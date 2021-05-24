Россия переигрывает США в войне Израиля с палестинцами

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

В ХАМАС заявили о непричастности к «минированию» самолета Ryanair

24 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 22:56  |  vz.ru
Разделы

Кто виноват в росте цен на продукты

Цены в продуктовых магазинах беспокоят всех Антон Новодережкин/ТАСС
Подорожание продовольствия продолжает тревожить россиян. Власти купировали резкий всплеск цен на сахар, зерно и масличные в прошлом году. Однако в этом году выше инфляции стали расти цены на другие продукты: овощи, курицу и яйца. Удастся ли это остановить и где кроются новые риски роста цен? Подробности...
Перейти в раздел…

Америка готова пожертвовать интересами Украины

Лидеры США и России могут сделать Украину предметом размена, опасаются в Киеве Валерий Шарифулин/ТАСС
На этой неделе Госдеп США заявил об отказе от введения санкций против оператора «Северного потока – 2». Но потом Конгресс внес законопроект о новых санкциях против строящих газопровод организаций. Политологи объясняют это политической игрой Америки перед ожидаемой встречей лидеров России и США: Вашингтон использует газопровод как разменную монету. Но чего там хотят от Москвы взамен? Подробности...
Перейти в раздел…

Перезапуск общества «Знание» удивил даже организаторов

Марафон «Новое Знание» затронул десятки миллионов жителей России Евгений Одиноков/РИА Новости
Сорок миллионов просмотров – почти треть населения России! – собрали трансляции просветительского марафона «Новое Знание». Трехдневный марафон общества проходил по всей стране в рамках возрождения Российского общества «Знание». За выступлениями участников марафона в Петербурге наблюдал специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
Перейти в раздел…

Минск захватил ценнейший ресурс оппозиции

Роман Протасевич оказался совсем не там, где хотел facebook.com/pr0tez
Белорусская оппозиция и ряд западных стран возмущены – Минск арестовал одного из создателей Telegram-канала Nexta, с помощью которого координировались протесты белорусской оппозиции. Для этого была развернута целая спецоперация с привлечением боевой авиации. Чем ценен для белорусских спецслужб Роман Протасевич? Подробности...
Перейти в раздел…

Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский обжился в роли типичного президента Украины

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Шестой президент Украины уже переступил черту дозволенного, выйдя за рамки закона. А потому и второй срок, как способ избежать ответственности, из желательного может превратиться в жизненно важную необходимость. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Манижу впору включать в патриаршую комиссию по семье

Монахиня Елисавета (Сеньчукова)
Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
В нашем обществе традиционной семьей считается семья неполная. Феминизм тут ни при чем. Просто это настолько распространённое явление, что высказывание о его ненормальности воспринимается как наезд на русскую национальную идентичность. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Славянская письменность стала кодом русской души

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
В то время как Запад, слушая мессу на ученой латыни, записывал христианские коды через перевод пастырских поучений, русский народ запечатлевал их в своем сердце. Так, для души Запада христианство стало более школой и университетом, в то время как для русских – мистерией, откровением, катарсисом, исключительным по силе переживанием. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
Перейти в раздел…

Лукашенко поступил по-украински

Главный враг «Спутника V»

Обсуждение: 7 комментариев

Два года с Зеленским: итоги

Перейти в раздел…

Зеленский поздравил украинцев с днем вышиванки в русской косоворотке

В День вышиванки, который украинцы празднуют в третий четверг мая, президент страны Владимир Зеленский опубликовал в Instagram снимок, на котором он одет в национальную русскую одежду – косоворотку. Эта одежда имеет характерный узкий крой. Предшественник Зеленского Петр Порошенко подобных ошибок не допускал
Подробности...

