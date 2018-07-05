Почему в Швеции решили бороться с «Северным потоком – 2»

Антироссийское лобби в парламенте Швеции решило отметить старт нового политического сезона попыткой реванша в борьбе против «Северного потока – 2». Кабинет министров дал добро на проект еще три месяца назад, однако теперь представители всех партий требуют отменить это решение. Члены парламента даже назвали юридический способ, как заблокировать проект газопровода. Что заставило шведов резко поменять позицию и каковы их шансы на успех?

В правящих кругах королевства хором зазвучали голоса противников строительства «Северного потока – 2». Радиостанция Sveriges Radio выпустила в эфир итоги своего опроса, проведенного среди парламентских партий по этому поводу. Большинство потребовали отозвать согласие правительства на проект, передает в четверг РИА «Новости».

Так, уполномоченная умеренной коалиционной партии по вопросам ЕС Карин Энстрем назвала газопровод «плохим предложением как в плане энергополитики и экологии, так и в плане политики безопасности». По ее словам, в партии выступают за остановку проекта.

Евродепутат от Христианско-демократической партии Швеции Ларс Адактуссон отметил, что «Россия не уважает международное право», поэтому нужно найти другие способы обеспечить ЕС энергией.

Председатель парламентского Совета по делам Европейского союза Юнас Эрикссон (партия зеленых) поддерживает идею Еврокомиссии о поправках в Газовую директиву ЕС, так как этот юридический ход, по его словам, позволит заморозить проект.

Поддержал эту идею и другой член этого Совета, депутат Левой партии Йенс Хольм – уже по экологическим соображениям. «Если мы захотим остановить ввоз природного газа в Европу, то мы сможем это сделать. Нужно найти для этого юридическое пространство или же издать новые законы. Ничего сложнее и не требуется. Проект «Северный поток – 2» будет заблокирован», – сказал он.

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Газовая директива – один из основополагающих документов энергетического законодательства Европы. В ноябре прошлого года Еврокомиссия предложила к документу поправки, которые распространяли бы нормы директивы на морские газопроводы, входящие в ЕС из третьих стран. В первую очередь это могло бы отразиться на судьбе «Северного потока – 2». Пока что страны могут сами определять, каким нормам должен соответствовать поставщик газа через морские трубопроводы.

Но пока с подачи Австрии, Бельгии, Франции, Германии и некоторых других стран поправки отложили в долгий ящик, чтобы не мешать готовящимся трехсторонним переговорам ЕС по газовому транзиту с Россией и Украиной, говорил источник газеты «Ведомости».

Впрочем, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков не ожидает и в будущем никаких шансов у идеи заблокировать «поток» через Газовую директиву ЕС. Даже если эти поправки будут приняты, они коснутся только новых проектов, «потому что закон не имеет обратной силы, а инвестиционное решение по «потоку» давно принято, он уже строится».

Юшков также уверен, что шведское правительство не пойдет на поводу у членов Риксдага и не станет пересматривать свое отношение к газопроводу.

«Есть уполномоченный орган, который рассматривает заявку компании. На основе чего должно быть принято другое решение? Заявку рассматривают только с точки зрения того, повредит ли инфраструктура окружающей среде. Вынести другое решение довольно сложно», – добавил эксперт.

«Там уже много лет лежит первый «Северный поток». Маршрут второго проложен ровно по тем рекомендациям, которые Стокгольм выдавал при строительстве первого. Практика показала, что труба лежит, ничего с экологией не происходит, все прекрасно. Почему вторая труба рядом должна вести себя по-другому? Изменить закон, согласно которому было разрешено строительство, тоже сложно», – поясняет Юшков в интервью газете ВЗГЛЯД.

Юшков также удивился заявлению о вреде для экологии от проекта. Ведь газ считается одним из самых чистых ископаемых видов топлива и Швеции стоит обратить внимание на активно используемую в королевстве угольную промышленность, от которой в разы больше вредных выбросов, чем от газовой генерации.

Юшков также опроверг тезис о том, что «Северный поток» увеличивает зависимость Европы от российского газа. Он пояснил, что по этому трубопроводу пойдут те объемы, которые сейчас перекачиваются через Украину, поэтому речь идет лишь об изменении маршрута газа, который и так поступает в ЕС.

Напомним, в июне правительство королевства одобрило строительство газопровода в шведской экономической зоне в Балтийском море. При этом посол Швеции на Украине Мартин Хагстрем оправдывался тем, что Швеция как прибрежное государство не имеет права мешать прокладке трубопровода.

Дело в том, что запретить строительство в своих водах правительство может лишь в своей суверенной акватории. Что же касается экономической зоны, то международное право в принципе разрешает там строительство, если соблюдены экологические стандарты. «Северный поток» этим условиям соответствует, поэтому Стокгольму в принципе тяжело было бы использовать этот аргумент в споре с Москвой и Берлином, заинтересованным в прокладке нового газопровода.

Вот почему противники «Потока» пытаются теперь докопаться до него с другой стороны – помешать ему в принципе выйти из моря на берег, используя при этом полномочия Еврокомиссии.

Как напомнил ведущий сотрудник Центра Северной Европы Института Европы РАН Валерий Журавель, изначально Стокгольм не был против проекта.

«В основе решений было то, что проект выгоден для Швеции в экономическом плане. Он способствует улучшению торгово-экономических отношений с Россией»,

– сказал Журавель газете ВЗГЛЯД. Новый враждебный настрой ряда шведских политиков эксперт связывает в том числе с недавним визитом президента США Дональда Трампа «в эту часть Европы», визит подстегнул там проамериканские настроения. Кроме того, на риторику политиков влияют предстоящие выборы в Риксдаг, которые намечены уже на ближайшее воскресенье. Если учесть, что «ведется активная пропаганда» против России, то на антироссийской теме можно подзаработать предвыборные очки, полагает Журавель.

Журавель тоже не уверен в том, что шведские депутаты заставят свой кабинет министров передумать по поводу газопровода.

«Расстановка сил тут уже известна. «Северный поток» – не самый сложный вопрос. В последнее время многие политики начали выступать за вхождение Швеции в НАТО, а это более ответственный вопрос, и он больше волнует общественность», – добавил эксперт.