Росгвардия показала кадры уничтожения техники ВСУ в Курской области

Арестован генерал, высмеявший заявление Пашиняна о неисправных «Искандерах»

Арестован экс-замглавы генштаба Армении Хачатрян по обвинению в служебной халатности

Tекст: Денис Тельманов

Суд постановил арестовать бывшего заместителя начальника Генштаба ВС Армении генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна на два месяца по обвинению в служебной халатности, пишет РИА «Новости». Хачатрян высмеял премьер-министра Армении Никола Пашиняна в 2021 году за его заявления о комплексах «Искандер», после чего был освобожден от должности. Адвокаты генерала заявляют, что обвинения необоснованны и что его арест носит политический характер.

В заявлении защиты отмечается, что судья Масис Мелконян игнорировал отсутствие достаточных оснований для ареста, несмотря на наличие 1200-страничного дела. Адвокаты также утверждают, что это один из редких случаев ареста по обвинению в совершении преступления средней тяжести. По их мнению, арест связан с активной политической позицией Хачатряна и попыткой назначить его виновным в поражении в войне.

Хачатрян будет отбывать арест в СИЗО «Вардашен». По мнению адвокатов, приближается срок давности по данному делу, и их клиенту не грозит лишение свободы. Они считают, что к Хачатряну был применен дифференцированный подход, и его арест не направлен на обеспечение хода следствия, а является наказанием за политическую активность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян в 2021 году, комментируя бои в Нагорном Карабахе, заявил, что «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%». Хачатрян высмеял заявление Пашиняна и отметил, что такое невозможно