Кто довел до самоубийства ключевого адмирала ВМС США

Взгляд
4 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 18:07  |  vz.ru
Разделы

Катар провоцирует новый обвал цен на нефть

Впервые страна Персидского залива покидает ОПЕКФото: Ramzi Boudina/Reuters
ОПЕК впервые покидает страна Персидского залива – Катар. Новость о выходе одного из старейших членов организации, да еще за три дня до важнейшей встречи членов ОПЕК в Вене, породила опасения относительно полного распада нефтяного союза. Устоит ли нефтяной картель – и спасет ли он цены на черное золото от нового падения? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему «двадцатка» для России гораздо важней «восьмерки»

Лидеры крупнейших мировых держав первый раз собрались в АргентинеФото: Zuma/ТАСС
13-й саммит «большой двадцатки», прошедший в Буэнос-Айресе, многие называют неудачным – как из-за хода многосторонней дискуссии, так и из-за отмененной встречи Трампа с Путиным. Однако значение «большой двадцатки» не зависит от субъективных оценок – она является объективным портретом современного миропорядка. Подробности...
Перейти а раздел…

Что кроется за скандалом вокруг «интернет-борделя для педофилов»

Можно добавить в корзину, расплатиться криптовалютой и заказать доставку на домФото: скриншот сайта
Главной темой понедельника для русскоязычного интернета стал педофильский скандал: в Сети обнаружился плохо законспирированной магазин, сдающий детей в почасовую аренду и гарантирующий анонимность покупателям. Первой реакцией многих были ужас и возмущение. Однако этот «интернет-бордель» не совсем то, чем он хочет казаться. Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем США предъявили России ультиматум по ДРСМД

Фото: Снимок с видео/
Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
«Российское реальное или мнимое нарушение ДРСМД – это лишь повод для выхода из договора, который используют Штаты. Трамп чётко сказал, что главная причина – это не Россия, а Китай», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-международник Фёдор Лукьянов, комментируя стартующий в Брюсселе саммит НАТО, где планируется обсуждение возможного выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.  Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему оппозиция больше не возбуждает русский народ

Андрей Тесля, кандидат философских наук, БФУ имени И. Канта, Калининград
История отношений нашей либеральной оппозиции и власти адекватно описывается в категориях ссоры двух сестер-близняшек из-за одного зрелого любовника (надеемся, что так русский народ еще никто не называл). Подробности...

Претенденты на роль «гуру» распугали участников либеральной секты

Антон Крылов, журналист
Брилёв не совершил ничего ужасного ни с какой точки зрения. Хотите быть моральными авторитетами – так и ведите себя соответствующе. Но, похоже, что однажды примеренная шапочка «морального авторитета» прирастает к голове навсегда. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Куда ведет дорога трансгендерной «терапии»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Когда детей объявляют «трансгендерами» и, переходя к прямому физическому вреду, пичкают веществами, наносящими тяжкий ущерб здоровью, чтобы подвергнуть калечащей операции, - это явление жуткое, но нельзя сказать, что неожиданное. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
    Перейти а раздел…

    Чем обернулось военное положение на Украине

    Обсуждение: 5 комментариев

    Самые секретные подлодки России

    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

    Обсуждение: 19 комментариев
      Перейти а раздел…

      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
      Подробности...

      Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

      Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих дивизиона ранее уже заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и Евпаторией
      Подробности...

      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:В порту Керчи сфотографировали «пропавшие» украинские бронекатера
          Власти Франции пошли на уступки погромщикамВ центре Москвы ребенку сломали позвоночникРазбился Су-25 ВВС Армении, оба пилота погиблиОпрос «Радио Свобода» о военных фильмах возмутил пользователей соцсетей
          Эксперты объяснили победу России над США в гонке за АрктикуВ Кремле сказали, кто начал беседу Путина и Трампа в АргентинеЗачем армии понадобился военно-полевой банкомат?Лукашенко сообщил о поставках тракторов в США
          ЦБ предложил узаконить право не платить за ипотекуШарий сравнил глупых французов и смиренных украинцевПосольство США в Киеве предупредило соотечественников об опасностиНижегородские коллекторы обещали убить внуков за долги бабушки

          «в лучших традициях»


