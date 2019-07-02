Будущий британский премьер невольно подтвердил правоту Путина

Взгляд
2 июля, вторник  |  Последнее обновление — 19:34  |  vz.ru
Разделы

Иран напугала позиция России в ОПЕК

Лидеры России и Саудовской Аравии определили цены на нефть на ближайшие полгодаФото: kremlin.ru
Впервые за долгое время Иран позволил себе выпад против России. И это при том, что наши страны остаются союзниками на фронтах Сирии. Поводом стала договоренность Путина и саудовского принца бен Сальмана, предполагающая ограничение добычи нефти. Тегеран заявил: такая сделка «убивает ОПЕК». Но о судьбе ли картеля на самом деле переживает Иран? Подробности...
Перейти а раздел…

Саммит G20 в Японии запомнится гиперактивностью России

По оценке экспертов, Владимир Путин реализовал на саммите G20 в Осаке все возможные задачиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Встреча G20 в Японии подтвердила свою востребованность. Об этом заявил Владимир Путин по итогам саммита, результатами которого остался доволен. В субботу глава государства рассказал о своих встречах с мировыми лидерами, в том числе Дональдом Трампом, Терезой Мэй и Ангелой Меркель. Эти контакты явно продемонстрировали новую тенденцию в отношении к России. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Чехия решила испортить себе туристический сезон

В туристической отрасли России не припомнят, когда из-за авиационных разборок возникали такие срывыФото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
В российско-чешских отношениях вспыхнула напряженность, особенно заметная на фоне разрыва сообщения с Грузией. Авиавласти Чехии внезапно сорвали рейсы сразу нескольких авиакомпаний из России. Официальная причина демарша по-прежнему неясна. Неофициально говорится не о политических, а о деловых причинах. Почему они оказались серьезнее, чем «выстрел в ногу» туристическому бизнесу Чехии? Подробности...
Перейти а раздел…

Команда Зеленского запуталась в своем отношении к русскому языку

Украина по-прежнему дискриминирует миллионы своих сограждан, желающих говорить по-русскиФото: Субханкулов Тимур/ТАСС
Крайне противоречивые сигналы приходят из ближайшего окружения нового главы украинского государства по важнейшему для страны вопросу – статусу русского языка. То один соратник Зеленского сделает заявление в пользу русского, то другой – против. Что означают эти метания и в чем суть языковой проблемы на Украине? Подробности...
Перейти а раздел…

Затопленным селам Сибири приходит экстренная помощь

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождейФото: Владмир Смирнов/РИА "Новости"
Наводнение в Иркутской области оставило без крова над головой несколько тысяч человек. Еще десятки тысяч остались без света и жалуются на перебои в работе мобильной связи. Разрушены дамбы, мосты, трубопроводы и автомобильные дороги. Из-за чего случилось стихийное бедствие и что делается для того, чтобы помочь пострадавшим? Подробности...
Перейти а раздел…

Бульдозеристы толерантности

Владимир Мамонтов, журналист
Я мог бы быть куда более прогрессивным, чем теперь. Много либеральнее. Терпимее. Мешают мне оголтелые прогрессисты. Освободители седьмого дня. Бульдозеристы толерантности. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Украинская Федерация на карте мира

Глеб Простаков, журналист
В долгосрочной перспективе федеративная Украина имеет больше шансов на сохранение себя в нынешних границах, чем раздираемое неразрешимыми противоречиями унитарное государство. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Корейская шоу-дипломатия Трампа не подойдет для Ирана

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Трамп проводит максимально прагматичную политику в отношении Северной Кореи. Его цель – не лишить Кима ядерного оружия, а сделать так, чтобы Ким его не применил. Это полностью соответствует интересам самого Кима. Все остаются при своих. Однако в случае с Ираном Трамп подобный прием применить не может. Подробности...
    Перейти а раздел…

    Какие направления заменят российским туристам Грузию

    Обсуждение: 9 комментариев

    Американцы должны уйти с Окинавы

    Грузия должна заплатить за снятие российских санкций

      Перейти а раздел…

      Трамп совершил неожиданный визит в Северную Корею

      Президент США Дональд Трамп совершил очередной неожиданный пиар-ход - внезапно лично приехал в КНДР и встретился с главой северокорейского государства Ким Чен Ыном. Он первым из американских лидеров переступил демаркационную линию на территорию Северной Кореи
      Подробности...

      Путин и Трамп встретились в Осаке

      «Давно не виделись»: такими словами Владимир Путин приветствовал американского коллегу Дональда Трампа перед встречей на полях саммита G20 в Осаке. В последний раз лидеры России и США беседовали с глазу на глаз год назад в Хельсинки
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      Ан-24 аварийно сел в Бурятии

      Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» сгорел после аварийной посадки в Бурятии. Он съехал с ВПП и врезался в здание очистных сооружений. Погибли двое пилотов, больше 20 человек пострадали
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

        «Эко Ферма»: Бизнес благодаря санкциям

        «Ростполив»: Самый высококачественный газон с юга России

          Перейти а раздел…
          Стоит ли отдать Киеву задержанных украинских моряков?
          • Да, в качестве жеста доброй воли

          • Да, использовав для обмена

          • Нет, оставить для суда и наказания

          Камеры фиксации нарушений ПДД улучшили ситуацию на дорогах?
          • Да

          • Нет

          Вы будете бойкотировать грузинские товары после антироссийских выступлений в Тбилиси?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Путин отменил визит на форум «Реки России» и встретится с Шойгу
            При пожаре в глубоководном аппарате погибли 14 российских подводниковСтало известно, на каком аппарате погибли 14 подводниковПутин поручил увеличить выплаты по уходу за детьмиВ Совбезе РФ обвинили НАТО в подготовке антироссийских режимов в странах ОДКБ
            Путин поручил внести предложения по упрощенной выдаче гражданства украинцамВ Подмосковье приземлился самолет ВВС США«Ил» объяснил увольнение сотрудников предприятияОхранник магазина задушил заподозренного в краже покупателя в Подмосковье
            Совет Европы выставил России огромный счетФиларет обвинил Порошенко в тайных соглашениях с КонстантинополемКрасноярский губернатор извинился перед жительницей Канска за грубостьРоссийская чемпионка эффектно открыла банку огурцов (видео)

            трагедия под водой


            Эксперт: Причиной пожара на борту глубоководного аппарата мог быть взрыв

            членские взносы


            Совет Европы выставил России огромный счет

            женщина в МИДе


            На Украине нашли замену Климкину

            Видео

            ничего хорошего


            Антироссийский демарш Катамадзе хуже, чем демарш Кикабидзе

            судьба картеля


            Иран напугала позиция России в ОПЕК

            новая тенденция


            Западное общество начинает менять мнение о гомосексуалистах

            «Москва – Рига»


            РЖД пояснили инцидент с машиной Пугачевой на вокзале

            Впервые в истории


            Неожиданный ход Трампа обозначил перемены во всей международной политике

            Бенефис «Двадцатки»


            Дмитрий Дробницкий: Десять дней, которые изменят мир

            Либеральный тоталитаризм


            Валерий Коровин: Всё против человека

            Путешествие к себе


            Дмитрий Михайлин: Изменилось даже то, что, казалось бы, не поддается изменениям

            на ваш взгляд


            Стоит ли отдать Киеву задержанных украинских моряков?

            Будущий британский премьер невольно подтвердил правоту Путина

            Борис Джонсон назло Путину хочет отморозить уши    2 июля 2019, 18:51
            Фото: Stefan Rousseau/Reuters
            Текст: Петр Акопов

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Заявление Владимира Путина об изжившей себя либеральной идее продолжает собирать отклики на Западе. Повышенное внимание ему уделяют в Великобритании. Times ответила специальной редакционной статьей, а будущий премьер Борис Джонсон выступил с прямым обращением к Владимиру Путину. Почему британская реакция выглядит столь лживо и лицемерно?

            Британия давно уже не правит морями - остров утратил статус мирового гегемона. Но Британия все еще считает себя одним из центров свободного мира и идеологов прогрессивного человечества. Британская империя осознавала себя родиной либерализма и сопутствующего ему принципа «свободной торговли», с помощью которого она успешно вскрывала защиту чужих стран и цивилизаций, будь то торговую или идеологическую.

            Именно поэтому слова Владимира Путина о том, что современная либеральная идея себя изжила, были восприняты на острове очень болезненно. И хотя Путин говорил о конкретных признаках кризиса либеральной идеологии (приводя примеры, которые едва ли не в большей степени касались континентальной Европы), англичане приняли все близко к сердцу. Точнее – английская элита. Которая ответила Путину двумя шедеврами – одним в Times, а другим в Daily Telegraph.

            Первый текст носит откровенно эпатирующий характер. Это видно уже по названию «Вы все еще Верхняя Вольта с ракетами, господин Путин». Редакционная статья в Times, естественно, никем не подписана. Но содержит классический набор британского высокомерия по отношению к России, а заодно и Китаю:

            «Слова господина Путина о либерализме заслуживают столько же доверия, как и прошлогоднее высказывание председателя Китая Си Цзиньпина. Тогда он, обращаясь к ведущим бизнесменам Пекина, заявил, что является истинным сторонником глобализации».

            Ну а на Западе все проблемы просто от того, что либерализм очень хорош и его стало чересчур много:

            «Либерализм на Западе не изжил себя, как хотелось бы думать господину Путину. Однако в последнее время он пострадал от недостаточного внимания со стороны тех, кто опасается глобализации и открытых границ.

            Вот что говорит Себастьян Маллаби в рецензии на биографию Уолтера Бейджхота, великого либерального мыслителя XIX века: «В принципе, либеральная политика в области иммиграции увеличивает индивидуальную свободу и способствует экономическому росту. Однако на практике избыточное количество чего-то хорошего может вызвать недовольство общества по поводу проекта открытого общества. Таким же образом торговля и технологический прогресс являются стимуляторами процветания, однако выгода от них должна соотноситься с тем фактом, что граждане не любят беспорядки».

            Именно беспечность западного либерализма способствовала росту популизма и позволила господину Путину выступить с необоснованной критикой».

