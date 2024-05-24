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    24 мая 2024, 20:00 • В мире

    Польские русофобы съедают друг друга из-за «влияния России»

    Польские русофобы съедают друг друга из-за «влияния России»
    @ Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кирилл Аверьянов

    В польской политике происходит «жалкое зрелище, унижающее интеллект польской общественности», заявляют европейские политологи. А все потому, что руководители Польши насмерть сцепились друг с другом из-за вопроса о том, кто именно из них является «российским агентом» в Варшаве. Как и почему такое произошло?

    Премьер-министр Польши Дональд Туск 21 мая издал распоряжение о создании комиссии по расследованию российского и белорусского влияний на польскую политику с 2004 по 2024 годы. Предварительный отчет о своей работе комиссия должна представить после выборов в Европарламент, которые пройдут 6–9 июня. Комиссию возглавит генерал Ярослав Стружик, который в прошлом был заместителем руководителя разведки НАТО.

    Говоря о вопросах, которые могут представлять интерес для нового органа, Туск заявил, что более 90% граждан азиатских и африканских государств, которые пытаются нелегально пересечь белорусско-польскую границу, имеют российские визы. «Российское государство несет ответственность за организацию вербовки, перевозки и попыток контрабанды тысяч людей из таких стран, как Сомали, Эритрея, Йемен и Эфиопия», – уверяет польский премьер.

    Однако настоящей мишенью комиссии Туска будут, конечно, не предполагаемые организаторы нелегальной иммиграции, а политические оппоненты нынешнего польского лидера. Фамилию одного из них Туск озвучил публично: «Петля информации, которую мы собираем, сжимается вокруг Антони Мацеревича».

    Речь идет о бывшем министре обороны Польши. Он руководил комиссией по расследованию авиакатастрофы под Смоленском 2010 года, в которой погибли польский президент Лех Качиньский и другие представители польской элиты. Мацеревич – активный пропагандист конспирологической версии, в соответствии с которой за падением самолета Качиньского стоит сговор российского руководства с Дональдом Туском.

    Когда Антони Мацеревич возглавлял министерство обороны, в польской армии произошла массовая чистка. Генерал Стружик тогда был уволен с поста атташе по вопросам обороны посольства Польши в Вашингтоне и завершил профессиональную военную службу. Теперь у него есть шанс поквитаться с Мацеревичем.

    Очевидно, достанется от комиссии Туска и другим функционерам партии «Право и справедливость» (ПиС). Стружик еще до своего назначения заявлял, что «действия правительства ПиС во многом поддерживают российский нарратив».

    Этот тезис он обосновывал тем, что, во-первых, в Польше «подрывается авторитет Европейского союза», во-вторых, разлагается судебная система, образование и СМИ и, наконец, «происходит ослабление спецслужб и армии».

    По словам Дональда Туска, вокруг министра Мацеревича действовали российские агенты, которые сознательно ослабляли польскую обороноспособность, в частности, противились покупке американских зенитно-ракетных комплексов Patriot.

    Антони Мацеревич в ответ на обвинения заявил, что именно нынешний премьер-министр привлек людей из спецслужб Польши к сотрудничеству с их российскими коллегами. «Эти же люди сейчас назначены Дональдом Туском руководить спецслужбами», – заявил Мацеревич.

    Любопытно, что в конце мая прошлого года Сейм, где большинство тогда составляли депутаты от ПиС и их союзники, принял закон о создании комиссии по изучению влияния России на государственную безопасность Польши в 2007–2022 годах. В Польше этот нормативно-правовой акт был назван Lex Tusk. Это прямо указывало на то, что его истинная цель – вывести из политической игры тогдашнего лидера оппозиционной партии «Гражданская платформа». После победы на парламентских выборах в октябре прошлого года оппозиционных сил эта комиссия была распущена одним из первых решений нового состава Сейма.

    Спустя год Туск сам создает аналогичную комиссию и обвиняет своих оппонентов в работе на Россию и к тому же на Белоруссию. Последнее, очевидно, связано с недавним скандалом с судьей Томашем Шмидтом, который в начале мая попросил политическое убежище в Минске. Польский суд санкционировал арест судьи, обвинив его в участии в деятельности иностранной разведки, направленной против Польши. Поскольку Шмидт был тесно связан с правительством ПиС, его неприятности на родине с большой долей вероятности связаны не с вменяемой ему шпионской деятельностью, а со все теми же внутрипольскими политическими разборками.

    Еще не сформированная комиссия уже стала использоваться различными группировками во власти для выяснения отношений.

    Так, связанный с партией ПиС президент страны Анджей Дуда призвал проверить на «российское вмешательство» решение правительства о назначении нового представителя Варшавы при НАТО. Туск поставил на эту должность Яцека Найдера, который уже был на данном посту в период предыдущего правления партии «Гражданская платформа».

    Очевидно, что шаг Дуды продиктован не соображениями обеспечения безопасности Польши перед лицом российской угрозы, а желанием остановить чистку силового бока, устроенную новым премьером. Антироссийская риторика используется здесь как соус, с которым, как считается в польской элите, граждане Речи Посполитой могут проглотить что угодно.

    Польско-болгарский политолог Боян Станиславский комментирует эту ситуацию следующим образом: «Содержанием польской политики все последние годы являются взаимные обвинения оппонентов в том, что они работают на Кремль.

    Это жалкое зрелище, унижающее интеллект польской общественности. Обвинение в «российском влиянии» – это исключительно инструмент в политической борьбе разных групп русофобов».

    Такое положение дел на руку России. Хоть польское общество и отравлено русофобией, но даже ему может рано или поздно наскучить спектакль с комичными обвинениями политиков из разных лагерей в работе на Кремль. Как представляется, снятию с поляков русофобских очков будет способствовать распространение элитной шпиономании на рядовых граждан.

    Главный редактор польского портала Strajk.eu Мачей Вишневский считает, что комиссия Туска сначала расправится с деятелями ПиС, а затем «возьмется за журналистов и простых людей, которые публично говорят, что не считают Россию врагом и хотят жить с ней в мире. Дело здесь может дойти до уголовной ответственности в отношении тех, кто не разделяет русофобские взгляды».

    О том, что в Польше уже потихоньку начинается настоящая «охота на ведьм», говорит недавний арест девяти граждан Украины, Белоруссии и Польши, которых обвиняют в диверсиях по заданию российских спецслужб. В посольстве России в Варшаве охарактеризовали информацию, предоставленную об этом деле польской стороной, как «теорию заговора».

    Российское влияние в Польше, безусловно, имеет место, но его проводником являются не мифические шпионы и диверсанты, а царящее в головах поляков предвзятое отношение к России. Натянутые на глаза русофобские очки мешают братьям-славянам адекватно воспринимать реальность и решать по-настоящему серьезные проблемы как внутри страны, так и в международном общении. И в этом смысле с российским влиянием, имеющим давнюю историю, полякам действительно нужно бороться. По капле выдавливать из себя русофоба ради своего же блага.

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