Историческая гордость, густо замешанная на мелких понтах, производит странную аберрацию в осознании армянской независимости. Идея о собственной уникальности как будто освобождает Армению от какой бы то ни было ответственности за настоящее положение вещей.

Фрагментация пойдет глубже и будет строиться вокруг сильнейших в экономическом и военном планах стран мира, которые смогут сформировать вокруг себя достаточные для существования и развития союзы, обладающие значимым ресурсным потенциалом и рынком сбыта. Это условно китайский, американский, российский, индийский, возможно турецкий и прочие проекты.

Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?

ЦБ борется с инфляцией и ослаблением рубля мягкими мерами Российский Центробанк продолжает бороться с инфляцией и ослаблением рубля. Для этого он снова поднял ключевую ставку. Это уже третье повышение всего за полтора месяца. Почему цены продолжают расти, а курс рубля оставаться выше 90 за доллар, несмотря на меры ЦБ? Неужели потребуется еще не одно повышение ставки? Подробности Перейти в раздел

США пытаются спасти однополярный миропорядок псевдореформой СБ ООН Президент США Джо Байден намерен предложить реформу Совета Безопасности ООН. По версии Штатов, орган должен стать «более инклюзивным и всеобъемлющим». При этом ранее Россия также высказывалась за изменения. В чем разница подходов двух стран, удастся ли прийти к консенсусу и каковы истинные намерения Вашингтона? Подробности Перейти в раздел

Как победить осенний стресс и вирусы Осень – период стресса, который вызван тем, что закончился теплый сезон, а длинные солнечные дни меняются короткими дождливыми и пасмурными днями. Чем опасен стресс для организма, особенно в период вирусов, и почему нельзя спасаться от него сладким, рассказала газете ВЗГЛЯД эндокринолог Зухра Павлова. Подробности Перейти в раздел

Гей-пропаганда для детей стала раздражителем русофобов Латышские националисты нашли себе противника, пострашнее русских. Им оказались европейские пособия о гендерной идентичности, предлагаемые для школьников. Взгляд латвийского общества на гей-пропаганду среди детей оказался поразительно похожим на то, что думают об этом в России. Подробности Перейти в раздел

Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности Перейти в раздел