Как и кого убивают специальные саудовские «ликвидаторы»

Чудовищное убийство журналиста Джамаля Хашогджи, судя по всему, далеко не единственное преступление, совершенное саудовскими спецслужбами. Для этих целей Саудовская Аравия имеет специальные подразделения ликвидаторов, так называемые тигриные команды. Как работают эти люди, кого они уже уничтожили – и какой еще вид заказных убийств распространен в этой стране?

Кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман (МБС для краткости) провел экстренное совещание специального комитета по разведке. Это декоративный совещательный орган, призванный координировать работу Службы общей разведки (СОР, «Рийасат аль-Истихбарат аль-‘Амма») – единственной разведывательной структуры Саудовской Аравии, которая на деле подчиняется исключительно первому лицу страны и никому больше.

МБС объявил о начале реформы разведки, структура и функции которой оставались неизменными еще с тех далеких пор, когда англичане на пустом бархане принялись в 50-х годах прошлого века создавать государственные структуры пустынно-нефтяного королевства. Позднее англичане ушли, и саудовскую разведку стало курировать ЦРУ, однако влияние американцев на СОР очень быстро сошло на нет. Интересы Эр-Рияда и Вашингтона стали радикально расходиться на фоне успехов «израильской военщины» в конце 60-х – начале 70-х годов прошлого века и нефтяного кризиса, спровоцированного саудитами в ответ на победы Израиля.

Сейчас МБС провел ряд увольнений в структуре СОР, но в целом эти меры выглядят декорацией на фоне антисаудовской кампании в США и Европе, что-то вроде подачки общественному мнению. Это саудовская форма ответа на обвинения в убийстве оппозиционного журналиста Джамаля Хашогджи.

Своих должностей лишились советник кронприца генерал Ахмад аль-Асири и советник королевской канцелярии в ранге министра Сауд аль-Кахтани. Считается, что это ближайшие к МБС люди, отвечавшие за все его военные и политические проекты, в особенности за войну в Йемене. Аль-Кахмани, например, контролировал всю пропаганду и информационную систему королевства, которую МБС создал вокруг войны в Йемене. Его называют «демоном «Твиттера». Именно аль-Кахтани создал систему манипуляции арабоязычными социальными сетями. В западных СМИ открыто сравнивают деятельность аль-Кахтани с «русскими хакерами», утверждая, что он чуть ли не копирует «методы работы ФСБ и ГРУ» в социальных сетях.

Аль-Кахтани молод и обладает волевым характером. Считается, что он был при кронпринце чем-то вроде «консильери», если выражаться мафиозным языком. Особенно актуальна была его роль во время «королевской битвы» за власть последних двух лет и противодействия зарубежным силам, пытавшимся влиять на расклад сил внутри королевской семьи, в первую очередь Катара и Ирана.

Генерал-майор Ахмед Асири до последней недели служил заместителем начальника Службы общей разведки, но также считался «лицом» войны в Йемене. Именно он озвучил сам факт начала саудовского вторжения в Йемен, и ему принадлежат наиболее резкие, а то и людоедские и расистские высказывания в адрес йеменцев.

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Предположительно, именно генералу Ахмеду Асири принадлежит идея формирования так называемых тигриных команд («Фергах аль-Намр») – групп «ликвидаторов» из числа саудовских гвардейцев и выходцев из привилегированных родов войск, особенно авиации (Асири сам по первой воинской специальности выходец из ПВО). С формальной точки зрения «тигры» не входят в структуру СОР, поскольку выполняли задания не этой официальной организации, а «личные поручения» (которые, скорее всего, на словах освящались именем МБС или даже самого короля Салмана, но на бумаге нигде не фиксировались). И в состав команд входят в основном военнослужащие, а не кадровые сотрудники саудовской разведки.

Косвенным подтверждением тому стал список 18 человек, обвиненных в убийстве Хашогджи, выдачи которых требует Турция. Почти половина из них – офицеры Королевской гвардии, один служил в личной охране кронпринца, а еще один – лейтенант ВВС (погиб в Эр-Рияде в автокатастрофе на второй день после того, как прилетел из Турции).

Омар Абдулазиз (фото: twitter.com/oamaz7)

До убийства Хашогджи «тигриные команды» уже несколько раз засветились. В начале этого года живущий в Канаде саудовский видеоблогер Омар Абдулазиз был приглашен в саудовское консульство в Ванкувере «для получения нового паспорта». Абдулазиз заподозрил неладное и записал свои многочасовые переговоры с работниками консульства и в итоге «за паспортом» не пошел, чем, скорее всего, сохранил себе жизнь. После его отказа явиться в консульство в Саудовской Аравии были арестованы его родственники и несколько близких контактов. Тогда Абдулазиз передал записи разговоров с саудитами в Washington Post, но при этом, правда, никогда публично не утверждал, что ему угрожали убийством. Его только заманивали в здание консульства.

Некоторые источники предполагают, что это была некая общая схема по устранению журналистов и блогеров путем приглашений в консульства, которая «успешно сработала в первый раз» только с Хашогджи. Ему просто деваться было некуда: без документов о разводе он не смог бы снова жениться, а вот жить в Канаде без саудовского паспорта, будучи политическим беженцем и оппозиционным видеоблогером, публикующий сатирические ролики на королевскую семью, вполне реально.

В ноябре 2017 года на границе с Йеменом потерпел катастрофу вертолет принца Мансура бин Мукрина, сына бывшего кронпринца Мукрина бин Абдулазиза – предыдущего наследника престола, который был смещен с этой позиции королем Салманом в пользу МБС. Примечательно, что именно принц Мукрин до 2012 года руководил саудовской разведкой. Соответственно, его сын Мансур приходился нынешнему кронпринцу двоюродным братом, занимал пост советника Хранителя двух святынь (второй после короля титул главы Саудовской Аравии, который делает его претендентом на роль халифа всех мусульман мира) и вполне мог рассчитывать на позицию наследника престола. Мешало ему только происхождение бабушки – йеменки. Это критично важно в «табеле о рангах» тысячи принцев Дома Сауда.

Катастрофа вертолета принца Мансура до сих пор толком не расследована. Ходят слухи, что он был попросту сбит «тигриной командой» после ставшей знаменитой «расправы над принцами», которую учинил МБС в ноябре 2017 года в рамках борьбы за власть. Возможно, принц Мансур пытался на личном вертолете бежать из страны, но «тигры» сбили его, когда он вылетал из Мекки.

Однозначно на счет «тигриной команды» записывают смерть известного судьи высшего шариатского суда шейха Сулеймана Абдулрахмана ат-Туниян (ас-Суниян), который погиб после инъекции неизвестного вируса в ходе рутинного посещения больницы. Предполагается, что заражение смертельными болезнями, особенно ВИЧ, – одна из практикуемых «тигриными командами» техник. Прямое убийство вроде как не входит в «рекомендуемый список методов», в котором в основном организация автокатастроф, отравления и провоцирующие «подставы» (например, гомосексуального характера), навсегда дискредитирующие человека. Только в случае с Хашогджи что-то пошло не так.

До формирования «тигриных команд» саудовская разведка к подобным методам не прибегала. В Эр-Рияде традиционно считают, что всем в мире правят только деньги, и взаимоотношения СОР с внешним миром сводились к подкупу и финансированию различных группировок.

При этом уже несколько десятилетий за саудитами закрепилась репутация по-восточному жестоких убийц, но как бы «в частном порядке». В основном жертвами становились девушки и женщины, «насмотревшиеся на Запад» и пошедшие против принятых в королевстве правил личной жизни или против своей семьи, особенно в вопросах замужества. Жертвами «убийств чести» становились те девушки, кто пытался выйти замуж за европейцев или американцев вопреки мнению главы семьи. В стране, где даже принцесс выдают в замуж в 15 лет за людей, которых они ни разу не видели (принцесса Сахаб, выданная замуж за наследного принца Бахрейна Халида бин Хамада аль-Халифа), «убийства чести» воспринимаются как обычный атрибут. И даже – как обязанность семьи, которая возлагается на старших братьев.

Четыре двоюродные сестры действующего кронпринца МБС, дочери бывшего короля Абдуллы, принцессы Сахар, Маха, Хала и Джавахир почти 16 лет (до 2014 года) находились под домашним арестом. Причем с бунтовавшими дочерьми короля обходились крайне жестоко по личному распоряжению их отца. Дело дошло до того, что им 25 дней не давали еды и чистой воды, и они потеряли по 10 килограммов веса каждая, пока их матери не принялись протестовать перед саудовским посольством в Лондоне. Освободили их только тогда, когда их отец, находясь на последней стадии рака, уже не контролировал ситуацию в стране. Еще одна его дочь, принцесса Нора, погибла в 1990 году в очень странной автомобильной катастрофе.

Отдельного рассказа заслуживает история еще одной дочери короля Абдуллы – принцессы Файзы. Она не бунтовала, вышла замуж за кого папа приказал (за своего троюродного брата) и благополучно родила королю внука – принца Сауда бин Абдулазиза бин Насера, занявшего свое законное место в третьем десятке списка наследников престола. И все бы ничего, да только принц Сауд вел странный образ жизни. Проживал он в основном в Лондоне, являя собой карикатурный образ арабского принца с их золотыми унитазами, «Мазерати» и раздачей тысяч наличных на пьянках в ресторанах. Жил он в отеле Landmark со своим слугой Бандаром Абдулазизом, за что в Саудовской Аравии полагается смертная казнь путем отсечения головы. В конце концов в 2010 году на почве ревности (по заключению Скотленд-ярда, принц Сауд получил некое «сексуальное послание» на мобильный телефон) он и убил своего слугу прямо в номере отеля с золотыми унитазами. Лично зарезал, без привлечения «тигриных команд».

Теперь принц Сауд должен быть отправлен в Саудовскую Аравию, где по соглашению между Лондоном и Эр-Риядом будет досиживать пожизненный срок. Но принц Сауд очень хотел бы остаться в английской тюрьме, поскольку Эр-Рияд запросто может наплевать на договоренности и снести ему голову не по обвинению в убийстве слуги, а за гомосексуализм. И с юридической точки зрения это реально, поскольку это будет новое обвинение, по которому британский суд его не судил.

А его мать, принцесса Файза, просто пропала. Также навсегда разрушена и карьера его отца, принца Абдулазиза бин Насера, поскольку он «породил дурную кровь». Удивительно, как они до этого наконец додумались за три поколения кровнородственных браков.

Ротана и Хала Фареа (фото: NYPD)

В ситуации, когда принцесс крови можно десятилетиями держать на хлебе и воде, цена жизни женщин более низкого происхождения приближается к нулю. В таком контексте обнаружение в Гудзоне тел двух девушек-саудиток (23-летней Ротаны и 16-летней Халы Фареа) не стало в криминальной хронике США чем-то сенсационным. Просто они крайне невовремя всплыли, наложившись на дело об убийстве Джамаля Хашогджи. Их мать утверждает, что получила приказ из генконсульства Саудовской Аравии вернуться на Родину, поскольку дочери якобы подали прошение о получении политического убежища в США.

Ранее «убийства чести» в США предпочитали замалчивать. Погибшие, как правило, не были гражданами США, а подозреваемые зачастую пользовались дипломатическим иммунитетом. Да и сейчас связать гибель сестер Фареа с генконсульством Саудовской Аравии в Нью-Йорке можно только со слов матери. У них есть еще и старший брат, на которого вполне можно повесить «убийство чести».

Вполне возможно, что «тигриные команды», как и «убийства чести», в Эр-Рияде постараются списать на генерала Асири, который верноподданически возьмет все на себя и выведет кронпринца из-под удара. Более того, возможно, что это даже правда. Асири вполне мог взять на себя больше полномочий, чем ему полагалось по должности. Недаром же «тигриные команды» формировались из гвардейцев и лично ему преданных летчиков.

Другое дело, что все эти истории наглядно демонстрируют, насколько Дом Сауда оторван от реальной жизни за пределами королевства. Бесконечная вера в безнаказанность, порожденная убежденностью во всесилии денег, деформировала представления о реальности, которыми саудиты и так не отличались. Представление о кронпринце МБС как о великом реформаторе пока что основано только на чисто декоративных изменениях и прошлогоднем «избиении принцев». Было бы странным ожидать от МБС неких реформ в духе американской демократии (может, оно и не надо совсем), но есть все основания полагать, что МБС придется по ходу дела корректировать свои представления о мироустройстве.

Но «тигриные команды» пока что никто не отменял, поскольку их официально и не существует. А их методы работы – типичное Средневековье, помещенное в реалии XXI века даже без поправок на современные технологии.

Саудиты, например, откровенно игнорируют обычные методы конспирации, связанные с уклонением от подслушивающих устройств и электронных методов слежения. Их никто этому, похоже, не учил, а пресловутая связь саудовской и американской разведок на деле – дорога с односторонним движением. Они ничему не учатся у ЦРУ, а просто используют информацию, которой с ними делятся белые люди. Однажды это закончится фиаско куда большим, чем дело об убийстве Джамаля Хашогджи.