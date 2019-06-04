США намерены разоружить Европу

В прессу утекли подробности очередного ультиматума, поставленного Соединенными Штатами своим ближайшим союзникам по НАТО, а именно Евросоюзу. Оказывается, по мнению Вашингтона, ЕС не имеет права разрабатывать собственные системы вооружений, а обязан покупать их за океаном. А поводом для таких манипуляций служат, разумеется, ссылки на «агрессивную Россию».

«ЕС и правительства многих стран в него входящих представляли европейские оборонные инициативы как часть европейской политики безопасности, и мы верили в это», – сказал заместитель государственного секретаря США по европейским делам Майкл Мерфи во время встречи с представителями Европейской комиссии по внешней политике и безопасности ЕС (COPS) в Вашингтоне 22 мая. Но теперь, по словам Мерфи, у него «есть подозрения, что эти инициативы направлены совсем на другое».

«По крайней мере, некоторые из вас разрабатывают свою промышленную политику под видом политики безопасности», – сказал высокопоставленный чиновник. Об этом говорит стенограмма встречи с послами европейской безопасности в Вашингтоне, обнародованная на днях.

США, похоже, опасаются повторения «эффекта Airbus». 29 мая 1969 года европейская компания запустила проект A300 с целью конкурировать с американской корпорацией Boeing, которая в то время полностью доминировала на мировом рынке производства коммерческих самолетов. Спустя полвека Airbus отняла практически 50% рынка у Boeing. Показателен и прецедент с евро, который всего за 20 лет жизни уже созрел для конкуренции с долларом в качестве мировой резервной валюты.

Ультиматум, озвученный Мерфи – не первый акт в спектакле о военных трениях между США и Евросоюзом. Все началось с заявления Дональда Трампа на саммите НАТО в июле 2018 года. Американский президент потребовал от каждой из стран, входящей в Североатлантический блок, немедленно довести до уровня 2% от ее ВВП расходы на оборону. Европейцы отнеслись к идее платить Штатам за обеспечение безопасности без большого энтузиазма. К тому времени Трамп уже бил Европу наотмашь таможенными тарифами, делавшими многие виды европейской продукции неконкурентоспособными на американском рынке, и новые инициативы главы Белого дома рассматривались просто как желание выдоить из Старого Света что-то еще.

Европа ответила инициативой президента Франции. Эммануэль Макрон в ноябре 2018-го заявил, что Европа должна создать свою систему безопасности и защищаться от России, от Китая и «даже от США». Чуть позднее, накануне визита Трампа в Париж, Макрон смягчил постановку вопроса, назвав США «самым важным союзником Франции», но от идеи организации евроармии не отказался.

Инцидент вроде бы был исчерпан, но осадочек остался. И Трамп, который однажды обмолвился, что безопасность Европы – это не политическая стратегия, а американский товар, за который покупатель должен платить, усилил нажим.

Не побоитесь – напугаю еще раз

Весной 2019-го США перешли от предупреждений о неприятных последствиях к прямым угрозам Европе репрессиями, если Евросоюз будет продвигать только свои собственные оборонные проекты. Реакция США последовала вскоре после того, как 18 апреля Европарламент дал предварительное одобрение на создание Европейского фонда обороны (EFD) и выделение под него €13 млрд на период 2021–2027 годов.

Больше расходов на оружие – да, пожалуйста. Но стратегической независимости – нет. Так выглядело письменное предупреждение, направленное Соединенными Штатами Европейскому союзу 1 мая 2019 года. Там было сказано, что нынешние планы «европейской обороны» ставят под угрозу десятилетия интеграции трансатлантической оборонной промышленности и военного сотрудничества через НАТО. Письмо содержало множество угроз о возможных политических и коммерческих расправах в случае, если Брюссель сохранит намерение развивать европейские проекты в области вооружений.

Вашингтон выступил также против создания так называемой организации структурированного постоянного сотрудничества (PESCO), в рамках которой 25 стран ЕС приступили к разработке 34 проектов в области вооружений. «США глубоко обеспокоены утверждением регламента Европейского оборонного фонда и общими условиями PESCO», – прозвучало тогда предупреждение заместителя министра обороны США Эллен Лорд в письме на имя Федерики Могерини.

Судя по тому, что 22 мая Соединенные Штаты выступили уже не с советами, а ультиматумом, ЕС на первомайское письмо не обратил должного внимания. Да и вряд ли должен был он спокойно наблюдать, как Штаты незадолго до этого кинули своих европейских партнеров. Когда ЕС в 2018 году призвал всех «отказаться от поставок вооружений Саудовской Аравии, даже если контракты и уже были подписаны», Дональд Трамп и не подумал отозвать свою подпись под договором с саудитами, обещающим пополнить американский кошелек на $110 млрд.

В марте 2019 года Германия заявила о продлении эмбарго на поставку оружия Саудовской Аравии, фактически лишив себя миллиардов евро доходов, но Вашингтон примеру Берлина не последовал, наоборот, постаравшись извлечь максимум денежного позитива для себя из сложившейся ситуации. Если конкурент добровольно отказывается от денег, почему бы его не удалить с рынка вообще? Ультиматум от 22 мая 2019 года говорит, что США решили сработать по принципу «не можешь развалить – возглавь», продиктовав Евросоюзу манеру поведения на международном рынке вооружений.

Задавить в зародыше

Администрация Дональда Трампа, похоже, твердо настроена пойти на то, чтобы брошенное в грядку семечко «европейской самообороны» даже не начало прорастать.

«Собственные проекты производства вооружений, которые ЕС собирается реализовывать без американского участия, только на первый взгляд кажутся небольшими. На самом деле они могут оказаться снежным комом, который повлечет за собой лавину», – сообщил упомянутый выше Майкл Мерфи. Американский чиновник имел в виду, что европейцы стремятся перехитрить заокеанских патронов, демонстрируя «малообъемные проекты», готовя под покровом этого «большой скачок» в развитии собственного производства вооружений.

Позиция Штатов, настаивающих на открытом для американцев доступе в любой момент к европейским технологиям, невзирая на копирайт и прочие декларируемые условности, лучше всего может быть описана русским народным изречением «у нас все общее: что твое – то мое, а что мое – то не тронь».

По словам корреспондента El País Бернардо де Мигеля, «в настоящий момент США обладают гиперпотенцией в сфере производства оружия, что позволяет им замыкать на себя около 80% мирового рынка экспорта вооружений. Ежегодно в период с 2006 по 2016 год Штаты продавали за рубеж военной продукции на €150 миллиардов (данные взяты из отчета Госдепа о военных расходах за 2018 год – прим. авт.). В то же самое время лучший результат Евросоюза был достигнут в 2016 году и составил 13 миллиардов евро».

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Трамп защищал необходимость перевооружения Европы и НАТО, объясняя это «потребностью достойно ответить усилению двух главных геостратегических конкурентов, Китая и России». Для потребителя этих речей, проживающего в Штатах, американский президент не забывает подчеркнуть, что развитие военной промышленности позволяет создавать новые рабочие места в США, а значит, и повышать благосостояние американского народа. В прошлом году военные расходы правительства увеличились на 4,6%, или до $649 млрд, что составляет 36% от всех затрат на военные цели в мире.

Приверженность постулату «Америка превыше всего» по определению не допускает послаблений по отношению к конкурентам в любой сфере экономики, а военной – тем более. Причем от честного соревнования в технологиях, качестве и ценах Вашингтон давно отказался. Как к противникам, так и к союзникам он применяет одну и ту же политику торможения развития конкурентов – с помощью санкций или угроз санкциями. Понятно, что существует опасность, что гонимые поодиночке государства могут в итоге объединиться в своем противостоянии заокеанскому гегемону, но нынешний арендатор Овального кабинета все же рассчитывает, что ему удастся растоптать ростки самостоятельности противников раньше, чем они попытаются соединиться с себе подобными во вполне влиятельный блок.