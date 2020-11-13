Новые провокации Турции на Кавказе Женщина преградила Байдену путь к власти Не особенно высокопоставленный чиновник – глава Управления общих служб США Эмили Мерфи – отказывается признать, что Джо Байден избран новым главой государства. Однако ее голос настолько важен, что весь процесс перехода власти от Трампа к Байдену заморожен. Страна погружается в кризис.

