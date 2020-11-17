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17 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 09:06  |  vz.ru
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Война лишила дипломатичности азербайджанского посла

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Карабахская война показала возможную уязвимость российской армии

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Отгремели залпы последней карабахской войны, так плачевно закончившейся для Армении и так успешно для Азербайджана. Какие уроки военно-технические уроки должна извлечь Россия из того, что было продемонстрировано на поле боя? Есть ли у нашей страны возможность что-то противопоставить тому оружию, которое принесло победу Азербайджану?  Подробности...
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Эстонские министры подняли голос против Соединенных Штатов

Отец и сын Хельме пошли наперекор всей политической традиции Эстонии SANDER ILVEST/Global Look Press
«Нет сомнений, что эти выборы в США сфальсифицированы». «Джо Байден и Хантер Байден – коррумпированные типы». Эти заявления, сделанные членами правительства Эстонии, вызвали в стране крупнейший политический скандал. Из-за которого даже, как предполагают некоторые аналитики, «Байден может бросить Эстонию на растерзание России». Как такое произошло?  Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

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Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Айфон – плохая религия

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Мы все нуждаемся в смысле жизни, в единстве с другими людьми, в радости, в утешении – но продукция Apple (или любой другой корпорации) не может нам этого дать. Всего этого следует искать в другом месте. Подробности...

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    Эстонские министры подняли голос против Соединенных Штатов

    Отец и сын Хельме пошли наперекор всей политической традиции Эстонии    17 ноября 2020, 08:28
    Фото: SANDER ILVEST/Global Look Press
    Текст: Андрей Винников

    «Нет сомнений, что эти выборы в США сфальсифицированы». «Джо Байден и Хантер Байден – коррумпированные типы». Эти заявления, сделанные членами правительства Эстонии, вызвали в стране крупнейший политический скандал. Из-за которого даже, как предполагают некоторые аналитики, «Байден может бросить Эстонию на растерзание России». Как такое произошло?

    Ничто, казалось бы, не предвещало скандала в благородном семействе. Глава Эстонии Керсти Кальюлайд 7 ноября одной из первых поздравила кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена с победой на президентских выборах в США. Последовали аналогичные заявления премьер-министра Эстонии Юри Ратаса и других ведущих политиков – все они наперебой выражали Байдену свой верноподданический восторг.

    Не сдержал негодования

    Внезапно на этом фоне резким диссонансом прозвучали слова министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме и его сына, главы эстонского Минфина Мартина.

    Отца и сына, возглавляющих праворадикальную партию EKRE, позвали поговорить о политике в эфир радиостанции TRE-raadio. И там они наговорили такие вещи, от которых зашевелились волосы на головах у коллег обоих Хельме по эстонскому правительству. В частности, Мартин Хельме сказал: «По-моему, вообще нет даже сомнений, что эти выборы в США сфальсифицированы. Думаю, выступить против этого должны были бы все нормальные люди. Нет смысла говорить ни о какой демократии или о правовом государстве – если можно так просто, так нагло и массово подделать результаты выборов».

    А по мнению Хельме-младшего, если Дональд Трамп потеряет пост президента, то это будет означать, что конституция в США больше не действует. «Республиканцы предупреждали, что результаты выборов могут сфальсифицировать. Меня продолжает поражать, как нагло левые лгут и воруют», – продолжил Мартин Хельме.

    Хельме-старший добавил, что, как он считает, за спиной Байдена стоит «глубинное государство». Эстонский министр внутренних дел объяснил: «Логика деятельности глубинного государства – пристраивать всюду для обеспечения своей собственной свободы действий мерзавцев, коррумпированных, шантажируемых мерзавцев. Джо Байден и Хантер Байден – коррумпированные типы».

    Несколько раз в ходе передачи речь заходила о том, что теперь в США может вспыхнуть гражданская война.