          Госдеп объяснил, какой миропорядок желает построить Трамп

          армия и вооружение


          Указано, в чем американский F-22 уступает Су-57

          президент Украины


          Появилось видео нового выступления пьяного Порошенко

          Видео

          ледокольный флот


          В США признали поражение в гонке за Арктику

          особый случай


          Названа причина избиения и изнасилования дознавательницы из Уфы

          тоталитарные замашки


          Либеральные вожди вызвали у соратников омерзение

          утечка информации


          Почему провалилась операция израильского спецназа

          военные задачи


          Что делает на Украине спецподразделение «британских интернет-троллей»

          Дипломатический миф


          Дмитрий Дробницкий: Как Джордж Буш-младший перехитрил Михаила Горбачева

          Бывший СССР


          Геворг Мирзаян: Выборы в Грузии выиграла Москва

          «переименовать КПРФ»


          Максим Ваганов: Ленин и Плеханов – да, Сталин и Берия – нет

          на ваш взгляд


          Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?

          Кто довел до самоубийства ключевого адмирала ВМС США

          Вице-адмирал Скотт Стирни покончил с собой, но о причинах произошедшего Пентагон ничего не сообщает   4 декабря 2018, 17:35
          Фото: U.S. Navy/Mass Communication Specialist 3rd
          Class Jonathan Clay/Reuters
          Текст: Евгений Крутиков

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Американские ВМС и вооруженные силы в целом потрясены. Покончил с собой командующий важнейшим для США 5-м флотом, который контролирует ключевые в мире маршруты транспортировки нефти. Что заставило высокопоставленного адмирала пойти на этот роковой шаг? Ряд недавних событий наводит на очень правдоподобную версию суицида.

          Смерть командующую 5-м флотом ВМС США вице-адмирала Скотта Стирни официально подтверждена как самоубийство. Руководитель военно-морских операций США адмирал Джон Ричардсон в специальном видеообращении заявил, что Стирни был найден мертвым в своей служебной резиденции в Бахрейне и это «очевидно самоубийство». Адмирал Ричардсон назвал Стирни «выдающимся морским офицером» (Скотт Стирни, правда, был летчиком, а не моряком в чистом виде).

          Расследование ведет Служба безопасности Бахрейна в сотрудничестве с полулегендарной NCIS – Военно-морской службой криминальных расследований. Не сообщается никаких подробностей. Оставил ли адмирал записку, как именно он совершил самоубийство, когда это произошло, кто его обнаружил, что непосредственно этому предшествовало – на эти вопросы пока нет никакого ответа.

          И все же некоторые предположения - конечно же, только в виде версии - можно сделать. Для этого надо сначала вспомнить карьеру покойного адмирала.

          Скотт Стирни командовал 5-м флотом с мая этого года, а до этого руководил тренировочным центром морской авиации ВМС США. Он был top gun – морской летчик-ас, налетавший на авианосцах около 25 тысяч часов и совершивший более 1000 посадок. И с весны под его командованием находились 22 тысячи человек – личный состав 5-го флота, ключевого для американской военной стратегии на Ближнем и Среднем Востоке. На данный момент это самая важная позиция не только в ВМС США, но, по сути дела, во всей американской армии. И у Стирни было двое взрослых детей (один из его сыновей также служит на флоте), внуки и практически идеальная репутации, биография и карьера.

          Самоубийство такого человека не могло не вызвать потрясения в США, и не только в военно-морском сообществе.

          Самоубийства высших офицеров – всегда события исключительные и, как правило, «дело чести». До Скотта Стирни в ХХ веке в ВМС США было зафиксировано только одно самоубийство высшего морского офицера, но зато по должности и званию гораздо выше.

          16 мая 1996 года в своем доме в кабинете выстрелил себе в грудь полный (четырехзвездный) адмирал Джереми Майкл Бурда, руководитель военно-морских операций. То есть по-нашему главнокомандующий американским военным флотом (сейчас это Джон Ричардсон, официально объявивший о смерти Стирни), и к тому же фигура для ВМС США легендарная.

          Адмирал Бурда стал первым руководителем военно-морских операций, который не заканчивал Военно-морскую академию. Он поднялся до полного адмирала с простого матроса после вьетнамской войны по так называемой «программе интеграции» «От матроса – к адмиралу», по которой талантливым матросам из низов общества предоставлялась возможность сделать карьеру. Кроме того, сын бедного портного из Украины стал первым адмиралом США еврейского происхождения.

          Адмирал Бурда оставил две записки: жене и офицеру по связям с общественностью. Их никогда не обнародовали и официально никогда не комментировали ход расследования. Эта тактика NCIS, видимо, и стала чем-то вроде прецедента, который сейчас применяется в деле Стирни.

          Согласно наиболее признанной версии, адмирала Бурду затравил корреспондент Newsweek Дэвид Хэкворт. Журналиста больше других проблем мира донимал вопрос, почему адмирал носил одновременно две литеры V (от слова valor): одну на ленточке медали Navy and Marine Corps Commendation Medal, а другую на ленточке медали Marine Corps Achievement Medal. Литера V носится на подвеске и ленточке некоторых медалей, ей отмечаются за мужество, проявленное на поле боя. Хэкворт утверждал, что адмирал Бурда не имел права на ношение двух литер одновременно.

          Позднее выяснилось, что в целом это верно, поскольку разрешение на ношение двух литер одновременно не было проведено письменным приказом, а Бурде разрешил их носить это бывший прямой начальник во время вьетнамской войны, тогдашний командующий военно-морскими операциями адмирал Элмо Зумвольт лично и устно. Когда Хэкворт начал свое громкое журналистское расследование, уже очень пожилой адмирал Зумвольт (личность очень уважаемая в американском флоте, его именем сейчас назвали перспективный корабль) написал письмо, в котором заявил, что Бурда носит эти знаки «заслуженно, законно и по праву». Но все-таки по бумагам это награждение проведено не было, что подтвердило Управление по исправлению военно-морских служебных записей – американская помесь отдела кадров и архива.

          Хэкворт не унимался, собирался взять у Бурды интервью, но за несколько дней до этого интервью адмирал Бурда пустил себе пулю в сердце. Он боялся, что эта история «бросит тень на весь флот». Для адмирала, всю жизнь проведшего в море и выбившегося из простых матросов – а он завербовался на флот в 19-летнем возрасте от безысходности жизни в очень бедной еврейской семье в штате Индиана – это действительно был вопрос чести.

          Адмирал Бурда считался при президенте Клинтоне большим реформатором флота и много сделал для моряков именно в социальной сфере. Он возродил программу поддержки талантливых матросов, изменил правила написания характеристик на офицеров. Он продвигал идею размещения новых систем командования и связи на вспомогательных кораблях, а не на крейсерах, что стало тихой, но знаковой революцией в управлении флотом на поле боя. Но при этом он находился в постоянном конфликте с карьерными адмиралами, закончившими Военно-морскую академию, которые даже при либеральном президенте Клинтоне не воспринимали Джереми Бурду как равного.

          Кроме того, новая система рапортов на продвижение офицеров, которую ввел Бурда, была жестко привязана к текущему месту службы и, таким образом, исключала «спонтанные» назначения и повышения по службе (они ассоциировались с местничеством, родственностью и коррупцией), что, конечно же, многим не понравилось. Все это наводило на мысль, что паранормальный интерес Дэвида Хэкворта, известнейшего военного журналиста, был кем-то спровоцирован. Кем-то, кто был заинтересован в дискредитации Бурды.

          Похороны адмирала Бурды стали первыми похоронами адмирала, которые транслировались в прямом эфире по CNN на всю страну. А Дэвид Хэкворт умер от рака в мексиканской Тихуане.

          В случае со Скоттом Стирни пока конспирологические версии еще не успели появиться. Открыто в пользу версии о насильственной смерти высказался пока только Роберт Стил, бывший легендарный оперативник ЦРУ, в последние лет 15-20 занятый откровенной конспирологией и ненаучной фантастикой. Стил написал в твиттере, что адмирала Скотта убила бахрейнская Служба безопасности по указке военно-морской разведки США, но не потрудился объяснить, почему. А мотив всегда более важен, чем результат.

          Потому и приходится разбирать по словам обращение адмирала Ричардсона. А он в своем заявлении сходу отмел две основные причины самоубийства:

          против Скотта не велось никаких расследований, и он был «хорошим семьянином».

          Служебные расследования, как и журналистские, могут вестись практически по любому поводу.

          5-й флот однажды уже попадал в неприятную ситуацию. Помимо контроля над основным морским путем торговли нефтью в мире, Персидским заливом, Ормузским и Баб-эль-Мандебским проливами и Индийским океаном, он еще факультативно занят борьбой с пиратством. И однажды эсминец «Хиггинс» задержал некое сингапурское судно. После обыска и задержания моряки (обычно на судах с сингапурским флагом это – безотказные филиппинцы, у которых это национальная профессия) заявили, что у них пропали 200 долларов наличными, видеокамера и часы. Расследование показало, что все эти вещи «реквизировали» два американских матроса с «Хиггинса» из абордажной команды.

          Скандал на весь флот привел чуть ли не к приостановке морских операций 5-го флота, аресту мародеров с «Хиггинса» и отставкам офицеров. Но все это было до назначения Скотта Стирни, и за последние полгода никаких инцидентов такого рода не зафиксировано. То есть, никто Стирни лично ни в чем не обвинял, как и он не попадал под расследования из-за прегрешений своих подчиненных.

          Также адмирал Ричардсон исключил своей фразой про «отличного семьянина» и наиболее распространенную сейчас схему дискредитации известного человека – сексуальные домогательства, проблемы в семье или что-то в этом роде.

          В военно-политическом плане адмирал Стирни после своего назначения сконцентрировался на Иране - и здесь, возможно, и содержится отгадка его загадочного самоубийства. Он провел демонстративные учения по обезвреживанию мин в Персидском заливе и дал знаковое и очень скандальное интервью арабоязычным СМИ. В нем он обвинил Иран в «несправедливой» тактике имитационных атак кораблей 5-го флота торпедными и штурмовыми катерами.

          Персы восприняли его риторику дословно.

          В конце октября два иранских ракетных катера атаковали  (можно сказать, «опасно сблизились») в нейтральных водах большой десантный корабль 5-го флота «Эссекс». Один иранский катер пересек курс «Эссекса», а другой пристроился к корме. То есть, если бы персы захотели, то пуском ракет они пустили бы на дно крупный корабль ВМС США, выполняющий к тому же функции плавучего штаба. А командование «Эссекса», как и весь 5-й флот в целом просто не заметил неожиданное приближение в нейтральных водах столь малоразмерных целей.

          И все бы ничего, если бы на «Эссексе» в этот момент не находился генерал Джозеф Вотель, действующий командующий Центрального командования (CENTCOM) армии США. Иначе говоря - главнокомандующий войсками США на Ближнем Востоке. Он как раз инспектировал летные операции 5-го флота с борта командного судна. В Иране утверждают, что они все знали о перемещениях «Эссекса» и о генерале Вотеле на борту, а также отслеживали переговоры американцев по открытому радио.

          По словам очевидцев, когда иранские катера удалились, генерал Вотель пошутил, обращаясь к командиру и офицерам «Эссекса»: «Я очень благодарен вам, что вы договорились с иранцами, чтобы они оказались здесь».

          По итогам инцидента адмирал Стирни опубликовал странное заявление. В нем  он указывал, что в ходе происшедшего команда «Эссекса» вела себя «профессионально и безопасно» и 5-й флот «продолжит свои действия в рамках международных законов», но было понятно, что что-то тут не так. Неизвестно, знали ли иранцы заранее, что главнокомандующий операциями армии США на Ближнем Востоке в этот момент находится на «Эссексе», но два вертолета V-22 Osprey перевозили на «Эссекс» генерала Вотеля и его группу сопровождения, а F-35 демонстративно летал вокруг и имитировал вертикальную посадку на «Эссекс». И персы все равно чуть было не потопили все эту компанию.

          Мы можем только предполагать, какие именно слова говорил генерал Вотель по результатам этого инцидента адмиралу Стирни лично. Можно быть уверенным в одном - одного только чувства юмора тут было явно недостаточно.

          Скотту Стирни вполне грозило то, что в советской, а затем в российской армии называется «неполное служебное соответствие». Противостояние с Ираном – это не рутинные бомбежки Афганистана. А харизматичный и жесткий в общении генерал Джозеф Вотель – один из фаворитов президента Трампа, и его лучше не злить.

          Возможно, что Стирни не удалось оправдаться за инцидент, а обстановка в Персидском заливе накаляется день ото дня. 5-й флот не просто попал в очередную историю, а опозорился на глазах у непосредственного командующего (на которого, в свою очередь, давит Белый дом, настроенный максимально решительно в отношении Ирана). Стирни могло грозить неуютное отстранение за некомпетентность.

          Возможно, это и привело к столь печальным последствиям.

          Оговоримся, что вышесказанное - всего лишь версия. Достоверно судить о причинах происшедшего нельзя до обнародования результатов расследования. Другое дело, что этих результатов может просто не быть. Отталкиваясь от прецедента с адмиралом Бурдой, NCIS, командование флота и администрация Белого дома могут просто засекретить результаты расследования. И мы никогда не узнаем, что именно сподвигло адмирала Скотта Стирни на такой страшный шаг.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............