Соседи хотят забрать у Германии власть над Евросоюзом

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6 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 18:18  |  vz.ru
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Как российскому автопрому обрести больше свободы от импорта

Россия вплотную занялась импортозамещением в автопроме Сергей Фадеичев/ТАСС
Россия намерена сама себя обеспечивать автокомпонентами и зарабатывать на их экспорте. История с дефицитом микрочипов, которая остановила сборочные автозаводы по всему миру, высветила и в России критическую зависимость от импорта. Однако насколько желание сделать российский автопром независимым соотносится с реальными возможностями? Подробности...
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Как Горбачев пытался спасти Советский Союз

Теоретически Горбачев и Ельцин в 1991 году могли примириться и создать тандем ради спасения страны Чумичев Александр/ТАСС
«Вернись Ельцин из Вискулей с пустыми руками, это привело бы к усилению авторитета Горбачева. Борис Николаевич мог образовать с ним личный тандем, учредить новый Союз без Украины, чтобы потом стараться убедить Кравчука примкнуть к Союзу уже постфактум», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший помощник президента России по национальной безопасности Юрий Батурин, комментируя 30-летие роспуска Советского Союза.  Подробности...
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Новый бомбардировщик будет иметь особое значение для России

Ту-160М должен стать новой машиной в привычном облике Марина Лысцева/ТАСС
На подходе очень знаковое событие – начало испытаний первого Ту-160М, стратегического бомбардировщика, который впервые будет построен Россией самостоятельно, без советского задела. Это событие имеет огромную значимость. И дело здесь не в том, каким самолетом должен стать Ту-160М. Дело в том, зачем вообще столь дорогостоящие и уникальные машины – и как их производить. Подробности...
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Путин научит Байдена различать «красные линии» на Украине

Главной темой переговоров Путина с Байденом 7 декабря станет Украина CNP/AdMedia/Global Look Press
Украина станет ключевой темой в переговорах Владимира Путина и Джо Байдена, которые состоятся по защищенной видеосвязи уже во вторник, 7 декабря. На выходных американский президент заявил, что не признает «ничьи красные линии» по Украине, о существовании которых ранее говорил лидер России. Впрочем, полагают эксперты, у грозной риторики Байдена существует неприглядная подноготная. Подробности...
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«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
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Киеву придется заплатить непомерную цену

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Пусть киевская шпана поймет наконец очевидную вещь. За любую агрессию против русских людей в Донбассе им придется умыться кровью по полной программе. Украина утратит вооруженные силы, территорию, текущую политическую систему. Это вовсе не китайское – это предельно ясное, жесткое русское предупреждение. Подробности...
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Верните русских!

Сергей Мардан
Сергей Мардан, публицист
России нужны люди. Не рабочие руки, как уверяют чиновники с равнодушными глазами, а люди. Свои, родные, наши, соотечественники. Подробности...
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Украинцам навязывают мову, а они слушают русские песни

Антон Крылов
Антон Крылов, журналист
Украинская молодежь плевать хочет на очередную волну антироссийской истерии, на тотальное внедрение мовы и на прочие спецэффекты обострившегося нацстроительства – и продолжает спокойно жить в русском культурном поле. Подробности...
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В Берлине во дворе министерства обороны прошла церемония прощания с покидающей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелы
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Умер певец и композитор Александр Градский

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    Соседи хотят забрать у Германии власть над Евросоюзом

    Лидеры Франции и Италии сделали принципиальный ход по укреплению отношений двух стран
    		   6 декабря 2021, 17:30
    Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
    Текст: Владимир Добрынин

    «Откровенно демонстративный договор», «в высшей степени символичное соглашение». Такими словами европейская пресса и политологи оценивают сделку, заключенную между Францией и Италией. Почему многие рассматривают происходящее как попытку Рима и Парижа снизить влияние Германии на Евросоюз – и удастся ли это сделать?

    Несколько дней назад французский президент Эммануэль Макрон и глава правительства Италии Марио Драги подписали Договор об укреплении двусторонних отношений. Акт был назван Квиринальским соглашением по месту подписания документа – в Квиринальском дворце в Риме. Мировые и даже европейские СМИ практически не заметили это событие. Ситуация выглядит, по утверждению многих экспертов, «как минимум неопределенной».

    Разве что испанская El Cinfidencial отметила, что заключенное соглашение – «в высшей степени символичное», так как речь в нем идет о «привилегированном сотрудничестве двух стран. Но к нему с недоверием относятся в Европейском союзе, который все еще не может скорректировать баланс сил после драматического выхода Великобритании из блока и по причине конца эпохи Меркель в Германии».

    Добро пожаловать во Франталию

    «Я понимаю озабоченность остальных государств-членов ЕС, – говорит Джанни Пуоти, юрист из Университета Никколо Кузано в Риме и бывший замгоссекретаря Италии. – В ключевой момент экономического восстановления Евросоюза и переходного периода в Германии вдруг возникает этот новый откровенно демонстративный договор. Пакт показывает нам растущую гармонию отношений между Римом и Парижем, чего не было с 1950-х годов прошлого века. И это соглашение (полным текстом которого пресса не располагает, что тоже наводит на размышления) – явный вызов преобладанию франко-германской оси в европейском уравнении и курс на изменение его в пользу франко-итальянского альянса».

    «Очевидно, что сейчас итальянский компонент приобретает дополнительный вес (в Европе), и это послание также адресовано Германии, чей вес, наоборот, снижается», – утверждает французский историк и эксперт по итальянско-французским отношениям, профессор Парижского университета Марк Лазар.

    У апеннинского государства, кстати, в последнее время практически отбоя не было от желающих с ним сойтись поближе. Испания, например, также искала подход к Риму в европейских сферах. Но… хорошие личные контакты между Макроном и Драги (еще со времен, когда последний рулил Евроцентробанком) перевесили качества других претендентов на руку и сердце «итальянской невесты».

    «Другой аспект заключается в том, что, в отличие от отношений Италии с Испанией, которые очень хорошие, между Италией и Францией в последние годы были моменты сильной напряженности, и они хотят, чтобы все это осталось позади», – объясняет Лазар. -Поэтому Драги с оптимизмом и желанием смотрит не на пиренейское королевство, а на его северную соседку».

    Милые бранились – только тешились

    Без сомнения, франко-итальянские отношения в последнее десятилетие были далеко не идиллическими. Главный спор полыхал вокруг Ливии, бывшей итальянской колонии, в которой Париж пытался расширить свой углеводородный бизнес. Эти трения в немалой степени способствовали расколу в ЕС: Евросоюз так и не смог выработать какую-то стратегию поведения в этой североафриканской стране, устраивающую всех членов альянса. Париж и Рим конфликтовали в ливийском вопросе настолько сильно, что, будучи партнерами по ЕС стали противниками в Ливии: Рим ближе к сидящему в Триполи Правительству национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сараджем, в то время как Франция склонялась к маршалу Халифе Хафтару, лидеру военных на востоке страны.

    Другой фронт борьбы был за контроль над верфью STX France, которую Париж временно национализировал в 2017 году, чтобы помешать Fincantieri, принадлежащей итальянскому государству, купить ее и вторгнуться в эту важную для Франции отрасль.

    Но пика разногласия достигли во время кризиса «желтых жилетов» во Франции в 2019 году, когда два вице-премьера итальянского правительства, Луиджи Ди Майо (лидер антисистемного «Движения 5 звезд») и Маттео Сальвини (крайне правая «Лига»), выразили поддержку французским уличным протестам. По этому поводу Париж даже вызвал своего посла из Италии для консультаций – решение, не имеющее прецедентов с 1945 года.

    Кризис стал еще более острым в том году, когда Париж провел реформу, сократившую количество итальянских учителей в стране. Именно тогда сотни ученых и художников из обеих стран подписали манифест «Франталия», созданный по инициативе итальянского юриста Энрико Кастальди и подчеркивающий связи между двумя странами. «Прочное и неразрывное сотрудничество, основанное на диалоге и обмене достижениями, совместных проектах и взаимном обогащении всегда было нашей целью. Сотрудничество, которое со временем привело к созданию плотной сети отношений, составляющей сегодня истинную реальность мира Франталии», – говорится в письме. Теперь эта романтическая концепция, придуманная, чтобы подчеркнуть братство между французами и итальянцами, может обрести геополитический характер.

    Прыжок вперед

    Все изменилось с приходом в Палаццо Киджи (резиденция итальянского правительства) бывшего главы Европейского центрального банка. Париж выступил с инициативой реактивации предложения о заключении договора с Римом – первоначально сделанного в 2017 году, но оставленного на бумаге после смещения тогдашнего премьер-министра Паоло Джентилони. И эта идея была хорошо встречена в Италии. Крепко задружиться с Францией всего за месяц до момента, когда она примет на себя полномочия государства, председательствующего в ЕС – не надо быть семи пядей во лбу, чтобы оценить прагматизм Рима. В итальянских властных источниках немедленно выступили с высокой оценкой актуальности соглашения для апеннинского государства, одного из основателей ЕС, отодвинутого впоследствии от руля блока франко-германской связкой, но продолжающего работать над корректировкой ситуации в свою пользу.

