляемых бомб AASM Hammer.

В марте Владимир Зеленский заявил, что истребители Mirage 2000 уже участвуют в боевых действиях, якобы успешно перехватывая российские крылатые ракеты во время массированных атак. За несколько дней до потери истребителя Зеленский обсуждал с Макроном дополнительную подготовку летных экипажей.

На вооружении Украины также есть истребители F-16 американского производства. Машины начали поступать в прошлом году из разных стран. На данный момент ВВС Украины потеряли, как минимум, три самолета этой модели.

Интересно отметить, в каком ключе французские СМИ представляют потерю боевого самолета, предоставленного их страной. «22 июля Украина впервые потеряла французский истребитель «мираж 2000» во время боевого задания» — отмечает канал Cnews, особо акцентируя внимание на том, что пилот смог катапультироваться, при падении самолета никто не пострадал и вообще самолет просто-напросто упал, а не был сбит.

Боевые самолеты падают, случается и такое, ничего страшного не произошло, такой посыл улавливается в сюжете. Хотя автор материала все же вынужден отметить, что «данный инцидент произошел в худший момент для армии Киева, которая страдает от нехватки средств защиты в воздухе, чтобы противостоять все более многочисленным и ожесточенным российским атакам».

Le Point повторяет информацию украинских властей, что «во вторник аппарат разбился из-за отказа бортового оборудования» и замечает, что всего на Украину из Франции было отправлено 6 самолетов модификации Mirage 2000-F5. Причем по мере того, как другие еще используемые во французской армии аналогичные самолеты будут заменены на Rafale, старые машины могут также быть переправлены на Украину.

Поневоле у читателя возникает впечатление, что одним «Миражом» больше, одним меньше, не так уж важно. В российской же экспертной среде говорят, что ВСУ получают старые самолеты, которым необходимо качественное техническое обслуживание. На Украине таких специалистов нет, а

подготовка и обучение техников – более трудоемкий процесс, чем переобучение летчиков.

«Mirage 2000 уже выработали свой ресурс. Эти самолеты были произведены еще в прошлом веке, и без должного обслуживания их систем, особенно электроники, они стремительно устаревают. На уцелевших аэродромах Украины нет условий для качественного инженерного обслуживания такой техники. В результате оборудование выходит из строя, а поведение машин становится непредсказуемым», – считает Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой, председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России».

По мнению собеседника, ВСУ не в состоянии продлить выработанный западными самолетами ресурс: «Это целый комплекс сложных технических мероприятий, который не проводится украинской стороной должным образом. Соответственно, страдают блоки с электроникой, которые сами по себе очень капризны и часто отказывают даже при должном техническом обслуживании. Об этом красноречиво говорит статистика налета натовской техники, которая обслуживается на «тепличных» западных аэродромах, чего не скажешь про Украину».

По мнению Липового, к потере истребителя привело несколько причин. Но главные среди них – это проблемы с обучением летного состава и обслуживанием устаревшей техники. «Все это в комплексе приводит к тому, что киевский режим теряет дорогостоящую технику не в боевых условиях.

Остальные истребители ждет такая же незавидная участь.

Кроме того, в условиях работы российских средств ПВО и дефицита летного состава истребители буквально простаивают на земле, что тоже негативно сказывается на их техническом состоянии. Мы пока даже не говорим о воздушных боях, открытом столкновении истребителей с российской авиацией. Машины начинают уничтожать сами себя, не вступая в настоящий конфликт», – добавляет он.

В свою очередь главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров подчеркивает, что подготовка техников – более сложная задача, чем обучение летчиков: «На Украине до сих пор практически нет техников, которые могут чинить F-16 и Mirage 2000. Скорее всего, эти самолеты обслуживают западные специалисты».

По словам эксперта, какая у этих специалистов квалификация, отправляли ли их на Украину по остаточному принципу – неизвестно. «Все проблемы начинаются с земли. Летчик, умеющий летать, худо-бедно освоит новую машину, если не будет выполнять фигуры высшего пилотажа. От него требуется взлететь, выпустить ракету и приземлиться. А вот ремонтировать самолет – это более сложная задача и скорее всего мы видим последствия именно некачественного обслуживания», – полагает Гусаров.

Спикер подчеркивает, что длительные простои на земле серьезно сказываются на техническом состоянии самолета. «Любая техника должна функционировать и летать с определенной периодичностью. Если самолет долго не используется, то подлежит консервации –

его нельзя просто так оставлять под открытым небом, на ветру

и где попало. Потом, когда самолет решают вернуть в эксплуатацию, его надо расконсервировать и провести соответствующие сложные технические работы», – пояснил собеседник. По его словам, истребители проходят техническое обслуживание перед каждым полетом и после. «Если выполнять все согласно регламентам, то самолеты, даже при относительно небольшом налете могут находиться в строю десятки лет», – добавил спикер.

Многоцелевые истребители Mirage 2000 относятся к четвертому поколению и разрабатывались в 1970-х годах, на вооружении Франции с 1984 года. «Французы, конечно, поставили Украине не новые самолеты, а те, которые не жалко. До передачи машин французы провели какое-то техническое обслуживание, но в любом случае европейцы прижимисты и очевидно, что они сначала покупают себе новые самолеты, а старые – чуть ли не по цене нового – передают Украине. Это своеобразный бизнес», – полагает собеседник.

По словам Гусарова, передача устаревшей техники избавляет Францию от процедуры списания и утилизации старых «Миражей»: «Французам точно не жалко украинцев, в противном случае они не толкали бы их в пекло со словами «идите воюйте». В данном случае французы прекрасно понимают, что эта война множит жертвы, но все равно продолжают вооружать ВСУ не только в воздухе, но и на земле».

Передача Украине техники сомнительного качества – это практика не только времен СВО. В 2018 году Франция продала Киеву вертолеты Eurocopter H225 Super Puma, один из которых разбился в январе 2023 года, в результате чего погибла верхушка МВД Украины. Данные машины не используются в Европе из-за конструктивных недостатков. «Украина – это большой полигон для утилизации того, что не нужно ни европейцам, ни американцам. Зато они избавляются от старых вооружений и закупают новые – для них это просто идеальная война, все довольны», – считает Гусаров.