Предложен новый дизайн московских речных трамвайчиков

В рамках разработки системы водного общественного транспорта Москвы намечены три варианта судна с панорамным видом на город
Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Названа «Мисс Вселенная – 2021»

Титул «Мисс Вселенная – 2021» получила 26-летняя программистка из Мексики Андреа Меса. Бриллиантовую корону ей вручила «Мисс Вселенная – 2019» Зозибини Тунци из ЮАР. Второе место досталось бразильянке, на третьем расположилась представительница Индии
Подробности...
Перейти в раздел…
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
Перейти в раздел…
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
  • Угон при поддержке государства

  • Законные действия властей Белоруссии

  • Не могу оценить
Хотели бы вы, чтобы &laquo;Роскосмос&raquo; возглавил Илон Маск?
  • Да

  • Нет
Изменилось ли за последние годы ваше отношение к ЕГЭ?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Осталось прежним
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: В ХАМАС заявили о непричастности к «минированию» самолета Ryanair
    Захарова: Минск поднял истребитель из-за близости Белорусской АЭС США заявили о неготовности назвать дату встречи Байдена с Путиным В ЛНР рассказали о подрыве украинского военного на собственной мине в Донбассе Сочинцы попросили туристов не приезжать к ним в город
    Консул России встретился с родителями задержанной в Минске спутницы Протасевича В США вынесли приговор признавшемуся в кибератаке на Tesla россиянину Онищенко порекомендовал россиянам не ехать в Турцию в этом году «Скопинскому маньяку» вновь просят запретить общаться со СМИ
    Лукашенко выступит с обращением в связи с инцидентом с Ryanair Роскомнадзор пригрозил замедлить трафик для сервисов Google Эксперт: У российских властей нет цели блокировать иностранные онлайн-ресурсы Актриса Пересильд рассказала о подготовке к полету на МКС

    белорусская оппозиция


    Протасевич заявил о сотрудничестве со следствием

    смена лидера


    Назван самый богатый человек в мире

    бег вдоль дорог


    Врачи рассказали, как уменьшить вред для здоровья от занятий спортом в городе

    Видео

    военный флот


    Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России

    создатель Nexta


    Минск захватил ценнейший ресурс оппозиции

    беспилотники «Байрактар»


    Чем Россия ответит на турецкую угрозу Калининграду из Польши

    новый режим


    Россия начала наводить порядок в миграционной политике

    Евровидение


    Сергей Мардан: Манижа хотела стать лучшей, в отличие от нас всех

    остановка в Минске


    Тимофей Бордачёв: Глобальный абсурд или новый мировой порядок

    подвиг Кирилла и Мефодия


    Владимир Можегов: Славянская письменность стала кодом русской души

    специальный репортаж


    Как учителя казанской гимназии спасли детей от убийцы

    на ваш взгляд


    Как вы оцениваете инцидент с самолетом Ryanair в Минске?

    Россия переигрывает США в войне Израиля с палестинцами

    Перемирие между Израилем и ХАМАС состоялось – но долго ли оно продержится?    24 мая 2021, 22:55
    Фото: Atef Safadi/EPA/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Аналитики продолжают подводить итоги 11-дневной войны между Израилем и Палестиной (завершившейся перемирием на прошлой неделе). ХАМАС уже заявил, что Израиль проиграл эту битву и расписался в своем поражении. Так ли это на самом деле – и почему российская политика в этом конфликте оказалась выигрышной?

    На первый взгляд кажется, что среди победителей – Израиль и его премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Израильские войска уничтожили множество боевиков ХАМАС, показали свою силу.

    Кроме того, ни одно из требований, выставленных палестинцами Израилю (кроме, конечно же, прекращения огня в секторе Газа), не выполнено. Израиль продолжит «выселение арабских семей» из арабских кварталов Иерусалима. Израиль вряд ли отпустит на свободу всех арабов, задержанных за организацию массовых беспорядков. Израиль не берет на себя никаких обязательств по отказу от ввода силовиков в мечеть Аль-Аксы в случае повторения беспорядков (собственно, по окончании перемирия полицейские туда уже заходили – разгонять очередных радикалов).

    Своя шкура и государственная

    Однако на самом деле все не так просто. Да, Нетаньяху победил – но не как лидер государства, а как политик. Жесткими действиями против арабов он повысил свою репутацию, а также рассорил политические силы внутри лагеря его противников (которые пытались собрать под свои знамена большинство депутатов Кнессета и лишить Биби поста премьер-министра). Некоторые эксперты говорят, что если уж Нетаньяху не сможет собрать сам коалицию, то он пойдет на следующие выборы (пятые за почти два года) с большими шансами на победу, чем до 11-дневной войны.

    А вот что касается Израиля, то победой тут и не пахнет.

    Во-первых, израильтяне на практике убедились в том, что их купол отнюдь не железный. Система ПВО «Железный купол» не смогла перехватить все или хотя бы критическое количество ракет, которые летели из Газы по израильским городам. При этом речь идет о самоделках, сделанных на коленке. Что же будет в случае, если ракетные залпы пойдут не с юга, а с Севера – от движения «Хезболла», вооружение которой на порядок лучше, чем у ХАМАС, и может с куда большей точностью поражать критические объекты инфраструктуры еврейского государства?

    Во-вторых, израильтяне столкнулись с массовыми уличными беспорядками не только в Иерусалиме, но и в других городах со значительным присутствием арабского населения – и не смогли с этими беспорядками справиться. Более того, в ряде точек им мешали евреи (часть которых действовала не менее радикально, чем арабы). Проще говоря, 11-дневная война еще раз показала, что вера в мощь Израиля несколько преувеличена.

    Ни на шаг

    Но победили ли при этом палестинские движения в лице ФАТХ, ХАМАС, а также сама Палестина? Жители уверены, что да, и до сих пор празднуют свою победу в войне. Однако на самом деле все тоже не так просто – причем ситуация зеркальна израильской.

    ФАТХ и ХАМАС действительно победили – но не как представители палестинцев, а как политические движения. Оба возглавили сопротивление, оба набрали рейтинг.

    Да, при этом часть руководства ХАМАС была выбита израильскими ударами, однако потери восполнят, и при этом движение получило бонус в виде отказа Израиля штурмовать сектор Газа. Боевики теперь могут говорить, что Израиль их банально испугался. Сейчас ФАТХ и ХАМАС будут делить статус победителя (что важно в преддверии планирующихся в Палестине выборов).

    Однако сама Палестина, безусловно, проиграла. И дело не только в двух с лишним сотнях погибших мирных жителей и разрушенных домах в и без того погрязшей в нищете Газе. Дело в том, что эти потери оказались бессмысленны – по итогам 11-дневной войны Палестина не приблизилась ни к созданию своего государства, ни к получению Восточного Иерусалима, ни к победе в конфликте с Израилем. Ни, наконец, к созданию нормального гражданского общества, члены которого живут будущим, а не за счет ненависти к евреям и их дегуманизации.

    Защитники и наблюдатели

    Что касается внешних игроков, то в списке победителей, безусловно, Иран и Турция. Обе страны в ходе конфликта активно поддерживали палестинскую сторону и набирали тем самым политические очки на арабской улице.

    И не только на улице – так, турецкий султан Реджеп Эрдоган активно пытается влезть в палестино-израильский мирный процесс (куда его не пускают ни Израиль, ни Штаты, ни Египет) за счет различных инициатив. Последним аккордом стало его предложение о создании нового международного механизма для защиты палестинского населения – то есть вводе в Палестину миротворческих сил. Вероятно, турецких.

    Что же касается Ирана, то пока тамошние политики капитализируют свои имиджевые достижения на внутренней арене. Менее чем через месяц в стране пройдут президентские выборы, и иранские консерваторы используют рост антиизраильских настроений в обществе для поднятия собственного рейтинга. Эксперты считают, что к власти в стране может прийти новая инкарнация Махмуда Ахмадинежада с его радикальной внешней политикой. А также они говорят о том, что совместная поддержка палестинцев сблизила Иран с Турцией (у которых сейчас серьезные разногласия как по Сирии, так и по Южному Кавказу).