    «С точки зрения содержания, это пакт, который обязывает правительства и госучреждения двух стран действовать совместно в отношении основных тем на европейском, международном и средиземноморском уровнях «через механизмы взаимных консультаций», – отметил президент межпарламентской комиссии Италия-Франция Итальянского Конгресса Пьеро Фассино, участвовавший в разработке Квиринальского договора. – Это качественный скачок во франко-итальянских отношениях».

    Сделка, согласно ряду утечек, будет охватывать различные сектора, от внешней политики, экономики, образования и исследований до обороны и миграции. Договор не отличается большой конкретикой, изобилуя терминами «укреплять», «расширять», «углублять». Но это как раз тот случай, когда важны не слова и цифры, а само появление на свет документа. Символизирующее образование в ЕС новой крепкой связки, которая будет «тянуть одеяло на себя». «Италия снова на первых ролях в ЕС, она прекрасно председательствовала в G-20, ее голос был услышан, и для нас это очень хорошая новость», – подчеркнули из Елисейского дворца.

    Париж за / против Берлина и Рима

    Рим в наши дни старается не слишком раздражать Германию, которая является его основным торговым партнером в ЕС, но позицию свою уже жестко обозначил. «Как только новое правительство Германии придет к власти, нам придется провести глубокую дискуссию, чтобы с особой тщательностью подготовить с Берлином межправительственный саммит в первой половине 2022 года, – заявил глава посольства Италии в Берлине Армандо Варриччио. – Цель состоит в том, чтобы и дальше структурировать сотрудничество с Германией, то есть превратить сегодняшние прекрасные двусторонние отношения в настоящий стратегический союз, который представляет интерес не только для Италии и Германии, но и Европы в целом».

    В Берлине готовы рассмотреть предложение итальянцев, но настаивают на тройственном союзе Германия-Италия-Франция. Это следует из заявления Мартина Шульца, бывшего председателя Европейского парламента и Социал-демократической партии Германии, газете «La Repubblica».

    Сандро Гоци, депутат Европарламента, и один из главных сторонников Квиринальского договора, попытался погасить эти противоречия. По его словам, франко-итальянская инициатива не хочет копировать договор, заключенный Шарлем де Голлем с Германией в 1963 году (обновленный в Аахене в 2019 году) , который положил начало так называемой франко-германской оси. «История отношений между Парижем и Берлином не будет похожей на историю отношений Рима и Парижа, – сказал он. – Новое франко-итальянское соглашение направлено исключительно на то, чтобы Италия и Франция лучше использовали свои ресурсы».  

    Вот так – чистый бизнес и ничего личного, как говорится. Однако в Германии разглядели второе дно Квиринальского договора.

    По мнению аналитика Элеоноры Васкес, выступившей на страницах евросоюзного издания Euractiv «найти компромисс между новой осью Париж – Рим и Берлином будет очень сложно. Они по-разному смотрят на вопрос реформирования Евросоюза: Германия является сторонником максимально жесткой экономии, в то время, как Италия и Франция стоят за выделение как можно больших средств из различных фондов на покрытие ущерба, причиненного пандемией и спровоцированным ею кризисом».

    «Новое федеральное правительство Германии также стремится реформировать ЕС и превратить его в полноценную европейскую федерацию. Однако остается под вопросом, поддержат ли Франция и Италия усилия по проведению реформ вместе с Германией», – добавила она.

    Париж, надо полагать, от нового франко-итальянского соглашения выиграет больше всего. Макрон заявил, что «франко-итальянский договор не является заменой углубленному партнерству Франции и Германии, которое постоянно укрепляется». Открыто противопоставить себя Берлину Париж не рискнул. Но зато оставил для себя возможность в каждый конкретный исторический момент выбирать для себя, кто из двух его партнеров-тяжеловесов ЕС ему более ценен и составлять с ним дуэт, способный диктовать свою волю Евросоюзу.

    Понятно, что партнер, оставшийся – пусть на время, но все же один против двоих - будет недоволен. Но не настолько, чтобы не желать воссоединиться с Парижем в какой-либо другой исторический момент. Хитрый ход Макрона ведет к тому, что Германия и Италия будут более или менее уравновешивать друг друга в ЕС, а Франция – оставаться все время над ними. Система сдержек и противовесов – вещь не новая. Но при разумном применении всегда эффективная.


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