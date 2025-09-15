  • Новость часаУчастники саммита в Дохе решили добиваться заморозки членства Израиля в ООН
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Путин рассказал об «остром лезвии» для российской экономики
    Британия пригрозила применить силу против России
    Нетаньяху призвал готовиться к экономической изоляции Израиля
    В Кремле прокомментировали слова Трампа об «иссякающем терпении»
    Туск заявил о росте пророссийских настроений в Польше
    США отказались вводить пошлины против Китая за покупку российской нефти
    Крейсер «Адмирал Нахимов» успешно завершил этап заводских испытаний
    Венгрия решила ускорить проект строительства АЭС «Пакш-2» в связи с попытками срыва
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как Британия создала внутри страны особую культуру бесправия

    Революционных событий в Британии не произойдет никогда. Просто потому, что Соединенное Королевство – это цитадель несправедливости, возведенной в норму, где самосознание народа формировалось в условиях полной безысходности.

    7 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Неизбежный отказ от цифровой зависимости будет болезненным

    Российское общество (в котором, согласно социологическим опросам, на цифровую зависимость жалуется уже каждый второй) заинтересовано в том, чтобы вычищение цифры из быта началось уже сейчас. Выглядит фантастикой? Да, пожалуй. Но ведь когда-то и опиум по рецепту был фантастикой.

    17 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему не встретились величайший русский поэт и величайший русский святой

    Неужели величайший святой Серафим Саровский и величайший поэт Александр Пушкин в момент высшего раскрытия своих творческих сил сошлись сквозь века и астрономические пространства духа лишь для того, чтобы разминуться на ста километрах пространства земного? Не была ли провидению угодна эта встреча?

    36 комментариев
    15 сентября 2025, 19:45 • Общество

    Росгвардии добавили тяжелых аргументов на поле боя

    Росгвардии добавили тяжелых аргументов на поле боя
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Виктор Сокирко

    Танки, ствольная артиллерия и даже реактивные системы залпового огня – все это не так давно принято на вооружение войсками Росгвардии. А ведь почти двадцать лет назад было принято решение изъять все эти системы у Внутренних войск (как тогда называлась Росгвардия). Почему же их вернули теперь и не становятся ли в таком случае перед Росгвардией задачи обычной строевой армии?

    На первый взгляд, Росгвардия – это легкие пехотные части, которые не нуждаются в бронетанковом кулаке. Невольный вопрос – зачем тогда на вооружении Росгвардии, занимающейся обеспечением общественной безопасности в стране, сейчас появились танки и тяжелая артиллерия?

    «За счет расширения линейки применяемого войсками "тяжелого" вооружения в составе Росгвардии воссозданы танковые подразделения, а также существенно возросла огневая мощь артиллерии», говорится в сообщении ведомства. В частности, на учениях росгвардейцев не так давно были замечены гаубицы Д-30 и САУ «Мальва», танки Т-72 и боевые машины пехоты БПМ-3.

    В функциях Росгвардии есть и защита государства от посягательств извне. Сейчас это террористические атаки на Россию со стороны украинских националистов, особенно в приграничье. И без тяжелых вооружений здесь не обойтись.

    Нынешняя Росгвардия в своей основе была сформирована на базе Внутренних войск (ВВ) МВД РФ и эти войска были укомплектованы в том числе тяжелой бронетехникой. Здесь можно вспомнить, что в 2000 году первый удар банд Басаева и Хаттаба при отражении масштабного нападения на Дагестан, приняли на себя танки 93-го механизированного полка, 100-й дивизии внутренних войск

    Именно благодаря наличию тяжелого вооружения, 60 боевых машин, удалось сдержать удар, остановить противника и дождаться подкрепления. Танкисты Внутренних войск хорошо показали себя во Второй Чеченской кампании, пока разрозненные банды не ушли в горы. На вооружении ВВ МВД РФ на тот момент стояли танки Т-62 и ПТ-76.

    Ранее у Внутренних войск на вооружении, помимо своего штатного, было достаточное количество армейской бронетехники. Это и БТР-80, и БМП-2, и танки Т-80БВ, 122-мм гаубицы Д-30, 120-мм минометы ПМ-38, зенитные установки ЗУ-23-2. То есть вполне такая мощная военная структура, способная вести серьезные боевые действия.

    Однако в 2006 году все танки Внутренних войск были переданы в Минобороны. Одновременно с танковыми сократили и артиллерийские подразделения Внутренних войск. Как тогда объяснил главком внутренних войск Николай Рогожкин: «структура и состав Внутренних войск будут приведены в соответствие с современными политическими и экономическими условиями…». Иначе говоря, в то время действительно не было необходимости держать на балансе ВВ столь дорогостоящую боевую технику..

    Впрочем, артиллерию во Внутренние войска через два года вернули – бороться с бандитами на Кавказе одним стрелковым оружием было невозможно. Для нанесения ударов по районам сосредоточения террористов лучше всего подходили именно тяжелые орудия, а уж потом зачистка территорий силами «краповых беретов».

    После завершения чеченских кампаний Росгвардия стала заниматься преимущественно охраной общественного порядка и массовых мероприятий. В мирных условиях, конечно, танки Росгвардии совсем не нужны, достаточно и стрелкового вооружения.

    Все изменилось с началом СВО, когда части ВВ оперативного назначения вернулись к проведению войсковых операций против диверсионно-террористических групп. Возник вопрос об отсутствии у них вооружения, способного остановить противника, имеющего тяжелую боевую технику. Говорили о передаче тяжелой бронетехники с армейских складов на баланс Росгвардии. Сейчас эта задача реализована.

    «Танк сила, боевикам могила,

    – с легкой иронией говорит в разговоре с газетой ВЗГЛЯД ветеран Внутренних войск Дмитрий Невзоров. – Если серьезно, то боевое подкрепление для подразделений Росгвардии, задействованных в ходе СВО жизненно необходимо. Танки и артиллерия в их применении будут нацелены на сдерживание агрессии украинских националистов на российских границах.

    Кажущегося смешения в боевой работе между собственно Вооруженными силами и Росгвардией на самом деле нет. «У армии свои задачи – им двигаться вперед, а росгвардейцам предстоит удерживать не только границу, но и создаваемую буферную зону. – говорит Невзоров. – И ждать, пока противник подойдет на расстояние поражения из стрелкового оружия как минимум нецелесообразно. А вот танк или артиллерийское орудие успокоит пыл террористов на значительном расстоянии».

    Есть деталь – кто будет управлять этой техникой? Подготовка механика-водителя, наводчика, да и командира танка требует определенного времени, с кондачка управлять боевой машиной не получится.

    «Естественно, что подготовка танковых экипажей будет проводиться на военных полигонах, у Минобороны для этого есть все возможности, – рассказал газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант Анатолий Хрулев, сам в прошлом танкист. – У нас есть танки у тех же десантников, в каждом соединении, «крылатая пехота» их быстро освоила и успешно применяет. Танк в современном бою не является анахронизмом, это боевая единица, помогающая выполнять разного рода задачи, в первую очередь за счет своей огневой мощи. Для Росгвардии, бойцы которой активно участвуют в боевых действиях в ходе СВО, это будет хорошим подспорьем».

    И разумеется, танки на вооружении Росгвардии будут использованы исключительно в ходе специальной военной операции на Украине. Скажем, где-то в Новосибирске или иных тыловых городах они точно не появятся за ненадобностью.

    Главное
    Путин призвал усилить борьбу с теневым сектором экономики
    Еврокомиссия сообщила о резком падении выдачи шенгенских виз россиянам
    Российская телерадиосеть предупредила о помехах на телеэкранах из-за интерференции
    Языковой омбудсмен Украины признала Киев русскоязычным городом
    Задержанных на Шри-Ланке россиян освободили после уплаты штрафа
    В Грузии задержали израильского «Афериста из Tinder»
    Вынесен заочный приговор участницам Pussy Riot за фейки о ВС России

    Чем Россия заменит западные правила глобальной торговли

    Всемирная торговая организация, в которую так долго и тяжело вступала Россия – похоже, приказала долго жить. По крайней мере, признания в этом звучат как от руководства ВТО, так и от ведущих западных стран. Как и зачем в свое время Запад создал ВТО, зачем сегодня он сам фактически ее уничтожает – и что в этой ситуации нужно делать России? Подробности

    Перейти в раздел

    Выборы открыли участникам СВО возможности в политике

    «Процесс формирования новой элиты уже идет» – так эксперты описывают предварительные итоги Единого дня голосования, в котором приняли участие 1,6 тыс. участников СВО, а также кандидаты, глубоко вовлеченные в поддержку спецоперации. Чем еще запомнились эти выборы и почему они стали прологом к думской кампании 2026 года? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия повторила операцию «Труба» в Харьковской области

    На Украине рассказали об успешной операции российских военных с использованием газовой трубы при наступлении на Купянск в Харьковской области. По скрытой логистической артерии штурмовики передвигались на специальных лежаках и электросамокатах. Маршрут занял около четырех дней. Какие преимущества дало использование газовой трубы для проникновения в Купянск и как это влияет на операцию по полному освобождению города? Подробности

    Перейти в раздел

    За что Белый дом хочет расправиться с Джорджем Соросом

    Миллиардер Джордж Сорос «плохой парень» и «должен быть посажен в тюрьму», заявляет президент США. А ведь еще несколько лет назад предыдущий хозяин Белого дома награждал Сороса высшей гражданской наградой Америки. За что Трамп хочет расправиться с Соросом и как это связано с недавним убийством политического активиста Чарли Кирка? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Откуда у поляков пророссийские настроения

      «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», - заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по слова которого «задача политиков — сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации