Россия переигрывает США в войне Израиля с палестинцами

Аналитики продолжают подводить итоги 11-дневной войны между Израилем и Палестиной (завершившейся перемирием на прошлой неделе). ХАМАС уже заявил, что Израиль проиграл эту битву и расписался в своем поражении. Так ли это на самом деле – и почему российская политика в этом конфликте оказалась выигрышной?

На первый взгляд кажется, что среди победителей – Израиль и его премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Израильские войска уничтожили множество боевиков ХАМАС, показали свою силу.

Кроме того, ни одно из требований, выставленных палестинцами Израилю (кроме, конечно же, прекращения огня в секторе Газа), не выполнено. Израиль продолжит «выселение арабских семей» из арабских кварталов Иерусалима. Израиль вряд ли отпустит на свободу всех арабов, задержанных за организацию массовых беспорядков. Израиль не берет на себя никаких обязательств по отказу от ввода силовиков в мечеть Аль-Аксы в случае повторения беспорядков (собственно, по окончании перемирия полицейские туда уже заходили – разгонять очередных радикалов).

Своя шкура и государственная

Однако на самом деле все не так просто. Да, Нетаньяху победил – но не как лидер государства, а как политик. Жесткими действиями против арабов он повысил свою репутацию, а также рассорил политические силы внутри лагеря его противников (которые пытались собрать под свои знамена большинство депутатов Кнессета и лишить Биби поста премьер-министра). Некоторые эксперты говорят, что если уж Нетаньяху не сможет собрать сам коалицию, то он пойдет на следующие выборы (пятые за почти два года) с большими шансами на победу, чем до 11-дневной войны.

А вот что касается Израиля, то победой тут и не пахнет.

Во-первых, израильтяне на практике убедились в том, что их купол отнюдь не железный. Система ПВО «Железный купол» не смогла перехватить все или хотя бы критическое количество ракет, которые летели из Газы по израильским городам. При этом речь идет о самоделках, сделанных на коленке. Что же будет в случае, если ракетные залпы пойдут не с юга, а с Севера – от движения «Хезболла», вооружение которой на порядок лучше, чем у ХАМАС, и может с куда большей точностью поражать критические объекты инфраструктуры еврейского государства?

Во-вторых, израильтяне столкнулись с массовыми уличными беспорядками не только в Иерусалиме, но и в других городах со значительным присутствием арабского населения – и не смогли с этими беспорядками справиться. Более того, в ряде точек им мешали евреи (часть которых действовала не менее радикально, чем арабы). Проще говоря, 11-дневная война еще раз показала, что вера в мощь Израиля несколько преувеличена.

Ни на шаг

Но победили ли при этом палестинские движения в лице ФАТХ, ХАМАС, а также сама Палестина? Жители уверены, что да, и до сих пор празднуют свою победу в войне. Однако на самом деле все тоже не так просто – причем ситуация зеркальна израильской.

ФАТХ и ХАМАС действительно победили – но не как представители палестинцев, а как политические движения. Оба возглавили сопротивление, оба набрали рейтинг.

Да, при этом часть руководства ХАМАС была выбита израильскими ударами, однако потери восполнят, и при этом движение получило бонус в виде отказа Израиля штурмовать сектор Газа. Боевики теперь могут говорить, что Израиль их банально испугался. Сейчас ФАТХ и ХАМАС будут делить статус победителя (что важно в преддверии планирующихся в Палестине выборов).

Однако сама Палестина, безусловно, проиграла. И дело не только в двух с лишним сотнях погибших мирных жителей и разрушенных домах в и без того погрязшей в нищете Газе. Дело в том, что эти потери оказались бессмысленны – по итогам 11-дневной войны Палестина не приблизилась ни к созданию своего государства, ни к получению Восточного Иерусалима, ни к победе в конфликте с Израилем. Ни, наконец, к созданию нормального гражданского общества, члены которого живут будущим, а не за счет ненависти к евреям и их дегуманизации.

Защитники и наблюдатели

Что касается внешних игроков, то в списке победителей, безусловно, Иран и Турция. Обе страны в ходе конфликта активно поддерживали палестинскую сторону и набирали тем самым политические очки на арабской улице.

И не только на улице – так, турецкий султан Реджеп Эрдоган активно пытается влезть в палестино-израильский мирный процесс (куда его не пускают ни Израиль, ни Штаты, ни Египет) за счет различных инициатив. Последним аккордом стало его предложение о создании нового международного механизма для защиты палестинского населения – то есть вводе в Палестину миротворческих сил. Вероятно, турецких.

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Что же касается Ирана, то пока тамошние политики капитализируют свои имиджевые достижения на внутренней арене. Менее чем через месяц в стране пройдут президентские выборы, и иранские консерваторы используют рост антиизраильских настроений в обществе для поднятия собственного рейтинга. Эксперты считают, что к власти в стране может прийти новая инкарнация Махмуда Ахмадинежада с его радикальной внешней политикой. А также они говорят о том, что совместная поддержка палестинцев сблизила Иран с Турцией (у которых сейчас серьезные разногласия как по Сирии, так и по Южному Кавказу).

Россия же осталась скорее при своих. Москва в палестино-израильском вопросе проводит сложную, но, по сути, единственно эффективную тактику – то есть никуда не лезет и не дружит с одним против других. Российские официальные лица сохраняют рабочие отношения и с палестинской стороной, и с израильской. Осуждают Тель-Авив за жесткие действия против палестинцев, а ХАМАС – за ракетные удары по израильтянам. При этом не позиционируют себя главными спонсорами/друзьями/защитниками ни тех, ни других. Предлагают посреднические услуги – но не настаивают на их принятии. Не продавливают ни одну, ни другую сторону на какие-то уступки. В общем, лишь держат руку на пульсе.

Ряд экспертов считают это наиболее разумной политикой для Москвы. Израильско-палестинский конфликт настолько запутан, что он может стать настоящей черной дырой для человекоресурсов страны, желающей в него углубиться и что-то там выловить. И рыбалка эта обязательна лишь для тех стран, для которых Палестина является жизненно важным интересом или частью сферы влияния (как для Турции или для Ирана, находящихся по соседству). Для России же Палестина не является важнейшим внешнеполитическим фронтом – сейчас все силы отечественной дипломатии брошены на защиту национальных интересов на постсоветском пространстве.

Неопределившиеся

На фоне однозначной, продуманной и прагматичной позиции Ирана, Турции и России подход Соединенных Штатов выглядит несколько запутанно. Даже несколько тупиково.

Общие ее контуры озвучил госсекретарь США Энтони Блинкен. Так, он назвал принцип «два государства для двух народов» единственным способом урегулировать конфликт. «Это единственный способ обеспечить будущее Израиля как еврейского и демократического государства – и, конечно, единственный способ дать палестинцам государство, на которое имеют право», – пояснил дипломат. Однако, во-первых, не пояснил, как Штаты будут заставлять палестинских арабов, имеющих израильское гражданство, переехать жить на палестинскую территорию (а они переезжать не хотят, прекрасно понимая, каков будет уровень жизни и компетентность управленцев в Палестинском государстве). Во-вторых, Штаты не определились с границами арабского государства – если раньше они упирали на границы 1967 года, то после признания Трампом Иерусалима как столицы Израиля (и отказа Байдена отозвать это признание) данная формула больше не работает.

Также Блинкен уверен, что здесь и сейчас нужно начинать бороться «с тяжелейшей гуманитарной ситуации в Газе». Однако как бороться? Сектор контролирует ХАМАС (который Штаты признают террористами), любые поставки товаров туда не просто попадают в руки боевиков, но и усиливают их политические позиции в регионе. При этом Вашингтон даже не может добиться от ХАМАС признания права Израиля на существование (и боевиков тут понять можно – в случае такого признания они потеряют уважение палестинцев и своих главных спонсоров в лице Ирана).

По сути, Америка в палестино-израильском вопросе пытается усидеть на двух стульях и в то же время не ударяться в конкретику.

Однако попытка отзеркалить российскую позицию оказывается не совсем удачной потому, что Штаты пытаются не просто иметь хорошие отношения с обеими сторонами, а быть их лучшими друзьями. А значит, и уровень ожиданий сторон от Америки очень высок.

Палестинцы хотят денег (и Байден выделяет им несколько сот миллионов долларов на помощь беженцам), израильтяне требуют оружия (и получают ежегодно до 4 млрд долларов военной помощи). В итоге и те, и те недовольны американцами, поскольку купленное на американские средства оружие используется для уничтожения восстановленных на американские средства палестинских домов.

Конечно, у Энтони Блинкена есть шанс прояснить подходы – глава Госдепа отправляется с визитом на Ближний Восток. Однако принципиальная позиция администрации Байдена в вопросе прав человека (которые не соблюдает Израиль в Палестине) и выставленные еврейским лобби «красные линии» вряд ли позволят Штатам определиться, как это сделал в свое время Трамп. А значит, Америка и дальше будет смотреть за тем, как Турция, Иран и Россия будут поднимать свой статус за счет грамотной позиции в палестино-израильском конфликте.