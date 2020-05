Коронавирус спровоцирует начало геополитической войны Ради борьбы с Россией США убивают свою журналистику 5 мая 2020, 17:30

Фото: Bruno Rocha/Zuma/Global Look Press

Текст: Андрей Резчиков

Версия для печати •

В закладки •

Постоянная ссылка •

•

Сообщить об ошибке • Бездоказательная антироссийская риторика – главное, что требуется на Западе для получения престижных журналистских наград. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из очередного подобного присуждения, произошедшего в США. За счет чего получил премию сборник «неразбавленных русофобских измышлений» и как на это реагировать России? Во вторник посольство России в США отреагировало на состоявшееся накануне вручение Пулитцеровской премии газете The New York Times за антироссийские статьи. Награждение должно было состояться еще две недели назад, но было отложено и проходило в онлайн-режиме из-за коронавируса. В сообщении посольства на странице в Facebook отмечается, что три года назад The New York Times уже получала Пулитцеровскую премию «за демонизацию России» и такое «скоропортящееся «творчество» очевидно требует периодических престижных наград». Дипломаты считают, что «оргкомитет премии берет на себя большую ответственность, выделяя подобным образом антироссийские материалы», утверждения которых уже не раз были опровергнуты как Москвой, так и «самой жизнью». «Если и есть в этом, как утверждается, «большой риск», то только для репутации», – говорится в сообщении. Посольство расценивает статьи «как прекрасный сборник неразбавленных русофобских измышлений, которые можно изучать в качестве пособия по созданию ложных фактов». Журналисты The New York Times получили Пулитцеровскую премию в номинации «Международная журналистика» за «серию захватывающих статей, написанных с риском для жизни». Премия вручена с формулировкой «за разоблачение хищничества режима Владимира Путина». Престижной награды удостоились восемь публикаций с рассказами о предполагаемом вмешательстве России в дела Ливии, Сирии и Центральной Африканской Республики, а также об отравлении болгарского бизнесмена Эмилиана Гебрева. Само издание сообщает, что получило премию за «подробное описание операций России по вмешательству» в дела других государств начиная с выборов в США 2016 года. Пулитцеровская премия была основана в 1917 году и считается одной из самых престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра. В этом году главную номинацию премии «За служение обществу» в области журналистики получила аляскинская газета Anchorage Daily News в сотрудничестве с интернет-изданием ProPublica за расследование сексуального насилия на Аляске. Агентство Reuters победило в номинации «Новостная фотография» за освещение протестов в Гонконге в 2019 году. В 2018 году The New York Times и The Washington Post получили Пулитцеровскую премию в области журналистики за серию материалов о якобы вмешательстве Москвы в американские выборы. В прошлом году премии удостоилась газета The Wall Street Journal (WSJ) за расследование истории с выплатой президентом США Дональдом Трампом отступных женщинам, утверждавших об интимных связях с будущим главой государства. Платежи якобы проходили через экс-адвоката президента Майкла Коэна. По мнению политолога-американиста Дмитрия Дробницкого, в этом году идеологические штампы видны на всем листе награждений. «Пулитцеровская премия крайне идеологизированная. Несмотря на фактически равный раскол американского общества на либералов и консерваторов разной степени радикальности, такого рода премии находятся в руках исключительно либерального крыла Демпартии», – сказал Дробницкий газете ВЗГЛЯД. Дробницкий констатирует, что сейчас, к сожалению, хорошей американской журналистики «просто нет». «США сожгли журналистику в топке борьбы с популистскими движениями по всему миру. Точно так же за ними последовало подавляющее большинство европейской прессы. Сейчас мы имеем дело с пропагандистскими машинами, из которых наиболее сильными и влиятельными являются либеральные. Удивляться этому не стоит. Вот появится двухпартийный консенсус по поводу того, что «теперь во всем виноват Китай», начнут вручать Пулитцеровскую премию за разоблачение антиамериканской позиции председателя КНР Си Цзиньпина», – уверен Дробницкий. Эксперт напомнил, что даже уотергейтское расследование, которое привело в 70-х годах к отставке тогдашнего президента США Ричарда Никсона и было удостоено премии, «велось без четкого соблюдения стандартов журналистики, многое было притянуто за уши». «Я бы перестал этому удивляться. Мы видели, под каким соусом назывались глобальные лидеры по версии американского журнала Foreign Policy и влиятельные люди по версии журнала Time. Это исключительно идеологические вещи. Уже давно не стоит обращать внимание на эти премии как на какие-то стандарты», – считает американист. Глава Совета по внешней и оборонной политике, научный директор МДК «Валдай» Федор Лукьянов считает, что реакция на премию происходит по инерции. «То, что в США царит глубоко предвзятое отношении к России, хорошо известно. Но с этим ничего не сделаешь. Никакие демарши здесь не помогут», – сказал Лукьянов газете ВЗГЛЯД. В то же время Лукьянов не разделяет мнения о том, что Пулитцеровская премия становится все более идеологизированной. «Это нам так кажется. 10–50 лет назад они тоже казались очень политизированными. Конъюнктура меняется всегда», – подчеркнул политолог. Дробницкий ожидает, что со временем вручение Пулитцеровских премий перестанет быть заметным событием, как это произошло несколько лет назад с экономическим форумом в Давосе. «Америке и Западу в целом нужны другие институты. Старые уже совершенно обанкротили себя. Эти премии авторитетны исключительно в клиентских зарубежных структурах, которые ассоциируют себя с Демпартией США и их спонсорами», – уверен Дробницкий. В свою очередь председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев вспоминает, что во время обучения на журфаке МГУ в 90-е годы такие столпы, как британская Би-би-си или американская CNN, были для студентов «высшим проявлением объективности, оперативности и свободы печати». «Но постепенно это ощущение стало меняться. Даже почетный председатель факультета журналистики МГУ, всеми нами уважаемый Ясен Николаевич Засурский – он специалист по американской литературе и журналистике – не так давно сказал, что в США свободы слова уже, к сожалению, не существует», – напомнил Соловьев газете ВЗГЛЯД. На эту тему Ярким примером тому стали многочисленные публикации американских СМИ о якобы «российском вмешательстве» в президентские выборы и нечестной победе Трампа в 2016 году. «Когда демократы проиграли президентские выборы и не нашли никаких поводов искать причины собственных политических ошибок, они начали во всем винить Россию. Конечно, начала зашкаливать вся эта история с русофобией. Многие американские журналисты, даже известные и уважаемые, почувствовав конъюнктуру, схватились за эту тематику. Они написали огромное количество статей и даже книг, были награждены Пулитцеровскими премиями. А потом спецпрокурор Мюллер опроверг все возможные претензии по поводу вмешательства Москвы. Честно говоря, было бы интересно посмотреть на лица этих журналистов и на лица тех, кто их награждал после того, как они поняли, что награждали друг друга за фейки. Это огромный провал американской журналистки. И это очень печально», – считает Соловьев. Федор Лукьянов согласен, что «сейчас само качество журналистики явно другое». «Материалы, за которые The New York Times получает премии, изобилуют анонимными источниками и ссылками на непонятно кого. Эти статьи не прошли бы стандарт в тех же самых США 50 или 60 лет назад», – подытожил Лукьянов. Популярные материалы В России подтвердили 10 102 новых случая коронавируса Украинцы потребовали компенсацию за разгром бандеровцев Создатель «Новичка» предложил способ убить коронавирус

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях