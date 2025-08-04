  • Новость часаПутин провел вторые за неделю телефонные переговоры с Нетаньяху
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Дает пинка, но помогает». Как наводится справедливость в Коми
    ЦИК Боснии начал процедуру прекращения полномочий Додика
    Эксперт объяснил, как ВС России освободили 200 населенных пунктов в 2025 году
    Кремль прокомментировал резкую риторику Медведева
    Бастрыкин назвал предварительный ущерб от преступлений ВСУ в Курской области
    Кремль назвал условие для встречи Путина с Зеленским
    MWM: Су-57 получил новую малогабаритную гиперзвуковую ракету
    Гособвинение запросило шесть лет колонии для экс-директора парка «Патриот»
    Семьи мигрантов решили депортировать после надругательства над девочкой под Калугой
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв 50 лет Хельсинки, Индия и подводные лодки

    Нам легко согласиться с тем, что мировая политика перестала быть продолжением европейской. Но намного труднее признать, что перестают быть уместными философские основы этой политики, корни которых находятся в Европе.

    10783 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Константинопольский патриарх расписался в профнепригодности

    В отношении религиозных взглядов можно «согласиться не соглашаться», а относительно служения обществу – трудиться вместе. Совершенно другое дело – когда под флагом межрелигиозного диалога христианство пытаются подменить чем-то радикально другим.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Ермак поддержал традицию топить украинских президентов

    Никому из предшественников не снилась та власть, которая есть у нынешнего главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Ему удалось оттеснить от Зеленского все другие «придворные группировки» и создать почти тотальные вертикали власти.

    6 комментариев
    4 августа 2025, 16:20 • Справки

    2А18 (Д-30) – советская буксируемая гаубица

    2А18 (Д-30) – советская буксируемая гаубица
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Гаубица Д-30 – одно из самых массовых и узнаваемых артиллерийских орудий XX века. Отличаясь высокой надёжностью, универсальностью применения и впечатляющими боевыми характеристиками, Д-30 успешно использовалась в десятках вооружённых конфликтов. Сегодня это орудие остаётся на вооружении многих стран, подтверждая свою живучесть и эффективность.

    История создания Д-30: ответ на вызовы времени

    После окончания Второй Мировой войны в Советском Союзе остро встал вопрос о создании новой гаубицы, способной заменить устаревшую артиллерию времён 1940-х годов. Старые образцы, такие как М-30, не отвечали современным требованиям мобильности, дальности и скорострельности. В условиях нарастающего противостояния с Западом, особенно в рамках Холодной войны, требовалось орудие, которое обеспечивало бы превосходство над аналогами стран НАТО и легко интегрировалось бы в структуру советских артиллерийских частей. Начало разработки нового орудия было признано стратегически важной задачей.

    В середине 1950-х годов в конструкторском бюро ОКБ-9, расположенном в Екатеринбурге (в то время – Свердловск), под руководством выдающегося советского конструктора Фёдора Фёдоровича Петрова началась работа над новой гаубицей. Петров к тому моменту уже имел значительный опыт в проектировании артиллерийских систем и пользовался большим авторитетом в военной промышленности. Перед коллективом стояла задача – создать мощное, мобильное и простое в эксплуатации орудие, пригодное для массового производства и эффективной эксплуатации в различных климатических и географических условиях.

    Проектирование длилось несколько лет, в процессе чего были проанализированы как советские, так и зарубежные образцы. К началу 1960-х годов на полигонах прошли успешные испытания новой 122-мм гаубицы, получившей заводской индекс Д-30. В 1963 году орудие было официально принято на вооружение Советской армии под обозначением 2А18. Новинка быстро вошла в серийное производство, став ключевым элементом артиллерийских частей сухопутных войск СССР.

    Особенности конструкции: как устроена гаубица Д-30

    Одной из главных конструктивных особенностей гаубицы Д-30 является её уникальная трёхопорная лафетная система, позволяющая вести круговой обстрел без разворота всей установки. Это решение значительно ускоряет наведение орудия на цель и повышает боевую эффективность. При транспортировке лафет складывается в походное положение, что упрощает буксировку. Трёхопорная схема с поворотной платформой стала одной из визитных карточек этого орудия и выгодно отличала его от зарубежных аналогов.

    Ствол гаубицы Д-30 имеет длину 4,66 м, что соответствует более чем 38 калибрам. Он оснащён эффективным дульным тормозом, снижающим отдачу, и нарезами, которые обеспечивают устойчивую траекторию полёта снаряда. Благодаря применению нарезного ствола удаётся добиться высокой точности стрельбы. Кроме того, используется гидропневматический противооткатный механизм, значительно смягчающий воздействие отдачи на лафет, увеличивая срок службы конструкции и комфорт работы для расчёта.

    Д-30 может использовать широкий спектр боеприпасов: от стандартных осколочно-фугасных до дымовых, зажигательных, кумулятивных и активно-реактивных. Такая универсальность позволяет применять орудие в различных боевых условиях, в том числе для разрушения укреплений, нанесения ударов по скоплениям техники или создания дымовой завесы. Для повышения точности стрельбы предусмотрено использование различных прицелов, в том числе панорамных, позволяющих вести огонь с закрытых позиций.

    В боевом положении масса гаубицы составляет около 3,2 т, что позволяет буксировать её при помощи армейских тягачей, грузовиков и даже лёгкой бронетехники. Габариты в походном положении составляют 5,4 м в длину, 2,1 м в ширину и 1,6 м в высоту. Такая компактность и проходимость обеспечивают оперативную переброску даже в сложных погодных и дорожных условиях. Подготовка к стрельбе занимает минимальное время – около двух минут при слаженной работе расчёта.

    Максимальная дальность стрельбы стандартным снарядом составляет 15,3 км, активно-реактивным – до 21,9 км. Скорострельность – до восьми выстрелов в минуту, что достигается за счёт удобства заряжания и простоты обслуживания. Прицельная стрельба может вестись как с открытых, так и с закрытых позиций. Меткость обеспечивается точной работой прицелов и хорошей баллистикой боеприпасов. Всё это делает Д-30 мощным и надёжным средством огневой поддержки на поле боя.

    Модификации и развитие: от Д-30 до наших дней

    После принятия на вооружение гаубицы Д-30 в Советском Союзе началась работа над её дальнейшим развитием. Первоначальной задачей стало адаптировать орудие для установки на самоходные платформы, чтобы повысить мобильность и боевую живучесть. Так появилась самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», в которой использовалась модифицированная версия Д-30. Эта машина получила широкое распространение и успешно эксплуатировалась в армиях стран Варшавского договора и за их пределами.

    Существенные изменения в конструкцию орудия вносились и при экспорте в разные страны. В Китае на основе советской гаубицы была разработана своя версия под обозначением Type 86. Она почти полностью копирует конструкцию оригинала, но отличается рядом элементов, адаптированных под местные условия производства. В Иране также появилась собственная модификация – HM 40, которая в некоторых аспектах даже превзошла советский прототип по эксплуатационным характеристикам и надёжности. Эти образцы стали важной частью национальных артиллерийских арсеналов.

    В ряде стран Восточной Европы и Ближнего Востока осуществлялись локальные модернизации 2А18. Некоторые государства переоснастили гаубицу современными оптическими и электронными прицелами, что позволило повысить точность и упростить наведение. В других случаях проводилась замена части узлов, в том числе стволов и лафетов, что продлевало срок службы орудий. Также предпринимались попытки адаптировать гаубицу к стандартам Североатлантического альянса, включая переделку под боеприпасы натовского образца калибром 122 мм.

    Несмотря на появление более современных артиллерийских систем, таких как 2С19 «Мста-С» или западные самоходные гаубицы, Д-30 остаётся в эксплуатации благодаря своей надёжности, простоте обслуживания и невысокой стоимости. Во многих странах она прошла капитальный ремонт и модернизацию, что позволило значительно продлить её ресурс. В современных конфликтах, где задействованы устаревшие, но проверенные временем образцы вооружений, Д-30 продолжает демонстрировать свою эффективность и востребованность.

    Экспорт Д-30 и участие в конфликтах: география применения

    Гаубица Д-30 была экспортирована более чем в пятьдесят стран мира, включая Индию, Сирию, Вьетнам, Ирак, Эфиопию, Анголу, Алжир, Кубу и Финляндию. Благодаря своей надёжности, невысокой цене и простоте в эксплуатации, это орудие пользовалось большим спросом среди государств с ограниченными военными бюджетами. Советский Союз активно продвигал Д-30 на международных рынках вооружений, включая её в военную помощь союзным странам и поставки по линии военного сотрудничества. В результате орудие оказалось одним из самых распространённых в мире.

    Участие Д-30 в военных конфликтах началось ещё в 1960-х годах. Одним из первых её применений стала война во Вьетнаме, где она использовалась северо-вьетнамскими войсками против армии США и их союзников. В дальнейшем гаубица активно применялась в многочисленных региональных конфликтах, включая ирано-иракскую войну, войны на Ближнем Востоке, в Афганистане, Ливане, Ливии и в ряде африканских стран. Её высокую эффективность подтверждали реальные боевые условия, где требовались надёжные и мощные средства огневой поддержки.

    Особенно эффективно Д-30 проявила себя в условиях горной и пересечённой местности. Компактные габариты, лёгкая масса и высокая надёжность делали гаубицу незаменимой для применения в труднодоступных районах, где не могли работать более тяжёлые артиллерийские системы.

    В Афганистане и Сирии она неоднократно доказывала свою боеспособность при действиях на высотах, в ущельях и населённых пунктах. Благодаря способности вести огонь с закрытых позиций и круговому сектору обстрела, гаубица могла оперативно реагировать на изменение боевой обстановки.

    Несмотря на преклонный возраст конструкции, Д-30 до сих пор используется во многих странах мира. Она продолжает участвовать в современных конфликтах, таких как война в Сирии и боевые действия на территории Украины. В некоторых армиях её обновляют за счёт новых прицельных устройств, систем связи и цифровых карт. Это позволяет значительно повысить точность и скорость взаимодействия с другими средствами огневой поддержки. Простота конструкции делает возможным её обслуживание даже в условиях полевого ремонта, что особенно важно в затяжных конфликтах с ограниченными ресурсами.

    Современное применение: старое, но работающее

    Несмотря на более чем полувековую историю, гаубица Д-30 остаётся на вооружении десятков стран, включая Россию, Сирию, Алжир, Ирак, Вьетнам и Эфиопию. В этих государствах она используется не только как резервное орудие, но и в составе действующих боевых подразделений. Причиной столь долгой службы служит уникальное сочетание надёжности, простоты и эффективности. Даже в условиях ограниченного технического обслуживания и нехватки запчастей, Д-30 способна функционировать в течение многих лет без серьёзных проблем, что делает её особенно ценной в условиях затяжных конфликтов.

    Во многих странах гаубица прошла глубокую модернизацию. Наиболее распространённые обновления включают установку цифровых прицельных систем, интеграцию с современными системами управления огнём и навигации, а также адаптацию к использованию новых типов боеприпасов. Эти изменения позволяют повысить точность и скорость ведения огня, сделать расчёт более мобильным и эффективным.

    В некоторых случаях модернизированные Д-30 интегрируются с беспилотными летательными аппаратами, выполняющими разведку и корректировку огня, что значительно повышает боевую ценность орудия в современных условиях.

    Кроме участия в боевых действиях, Д-30 активно используется для подготовки личного состава. В учебных центрах артиллерийских войск это орудие служит отличной базой для освоения основ артиллерийского дела. Простота конструкции и понятный принцип действия позволяют быстро обучать новобранцев, а высокая ремонтопригодность обеспечивает непрерывность учебного процесса. Благодаря этому даже новейшие артиллерийские системы легче осваиваются теми, кто ранее работал с Д-30. Таким образом, несмотря на возраст, гаубица остаётся актуальным элементом вооружённых сил по всему миру.