    Россия же осталась скорее при своих. Москва в палестино-израильском вопросе проводит сложную, но, по сути, единственно эффективную тактику – то есть никуда не лезет и не дружит с одним против других. Российские официальные лица сохраняют рабочие отношения и с палестинской стороной, и с израильской. Осуждают Тель-Авив за жесткие действия против палестинцев, а ХАМАС – за ракетные удары по израильтянам. При этом не позиционируют себя главными спонсорами/друзьями/защитниками ни тех, ни других. Предлагают посреднические услуги – но не настаивают на их принятии. Не продавливают ни одну, ни другую сторону на какие-то уступки. В общем, лишь держат руку на пульсе.

    Ряд экспертов считают это наиболее разумной политикой для Москвы. Израильско-палестинский конфликт настолько запутан, что он может стать настоящей черной дырой для человекоресурсов страны, желающей в него углубиться и что-то там выловить. И рыбалка эта обязательна лишь для тех стран, для которых Палестина является жизненно важным интересом или частью сферы влияния (как для Турции или для Ирана, находящихся по соседству). Для России же Палестина не является важнейшим внешнеполитическим фронтом – сейчас все силы отечественной дипломатии брошены на защиту национальных интересов на постсоветском пространстве.

    Неопределившиеся

    На фоне однозначной, продуманной и прагматичной позиции Ирана, Турции и России подход Соединенных Штатов выглядит несколько запутанно. Даже несколько тупиково.

    Общие ее контуры озвучил госсекретарь США Энтони Блинкен. Так, он назвал принцип «два государства для двух народов» единственным способом урегулировать конфликт. «Это единственный способ обеспечить будущее Израиля как еврейского и демократического государства – и, конечно, единственный способ дать палестинцам государство, на которое имеют право», – пояснил дипломат. Однако, во-первых, не пояснил, как Штаты будут заставлять палестинских арабов, имеющих израильское гражданство, переехать жить на палестинскую территорию (а они переезжать не хотят, прекрасно понимая, каков будет уровень жизни и компетентность управленцев в Палестинском государстве). Во-вторых, Штаты не определились с границами арабского государства – если раньше они упирали на границы 1967 года, то после признания Трампом Иерусалима как столицы Израиля (и отказа Байдена отозвать это признание) данная формула больше не работает.

    Также Блинкен уверен, что здесь и сейчас нужно начинать бороться «с тяжелейшей гуманитарной ситуации в Газе». Однако как бороться? Сектор контролирует ХАМАС (который Штаты признают террористами), любые поставки товаров туда не просто попадают в руки боевиков, но и усиливают их политические позиции в регионе. При этом Вашингтон даже не может добиться от ХАМАС признания права Израиля на существование (и боевиков тут понять можно – в случае такого признания они потеряют уважение палестинцев и своих главных спонсоров в лице Ирана).

    По сути, Америка в палестино-израильском вопросе пытается усидеть на двух стульях и в то же время не ударяться в конкретику.

    Однако попытка отзеркалить российскую позицию оказывается не совсем удачной потому, что Штаты пытаются не просто иметь хорошие отношения с обеими сторонами, а быть их лучшими друзьями. А значит, и уровень ожиданий сторон от Америки очень высок.

    Палестинцы хотят денег (и Байден выделяет им несколько сот миллионов долларов на помощь беженцам), израильтяне требуют оружия (и получают ежегодно до 4 млрд долларов военной помощи). В итоге и те, и те недовольны американцами, поскольку купленное на американские средства оружие используется для уничтожения восстановленных на американские средства палестинских домов.

    Конечно, у Энтони Блинкена есть шанс прояснить подходы – глава Госдепа отправляется с визитом на Ближний Восток. Однако принципиальная позиция администрации Байдена в вопросе прав человека (которые не соблюдает Израиль в Палестине) и выставленные еврейским лобби «красные линии» вряд ли позволят Штатам определиться, как это сделал в свое время Трамп. А значит, Америка и дальше будет смотреть за тем, как Турция, Иран и Россия будут поднимать свой статус за счет грамотной позиции в палестино-израильском конфликте.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •