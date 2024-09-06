Макрона вынудили идти на поклон к своим злейшим врагам

Tекст: Валерия Вербинина

«Разыскивается премьер без вредных привычек, который сумеет поладить как с ультраправыми, так и с ультралевыми, а самое главное – будет проводить курс президента Макрона вплоть до предполагаемого роспуска парламента (Национального собрания) в июле 2025 года». Вероятно, именно такое описание появилось бы на сайте вакансий, если бы во Франции подбирали главу правительства по объявлению.



Уже казалось, что такого человека в принципе невозможно найти, учитывая противостояние Макрона и Национального собрания, в котором хрупкое первенство принадлежит левой коалиции «Новый народный фронт». Ставленницу коалиции Люси Кастетс Макрон отверг с ходу под тем предлогом, что правые тотчас же вынесут ее правительству вотум недоверия. Овчинка не стоит выделки, так что можно даже и не пытаться.

Своим категоричным решением Макрон обозлил левых, а тем, что до последнего тянул с назначением премьера, успел вымотать нервы всем остальным. Однако, до предела затянув интригу, президент все же вынес решение и неожиданно остановил свой выбор на Мишеле Барнье.

Как писал поэт, «хоть человек он неизвестный, но уж, конечно, малый честный». И не то чтобы неизвестный, но подзабытый в силу почтенного возраста – 73 года. В сумме 51 год в политике, аж с 1973 года, некогда был министром иностранных дел, выступал переговорщиком с Великобританией в деле с Брекзитом. Словом, человек явно с дипломатическими навыками. В сложившейся ситуации они ему определенно пригодятся.

«Барнье – плоть от плоти французской элиты в самом классическом понимании, – пишет в своем телеграм-канале политолог Тимофей Бордачев. – До этих всяких модных новшеств. Был министром после того, как другой элитарий Д. Де Вильпен разругался с американцами по Ираку в 2003 г., чем сжег свою карьеру. Потом работал комиссаром ЕС по внутреннему рынку – единственному, что действительно там важно, где также хорошо себя зарекомендовал. В общем, кандидат от французской версии «глубинного государства».

По партийной принадлежности Барнье республиканец, то есть правый. Как сухо констатировал «Фигаро», «в эти дни… обозначился факт политической жизни, на который некоторые в окружении президента раньше не обращали внимания: возможность «Национального объединения» причинять вред. Хотя партия не выиграла выборы, в силу того что ей принадлежит 126 депутатских мест, она имеет свои соображения относительно будущего резидента дворца Матиньон (резиденция премьер-министра) и относится к ним со всей серьезностью».

Например, когда при обсуждении кандидатур всплыло имя консерватора Ксавье Бертрана, Марин Ле Пен без промедления дала знать, что ее партия вынесет его правительству вотум недоверия. И Ксавье Бертан исчез с политических радаров.

Что касается Мишеля Барнье, относительно него Марин Ле Пен дала понять, что сначала оценит программу, которую представит его правительство. То есть некоторые шансы удержаться на своем посту у самого старого французского премьера в истории все-таки есть.

Любопытно отметить, что предшествующий Барнье Габриэль Атталь, наоборот, оказался самым молодым премьером в истории страны, так что Макрон в своих назначениях бросается из крайности в крайность.

Утверждение на пост премьера Мишеля Барнье состоялось после долгих консультаций с представителями различных сил и, конечно, не могло бы состояться, если бы «Национальное объединение» высказалось против. Получается, что Макрону пришлось найти общий язык с теми, кого он считает своими политическими противниками и для кого он прежде не жалел черных красок. Похоже, что во Франции наступает эра, когда то, что прежде казалось невозможным, становится возможным. Ле Пен не просто противник, а едва ли не злейший политический враг Макрона.

Хотя стоит признать, что даже у соратников Марин Ле Пен Барнье сочувствия не вызывает. Депутат Жан-Филипп Танги с редкой для французов резкостью заявил: «Все, чем Барнье занимался раньше, окончилось провалом… Мишель Барнье известен всему Парижу как один из самых глупых политиков Пятой республики». Кроме того, депутат без всяких обиняков заклеймил Барнье как мертвого динозавра, которому пытаются придать видимость жизни.

