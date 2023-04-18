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18 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 20:14  |  vz.ru
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Приезд Путина в зону спецоперации нанес идеологический удар по врагам

Путин посетил зону СВО Пресс-служба президента РФ/ТАСС
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СВО изменила войны будущего

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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

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    Зачем Макрон притворяется миротворцем

    «Мирный план» президента Франции основан на двусмысленных предпосылках
    Макрон явно готов более учитывать позицию Зеленского, нежели Москвы
    		  
    18 апреля 2023, 20:10
    Фото: Mohammed Badra/POOL/EPA/ТАСС
    Текст: Валерия Вербинина

    К череде стран, желающих помирить Россию и Украину, добавилось еще одно государство. На этот раз, если верить утечкам в СМИ, «мирный план урегулирования украинского кризиса» разрабатывает Франция, и ее президент Макрон рассчитывает на содействие Китая. Что содержится в «плане Макрона» и почему он выглядит как минимум крайне двусмысленным?

    У французского президента родился очередной гениальный план: стать великим миротворцем. Как сообщает «Блумберг», Макрон поручил своему тезке дипломату Бонну (которого также зовут Эммануэль) наладить совместную работу с Ван И, главой канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, для выработки неких условий, которые впоследствии могут быть использованы в качестве основы для мирных переговоров между Россией и Украиной. Французы считают, что такие переговоры могут состояться уже летом, «если все пройдет хорошо», как сообщил анонимный источник агентства.

    Таким образом, Париж присоединился к череде стран, выступающих с предложениями по урегулированию украинского кризиса. Ранее это уже делал со своими 12 «мирными тезисами» Пекин, активно выступала по этому поводу Турция, а в последние дни наибольшую известность получили планы Бразилии «помирить Украину и Россию».

    Однако все вышеперечисленные страны являются как минимум не врагами Москвы — они либо сотрудничают с Россией, либо занимают по-настоящему нейтральную позицию. Францию же, чьи танки и артиллерия прямо сейчас находятся на Украине, сложно назвать нейтральной.

    Чего же в таком случае хочет Макрон? Как он собирается убедить Москву в искренности своих намерений — являясь, по сути, стороной глобального конфликта России с Западом? Хотя бы поэтому можно сказать, что бы ни содержалось в плане Макрона, он изначально основан на двусмысленных предпосылках.

    Представитель офиса Макрона (опять-таки неназванный) подтвердил, что дипломат Бонн общается с Ван И, но отказался назвать какие-либо подробности. Со своей стороны, китайский министр иностранных дел ответил в типично китайской манере, что источник информации ему неизвестен и что в таком случае «трудно установить достоверность сведений».

    Но самое интересное в этой информации — то, что она появилась именно на сайте американского агентства «Блумберг». Французские СМИ до сих пор практически целиком и полностью поглощены внутренней повесткой. Возможно, они не заметили это событие — а возможно, и намеренно проигнорировали.

    Дело в том, что вечером в понедельник Макрон выступил с телевизионным обращением, которое во Франции смотрело 15 с лишним миллионов человек. То есть практически каждый четвертый житель страны, включая стариков и младенцев. Протащив вопреки воле народа реформу, которая повышает на два года пенсионный возраст, французский президент на голубом глазу заявил, что она была «необходима», чтобы «каждому гарантировать пенсию».

    Признав, что «работа слишком многим французам больше не позволяет жить хорошо, так как цены растут», он пообещал реорганизовать рынок труда. Также среди прочего он сообщил, что для поддержания республиканского порядка государство создаст 200 новых бригад жандармерии, дополнительно наймет больше 10 тысяч служащих, будет бороться с нелегальной миграцией, займется здравоохранением, которое в последнее время вызывает большие нарекания, и вообще с помощью премьер-министра Элизабет Борн выстроит «дорожную карту», которая позволит всех осчастливить. Вдобавок Макрон посулил, что уже 14 июля — в день национального праздника, Дня взятия Бастилии — будет готов представить народу первые весомые свершения.

    Теперь этот набор слов французские СМИ препарируют, ругают, разбирают, цитируют, полностью переключившись на внутреннюю политику. Представители французской оппозиции изощряются в остроумии, замечая, что за 100 дней, которые остаются до 14 июля, можно добиться разве что поражения при Ватерлоо и потом оказаться на Святой Елене.