            Ну то есть нехороший «популизм», который растет только потому, что европейцам не объяснили, сколь многим они обязаны либерализму. В том числе и мигрантам, которых становится все больше.

            Это даже не страусиная позиция – это просто откровенное нежелание признавать реальность.

            И как раз такое отношение само по себе и есть лишнее подтверждение правоты Путина. Он ведь не сам начал разговор о кризисе либерализма. Это британский журналист спросил его о том, что он думает о процессе, идущем в мире, и в частности на Западе: «неприятии элит со стороны населения».

            Путину привели в пример Брекзит и Трампа, «Альтернативу для Германии», протесты в Турции и арабских странах - как признаки этого процесса. Президент России вычленил то, что ему кажется самым важным – разрыв между интересами западных элит и интересами подавляющего большинства населения. И объяснил это кризисом западной идеологической модели. Кризис мультикультурализма, неконтролируемая миграция, размывание традиционных ценностей и религий  — это не выдуманные Путиным проблемы, это то, что волнует очень многих людей на Западе.

            Но что отвечает британская элита? У нас нет проблем – а вы не имеет никакого права нас учить.

            В том же духе выдержана и статья Бориса Джонсона: либерализм велик, а единственная проблема — это зарвавшаяся бюрократия Евросоюза. И именно поэтому Британии нужно выйти из ЕС, доказав тем самым, что Путин неправ, и либеральная идея жива. Важными особенностями либеральной демократии являются равенство всех людей перед законом и возможность каждого высказать свою позицию при голосовании, пишет Джонсон:

            «Система Евросоюза лишает такой возможности, потому что много лет речь шла о централизации власти в Брюсселе в том понимании, которое было у абсолютного меньшинства политиков».

            Поэтому англичане проголосовали за Брекзит и теперь нужно выполнить их волю: «Если мы и 31 октября не покинем ЕС, то это подорвет доверие граждан к политике. А когда мы тогда сделаем это? В Рождество? Никогда?». Если страна не выйдет из ЕС, то ничем не будет отличаться от стран, где голосование проводится, формально у людей спрашивают их мнение, но на него никто не обращает внимания, сетует Джонсон. «Например, как в Москве, где одна и та же команда таинственным образом все время остается у власти» - пишет он, и переходит к ответу Путину:

            «Владимир, есть некоторые страны, где капитализмом считается система, при которой все находится в руках олигархов и особо приближенных к лидеру лиц, где в журналистов стреляют, где издеваются над либеральными ценностями, где, согласно Росстату, каждый третий житель страны не может позволить себе более двух пар обуви в год, где 12 процентов населения пользуется удобствами на улице, где реальные доходы населения снижались в последние пять лет».

            Из уст выпускника Итона слышать такое всегда приятно – Джонсон принадлежит к той узкой прослойке британского истеблишмента, которая столетиями правит страной. Путин убрал олигархов от власти, неоднократно переизбирался на прямых выборах. А в Британии столетиями сросшийся с аристократией капитал управляет не то что страной, но мировыми процессами. Презрение к обычным британцам со стороны элиты, сословные барьеры между простолюдинами и истеблишментом таковы, что нам даже трудно представить. Но зато есть прекрасно поставленная игра в демократию, в которой участвуют как вышколенный правящий класс, так и зрители из плебса.

            При этом голосование за Брекзит было именно протестом обычного англичанина против либерализма и глобализации, вопреки практически единодушной позиции элиты, выступавшей против выхода из Евросоюза. Борис Джонсон, правда, был как раз одним из немногих, кто и в 2016 стоял за Брекзит. Поэтому скоро и станет премьер-министром: за три года политическая элита так и не смогла придумать, как же сделать так, чтобы «уйти, но при этом остаться» в ЕС. И сейчас пришел тот самый час икс, когда только Джонсон с его решительностью может вывести страну из ЕС.

            Вот только с призывом выйти из ЕС, чтобы доказать, как неправ Путин, у Джонсона как-то не очень хорошо получилось. Ведь «все знают», что Брекзит - это такая же «проделка Кремля, как и избрание Трампа». По крайней мере, английские власти неоднократно указывали на «странные связи» между одним из главных спонсоров кампании за выход Британии и Россией, долго искали свой «русский след», но в итоге ограничились «делом Скрипалей». Атлантически ориентированные глобалисты (можно, кстати, называть их и либералами) считают верным утверждение, что «Брекзит выгоден России». Они полагают, что это один из способов Кремля развалить единство западного мира. Поэтому остановить Брекзит – значит помешать планам Путина.

            И вот теперь выясняется, что едва ли единственный последовательный сторонник Брекзита считает, что все ровно наоборот – это выход Великобритании очень огорчит Путина. Тут явно кроется какая-то ловушка. Или для самого Бориса, которого объявят хорошо законспирированным «агентом Путина». Или для Европы, которая в битве за Британию будет теперь вынуждена выступать в роли подыгрывающего Путину. Куда ни кинь – всюду клин.

            Вот только либерализму от этого точно легче не станет. Потому что о том, что он умирает, говорит не Владимир Путин, а все происходящее с западным миром.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............