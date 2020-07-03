Какие страны заявили об отказе от российского газа

Руководство Польского энергетического концерна объявило, что не намерено продлевать с Газпромом соглашение о поставках газа из России, истекающее в 2022 году. Таким образом страна хочет «обеспечить себе энергетическую безопасность» и готова даже переплачивать за это – американский газ, на который собирается перейти страна, стоит дороже.