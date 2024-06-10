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    10 июня 2024, 19:00 • В мире

    Провал на выборах заставил Макрона пойти ва-банк

    Провал на выборах заставил Макрона пойти ва-банк
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Вербинина

    Одной из главных сенсаций прошедших выборов в Европарламент стало поражение партии Эммануэля Макрона. В чем причины проигрыша президента Франции, почему, как выражается французская пресса, взлетела «ракета» его соперника Жордана Барделла – и как Макрон рассчитывает в итоге взять реванш, идя на крупный политический риск?

    9 июня в странах Евросоюза, в том числе во Франции, состоялись выборы в Европарламент. Еще задолго до него опросы показывали, что «Национальное объединение» Марин Ле Пен и Жордана Барделла лидирует со значительным отрывом. Несмотря на все усилия действующих властей, попытки повлиять на колеблющихся избирателей и прямое обращение президента с телеэкранов, различные мониторинги показывали, что оппозиционная ультраправая партия наберет не меньше 30% голосов.

    «Я не верю в опросы, я верю в голосование», – заявил Макрон накануне выборов. Возможно, он имел в виду исторические прецеденты, когда опрошенные говорили одно, а на участки в итоге приходили другие люди и голосовали иначе, чем предсказывали СМИ. Однако уже в день голосования стало ясно, что «Национальное объединение» побило все исторические рекорды, а окончательный подсчет голосов определил, что они получили 31,37% голосов и 30 мест в Европарламенте. Правящая партия при этом показала результат более чем в два раза хуже, набрав всего 14,6% голосов. Для сравнения, на предыдущих выборах в 2019 году «Национальное объединение» получило 23,3%, а макронисты – 22,4%.

    «Наши сограждане выразили сегодня желание перемен, а также наметили путь в будущее, – отметил возглавляющий список депутатов «Национального объединения» Жордан Барделла. – Ветер надежды поднялся над Францией, и это только начало».

    «Огромный разрыв между президентским большинством и первой оппозиционной партией отражает… явное отторжение, которое испытывает общество по отношению к политике, проводимой Макроном и его правительством. Президент республики не может оставаться глухим к этому посланию», – добавил Барделла. После чего публично предложил президенту распустить Национальное собрание страны как не выражающее более волю граждан страны.

    Судя по всему, в тот момент мало кто верил, что президент Франции действительно пойдет на такой шаг, тем более что в последний раз нечто подобное имело место аж в 1997 году при Жаке Шираке. Однако неожиданно для всех Эммануэль Макрон согласился, что роспуск парламента будет наилучшим выходом в сложившейся ситуации политического тупика.

    «Я распускаю Национальное собрание, – заявил Макрон в вечернем обращении к гражданам. – Вскоре я подпишу декрет о новых выборах, которые состоятся 30 июня и 7 июля». Он пояснил: «Рост популярности националистов и демагогов является опасностью для нашего народа, но также и для Европы, он угрожает позиции Франции и Европы в мире… И да, (власть) крайне правых означает обеднение французов и утрату влияния нашей страны».

    Успех крайне правых во Франции, где им традиционно отводилась роль не более чем политических пугал, меж тем объясняется очень просто. «Покупательная способность, отсутствие безопасности, иммиграция – топливо, на котором взлетела «ракета Барделла»,

    – уже в заголовке указывает газета «Фигаро». Как считает политолог Жером Фурке, «невероятный успех» «Национального объединения» стал результатом «стратегии респектабилизации», то есть отказа от любой крайней риторики, и «контекста», который оказался для партии благоприятным. Иными словами, действующая во Франции власть сама создала такие условия, которые вызвали взлет популярности партии Марин Ле Пен и ее 28-летнего протеже из населенного мигрантами Сен-Дени.

