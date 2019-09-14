Путь «из варяг в греки» раскрывает суть украинской власти

Новый украинский премьер Алексей Гончарук решил соединить водным путем Балтийское и Черное моря. Идея строительства канала по территории Украины, Польши и Белоруссии протяженностью более 2 тыс. километров существует давно. Евросоюз даже планировал вложить в проект миллиарды евро, но до реальных работ так и не дошло. Есть ли у проекта будущее и зачем новая украинская власть захотела свой путь «из варяг в греки»?

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объявил о желании Киева соединить Балтийское и Черное моря водным путем. «У нас есть несколько амбициозных инфраструктурных проектов, относительно которых мы начинаем коммуницировать. Нам необходимо попробовать построить и соединить водным путем, например, Балтийское и Черное моря. Это абсолютно реально», – заявил Гончарук на встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

По словам премьера, об объединении в одну сеть сорока водных путей придется договориться с Польшей и Белоруссией. Гончарук отметил, что для достижения прогресса в этом вопросе Киеву нужны конструктивные отношения с Варшавой и Минском. «Мы уже начали это делать», – заверил чиновник.

Вопрос создания протяженного судоходного водного пути, который соединил бы Черное и Балтийское моря, обсуждается в экспертных и властных кругах Белоруссии, Украины и Польши многие годы. Этот проект называют Е40 (по числу водных путей). Идея, в частности, заключается в соединении портов Гданьска и Херсона по рекам Висла, Западный Буг, Припять и Днепр. По экспертным оценкам, маршрут превысит 2 тыс. километров. Ранее Европейский Союз ради роста объема и удешевления грузоперевозок выражал готовность вложить в Е40 12 млрд евро в строительство шлюзов и углубление каналов.

Наиболее активно проект лоббирует Польша. Если проект все-таки приобретет реальные очертания, то основные строительные работы придутся на ее территорию. В позитивном ключе высказывались о таком канале и в Белоруссии, где сильно зависят от экспорта. В Минске рассчитывают усилить за счет Е40 торговые связи с Турцией и другими странами.

В то же время на Украине некоторые эксперты выражали опасения, что

во время строительных работ со дна Припяти (должна стать перемычкой между Днепром и Вислой) и Днепра будет поднят радиационный ил, что чревато непредсказуемыми экологическим рисками, например, заражением питьевой воды.

Также нужно учитывать, что на Украине наблюдается обмеление некоторых рек. Как пишет украинское издание «Деловая столица», течения замедляются, а водоросли превращают реки в нечто среднее между озером и болотом, поэтому «тут уже не про речное судоходство надо вести разговор, а про то, чтобы без воды не остаться».

Другая проблема заключается в узкой ширине Припяти, что исключает прохождение крупных судов. Кроме того, Припять, как и Днепр, замерзает зимой, поэтому будущий канал не будет круглогодичным. Этот фактор снижает экономическую отдачу от Е40.

Замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин напомнил, что между Балтийским и Черным морем уже есть судоходный путь по территории России через Азовское море. «Пускай будет еще один путь, только я не уверен, что на Украине посчитали экономическую часть этого проекта. И наш водный путь не то чтобы сильно перегружен, но если на Украине найдут перспективную возможность грузопотока, который будет в разумные сроки оправдывать это строительство, то пусть строят», – сказал Жарихин газете ВЗГЛЯД.

На эту тему

Эксперт подчеркнул, что в данном случае речь идет не об экономической целесообразности, а о политической подоплеке. «Если это чисто политическая идея – пусть в убыток, но лишь бы в обход России, тогда это смешно. Если это очередной пиар, то Польша и Белоруссия вежливо покивают головами и скажут Киеву: «Давайте платите», – полагает Жарихин.

В том, что у проекта нет будущего, согласен историк и журналист, украинский политэмигрант Владимир Скачко. Он напомнил, что дискуссии об этом проекте оживляются всякий раз при появлении очередного «городского сумасшедшего».

«Эти сумасшедшие не до конца понимают древнее выражение «путь «из варяг в греки». Это мечта объединить всех, начиная с Черного и Балтийского морей... После распада СССР говорили о Балто-Черноморской дуге, которая должна быть экономическим объединяющим фактором, а с другой – предохранительной линией против «агрессивных планов России».

Вот теперь появился еще один городской сумасшедший, который строит прожекты с одной целью – отвлечь от собственного неумения сделать что-либо для улучшения дел на Украине»,

– сказал Скачко газете ВЗГЛЯД.

По его словам, в предложении Гончарука нет ничего серьезного. «Это не Крымский мост, который взяли и построили. Теоретически можно все! Можно прорыть канал, соединить реки. Но для этого нужны сумасшедшие бабки и как минимум единая страна, а там несколько стран! Если почитать истории из ближайшей психбольницы, то там найдется множество прожектов, которые можно реализовывать, а можно – лечить. Так и здесь...

Обидно, что это говорит премьер-министр, который обманывает надежды украинского народа. Реальных оснований под соединением Балтийского и Черного морей водным путем нет. Вообще нет!» – подытожил Владимир Скачко.