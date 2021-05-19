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Госдума приняла закон о денонсации Договора по открытому небу

19 мая, среда  |  Последнее обновление — 12:17  |  vz.ru
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Откуда у ХАМАС взялись подводные дроны для борьбы с Израилем

Теоретически у ХАМАС могут появиться и сверхмалые подлодки иранского производства Rahdar Emamdadi/Mehrnews.com
Из зоны палестино-израильского конфликта приходят неожиданные новости. Если о беспилотной авиации боевиков ХАМАС было известно и раньше, то неожиданностью стало появление у исламистов подводного флота для терактов и диверсий – пока тоже беспилотного. Что собой представляют эти субмарины и какие еще технологические новшества были замечены во время нынешней фазы столкновений? Подробности...
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    Откуда у ХАМАС взялись подводные дроны для борьбы с Израилем

    Теоретически у ХАМАС могут появиться и сверхмалые подлодки иранского производства    19 мая 2021, 11:30
    Фото: Rahdar Emamdadi/Mehrnews.com
    Текст: Андрей Резчиков,
    Михаил Мошкин

    Из зоны палестино-израильского конфликта приходят неожиданные новости. Если о беспилотной авиации боевиков ХАМАС было известно и раньше, то неожиданностью стало появление у исламистов подводного флота для терактов и диверсий – пока тоже беспилотного. Что собой представляют эти субмарины и какие еще технологические новшества были замечены во время нынешней фазы столкновений?

    На этой неделе ВМС и ВВС Израиля нанесли у берегов сектора Газа удар по подводной лодке радикального движения ХАМАС, контролирующего эту палестинскую территорию. Момент атаки попал на видео и был распространен в соцсетях. Как пояснила пресс-службы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), «судно транспортировали к берегу предположительно для совершения теракта в израильских водах». В операции по уничтожению субмарины участвовал боевой корабль и беспилотный самолет ЦАХАЛа. Судя по видеозаписи, в момент удара, который произошел в понедельник, «автономная подводная лодка» находилась в воде у северного побережья Газы.

    Удалось ли уничтожить подводную лодку, не уточняется. Официальный представитель военного ведомства подполковник Йонатан Конрикус заметил, что эта подлодка – не «маленький игрушечный автомобиль» и для ее буксировки к берегу потребовался грузовой автомобиль.

    «Мы одновременно нанесли удар как с воздуха, так и с моря, и по беспилотному аппарату, и по автомобилю, выгрузившему его», – передал израильский портал «Детали» сообщение, которое сделал на брифинге пресс-секретарь ЦАХАЛ, бригадный генерал Хеди Зильберман. Он пояснил: уничтоженная подлодка представляет собой беспилотный аппарат, который способен добраться из точки А в точку Б, но при этом ему требуется оператор на берегу. «Его спускают с пристани, он погружается под воду, достигает какой-то точки – и там совершает атаку. Но аппарат не оборудован независимым искусственным интеллектом – им управляет человек с берега», – пояснил Зильберман.

    Согласно сообщениям СМИ, ВМС Израиля считают, что модели таких подлодок в арсеналах ХАМАС могут управляться GPS и способны нести около 30 кг взрывчатых веществ. Это оружие может быть направлено против целей как в море, так и вдоль побережья Израиля.

    Отметим, что это не единственное сообщение о подлодках ХАМАС, появившееся за последние дни. В минувшее воскресенье боевое крыло ХАМАС – «Бригады Иззэддина аль-Кассама» – предприняло попытку нанести удар по израильской газовой платформе в Средиземном море с использованием подводных лодок с дистанционным управлением, сообщает ТАСС со ссылкой на палестинскую радиостанцию Donya Al Watan. Попытка атаки платформы, расположенной в 20 км от побережья сектора Газа, должна была стать ответом на удары израильской авиации по палестинскому анклаву.

    «Атаковать таким оружием корабль – например, корвет израильских ВМС – невозможно. Подлодка могла использоваться для других, более мелких задач», – пояснил газете ВЗГЛЯД бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

    Ранее армейская пресс-служба сообщила, что с 7 мая – с начала операции «Страж стен» – в секторе Газа ЦАХАЛ, в числе прочего, уничтожил «12 военных судов ХАМАС. Утверждается, что у боевое крыло этой группировки способно нанести удары по Израилю с моря – с помощью воздушных дронов (несколько таких БПЛА были сбиты системой ПВО Израиля «Железный купол») и подводных беспилотных аппаратов. Также упоминаются группы морских коммандос ХАМАС, передвигающиеся на морских мотоциклах или быстроходных катерах.

    Как пояснил The New York Times адмирал ВМС Израиля в отставке Шауль Хорев, в последние годы Израиль считает серьезной угрозой морские подразделения коммандос ХАМАС. По мнению отставного военного, тайные и внезапные морские атаки были одним из способов, с помощью которых группы исламистов стремилась преодолеть превосходящую военную мощь Израиля, включая его ВВС и систему обороны «Железный купол».

    «Есть опасения, что эти отряды коммандос могут быть использованы для нападения на инфраструктуру, например электростанции, или для попытки проникнуть в Израиль по морю», – пояснил адмирал Хорев. В свою очередь Кедми также напомнил о программе палестинцев по подготовке подводных пловцов для совершения диверсий вдоль длинного морского побережья, но, отметил он, после последнего нашего удара это подразделение практически перестало существовать».

    Что касается происхождения новых видов оружия, которыхе используют противники Израиля в зоне конфликта, то упоминаются вооружения иранского производства. Кедми допускает, что оружие из Ирана может попадать в Газу морским путем, даже с учетом блокады побережья. «Обычно идет «торговое» судно и ночью сбрасывает что-то в море, а потом палестинцы под видом рыбаков подплывают к нему и забирают», – пояснил израильский военный эксперт.

    В частности, полагает Кедми, таким путем в распоряжение палестинских группировок могли попасть ракеты иранского производства Fajr дальностью до 75 км – неуправляемые вооружения, созданные с использованием северокорейских технологий на основе боеприпасов к советским реактивным системам залпового огня. Ракеты были доставлены в Газу именно морским путем, а не через подземные тоннели на границе с Египтом, потому что Каир пресекает подобные попытки, пояснил эксперт.

    «Хамас» впервые применил ракеты Fajr-5 во время операции ЦАХАЛ «Нерушимая скала» летом 2014 года. Но еще раньше, в 2012-м, боевики другой группировки из Газы, «Палестинского исламского джихада», пытались направить удары Fajr-5 по Тель-Авиву и Иерусалиму.

    «Им удалось добавить чуть больше тяги двигателям, которые они ставят на эти ракеты,

    и найти немножко более эффективную взрывчатку, – заметил Кедми. – Также пытаются поставить более совершенные системы наведения. Но все это на кустарном уровне, ничего профессионального».

    Иран отрицал, что передавал палестинским группировкам Газы готовые ракеты, но заявлял, что были переданы технологии для их производства. Как полагают аналитики американского центра Stratfor, производство некоторых компонентов и их окончательная сборка могут происходить в Газе, но критически важные компоненты ракеты поставляются из Ирана.

    Также добавим, что во вторник портал Avia.pro сообщил об уничтожении израильтянами иранского ударного беспилотника Ababil-3, который был запущен с территории Сирии либо боевиками ливанской «Хезболлы», либо непосредственно иранскими военными. Что касается собственно палестинцев, то из 12 запущенных ими БПЛА иранского производства по крайней мере восемь успешно поразили цели.

    В минувший четверг представители «Бригад Иззэддина аль-Кассама» заявили, что впервые применили против Израиля летающие на низкой высоте дроны-камикадзе «Шихаб» местного производства, сообщает ТАСС. Как отметил в своем блоге военный эксперт Юрий Лямин, «Шихабы», скорее всего, действительно собираются в секторе Газа из доступных коммерческих комплектующих. Но эти БПЛА создаются по образцу иранского беспилотника-камикадзе Ababil-2. Похожие аппараты под называнием «Касеф» собирают в Йемене проиранские повстанцы-хуситы, отметил Лямин.

    Вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков допустил, что арсенал «Хамаса» будет и в дальнейшем пополняться новыми вооружениями – не исключая тех же подводных аппаратов – в том числе полноценных пилотируемых подлодок. Подводная лодка может быть доставлена на грузовом судне из Ирана или быть неофициально переданной из какой-то арабской страны, считает Сивков. «Я полагаю, что это может быть сверхмалая подводная лодка, потому что для эксплуатации большой подводной лодки требуется немалая береговая инфраструктура, которой в секторе Газа нет. К тому же нужен способный экипаж, которого там тоже нет. Поэтому реально подготовить несколько человек для управления сверхмалой подлодкой», – полагает Сивков. Иран в самом деле располагает сверхмалыми подводными лодками, например кораблями класса Ghadir.

    Как пояснил Сивков, на сверхмалых подлодках экипаж не превышает два–четыре человека, дальность хода в пределах сотни миль, а глубина погружения не превышает 20–30 м. Такие подлодки активно использовались в годы Второй мировой войны. «Помимо совершения диверсий против береговой инфраструктуры Израиля подлодка могла бы использоваться для перевозки ракет и других военных грузов из Египта», – предположил Сивков.

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