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15 апреля, среда  |  Последнее обновление — 12:02  |  vz.ru
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Польша мешает Украине перейти на американский газ

Варшава оказалась на распутье: самой отказаться от российского газа или исполнить такую же мечту УкраиныФото: РИА Новости
Главный геополитический проект США и Украины по поставкам американского СПГ вместо российского газа ждет провал. Меморандум о поставках Киеву 6–8 млрд кубов СПГ из США может так и остаться никого не обязывающим документом. И виновным в этом окажется Польша. Варшава оказалась на распутье: она должна либо сама перейти на американский газ, либо предоставить эту возможность Украине. Подробности...
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Обвинениями в адрес Путина в США оправдывают собственную беспомощность

Белый дом ищет, как решить проблему переизбрания Трампа, на уровне внешней политики, пропаганды и обвинений в адрес Путина, Китая и ВОЗФото: Михаил Метцель/ТАСС
«Шедевральной дезой» назвали в российском МИДе публикацию в американской газете The New York Times о «вине» Путина в развале американской науки и паники в США. Госсекретарю Помпео посоветовали не искать дезинформаторов далеко за пределами Штатов. Но проблема в том, что сам глава Госдепа и другие вашингтонские политики поступают точно так же – назначают другие страны виновниками своих бед. Подробности...
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Почему власти не вводят режим ЧС

Усиленные патрули помогут разогнать с улиц Москвы нарушителей санитарного режимаФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
В блогосфере звучат призывы обеспокоенных горожан: распространение вируса подошло к угрожающей черте, введите в Москве режим ЧС. Тревогу людей вполне можно понять, ведь обстановка ухудшается. Но те, кто подписывает петиции в пользу ЧС, на самом деле слабо представляют, чем такой режим обернется для них самих. Понимают ли они, к примеру, что чрезвычайщина вызовет массовые увольнения? Подробности...
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«Сухой закон» оказался для Африки страшнее коронавируса

Армия помогает устанавливать порядок в ЮАР – но нарушил его вовсе не коронавирусФото: NIC BOTHMA/ЕРА/ТАСС
Мир облетели кадры массовых погромов, которые прямо сейчас происходят в ЮАР, в некоторые регионы страны введена армия. Грабежи магазинов и волну насилия прямо связывают с пандемией коронавируса и ее социальными последствиями. Действительно ли пандемия поставила ключевую страну Южной Африки на грань социальной и политической катастрофы? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Он воскрес, и мы «воскреснем»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Перемены – и неприятные – мы переживаем прямо сейчас; наши привычки и планы рушатся. Но Пасха – это про то, что перемена может быть сокрушительно хорошей, «эвкатастрофой», то есть «благой катастрофой», взрывной переменой к лучшему. Подробности...
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Мир креативного класса уничтожен супом из Бэтмена

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Идеи прекрасного нового мира, как оказалось, не способны выжить в реальности без щедрого финансирования политиками и правительствами. А привычка попивать полезный желудевый кофе, ведя подкасты вместо работы, и вовсе теперь под большим вопросом. Подробности...
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В США начинается очередная фаза гражданской войны

Сергей Мардан, публицист
Демократы взяли жесткий курс на то, чтобы обвинить Дональда Трампа в некомпетентности, которая привела Соединенные Штаты к гуманитарной катастрофе. Они теперь прямо объявляют президента виновным в смерти от коронавируса десятков тысяч американцев. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
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      Более двухсот тысяч россиян приняли участие во флешмобе «Изоизоляция» в соцсетях. Участники акции, коротая время в самоизоляции, позируют как герои картин известных художников. К примеру, эта девушка изобразила Офелию с полотна Джона Эверетта Милле
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              Белый дом ищет, как решить проблему переизбрания Трампа, на уровне внешней политики, пропаганды и обвинений в адрес Путина, Китая и ВОЗ   15 апреля 2020, 10:40
              Фото: Михаил Метцель/ТАСС
              Текст: Иван Абакумов,
              Наталья Макарова

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              «Шедевральной дезой» назвали в российском МИДе публикацию в американской газете The New York Times о «вине» Путина в развале американской науки и паники в США. Госсекретарю Помпео посоветовали не искать дезинформаторов далеко за пределами Штатов. Но проблема в том, что сам глава Госдепа и другие вашингтонские политики поступают точно так же – назначают другие страны виновниками своих бед.

              «Китай действовал слишком медленно в предоставлении важной информации о том, что вирус может передаваться от человека к человеку», – заявил во вторник госсекретарь Майк Помпео.

              Чуть ранее глава комитета американского сената по внутренней безопасности и правительственным делам Рон Джонсон объявил о намерении расследовать роль Китая и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в сокрытии информации о появлении коронавируса.

              По сути, сенатор-республиканец Джонсон сообщил о намерении переложить на Пекин всю ответственность за возникновение пандемии и за то, что Соединенные Штаты оказались должным образом не подготовлены к ней. По словам главы сенатского комитета, расследование сосредоточится на том, были ли достаточны усилия Пекина и ВОЗ, чтобы сдержать дальнейшее распространение коронавируса. 

              Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя звучащие из Вашингтона обвинения, предостерег от политизации пандемии коронавирусной инфекции – как в случае с ВОЗ, так и в плане предъявления претензий к отдельным странам. По словам Сергея Лаврова, сейчас важно сконцентрироваться на предотвращении распространения вируса, «а потом можно будет анализировать и делать выводы».

              В США не ограничились переваливанием вины на Китай. Синхронно с заявлением Джонсона американская пресса выдала пропагандистский шедевр. The New York Times обвинила Владимира Путина в «десятилетней дезинформации в сфере здравоохранения», которая якобы «посеяла панику в США и способствовала распространению смертельных болезней». 

              «Госсекретарь США пригрозил привлечь к ответу всех причастных к «дезинформации» о пандемии». Начните с «Нью-Йорк Таймс». Материл «Долгая война Путина против американской науки» – это шедевральная деза», – заметила по этому поводу представитель МИД России Мария Захарова.

              И член команды Дональда Трампа госсекретарь Помпео, и сенатор-республиканец Джонсон (который защищал Дональда Трампа во время попытки импичмента), и газета The New York Times, которая откровенно играет против Трампа, в данном случае делают одно дело. Они явно пытаются показать, что в неудачах США в борьбе с коронавирусом виновны враждебные внешние силы – Россия или Китай.

              «Написанное газетой The New York Times – это глупость полнейшая, причем на уровне пошлости. Если исходить из того, что все вокруг шпионы Путина и они развалили американскую науку – тогда логика The New York Times сгодится. Но пусть они посмотрят свое телевидение и увидят те ужасы, о которых кричат другие американские СМИ», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев.

              По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 580 тысяч случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 23 тысяч человек. Вспышка COVID-19 в Соединенных Штатах в настоящее время является самой большой в мире, констатировала на брифинге во вторник официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис. По прогнозу Business Insider, в США можно ожидать второй волны коронавируса. Аналитики констатируют: прогноз менее оптимистичен, чем недавние оценки администрации Трампа, по которым США могут начать восстанавливаться после эпидемии COVID-19 уже в мае.

              На фоне статистических данных о количестве зараженных и умерших и о последствиях пандемии для американского общества не очень убедительно выглядят обвинения The New York Times в адрес Москвы – например о том, что Россия якобы «мобилизовала онлайн-ботов, чтобы распространять теории заговора о коронавирусе».

              «При чем здесь Путин, Россия и социальные сети? Каким может быть доверие к американской медицине, когда весь мир знает, что США лидер по масштабам эпидемии?» – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков.

              Как отмечала газета ВЗГЛЯД, пандемия привела к скачку безработицы, что грозит лишить Трампа одного из главных козырей – создания новых рабочих мест для американцев. Ожидается падение экономики в районе 35%. На этом фоне Вашингтон явно нервируют сообщения о том, что оказалось меньше ожидаемого падение экспорта и импорта у главного конкурента и геополитического соперника – Китая.

              Не очень утешительным выглядит и сравнение медицинской статистики. Благодаря совместным усилиям китайских властей и медиков количество смертей в КНР удалось остановить на уровне 3,5 тысячи, и с конца марта в стране фиксируется снижение количества заболевших. Неудивительно, что две недели назад Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщило, что «на самом деле» китайские власти скрывают истинное число зараженных и умерших.

              «Белый дом и республиканцы ищут, как решить проблему переизбрания Трампа, на уровне внешней политики, пропаганды и обвинений в адрес Китая и ВОЗ. Американские власти не справляются с пандемией коронавируса, и сфокусированное на Китае расследование позволяет переложить ответственность за провал на внешние факторы», – сказал сенатор Пушков.

              На ваш взгляд

               
              Какой из этих регионов планеты тяжелее всего переживет последствия, вызванные коронавирусом?




              Обсуждение: 85 комментариев
              «Информация о коронавирусе начала поступать в начале января. После Китая вирус пришел в Южную Корею, потом в Японию и Таиланд, – напомнил собеседник. – Потом он перекинулся в Европу, и лишь затем – в США. Соответствующие американские службы – разведывательные, эпидемиологические, санитарные – должны были отслеживать эту ситуацию. Времени подготовиться у них было более чем достаточно». Но в итоге «виноват», с точки зрения американцев, оказался Китай.

              В той же логике перекладывания ответственности действует и The New York Times, обвиняющая Россию и ее лидера в распространении фейков о коронавирусе, отметил собеседник. Хотя, как напомнил Пушков, именно это издание совсем недавно выступило в роли настоящего распространителя фейк-ньюс. «Не так давно газета воспроизвела практически дословно доклад некоего Кристофера Стила, бывшего агента британских спецслужб. А затем выступил сам Стил, который признал, что его доклад был основан на непроверенных данных», – напомнил собеседник. 

              Дело, впрочем, не только и не столько в The New York Times, сколько в отношении к России, которое демонстрирует американская элита. «Поскольку Россию ни в чем обвинить нельзя в отношении коронавируса – у нас и распространение заболевания началось позже, чем в США, так теперь придумали, что Владимир Путин подрывает доверие к американской системе здравоохранения. Доверие, которое и так подорвано масштабами эпидемии в самих США. Нужно же как-то за это оправдываться», – отметил Пушков.

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