    Отмечая победу своей партии, рядовые сторонники Марин Ле Пен и Жордана Барделла в беседах с журналистами не скрывали причин, по которым они выбрали именно «Национальное объединение». 19-летняя студентка Манон признает, что примкнула к партии, потому что только она говорит открыто о проблеме безопасности на улицах: «Я больше не осмеливаюсь выходить по вечерам… Нужен контроль над подпольной миграцией, которая совершенно очевидно делает жизнь небезопасной. Все, чего я хочу, – возможности спокойно выходить из дома». А вообще, конечно, самое главное, «чтобы однажды Барделла попал в Матиньонский дворец (то есть стал главой правительства), а Марин Ле Пен – в Елисейский» (то есть чтобы ее избрали президентом страны).

    Но до выборов президента пока еще далеко, а взять сейчас Матиньон – задача вполне реальная, как считают сторонники Ле Пен и Барделла. Именно поэтому решение Макрона о роспуске правительства не вызвало энтузиазма у многих политиков, которые не поддерживают курс крайне правых и не собираются с ними объединяться.

    Социалист Рафаэль Глюксманн заявил, что «Макрон, пойдя на поводу у Жордана Барделла… играет крайне опасную игру с демократией и ее институциями». Коммунисты и зеленые в лице Фабьена Русселя и Мари Туссен призвали левые силы объединяться и выработать «пакт в интересах Франции». Их энергично поддержал и глава «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон: «Мы выиграли первый тур выборов в 2022-м… мы можем одержать победу снова». Ночью на площади Республики в Париже даже состоялась стихийная манифестация против «Национального объединения». Несколько сот человек махали флагами левых партий, а также флагами Палестины.

    Помимо роста влияния правых партий, одним из итогов выборов практически повсюду в Европе, а не только во Франции, стала сдача позиций зеленых. Кроме экологии, предъявить политикам этого направления оказалось нечего – но когда человек боится лишний раз выходить из дома, ему становится не до изменений климата, которые ему пытаются подать как главную проблему. Если власть не обеспечивает базовые потребности граждан – а запрос на безопасность является как раз таковой, – граждане идут голосовать за тех, кто обещает навести порядок, а не за тех, кто рассуждает о таянии льдов.

    Эксперты задаются вопросами, по каким причинам Макрон пошел ва-банк, распуская парламент. Как пишет «Фигаро», выборы после роспуска Национального собрания сторонники президента оценивают как «самоубийственные», а последствия его решения для партии как «смертельный риск». В целом его товарищи были готовы «к шоковому результату на выборах в Европарламент», но решение Макрона распустить парламент страны и назначить новые выборы «застигло их врасплох».

    «Президенту оказалось проще пойти ва-банк, чем искать причины своего поражения, – пишет колумнист Гийом Табар. – Победитель, Жордан Барделла, навязал побежденному свой сценарий, даже при том, что Макрон намерен – или питает иллюзию? – обернуть происходящее в свою пользу».

    Ошибочно было бы считать, что Макрон пошел на поводу у Жордана Барделла и уступил его требованиям.

    Да, как политик президент Франции идет на риск, но этот неожиданный ход вполне укладывается в его логику. Одна игра проиграна (Европарламент), и он сразу же взвинчивает ставки и начинает новую игру, в ходе которой все забудут о предыдущей. Если, конечно, Макрон победит.

    Уже левые партии объединяются, как они полагают, в своих собственных интересах, но на самом деле так или иначе льют воду на мельницу Макрона. А правительственные СМИ, хоть и диагностируют, что президент «играет с огнем, жертвой которого может стать он сам», уже начали аккуратно внушать, как смело и честно он поступил. Настоящий лидер, который думает только о благе нации, так что, дорогие граждане, голосовать лучше именно за его партию.

    Так что можно сказать, что для Барделла и его сторонников сейчас все только начинается. Прессинг будет крайне жестким, и ни один промах им не простят. А чем все закончится и удастся ли Макрону добиться своего и составить противовес «Национальному объединению», увидим уже в ближайшие недели.

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