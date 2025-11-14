  • Новость часаКитай пригрозил Японии «сокрушительным поражением»
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но, если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Коррупционный скандал на Украине выгоден всем, кроме Зеленского

    Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.

    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем Киев расчеловечивает украинцев

    За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.

    14 ноября 2025, 11:20 • В мире

    Как Вашингтон принуждает Зеленского к переговорам с Россией

    Как Вашингтон принуждает Зеленского к переговорам с Россией
    @ REUTERS/Yves Herman

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Отказ от переговоров как с Россией, так и от диалога внутри страны чреват самым худшим для украинских властей сценарием, при котором они потеряют все». Такими словами эксперты объясняют противоречивые заявления представителей киевского режима по поводу переговоров с Россией – и указывают, при чем здесь Соединенные Штаты.

    Киевский режим юлит в своей позиции по поводу переговоров с Россией. Сначала замглавы украинского МИД Сергей Кислица в интервью британской The Times заявил о том, что Украина выходит из переговоров с Москвой из-за «отсутствия прогресса на них».

    Через сутки он дезавуировал собственные слова, фактически обвинив ведущее британское СМИ в непрофессионализме. «Уважаемые редакторы, переводчики и невинные читатели, следует отличать авторские мнения и предположения журналистов и корреспондентов от прямых цитирований тех, у кого берут интервью», – заявил украинский чиновник.

    В чем секрет подобной дипломатической эквилибристики? Возможно, первое заявление было вовсе не ошибкой, а следствием грандиозного коррупционного скандала, который развернулся на Украине. Скандала, в рамках которого уже увольняются министры, бегут из страны «кошельки» Зеленского – и если джинна не удастся затолкать назад в бутылку, скандал может угрожать и положению самого главы киевского режима. По крайней мере, в Верховной раде уже требуют его отставки.

    Ведь именно Зеленский контролировал все серые схемы, он получал откаты от предпринимателей. Есть сведения, что его голос также присутствует на записях переговоров коррупционеров, которые оказались в руках НАБУ. С этой точки зрения заявление об отказе от переговоров могло быть попыткой отвлечь электорат.

    «Заявление Кислицы было одним из элементов антикриза Зеленского на фоне коррупционного скандала. Попыткой переключить внимание людей громкими заявлениями и провокациями», – объясняет газете ВЗГЛЯД бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Ну и, конечно же, демонстрацией «несгибаемости» главы режима. «Оно также должно было продемонстрировать его готовность бесконечно долго воевать с Россией», – продолжает Спиридон Килинкаров.

    Есть и другое объяснение словам украинского дипломата. Если Россия воспринимает мирные переговоры как способ найти дипломатическое урегулирование проблем с Украиной, то для киевского режима эти переговоры всегда были в тягость.

    «Все участие Украины в прямых переговорах с Россией до сих пор было исключительно и только из-под палки – то есть под давлением Соединенных Штатов.

    Трамп настаивал на этом потому, что договорился о данных переговорах с Путиным в ходе одной из телефонных бесед», – объясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

    Киевскому режиму могло показаться, что позиция Трампа изменилась. «Когда Трамп перестал говорить о необходимости полномасштабного мирного урегулирования, вернувшись к разговору о заморозке по линии фронта и введению санкций, Украина интерпретировала это как то, что администрация Трампа более не поддерживает прямые переговоры Украины с Россией», – говорит Дмитрий Суслов. И соответственно, сбросила с себя этот крест.

    Не исключено даже, что коррупционный скандал был инициирован американцами – потому что Владимир Зеленский хоть и участвовал из-под палки в мирном процессе, но отказывался идти на реальные переговоры о мире. Даже несмотря на настойчивые американские просьбы после встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

    «Тогда американцы заверили нас, что смогут добиться того, чтобы Зеленский не препятствовал достижению мира. Судя по всему, в этом вопросе возникли определенные трудности», – пояснил министр иностранных дел России Сергей Лавров. И не сумев преодолеть препятствия, Вашингтон решил припугнуть их источник. Вот Зеленский и решил ответить ударом на удар – вообще вышел из мирных переговоров.

    По всей видимости, глава киевского режима рассчитывал на европейскую помощь в этой комбинации. «Европа изначально выступала против российско-украинских прямых переговоров – и лицемерила, когда публично говорила Трампу о том, что она эти переговоры поддерживает. На самом же деле европейцы выступают за продолжение войны, но при условии более жесткого подхода к этой войне со стороны Соединенных Штатов», – говорит Дмитрий Суслов. Однако Зеленский эту помощь не получил. То ли потому, что стал токсичным из-за коррупционного скандала, то ли потому, что Европа решила не злить Трампа.

    В итоге Киев остался без защиты – и сразу капитулировал. Эксперты сходятся в том, что переобувание Кислицы и возвращение киевского режима к мирному треку произошло после жесткого втыка от Вашингтона.

    «Отказ от переговоров со стороны Украины был чреват последствиями со стороны США. Они приложили немало усилий, чтобы такой диалог наладить»,

    – говорит Спиридон Килинкаров.

    Причем можно даже догадаться, где был сделан этот втык – на проходящем саммите G7, где госсекретарь Марко Рубио лично организовал его главе украинского МИД Андрею Сибиге. «Кислица поторопился. Тут же прилетел ответ от госсекретаря Рубио, который снова заявил о целесообразности прямых российско-украинских переговоров. Дал понять, что именно на двусторонних переговорах Москва и Киев должны обсуждать вопросы завершения конфликта. Поэтому киевский режим тут же включил заднюю и заявил о том, что их как бы якобы неправильно поняли», – говорит Дмитрий Суслов.

    В итоге этой комбинации глава киевского режима не получил ни антикриза, ни демонстрации стойкости, ни политических очков. «Мы находимся на этапе, когда Зеленский одновременно проигрывает две войны: одну России на поле боя, другую со своим народом, через громкий коррупционный скандал. В этой ситуации отказ от переговоров как с Россией, так и от диалога внутри страны чреват самым худшим для украинских властей сценарием, при котором они потеряют все», – резюмирует Спиридон Килинкаров.