    Впрочем, параллели с судьбой Наполеона Макрону в любом случае не грозят — не та фигура.

    Так или иначе, во Франции сейчас говорят и пишут только о внутренних делах. Однако внезапно оказалось, что не наш пострел везде поспел, и что после недавнего визита в Китай — который дома сочли неудачным, а эксперт Марк Жюльен даже обозвал «дипломатическим провалом» — Макрон отнюдь не упал духом, а пытается заодно протолкнуть и внешнеполитические инициативы. Причем о них, в отличие от внутренних дел, он предпочитал помалкивать и никак их не рекламировать. И если бы некто не решил слить информацию Блумбергу, велика вероятность, что никто бы ничего не узнал.

    По какой-то причине «Блумберг» решил предать огласке происходящее, снабдив материал ярким заголовком: «Макрон хочет помощи Китая, чтобы усадить Россию и Украину за стол переговоров». В статье есть некоторые нестыковки. Фраза «неясно, поддерживает ли план Макрона Киев и его союзники» противоречит словам источника в следующем абзаце, что союзники Франции поставлены в известность обо всех ее инициативах — что как бы предполагает, что они как минимум не должны быть против.

    Однако уже сам факт неожиданной утечки информации показывает, что инициатива Макрона кому-то поперек горла. Причем тем, кто если не из ближайшего окружения французского президента, то как минимум формально считается его союзником. Кто-то решил предать инициативу Макрона гласности до нужного срока и тем самым усложнить задачу мсье Эмманюэля Бонна — и самого Макрона.

    «Любые будущие переговоры», пишут авторы «Блумберга», должны будут зависеть от нескольких условий, включая «успешное украинское весеннее контрнаступление», которое позволит Киеву вести себя на переговорах «с позиции силы». В то же время некоторые европейские официальные лица предостерегают, что контрнаступление — карта, на которую поставили слишком многое. Что Украина не сможет занять все территории, которые хочет занять, и что «более реалистичной целью является продвижение на 30 километров (20 миль) в южном направлении», которое позволит устроить серьезные проблемы для российской военной логистики и создаст условия для более мощного продвижения украинской армии в 2024 году.

    Это предполагает, что «союзники Украины» должны всячески поддерживать ее наступление, а также — что военные действия планируются не только в текущем, но и как минимум в следующем году.

    В данной логике любые переговоры дадут России передышку, которую она использует для перевооружения своих войск и наращивания сил, чего Западу допустить нельзя. Именно эту мысль постоянно транслирует, например, Госдеп США.

    Все те же анонимные источники сообщают, что план Макрона предполагает «долгосрочные гарантии безопасности» Украине, которые «удержат Россию от будущих актов агрессии». По данному пункту хотелось бы больше конкретики, но ее нет, и по факту трактовать это заявление, сделанное неизвестно кем на условиях анонимности, можно как угодно.

    Официально представители Франции, кстати, поддерживают позицию Киева, которая заключается в том, что Россия должна оставить все территории, которые она заняла. Иначе говоря, отказаться от результатов референдума, по итогам которого Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР снова стали частью России. Вероятность того, что Россия согласится на это, равна нулю. И Китай, поддержки которого Макрон рассчитывает добиться, находится в курсе российской позиции.


    «Союзникам еще предстоит обсудить детали мер и прийти к согласию по их поводу на предстоящем саммите лидеров НАТО в Литве», но они в любом случае будут помогать Украине модернизировать ее армию и продолжат поставлять оружие, пишет «Блумберг». Таким образом, по сути, ставка Макрона на мирное соглашение — участие в котором позволило бы ему набрать очки и предъявить в том числе и сильно раздраженному против него французскому обществу как некое реальное достижение — играет против ставки НАТО на затягивание военных действий с целью в той или иной форме нанести поражение России.

    Кроме того, не секрет, что европейская военная промышленность, равно как и американская, вскоре после начала конфликта стала впервые за долгие годы процветать. А это огромные деньги, не говоря уже о том, что это значительная часть экономики, рабочие места, вклад в ВВП и так далее. И сам Макрон, какие бы мирные планы он ни предлагал, активно поддерживает Украину поставками оружия.

    Одновременно уверять, что ты хочешь потушить пожар, и поливать пламя бензином могут себе позволить только две категории: психи и западные политики. Но Франции повезло — Макрон все-таки политик, хотя порой в этом возникают сомнения.

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