    Интересные факты: в 1980-х годах во время советской интервенции в Афганистане гаубица Д-30 проявила себя столь эффективно, что моджахеды прозвали её «громовой молнией». Особенно интересен случай, когда расчёт Д-30, занявший позицию на склоне горы в Панджшерском ущелье, сумел в течение трёх суток сдерживать наступление превосходящих сил противника, меняя позицию после каждого залпа благодаря круговому обстрелу. Это позволяло сбивать с толку разведку и избегать ответного огня. Такой манёвр стал примером нестандартного использования буксируемой артиллерии в условиях партизанской войны и вошёл в учебные пособия для артиллеристов.

    Заключение: выносливость и надёжность во времени

    Гаубица 2А18 (Д-30) стала воплощением баланса между технической простотой, надёжностью и боевой эффективностью. Она доказала свою состоятельность в многочисленных конфликтах по всему миру и продолжает использоваться в наше время. Благодаря адаптивности конструкции, долговечности и широкой географии распространения, это орудие заслуженно считается одной из самых успешных разработок советской артиллерийской школы.

    Главное
    Казахстан поставил в Венгрию первую партию нефти
    Американские эксперты призвали Трампа начать переговоры с Россией
    Правительство Литвы ушло в отставку после скандала с премьером
    Туристку в Сочи оштрафовали за видео пожара после удара дрона
    Губернатор Вологодской области разрешил сети «Красное и белое» продавать хлеб
    Стало известно о движении гигантской аномалии к Нью-Йорку
    Выходец с Украины устроил дебош в больнице Петербурга

    Индия проигнорировала нефтяной шантаж США

    Индия продолжает покупать российскую нефть, мощности НПЗ полностью загружены, идут переговоры об оптовой закупке сырья в сентябре. С требованиями к Нью-Дели отказаться от российской нефти выступал президент США Дональд Трамп, который угрожал тарифами и вторичными санкциями. Как говорят эксперты, Россия превратилась для Индии в крупнейшего поставщика, разорвать контракты в одночасье просто невозможно. Подробности

    Перейти в раздел

    Новые границы России признали в Америке с умыслом

    Власти Никарагуа в лице президента Даниэля Ортеги и его жены поступили как старые друзья – и прислали в Россию официальное письмо с признанием конституционных границ РФ от Херсона до Курил. Но это, скорее всего, не просто жест дружбы. В нем есть грандиозный замысел. Подробности

    Перейти в раздел

    «Дает пинка, но помогает». Как наводится справедливость в Коми

    Для российского губернатора, чей срок на посту закончен, дальнейший путь, как правило, ведет либо к повышению, либо к уходу из власти. Ростислав Гольдштейн – бывший губернатор ЕАО, ныне исполняющий обязанности главы Коми – представитель третьего, весьма редкого управленческого пути. Какие практики можно перенести с Дальнего Востока на Русский Север? И что надо внедрять, получив президентское назначение в другой регион? Подробности

    Перейти в раздел

    Война будущего докажет бессилие США и Израиля

    Стали появляться новые подробности, доказывающие, что Израиль и США прекратили противостояние с Ираном не из-за доброй воли. Все дело в том, что у них оказались на пределе возможности защищаться от иранских ракетных ударов. Это обстоятельство показывает то, как уже в скором времени будут выглядеть войны будущего – и почему в них будут побеждать те, кто сегодня выглядит очень слабым. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Скандал в Пентагоне на руку Москве

      Главе Пентагона Питу Хегсету прочат скорую отставку, так как он настроил против себя генералитет. Сменщиком может стать его нынешний зам по политическим вопросам Элбридж Колби. Это было бы очень хорошей новостью для России. Но очень плохой для Китая.

    • Новое признание новых границ России

      Руководство республики Никарагуа в специальном письме объявило о признании так называемых новых границ России, то есть принадлежность ей Крыма, Донбасса и других регионов, некогда входивших в состав Украины. Насколько это важно и значимо?

    • Путин ответил на ультиматум США

      Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко озвучил ответ на ультиматум президента США Дональда Трампа и дал американцу совет по поводу завышенных ожиданий.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации