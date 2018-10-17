Британцы добавили «делу Хашогджи» новый оттенок скандальности

Химическое оружие, интриги британских спецслужб против американских и пресловутые двойные стандарты. Весь этот конспирологический набор, как выясняется, присутствует в скандальном «деле Хашогджи» – расчлененного в саудовском консульстве журналиста. Об этом пишет британская пресса – и если хотя бы часть сказанного истинна, то это, как говорится, многое объясняет.

Британская газета Daily Express опубликовала статью, из которой следует, что спецслужбы этой страны знали о планируемом похищении и убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогджи.

Как пишет издание со ссылкой на собственные источники, Центр правительственной связи Британии якобы получил информацию о планах похитить журналиста за три недели до трагедии. В случае неудачи с похищением предлагалось «действовать по обстоятельствам», то есть возможность убийства с самого начала не исключалась.

Что же сделали британцы, узнав о планируемом тяжком преступлении? Они обратились к своим саудовским коллегам с просьбой не осуществлять запланированную операцию! Даже интересно, какие формулировки при этом использовались? «Ее величество просит передать его высочеству, что ее опечалит столь прискорбное деяние»? «Дорогие коллеги, мы, конечно, тоже не любим журналистов, но, пожалуйста, не надо похищать и убивать Хашогджи»? «Пацаны, а может, не надо, а»?

В любом случае, самого очевидного и эффективного – то есть предупредить самого журналиста – британские «джеймсы бонды» делать не стали, и его жизненный путь прервался в саудовском консульстве в Стамбуле.

Кроме того, Daily Express со ссылкой на эксперта Тома Уилсона из мозгового центра «Общество Генри Джексона» пишет, что Хашогджи вовсе не был «невинным зайчиком» и убежденным сторонником либеральных ценностей (что для многих западных СМИ – синонимы). «Хашогджи был близок к бывшему главе саудовской разведки. Он был исламистом, членом организации «Братья-мусульмане» (запрещена на территории РФ), дружил с Усамой Бен Ладеном и поддерживал его джихад в Афганистане, – говорит Уилсон. – Неправда, что он был убит из-за того, что являлся критикующим режим журналистом. Правда гораздо сложнее».

По словам неназываемого ближневосточного ученого, непосредственной причиной похищения и убийства Хашогджи стало его намерение опубликовать информацию о применении Саудовской Аравией химического оружия в Йемене.

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Если статья в Daily Express хотя бы частично истинна, то это, как говорится, многое объясняет. Будь Хашогджи действительно либералом и «западным агентом», наверное, Лондон предпринял бы более решительные шаги по его защите. А намерение саудовских властей «разобраться» с исламистом – ну да, нехорошо, но, помнится, США тоже не особо заботились о соблюдении международного права, когда атаковали дом Бен Ладена в Пакистане.

Версия о том, что хладнокровное убийство в консульстве было совершенно из-за того, что Хашогджи якобы «обидел принца», тоже выглядит несколько надуманно. А угроза рассказать о применении химического оружия – это действительно серьезно. И США, и Британия со времен нападения на Ирак сделали много, чтобы убедить общество в том, что применение и даже наличие в арсенале «химии» – это «красная черта», повод для нанесения «миротворческих» ракетных ударов. Сотрудничество с Саудовской Аравией и без того очень сложно объяснить западному общественному мнению. А тут такой компромат.

Статья в Daily Express действительно многое прояснила бы в произошедшем, если бы не одно но. На примере «дела Скрипаля» мы отлично знаем, что и британские спецслужбы, и британские СМИ, мягко скажем, не всегда публикуют правдивую и проверенную информацию. Газета Daily Express с самого своего создания в 1900 году подвергалась критике за публикацию непроверенной информации и сплетен. В 1962 году муж королевы Елизаветы II, принц-консорт Филипп, так охарактеризовал это издание: «...чертова, ужасная газета. Там полно лжи, скандала и вымысла. Это порочная газета».

До недавнего времени Daily Express принадлежала скандальному бизнесмену Ричарду Десмонду, известному под кличкой Грязный Дес из-за того, что он сделал состояние на порнографии. В феврале 2018-го он продал газету крупнейшей британской издательской группе Trinity Mirror (после сделки переименовавшейся в Reach), которая издает таблоиды Daily Mirror, Daily Star и ряд региональных изданий.

Принадлежащая этой же издательской группе газета Sunday People в апреле «взяла интервью» у некоего «Бориса Карпичкова», который рассказал изданию про «агента Гордона», который якобы причастен к отравлению. После появления в информационном поле Петрова и Боширова про «красивого, представительного умного, образованного и безжалостного специалиста по джиу-джитсу» Гордона как-то подзабыли, а жаль – версия была красивая, пусть и такая же неправдоподобная.

Поэтому Daily Express вполне могла выдумать свой «источник», который якобы сообщил про всезнающих «джеймсов бондов» из Центра правительственной связи.

Впрочем, если не выдумала, то спецслужба, в свою очередь, неоднократно делала сомнительные заявления. Например, Центр уже «более 20 лет следит за ведущими российскими хакерскими группировками» и регулярно рассказывает о «кибернетической угрозе», исходящей из России. Могли эти люди устроить «слив» в прессу с целью показать, что, мол, они-то все знали и куда надо сообщали, а то, что дальше не смогли договориться, это, мол, не их дело? Конечно, могли.

Наконец, «Общество Генри Джексона», сотрудником которого является единственный названный по имени источник информации – тоже сомнительная структура. Это они обвиняли Россию в использовании «тактики КГБ»; это они писали, что на территории Великобритании действуют около 200 офицеров российской разведки, что в пять раз больше, чем во времена холодной войны, и как минимум 500 агентов, которые снабжают их информацией.

Словом, те еще эксперты.

В любом случае, и если британские спецслужбы действительно знали о планируемом убийстве, но не пожелали спасать Хашогджи, и если история выдумана от начала до конца, это оставляет пространство для новых предположений разной степени конспирологичности.

Возможно, что англичане хотели поссорить США и Саудовскую Аравию – поэтому не сообщили о готовящейся «спецоперации» арабских спецслужб.

Возможно, что, заявляя о своей сверхинформированности, они сигнализируют, что хотят принять большее участие в улаживании ситуации.

В любом случае сам факт подобной публикации свидетельствует о том, что ситуация вокруг убийства Хашогджи гораздо сложнее, чем следует из статей в большинстве западных СМИ. Или, что опять-таки не исключено, нас очень сильно пытаются в этом убедить.