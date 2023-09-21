Бербок научилась отказывать Зеленскому

Tекст: Дмитрий Бавырин

Министр иностранных дел Анналена Бербок – лучший друг Украины в Германии. «Ястребица» в том, что касается отношений с Россией, и мать-кормилица тогда, когда речь идет ВСУ или украинском бюджете. Она не любит отказывать Киеву в просьбах, а потому воспринимается как его лоббист и резко выделяется на фоне более осторожного канцлера Олафа Шольца и экономного министра обороны Бориса Писториуса.

Но сама Бербок не согласна с тем, что она – лоббист Киева. Да, это она обещала помогать Украине вне зависимости от того, что думают об этом ее избиратели. Но все-таки понимает, как это выглядит со стороны самих избирателей.

«Я думаю, что это важно для дискуссии в Германии: не все, что Украина предлагает нашему правительству, поддерживается нами», – заявила министр в интервью телеканалу ARD.

Речь в данном случае идет о такой мечте Киева, как лишение России права вето в Совете безопасности ООН, которое есть только у нее и у четырех других постоянных членов: Британии, КНР, США и Франции. «Нет, мы это не поддерживаем, и я об этом неоднократно говорила своим украинским партнерам по переговорам», – уверяет Бербок, как будто доказывая, что она все-таки немецкий политик, а не украинский агент.

К теме реформ в Совбезе сейчас повышенное внимание, поскольку в нью-йоркской штаб-квартире ООН проходит «высокая неделя»: туда слетелись главы многих государств, включая Германию, США и Украину. И именно Вашингтон запустил предложение расширить число постоянных членов Совбеза, включив туда также Германию, Японию, Бразилию, Индию и ЮАР.

Эту же песню потом пропел и президент Украины Владимир Зеленский, которого пригласили выступить на заседании Совбеза. Но изъял из нее одно слово - Бразилия.

С бразильским лидером Лулой да Сильвой у Зеленского напряженные отношения: их встреча на полях «высокой недели», выпрошенная украинской стороной, все-таки состоялась, но предшествующую ей речь Лулы украинская делегация выслушала с каменными лицами. Киеву резко не нравится активность бразильцев в поиске альтернативных способов разрешения конфликта на Украине, – без капитуляции России, которой требует Зеленский.

В сокращенном виде список Зеленского тоже не всем угодил, – неожиданно возмутилась Польша. Они сейчас с Украиной «бьют горшки» (в основном из-за дипломатических «талантов» украинского президента), но тут проблема якобы в Германии. Пока она «не рассчиталась за грабежи и военные преступления во время Второй мировой войны против Польши, поляков и других народов», она не может стать «гарантом мира и безопасности в мире», заявили в Варшаве.

Приятное для Германии обстоятельство в том, что мнение Польши по этому вопросу ничего не стоит и никого волновать не должно. Неприятное в том, что мнение Германии – тоже.

Расширение, сужение, какие угодно еще изменения в Совбезе ООН возможны только при достижении согласия или, как минимум, непротивления каждого из «пятерки» с правом вето. России в том числе. Это – база.

А Россия не даст согласие ни на лишения себя «права вето» (потому как в своем уме), ни на расширение количества постоянных членов Совбеза за счет Германии.

Бразилия, Индия, ЮАР – этих кандидатов можно обсуждать. Но Германию и Японию просто бессмысленно. И не потому, что они проиграли Вторую мировую войну (хотя в этом тоже – база), а потому что провалили тест на суверенитет и самостоятельную внешнюю политику.

Если государство проводит такую политику, которая выгодна США, но явным образом невыгодно ему самому, тест провален. В случае Германии (и уже в меньшей степени - всего ЕС) это показала экономическая война с Россией, вылившаяся в национальную рецессию, и поддержка ВСУ в ущерб боеспособности бундесвера.

Расширять Совбез ООН за счет вассала с США с учетом, что и сами США, и некоторые других их вассалы уже там представлены, в лучшем случае бесперспективно, а на самом деле контрпродуктивно. Так что вопрос закрыт, и поляки могут не нервничать.

Что же касается возражений от Бербок Зеленскому, то это предельно дешевый довод, если предмет разбирательства – сама возможность Берлина возражать Украине (а на самом деле США в ее лице). Почему, объясняется выше: механизма лишения России права вето через голову России не существует.

Политическое окружение Зеленского (сценаристы, режиссеры, журналисты) работает в режиме «креативных штурмов»: давайте попросим того, того и того, хоть что-то да дадут. Но Бербок, хотя и специалист по «разворотам на 360 градусам», в силу образования и должности знает, что затея с вето заведомо провальная, поскольку Россией же ветируемая.

Нельзя сказать, что Берлин не вписывается в заведомо провальные проекты по требованию из Киева (то есть из Вашингтона). Например, в мероприятие по «военному разгрому России» (а именно этим обещали закончить провальное по итогам «контрнаступление ВСУ») вписался, хотя это стоило ему миллиардов. Но в случае с Совбезом ООН Бербок, видимо, решила не выглядеть дурой вовсе без повода.

С той же позой мудрой радетельницы немецких интересов она могла отказать Зеленскому в Луне с неба. Было бы столь же убедительно.

Произошедшее можно считать дополнительным тестом на суверенитет ФРГ. Маленьким, но проваленным так же, как и основной.

Только дополнительных тестов не требовалось. Все, кому нужно, уже разобрались. Поэтому выступление не Бербок даже, а самого канцлера Шольца прошло перед почти пустым залом Генассамблеи ООН. Не важно, каково мнение Германия, ведь она не столько самая богатая страна ЕС, сколько не самый богатый штат США.