Россия стала самым мудрым игроком на Ближнем Востоке

Tекст: Илья Поздняков

В уходящем году Россия добилась особых достижений в выстраивании отношений со странами арабского региона. В частности, колоссальными успехами увенчались связи Москвы с Эр-Риядом. В марте министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд прибыл с визитом в РФ, где встретился с Сергеем Лавровым.

Стороны подтвердили стремление налаживать активные дипломатические и торговые связи. Оба государства выразили надежду на дальнейшую кооперацию в рамках разрешения кризисов в Сирии и Йемене. Кроме того, обсуждались конфликт на Украине и палестино-израильская напряженность.

В своем выступлении на пресс-конференции по итогу встречи с главой МИД Саудовской Аравии, Сергей Лавров также отметил, что государства заинтересованы в развитии координации совместных действий в рамках ОПЕК+. Данная встреча стала своеобразной «сверкой часов» для наращивания дальнейшего партнерства Москвы и Эр-Рияда в 2023 году.

В мае Саудовскую Аравию посетил глава МВД России Владимир Колокольцев. Там он встретился со своим коллегой – Абдельазизом бен Саудом бен Наефом Аль Саудом, напоминают «Ведомости». Диалог на данном уровне между двумя странами проводился впервые, что свидетельствует о росте взаимного доверия. Стороны обсудили взаимодействие в области борьбы с экстремизмом и наркотрафиком, а также сотрудничество по линии интерпола. Обсуждение темы безопасности особенно ценно, поскольку оно подразумевает готовность Саудовской Аравии диверсифицировать свои усилия по данному направлению без оглядки на Вашингтон.

Не отставало развитие и экономических отношений. Так, лишь за январь-июль 2023 товарооборот между двумя государствами вырос почти на 20%, напоминает ТАСС. Улучшаются и контакты по линии ОПЕК+. В этом году Москва и Эр-Рияд неоднократно консультировались по вопросам установления цены на энергоресурсы.

Налаживаются отношения и с другим важным государством региона – ОАЭ. Страна выступила в качестве гостя на ПМЭФ-2023. В июне в рамках престижного мероприятия Россию посетила делегация из Абу-Даби, в состав которой входил министр промышленности Султан Аль-Джабер. Позже в Петербург прибыл президент Арабских Эмиратов – Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

Активно развивались и торговые связи Москвы и Абу-Даби. Так, в ноябре состоялась встреча главы Минпромторга Дениса Мантурова с министром экономики ОАЭ Абдуллой бин Туком Аль-Марри, отмечает «Интерфакс». Тогда же сообщалось, что по итогам первых восьми месяцев 2023 года товарооборот двух стран увеличился почти в два раза.

Отношения с арабскими государствами достигли пика в декабре, когда Владимир Путин осуществил визит сразу в две страны региона: Саудовскую Аравию и ОАЭ. Данное событие стало своеобразным подведением итогов года, а также началом планирования совместных действий в будущем. Судя по тому, насколько тепло и по-царски был встречен президент в этих государствах, наши страны действительно ожидает особый подъем в плане совместного развития.

В Абу-Даби Путин повторно встретился с шейхом Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном. Лидер России заявил, что отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень, а ОАЭ стала главным торговым партнером РФ в арабском регионе. В ответ лидер Эмиратов подчеркнул, что диалог стран носит глубокий исторический характер.

В Саудовской Аравии Владимир Путин поучаствовал в переговорах с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом. Лидеры обсудили сотрудничество в области энергетики, включая взаимодействие в ОПЕК+, перспективы реализации международного транспортного коридора «Север-Юг» и подключения к нему королевства на фоне того, что реализация коридора «Индия-Аравия-Израиль-Средиземное море» под эгидой США оказалась под вопросом.

Важно отметить, что обе страны проявили неподдельный интерес и к вступлению в незападные интеграционные институты. В частности, Абу-Даби и Эр-Рияд в ходе августовского саммита БРИКС сообщили о своем присоединении к организации. Помимо них, среди новых участников можно обнаружить и Египет – еще одну страну арабского региона.

Каир также является важным партнером Москвы на Ближнем Востоке. В марте 2023 был подписан договор о внесении изменений в соглашение по российской промышленной зоне, которое позволит компаниям-резидентам реализовывать произведенную на ее территории продукцию внутри Египта, напоминает ТАСС. На обслуживание инициативы до 2026 года было решено выделить около девяти с половиной млрд рублей из федерального бюджета.

Поддержание хороших отношений с Каиром стало возможным благодаря личным симпатиям президента страны Абделя Фаттаха ас-Сиси к России. Его переизбрание на третий срок вселяет надежды на то, что сотрудничество с этим государством и дальше будет развиваться в плодотворном ключе. Однако дипломатическая активность Москвы в регионе не ограничивается одними лишь арабскими государствами.

