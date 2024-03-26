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    5 комментариев
    26 марта 2024, 23:00 • В мире

    Посол Андреев сорвал попытку польского хамства в адрес России

    Посол Андреев сорвал попытку польского хамства в адрес России
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Евгений Крутиков

    Россия пошла наперекор собственным традициям дипломатии. Российский посол в Варшаве создал прецедент, отказавшись прибыть по приглашению в МИД страны пребывания. Чем вызван этот демарш и к каким последствиям он приведет для наших отношений и с Польшей, и с Западом?

    Посол России в Польше Сергей Андреев решил не посещать МИД Польши, куда его пригласили по поводу «ракетного инцидента», чтобы вручить ноту протеста. «Я посчитал, что беседовать на эту тему без предъявления доказательной базы не имеет смысла, и от визита в МИД Польши отказался», – сказал он.

    24 марта польские военные заявили, что воздушное пространство страны якобы нарушила российская крылатая ракета. Посол спросил у польской стороны, планирует ли она предоставить посольству какие-либо доказательства своих утверждений.

    «Внятного ответа я не получил и обратил внимание на то, что мы до сих пор ждем от польской стороны доказательств относительно того, что якобы российская крылатая ракета залетала в воздушное пространство Польши 29 декабря прошлого года. Никаких доказательств этих утверждений мы до сих пор не получили, – указал посол. – Я предложил польским коллегам, если они того желают, направить соответствующую ноту по почте или с курьером».

    Это первый, а следовательно, прецедентный случай, когда российский посол демонстративно и в крайне жесткой для дипломатии форме отказывается приезжать в МИД страны пребывания для вручения ему ноты. Более того, МИД – иерархическая структура, в которой такого рода самостоятельные демарши не приветствуются, ибо это может навредить двусторонним отношениям. Потому можно полагать, что демарш посла Андреева, опытного и квалифицированного дипломата, был согласован со Смоленской площадью.

    Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года – основной документ, которым руководствуется дипломатия с точки зрения процедур и ритуалов. И в этом документе ничего не сказано о том, что посол обязан являться в МИД принимающей стороны всегда и по первому требованию.

    Отношения между посольством и местным МИДом равноправны, никто никого никуда вызвать телефонным звонком не имеет права.

    При этом сам смысл работы посольства и посла состоит в коммуникации с правительством страны пребывания. В первую очередь с уполномоченным на такую коммуникацию МИДом. Роль посла состоит в том, чтобы транслировать местному правительству точку зрения своей страны, а для этого и требуется личное общение, включая посещения МИДа. Даже в тех случаях, когда заранее известен результат такого посещения (вручение ноты протеста в данном случае).

    Бывают форс-мажорные ситуации. Например, болезнь посла. В таком случае он делегирует на встречу своего заместителя или другого дипломата, соответствующего ситуации. Посол Андреев этого не сделал, что только подчеркивает жесткость демарша. Плюс колкость с  предложением отправить ноту по почте.

    Демарш российского посла можно увязать с недавним похожим событием, произошедшим в Москве. Послы западных стран отказались прийти на коллективную встречу с главой российского МИДа Сергеем Лавровым – тем самым отказавшись от коммуникации.

    Каких-то внятных объяснений наши партнеры не дали, сказав лишь, что «это стандартная практика, когда посольства стран ЕС координируют между собой плановую работу». По сути, официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано тем самым лишь подтвердил, что перед нами сговор послов ЕС, не обозначив его причин.

    «Это аномальная дипломатическая практика, это алогичная, это разрушающая принципы направления послов практика.

    ответила на демарш европейских дипломатов официальный представитель МИД России Мария Захарова. – Это то, что в принципе ставит под вопрос предназначение дипломатических представительств этой страны и этих стран... В чем же тогда они сами видят смысл собственного присутствия в нашей стране?»

    В целом происходящее укладывается в общий контекст поведения западной дипломатии в адрес России. Западные послы изображают бойкот путем отказа от посещения официальных мероприятий и в Москве, и в своих собственных столицах, если эти мероприятия устраивает российское посольство. Даже рассылаются директивы о запрете на общение с российскими дипломатическими сотрудниками и приказы игнорировать официальные приемы. Тем не менее западные послы в Москве регулярно являлись на Смоленскую площадь для получения нот. Какие-либо другие формы их дипломатической коммуникации с Москвой давно отсутствуют.

    Тут стоит вспомнить, что еще с советских времен наш МИД строго придерживается тщательного соблюдения писаных и неписаных норм дипломатии. Это отличительный знак нашей дипломатической традиции, который иногда даже пытаются ставить ей в вину: надо, мол, быть пожестче и посвободней, как это порой позволяют себе посольства западных стран. Что ж, можно сказать, что в данном контексте демарш посла Андреева выглядит как творческая российская инициатива, отзеркаливающая поведение западных послов в Москве и создающая прецедент в дипломатической практике российского МИДа.

    Но у демарша посла Андреева есть и конкретный контекст. Польская сторона демонстративно отказывается предоставлять какие-либо официальные данные по «нарушению воздушного пространства Польши российскими ракетами».

    Ноты, которые вручали Андрееву в здании МИД Польши – «пустые». С ними нельзя работать. На них нельзя предметно ответить, поскольку в них не содержится какая-либо точная информация.

    В них отсутствует, как констатирует посол Андреев, «доказательная база». А это значит, что Варшава не ищет содержательной коммуникации между нашими странами, разрешения разногласий, а делает дешевый дипломатический жест.

    Участвовать в таком жесте, с одной стороны – дипломатическая традиция. Послы ходят и принимают ноты любого содержания, не влияя на них. С другой – фактически в таком случае посла используют не по назначению, а значит, не уважают его, не уважают страну, которую он представляет.

    Отказ от соучастия в демонстрации неуважения к собственному государству – не только право, но и обязанность русского посла за границей.

    В такой логике дальнейшая коммуникация российских дипломатов с польским МИДом действительно бессмысленна. Ситуация в российско-польских отношениях дошла до такого предела, что российская внешняя политика вынуждена нарушать давно устоявшиеся дипломатические традиции.

    Скорее всего, этот демарш не приведет к пересмотру российских дипломатических традиций по отношению ко всему остальному миру и даже в большинстве враждебно настроенных к России стран. Это история связана только с Польшей и вызвана агрессией и хамством Варшавы. А значит, Россия именно от Польши будет ждать пересмотра ее поведения – прежде чем наш посол в Варшаве вновь начнет принимать ноты польского МИДа.

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