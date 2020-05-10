Странные имена детей знаменитостей

Американский предприниматель Илон Маск решил назвать новорожденного сына X Æ A-12, что сам позже расшифровал как «Икс Эш Архангел», где X – неизвестная переменная, Æ – «искусственный интеллект» по-эльфийски, а А-12 – это самолет-разведчик Lockheed A-12, известный под названием «Архангел». Столь же необычные имена, данные знаменитостями своим детям, найти сложно, но чуть менее выдающиеся все же есть.