РФ уверенно развивает отношения с одним из своих ближайших партнеров – Ираном, который также присоединится к БРИКС с 1 января. В уходящем году главы МИД двух стран встречались шесть раз. В рамках последнего контакта была подписана декларация о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер.

Москва и Тегеран еще раз подтвердили общее видение многополярного будущего,

выступив против западной гегемонии. Важные сдвиги прошли и в сфере энергетики. Так, в мае заместитель председателя правительства РФ Александр Новак во время двухдневного визита в Иран обсудил с руководством страны перспективы партнерства в области ТЭК.

Он посетил несколько заводов по производству нефтегазового оборудования и объявил, что держит «на личном контроле» развитие совместных инфраструктурных проектов в сфере транспорта и энергетики. Также на встрече с министром нефти страны Джавадом Оуджи обсуждались и планы по взаимодействию в рамках ОПЕК+.

Своеобразным подведением итогов года ознаменовались декабрьские переговоры Владимира Путина и президента Ирана Эбрахима Раиси в Москве. Глава России отметил, что товарооборот двух стран вырос до рекордных пяти млрд долларов. Большие подвижки были достигнуты и по линии инфраструктурных проектов, в частности, в плане строительства железной дороги «Север-Юг».

В экспертном сообществе отмечают, что дипломатические усилия Москвы в плане наращивания контактов одновременно и со странами арабского мира, и с Ираном, вполне обоснованы. Подчеркивается, что в последние годы Тегеран пытается снизить градус противоречий с ближневосточными монархиями, что открывает колоссальные возможности для наращивания партнерства государств региона с Россией.

«Наиболее важным достижением отечественной дипломатии на Ближнем Востоке в этом году можно считать интенсификацию контактов с ОАЭ и Саудовской Аравией. Это безусловные лидеры арабского мира, диалог с которыми позволит Москве серьезно укрепить позиции на международной арене»,

– сказал экономист Антон Любич. «Абу-Даби и Эр-Рияд перспективные экономические акторы. С их помощью Россия может преодолевать негативное влияние западных санкций путем наращивания параллельного импорта. Кроме того, нас связывает достаточно тесное сотрудничество по линии совместной координации цен на нефть. Стороны заинтересованы в общении друг с другом», – подчеркивает эксперт.

«Это заметно по внушительным темпам увеличения товарооборота. Так, с ОАЭ мы уже к сентябрю 2023 достигли отметки в девять млрд долларов. Это в десять раз больше, чем четыре года назад. Причем потенциал торговых отношений до сих пор не исчерпан. Мы находимся лишь в начале долгого и плодотворного пути», – считает собеседник.

«Раньше наши отношения с Эр-Риядом и Абу-Даби держались на временных соглашениях. У этих стран не было уверенности в том, что партнерство с Россией может быть выгодным в долгосрочной перспективе. Теперь же мы постепенно переходим к формату постоянного сотрудничества: основополагающие документы приобретают перманентный характер», – уточняет он.

«При этом Москва продолжает укреплять свои отношения с Тегераном. Вопреки распространенному мнению, это не мешает налаживать нам связи с арабским миром. На самом деле, Иран и ближневосточные монархии имеют не так уж и много разногласий. Последние несколько лет их контакты развиваются в положительном ключе», – говорит Любич.

«Стороны устали от напряженности в регионе, пытаются найти точки соприкосновения в диалоге друг с другом. Мы же, зачастую, выступаем посредниками в этом процессе.

Сложившаяся ситуация открывает большое число возможностей. В частности, колоссальное количество инфраструктурных проектов подразумевают создание каналов связи между Ираном и арабскими странами», – акцентирует экономист.

«В следующем году нам нужно еще более усердно работать над тем, чтобы закрепить достигнутые на Ближнем Востоке успехи. Необходимо создать российский банк, чья деятельность будет сконцентрирована на поддержке отечественных компаний в этом регионе. Это позволит отечественным предпринимателям с большей легкостью интегрироваться в местные экономические институты», – акцентирует Любич.

Отношения России и стран ближневосточного региона развиваются и за счет выверенной позиции Москвы по конфликту между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Владимир Путин не раз говорил о безальтернативности решения противоречий двух сторон на основании переговоров и создания независимого Палестинского государства.

Президент всегда подчеркивал необходимость следования международным правовым актам, подразумевающим существование в регионе двух суверенных государств: арабского и еврейского. При этом он отмечал, что достичь этого нужно «мирными средствами». Эта точка зрения является традиционной для Москвы и вызывает симпатии у большинства ближневосточных государств.

«В Израиле понимают, что Россия обладает реальными возможностями повлиять на урегулирование текущего конфликта. Но с точки зрения Тель-Авива, позиция Москвы выглядит во многом пропалестинской», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности:

«Однако мы понимаем: Россия исходит из собственных национальных интересов. Для нее это является правильным решением. Страна делает выбор в пользу выстраивания отношений с государствами, служащими противовесом влиянию США. Но поскольку Израиль не готов рвать отношения с Вашингтоном, Москва прохладно относится ко многим инициативам Тель-Авива».

Еще одним важным региональным партнером России является Турция. В этом году сотрудничество с Анкарой отметилось масштабным прорывом в сфере энергетики. Москва помогла стране доставить ядерное топливо на первый блок АЭС «Аккую», что стало одной из наиболее важных инициатив в двусторонних отношениях за последние несколько лет.

Также к июлю текущего года Россия поставила Турции около 450 тыс. тонн дизельного топлива, сообщает Reuters. Кроме того, около 37% от всего импортируемого в страну газа также приходятся на Москву. А Турция, в свою очередь, помогает России с параллельным импортом. Таким образом экономические связи стран прогрессируют, хотя в политической плоскости у обеих сторон до сих пор остаются противоречия.

Например, в сентябре состоялись переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи. По итогам встречи российский лидер анонсировал вероятное соглашение между Москвой, Анкарой и Дохой в части поставок зерна в страны Африки. Таким образом была найдена достойная альтернативе провальной «зерновой сделке», используемой в своих целях западными странами и офисом Зеленского.

Выход из подобной ситуации – это пример широких способностей российской дипломатии,

считают эксперты. Москва готова работать со «сложными» партнерами, находя компромиссы. И, в отличие от США и ЕС, Россия всегда с большим уважением относилась к национальным интересам стран региона. Эта дипломатическая традиция Москвы, наряду с нейтралитетом по палестинской проблематике, особо ценится Турцией, Ираном, Израилем и странами Арабского мира.

«Уходящий год выдался для России необычайно удачным в плане развития отношений с ближневосточным регионом. Наши связи с арабскими странами, в частности, с Саудовской Аравией и ОАЭ, заметно улучшились. Эр-Рияд и Абу-Даби давно созрели для ведения самостоятельной внешней политики без оглядки на партнерство с США», – сказал Кирилл Семенов, востоковед, эксперт Российского совета по международным делам.

«В этом плане Москва выступает наиболее ярким и мудрым игроком, совместно с которым можно отстаивать интересы многополярного мира. Нам есть, что предложить Ближнему Востоку. Потенциально российско-арабское сотрудничество может вырасти в крайне перспективные экономические и энергетические проекты», – уточняет собеседник.

«Однако для этого РФ необходимо продолжить укрепляться в решимости совершить «разворот к Югу». Региональные державы привыкли воспринимать Москву как часть европейской цивилизации, и для них «выход» России из тесного взаимодействия с западными державами выглядит скорее как временная аномалия», – акцентирует он.

«Если нам удастся изменить это мнение, то партнерство с арабским миром резко пойдет в гору.

У нас уже есть опыт сближения с Ираном – еще одной мусульманской и независимой страной. В последнее время Тегеран также движется навстречу контактам с Саудовской Аравией и ОАЭ. Это открывает нам колоссальный потенциал для развития сотрудничества», – уточняет политолог.

«Мы неплохо воспользовались открывшимся окном возможностей. Этому способствовала наша выверенная позиция по конфликту Израиля и ХАМАС. Нейтралитет, совмещенный с готовностью поддержать создание Палестинского государства, внушает доверие всем ключевым региональным игрокам», – подчеркивает собеседник.

«Таким образом для большинства представителей Ближнего Востока мы выглядим как более приемлемый партнер, чем те же США. Мы более предсказуемы: следуем нормам международного права, не тянем одеяло на себя. Правительство любой уважающей себя страны будет ценить данные качества в своем потенциальном союзнике», – отмечает он.

«Кстати говоря, именно благодаря этим качествам нам и удалось достигнуть взаимопонимания с Турцией. На протяжении долгого времени Москве и Анкаре приходилось разрешать тяжелейшие противоречия в Ливии, Сирии и Карабахе. К настоящему времени мы уже уладили большинство споров, и наши отношения готовятся к новому масштабному скачку», – рассуждает политолог.

«Развитие сотрудничества в области атомной энергетики стало хорошим показателем намерения двух стран продолжить развивать партнерские связи. Таким образом уходящий год имеет все шансы на то, чтобы запомниться как крайне успешное время, заложившее основу для мощного продвижения отечественной дипломатии на Ближнем Востоке», – резюмирует Семенов.