«Президент не пытается найти компромисс, – заметил депутат-социалист Жером Гедж, – он пытается сохранить контуры политики, которой он следовал». Нынешний состав Национального собрания, который сложился в результате ошибки самого Макрона, распустившего предыдущий состав, не устраивает президента. Его давят и справа, и слева, он отчаянно лавирует, и до поры до времени способность изворачиваться, которой мог бы позавидовать любой уж, выручает его.

Если бы Макрон мог, он бы вновь распустил Национальное собрание, но по закону сделать это он не сможет раньше июля следующего года. Значит, до тех пор придется выжимать максимум из того, что подвернулось под руку.

В четверг Макрон вытащил из колоды Барнье и решил пока поставить на эту старую карту. Откровенно говоря, даже если принять на веру резкое заявление Танги, какое-то время Барнье вполне может играть роль палочки-выручалочки. «Глупый» в политике значит прежде всего не представляющий опасности, покладистый, не имеющий собственной воли, в конечном счете – ведомый. Странно было бы предполагать, что Барнье не понимает, для чего его назначили – пусть даже в прошлом ему случалось критиковать Макрона. Отставленная Люси Кастетс не зря заявила, что «Мишель Барнье – это продолжение политики Макрона, если не хуже».

Однако выбор премьера из рядов партии, которая даже близко не может считаться выигравшей выборы, не мог пройти гладко. Коммунист Фабьен Руссель назвал происшедшее «отрицанием демократии», глава «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон заявил об «украденных выборах» и призвал своих сторонников выйти на демонстрацию 7 сентября. «Президент назначил Мишеля Барнье с позволения «Национального объединения», – заявила его соратница Клеманс Гетте. – Макронизм фактически образовал коалицию с Марин Ле Пен. Такое впервые происходит в истории страны».

Как следствие, ряд левых партий дал знать, что будет голосовать за вотум недоверия правительству Барнье. «Непокоренная Франция», социалисты, зеленые… и вот тут-то особенно обозначается хрупкость их положения. Да, левые выиграли выборы, их 193 депутата. Но абсолютное большинство, которому под силу утопить правительство – 289 депутатов. И в этом положении «Национальному объединению» будет принадлежать решающая роль. В случае, если они сочтут это выгодным для себя, они присоединятся к левым и легко обеспечат падение правительства. А если не сочтут, то правительство имеет все шансы продержаться.

Меж тем глава «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон запустил процедуру импичмента Макрона, за который пока высказались 80 депутатов. Однако процедура низложения действующего президента настолько сложна, что довести ее до конца будет непросто даже такому целеустремленному человеку, как Меланшон. Например, за отстранение Макрона должны быть как минимум две трети депутатского корпуса обеих палат.

Таким образом, требуется сочетание таких условий, которые могут возникнуть лишь в исключительной ситуации. А поскольку Макрон – отдадим ему должное – в совершенстве постиг принцип «разделяй и властвуй», поймать его будет не так-то легко.

Взять хотя бы тупиковую, казалось бы, ситуацию с назначением премьера: да, президент счел, что может пренебречь интересами левых, даже несмотря на то, что они одержали победу на выборах, зато договорился с правыми. Завтра, если того потребуют обстоятельства, он так же легко откажется от ситуативного союза с правыми и повернется к левым.

Но хотя такая стратегия и кажется практически беспроигрышной, кое в чем Макрон все-таки стал сдавать. Он начал допускать ошибки, одной из которых стало его решение о роспуске Национального собрания. В политике один просчет неминуемо ведет за собой другие. О том, что нынешнее Национальное собрание долго не продержится, говорили с самого начала. Но вовсе не факт, что новый роспуск Национального собрания позволит Макрону получить такой состав депутатов, который ему нужен – и править так, как он привык.