    Похожую точку зрения высказывают и другие члены эстонской Консервативной народной партии. Так, на позапрошлой неделе депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон (EKRE), находившийся в США в момент выборов, написал в «Фейсбуке»: «В Мичигане происходит, мягко говоря, самое крупное избирательное мошенничество. Пока не ясно до конца, но, видимо, дело окажется в суде, если трюк Байдена пройдет».

    Почему эстонские правые так рьяно вступились за Дональда Трампа? Например, эстонским «консервативным народникам» крайне симпатична антимиграционная риторика Трампа – ведь и Хельме на посту министра внутренних дел совершал все возможное, чтобы затруднить въезд в страну украинским гастарбайтерам. Кроме того, EKRE импонирует имидж Трампа, как борца с «глубинным государством». Хельме тоже неоднократно заявлял, что в Эстонии пустило корни «глубинное государство», действующее наперекор интересам народа.

    «Глядя на эту клевету и ложь…»

    Раньше старший и младший Хельме уже неоднократно делали скандальные заявления, заставлявшие эстонских политиков в ужасе прятать голову в ладонях. И все прежде сходило им с рук – но не в этот раз. Керсти Кальюлайд пообещала созвать из-за их высказываний совет по государственной обороне.

    «Выпад министра внутренних дел и министра финансов в адрес недавно избранного президента США является выпадом против демократии и безопасности Эстонии. Слово политика обладает весом – а два министра Эстонской Республики решили использовать вес своих слов для нападок на нашего главного союзника. Безопасность Эстонии основана на нашей собственной обороноспособности и на отношениях с союзниками. Американский народ избирает своего президента без помощи наших министров, но правительство Эстонии должно защищать наши отношения с союзниками и безопасность», – сказала Кальюлайд, добавив, что ей «по-человечески мне просто грустно и стыдно» за Хельме.

    Премьер-министр Юри Ратас призвал двух министров-смутьянов «немедленно прекратить подрывать эстонско-американские отношения». Также и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сказал, что высказывания Хельме «совершенно неприемлемы», так как «ставят под угрозу безопасность Эстонии». Редактор таллинского издания «Столица» Александр Чаплыгин иронически прокомментировал ситуацию так: «Если почитать высказывания эстонских политиков, складывается ощущение, что Байден от обиды на Хельме может бросить Эстонию на растерзание России. И вы не поверите: это говорится не в шутку, а на полном серьезе».

    В итоге, Март Хельме сделал свои нашумевшие заявления в воскресенье, а уже в понедельник он объявил о своей отставке. «Глядя на эту клевету и ложь, которые производят эстонские СМИ, я решил вчера вечером подать в отставку. С меня хватит. Я не сделал ничего такого, что создало бы угрозу безопасности Эстонии. Я не говорил ничего, о чем уже не говорили бы американские СМИ, свободные американские СМИ», – объяснил Хельме-старший. Он добавил, что уходит из правительства в интересах сохранения правящей коалиции.

    По словам Марта Хельме, это важно, поскольку коалиция согласовала на будущую весну проведение в Эстонии референдума о браке. На референдуме планируется предложить народу один-единственный вопрос: следует или не следует понимать брак, только как союз мужчины и женщины? Как считает Хельме-старший, сейчас важнее всего остановить наступление секс-меньшинств на традиционные ценности – и ради этого он готов пожертвовать своим креслом министра.

    А вот с Хельме-младшего спровадить в отставку так же просто, как его папашу, не получилось. Вотум недоверия главе Минфина, инициированный оппозиционной либеральной Партией реформ, провалился, не набрав необходимого количества голосов. «Уход Марта Хельме – это половина победы. За свои слова должен ответить и Мартин Хельме», – разочарованно заявила председатель Партии реформ Кая Каллас.

    Некоторые обозреватели даже считают, что эстонские «консервативные народники» от скандала выиграли. «Хельме, конечно, красавчик. Своими заявлениями о сексуальных меньшинствах и выборах в США он приобрел репутацию бесстрашного борца за правду, а после отставки – еще и страдальца во имя свободы слова. При этом для него и EKRE ничего не изменилось: они по-прежнему в правительстве, а кресло депутата Рийгикогу куда комфортнее министерского поста», – напоминает Чаплыгин.

    Обольщаться не стоит

    Действительно, возглавляемая Хельме Консервативная народная партия осталась в правительстве и выдвинула из своих рядов нового кандидата на пост министра внутренних дел – Алара Ланемана. Высказывания правящих лиц коалиции подтвердили, что Марта Хельме ритуально «принесли в жертву», чтобы и действующее правительство сохранить, и нового хозяина Вашингтона не разозлить. 

    Премьер-министр Юри Ратас поспешил уверить, что больше лидер EKRE никаких выпадов в адрес новоизбранного президента США больше себе не позволял. «Мы ясно подтвердили, что США являются нашим стратегическим партнером и союзником, и что никаких сомнений во внешнеполитическом курсе Эстонии быть не может. Мартин Хельме в ходе нашего обсуждения высказал согласие с этой позицией», – подчеркнул Ратас.

    Разумеется, представителей оппозиционных партий такие рассуждения не устроили. «Да, они пытаются теперь сделать вид, что проблема решена. Но она не решится до тех пор, пока EKRE остается в правительстве. ЕКRE много раз демонстрировала свою неспособность нести ответственность за управление страной, и министры от этой партии последовательно наносят ущерб репутации Эстонии», – сказала главная «реформистка» Кая Каллас.

    В ответ острый на язык Мартин Хельме обозвал своих оппонентов «Мордором» и добавил, что воплощением зла в Эстонии и во всем мире являются либералы. «Я говорю о либеральной фронде, которая, в принципе, каждый день говорит нам, что есть только один способ, которым общество может спокойно жить дальше. И этот способ заключается в том, что все будут делать, как мы приказываем. А если все не будут делать, как мы приказываем, то воцарится кошмар. Это и есть это зло», – подчеркнул Хельме-младший.

    В свою очередь, Март Хельме ничуть не унывает, а напротив строит новые амбициозные планы. В следующем, 2021 году в Эстонии состоятся президентские выборы, по итогам которых, как рассчитывают Март и Мартин, кресло главы государства займет представитель EKRE!

    В связи с этим Александр Чаплыгин постарался остудить пыл тех россиян, которые уже готовы увидеть в Хельме естественных союзников Москвы. «Вы спрашивали, может ли быть у Эстонии президент хуже, чем Керсти Кальюлайд? Может, если это будет президент от EKRE. Кальюлайд просто рассказывает нам об "агрессивной России", а Пылуаас или Хельме начнут предъявлять претензии на Печорский район и Занаровье. Кальюлайд говорит об "угрозе" эстонской культуре со стороны русского образования, а экреист потребует полной ассимиляции русского меньшинства и лишения неграждан права голоса на муниципальных выборах», – считает Чаплыгин.

    Журналист огорчен, что у него в ленте «Фейсбука» заметно прибавилось русских друзей, которые искренне восхищаются EKRE и семейством Хельме: мол, крутые парни, ничего не боятся и защищают консервативные ценности. В связи с этим Чаплыгин перепостил фотографию Мартина Хельме за апрель 2007-го – в шлеме, бронежилете и с дубинкой. Тогда молодой неонаци Хельме на добровольных основаниях помогал эстонским полиции и спецназу разгонять русское население Таллина, поднявшееся на защиту «Бронзового солдата». Фотографию будущий министр сопроводил надписью: «Мартин Робокоп во время апрельского мятежа. Нас отправили охранять Кадриоргский дворец, и там было довольно скучно – лишь один раз удалось ударить тиблу ("тибла" – бытующее в Эстонии оскорбительное название русских, что-то типа "ниггера" – ВЗГЛЯД) дубинкой. Но, по крайне мере, не всухую».

    Так что обольщаться в любом случае не стоит.


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