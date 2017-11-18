США пугают ООН лишением «щедрости американского народа»

Соединенные Штаты вновь угрожают сократить финансирование важнейшей международной организации – ООН. Риторика представителя Вашингтона звучит крайне агрессивно: «мы больше не позволим пользоваться щедростью американского народа и сохранять неконтролируемость расходов». Однако так ли это на самом деле?

Постпред США при ООН Никки Хейли назвала причины сокращения бюджета ООН. «Неэффективность и перерасход средств хорошо известны. Мы больше не позволим пользоваться щедростью американского народа и сохранять неконтролируемость расходов», – подчеркнула представительница Соединенных Штатов.

Объявлено, что Соединенные Штаты будут добиваться более прозрачной и экономной работы ООН. Вашингтон уже добился сокращения действующего бюджета 2016–2017 годов на 285 млн долларов, подчеркнула Хейли.

Впрочем, пока сложно заметить какое-либо сокращение. В итоговом документе, принятом Генассамблеей ООН, указано: бюджет организации на 2018–2019 годы составит 5,39 млрд долларов. А изначально генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял о необходимости более чем 5,4 млрд долларов. Сумма, как можно убедиться, отличается не принципиально.

Взносы в бюджет организации делают 193 страны – члена ООН. Сумма платежа базируется на среднем показателе ВВП и доходе на душу населения, но при этом не может превышать 22% от всего бюджета. Наибольший вклад вносят США, он и составляет 22% бюджета ООН. Существенную долю добавляют Япония и Китай – 9,6% и 7,9% соответственно. Взнос России покрывает лишь 3% бюджета ООН.

«Щедрость» остается нешуточной

США готовы экономить на деятельности ООН, но не на своей внешнеполитической активности. Хотя Дональд Трамп, будучи кандидатом в президенты, обещал свернуть подобного рода деятельность – от расходов на содержание НАТО для разного рода поддержки дружественных режимов, на деле «щедрость американского народа» не убывает. Подтверждением этого может служить, например, оборонный бюджет США на 2018-й финансовый год, подписанный Трампом 12 декабря. В нем в том числе заложено предоставление Украине помощи в размере 350 млн долларов.

Администрация Трампа действительно предлагала более чем на 30% сократить финансирование бюджета Госдепа и Агентства США по международному развитию (USAID), а также свернуть ряд дорогостоящих внешнеполитических проектов. «Щедрость американского народа» предполагалось ограничить суммой в 37,6 млрд долларов. Но вместо ожидаемого сокращения в сентябре сенат настоял на увеличении этой суммы до 51,2 млрд долларов (это лишь на 2 млрд меньше, чем в предыдущем бюджете).

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О неослабевающей готовности Вашингтона к бурной внешнеполитической активности свидетельствует недавний розыгрыш российских пранкеров Вована и Лексуса, которые позвонили Хейли от имени премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. В этой шутке была лишь доля шутки. Пранкеры рассказали Хейли, что в вымышленной стране Биномо, «где-то недалеко от Вьетнама, на юге Китая», прошло голосование о провозглашении независимости, и в эту кампанию вмешалась Россия.

Постпред США в ООН, которая приняла «звонок польского премьера» и рассказ о далекой стране Биномо за чистую монету, заверила: в Вашингтоне знают о ситуации и вмешательстве Москвы и «очень пристально» наблюдают за ситуацией. Ранее, напомним, конгрессмен от Калифорнии Максин Уотерс заверила «премьер-министра Украины Владимира Гройсмана» (а на самом деле – тех же Вована и Лексуса) в готовности защитить страну Лимпопо от атак русских хакеров. Поддержка демократии в Лимпопо и Биномо пока оказалась лишь словесной – равно как и прекращение «щедрых» расходов на ООН.

Важно продемонстрировать «принципиальную позицию»

Призывы к сокращению финансирования ООН – «известная позиция США», заявил газете ВЗГЛЯД председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов. «Очень громко» об этом заявляли еще при предыдущем президенте-республиканце Джордже Буше-младшем. Уже тогда говорили, что надо «разобраться в целесообразности финансирования ООН, которая является огромной бюрократией, неэффективной, да еще и политически далеко не всегда соответствует представлениям США о прекрасном», рассказал эксперт.

В Конгрессе США также давно имеются «сильные настроения о том, что это бессмысленная трата денег американского налогоплательщика», указал Лукьянов. Были даже периоды, когда американцы не сокращали официально, но задерживали выплаты.

Сейчас урезания также носят небольшой характер. Это говорит о том, что «американской администрации необходимо продемонстрировать свою позицию», тем более что Трамп об этом говорил и во время предвыборной кампании, и после избрания. Он вообще не очень любит международные организации, напомнил политолог. К ООН подход США известный: «если это служит целям США, значит, это можно финансировать, если не служит, тогда не нужно», подчеркнул он.

Однако радикальных урезаний со стороны США и дальше не последует, полагает Лукьянов. Вместо этого США будут регулярно «подчеркивать и напоминать, что ООН – это контора, которая живет за чужой счет и не должна особенно активно выступать», подчеркнул политолог.

«Пока Конгресс не даст денег Трампу...»

Трамп частично выполнил свое обещание – он «значительно сократил финансирование Государственного департамента США. Почти на треть», заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог-американист, профессор ВШЭ Александр Домрин.

«На внешнюю политику и дипломатию, которая действительно в лице Госдепа слишком зажировала, Трамп действительно сокращает расходы. Например, США прекратили финансирование ЮНЕСКО и других международных структур», – добавил эксперт.

«Конечно, если есть договоренности между Белым домом и администрацией Порошенко о финансировании Украины, то эти договоренности будут выполняться. Но, что самое главное, платит за это Конгресс США и давление на Трампа оказывает Конгресс. И в этом смысле продолжается противостояние между исполнительной властью в лице Трампа и законодательной властью в лице Конгресса», – пояснил эксперт. «Чем закончится противостояние – сложно сказать. Но нужно понимать, что главным достижением Трампа за этот год является то, что он избежал импичмента, о котором все твердили еще до его инаугурации», – заключил собеседник.