Почему немецкие депутаты хотят закрыть Рамштайн

В Германии сейчас активно обсуждают не только скандальный клип группы Rammstein, но и громкое заявление группы немецких политиков об одноименной базе ВВС США. Депутаты от Левой партии и «Зеленых» сочли действия американских военных незаконными, а один из парламентариев даже призвал к выходу ФРГ из НАТО. Насколько серьезен этот демарш и к каким последствиям он может привести?

В пятницу стало известно, что представители «Зеленых» и Левой партии в германском парламенте высказали претензии к действиям США на базе Рамштайн. База, в честь которой (точнее, в честь авиакатастрофы на которой) названа знаменитая рок-группа, – крупнейший объект ВВС США за пределами Соединенных Штатов. Здесь расквартированы 15 тысяч американских военнослужащих, около 30 тысяч гражданских специалистов. Рамштайн – предполагаемое место дислокации американских ядерных вооружений и база для операций ВВС на Ближнем Востоке.

Собственно, последнее обстоятельство и стало основанием для протестов германских парламентариев. Группа депутатов от левых и «Зеленых» считают, что миссии, осуществляемые американскими ВВС с использованием авиабазы, нарушают международное право.

В середине марта Верховный административный суд в Мюнстере частично удовлетворил иск к Германии трех йеменцев, которые в 2012 году потеряли своих близких. Причиной стало применения американцами боевых беспилотников в йеменской провинции Хадрамаут, передает Deutsche Welle. Тогда американские ударные дроны поднялись именно с авиабазы Рамштайн.

По решению суда, власти Германии обязались проверить, насколько проведение миссий с участие беспилотников в Йемене соответствует нормам международного права.

Депутаты от Левой партии и партии «Союз-90»/«Зеленые» указали на то, что миссии, осуществляемые ВВС США с использованием базы Рамштайн, нарушают международное право, а федеральное правительство закрывает на это глаза. «Правительство ФРГ должно задействовать все рычаги для того, чтобы США использовали свои объекты, находящиеся на территории Германии, только в полном соответствии с действующими здесь законами», – заявил эксперт партии «Зеленые» по вопросам обороны Тобиас Линднер.

Представители Бундестага обратили внимание, на какие еще операции американцев на авиабазе Рамштайн закрывает глаза немецкое правительство. Помимо применения БПЛА против жителей Йемена, говорилось о нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия.

Также два года назад СМИ сообщали о поставках США оружия и боеприпасов сирийским «вооруженным оппозиционерам» через базу Рамштайн, что расценивается как нарушение ряда немецких законов, в частности о внешней торговле и о контроле над поставкой оружия в горячие точки. Однако следствие не началось из-за недостатка доказательств. Добавим, что в прошлом году сообщалось: США планируют развернуть системы противоракетной обороны THAAD там же, в Рамштайне, с целью «укрепления обороноспособности Европы». Все эти обстоятельства указали германские парламентарии.

Депутат Бундестага Александр Ной пошел дальше и призвал распустить НАТО, пока еще не поздно. Он напомнил о бомбардировках США Югославии и войне в Афганистане. Альянс систематически нарушает нормы международного права и разжигает военные конфликты, используя военную силу лишь для защиты своих «имперских интересов», отметил он. По его мнению, НАТО активно наращивает вооружение, поскольку боится потерять свое «господствующее идеологическое и экономическое положение».

«Этому необходимо положить конец», – подчеркнул парламентарий.

«Левая партия поэтому требует, чтобы Германия вышла из Североатлантического альянса,

а само НАТО распустили и вместо него создали коллективную систему безопасности при участии России, которая провозгласила бы разоружение своей главной целью», – заявил Ной в статье для немецкого портала Die Freiheitsliebe («Любовь к свободе»).

«Я хорошо знаком с депутатом Александром Ноем», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. По его мнению, заявление этого парламентария и других представителей Левой партии в целом отражают настроения общественного мнения. В частности, «большинство немцев хотят придерживаться политики нормализации отношений с Россией», полагает Рар.

Речь если не о радикальных призывах к выходу из НАТО и роспуску альянса, то по крайней мере об ограничении американского присутствия в ФРГ. По ощущениям Рара, в Германии вот-вот должна начаться дискуссия о том, надо ли подчиняться американским требованиям. В то время как выделение денег на социальные нужды, на образование сокращается, траты на оборону и НАТО увеличиваются. При этом ведущие газеты страны и телевидение постоянно рассказывают об «агрессивной России».

«Немецкие газеты, по сути, указывают правительству слушаться Трампа, повышать расходы на оборону и обороняться от «российской агрессии». Пишут об этом днем за днем в одном духе, как месяц назад все писали, что нужно отказаться от «Северного потока – 2», – рассказал эксперт.

Притом что антинатовские высказывания могут найти понимание в обществе, шансы на то, что к ним прислушаются в берлинской элите, крайне малы.

По мнению Рара, призыв Александра Ноя и заявление депутатов от Левой партии и партии «Союз-90»/«Зеленые» «имеют только моральное значение в немецкой политике».

«Обе партии находятся в оппозиции. При этом в руководстве партии «Зеленые» есть люди, которые выступают с абсолютно проамериканских позиций. А партии левых в своем большинстве придерживаются антинатовской риторики и высказываются за то, чтобы Германия вышла из сотрудничества с НАТО и не участвовала в воинских играх», – отметил Рар.

На эту тему

Депутат парламента ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт согласен, что подобные заявления не обладают большим весом. «Пропагандистская машина работает давно и целенаправленно, чтобы все эти нарушения, которые имеют место, как говорят у нас в Германии, смести под диван, не заострять внимание на этом. То, что США пренебрежительно относятся ко всем нашим законам и правам, это не новость. Наша партия и другие говорят об этом, кто-то громче, кто-то нет. Но хорошо, что эти посылы теперь уже слышны», – сказал Гердт газете ВЗГЛЯД.

По его словам, все больше немцев понимают, что независимость страны США – блеф и «мы все еще находимся под оккупацией». «Если посол США имеет наглость разослать угрожающие письма всем предпринимателям, которые участвуют в проекте «Северный поток – 2», и при этом правительство не реагирует вообще, это говорит о том, кто здесь пытается рулить. Если бы посол России или другой страны позволил себе что-то аналогичное, то его тут же выдворили бы из Германии», – отметил депутат.

В то же время Гердт отмечает, что немецкие политики постепенно меняют свое мышление и начинают в первую очередь беспокоиться о своем народе. «Это новый посыл. Эту тенденцию покажут предстоящие выборы в Европарламент. В дальнейшем мы увидим, что нужно самим вставать на ноги и менять политику последних 60 лет. Мы стоим на пороге грандиозных роковых перемен», – считает депутат.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД