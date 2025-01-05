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Росгвардия показала кадры уничтожения техники ВСУ в Курской области
Росгвардия показала кадры приминения дронов-камикадзе для уничтожения вражеской техники в Курской области.
Операторы БПЛА Росгвардии приняли участие в отражении атаки украинских неонацистов на Курскую область, сообщает РИА «Новости». Росгвардейцы обеспечивали непрерывный контроль приграничных районов и смогли обнаружить машину разминирования ВСУ, расчищающую минное заграждение. Эта техника была успешно уничтожена.
В ходе операции спецназу удалось встретить колонну противника точным ударом дрона-камикадзе, который поразил танк ВСУ. Эти действия подтвердили высокую эффективность применения беспилотных технологий в современном бою.
Кадры работы операторов дронов демонстрируют высокий уровень подготовки и слаженности действий подразделений Росгвардии, что позволило успешно защитить приграничные территории от агрессии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия попыталась провести контратаку на Курском направлении в воскресенье, но часть группы была уничтожена. Противник выдвинулся в сторону хутора Бердин, где его группам было нанесено поражение, но бои продолжаются. В экспертном сообществе отмечают, что таким образом офис Зеленского пытается «впечатлить» Дональда Трампа накануне его инаугурации.