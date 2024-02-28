Инцидент в Люберцах вскрыл две проблемы в российском обществе

Эксперты оценили действия хозяйки кофеен в Люберцах, выгнавшей из заведения бойца СВО

Tекст: Илья Абрамов,

Евгений Поздняков

Следственный комитет (СК) ведет расследование уголовного дела после инцидента в кафе в подмосковных Люберцах, владелица которого не пустила участников спецоперации в заведение. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. Отмечается, что действия женщины соответствуют ч. 1 ст. 282 УК РФ – возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования. Обратить внимание на ситуацию потребовали участники общественной организации, которые попросили проверить девушку на причастность к финансированию ВСУ, уточняет издание «Коммерсант».

Владелицей двух кофеен Strong Coffee в Люберцах является Алена Полякевич, пишет «Газета.ru». По ее словам, в одну из них пришел «боец с фронта», который «начал вести себя, мягко говоря, не очень». Бариста на смене не могла с ним справиться, поскольку мужчина на нее «не реагировал». В связи с этим работница приняла решение позвонить хозяйке.

«Я пришла и за две минуты уладила эту ситуацию. Без крика, без мата и прочего, просто попросила покинуть помещение. Бомжей я уже выгоняла, а теперь и горе-бойцы есть в моем списке», – рассказала в своих соцсетях Полякевич. Она также опубликовала фото с подписью: «Выгоняю бойцов СВО бесплатно, без регистрации и СМС».

По имеющимся данным, ранее девушка также выкладывала видеоматериалы с так называемого антивоенного митинга. В связи с этим еще 26 февраля она была доставлена в территориальное отделение полиции, где на нее составили административный протокол за дискредитацию армии. Позже городской суд оштрафовал ее на 45 тыс. рублей за один из комментариев в интернете.

Напомним, это не первый случай неуважительного отношения к солдатам, принимавшим участие в боевых действиях на Украине. В январе в Тюмени группа молодых людей напала на ветерана СВО после того, как он сделал им замечание за шумность и хамство. Позже сотрудники полиции задержали всех участников драки. В их отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

В декабре в Санкт-Петербурге также происходили разбирательства, связанные с избиением участника СВО. Военный обратился к двум мужчинам с просьбой убрать припаркованный на тротуаре Lexus с дороги. Началась словесная перепалка, которая вскоре переросла в драку. Потерпевшему были нанесены побои, а злоумышленники поспешили уехать с места преступления. Позже было открыто дело о хулиганстве.

Еще один резонансный случай произошел в Крыму, где под административный арест попал парень, публично оскорбивший ВС России и избивший отца бойца, вернувшегося со спецоперации. Суд отправил подозреваемого по делу под арест на 15 суток и назначил ему штраф в размере 40 тыс. рублей.

Кроме того, нередки и случаи дискриминации солдат в общественных заведениях. Так, неделю назад в Нижнем Новгороде приехавшего в отпуск из зоны СВО солдата не пустили в местные клубы. В одном из баров «сослались на распоряжение администрации», в другом объяснили отказ внешним видом бойца – он был одет в военную форму.

В конце прошлого года в Ростовской области военнослужащих, которые возвращались из отпуска в зону СВО, отказались заселять в отель, в котором у них был заранее забронирован номер. В гостинице сослались на ошибку бронирования. Позже появилась информация, что данный отель закрыли. Там не отвечают на звонки, а упоминание о нем пропало из всех агрегаторов.

Еще в прошлом году газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в проблеме негативного отношения некоторых граждан РФ к ветеранам боевых действий. Тогда Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии финансового университета при правительстве России, подчеркивал, что этот сложный вопрос невозможно решить за счет одного лишь ужесточения наказаний за подобные действия.

Эксперты отмечают, что заявления хозяйки сети кофеен могут стать основанием для ее наказания. Однако произошедшее требует более глубокого рассмотрения. В частности, важно понять, что именно послужило причиной для отказа в обслуживании участников СВО.

Если поведение военных противоречило нормам закона или морали, то их также необходимо привлечь к ответственности,

поскольку некорректные поступки солдат могут бросить тень на честь российского мундира.

«К сожалению, инцидент в Люберцах – это не первый подобный случай. Ранее схожие формы дискриминации возникали и в других регионах нашей страны. Участников СВО не пускали в заведения общепита, придираясь к тому, что они в униформе», – сказал Александр Брод, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Такие ситуации демонстрируют ряд проблем. Во-первых, непонимание некоторых слоев населения значения СВО и роли ее участников. Во-вторых, духовную черствость, которая завелась в душах части наших граждан. Кроме того, эти инциденты показывают, что пока еще существуют противники действий России», – отмечает собеседник.

«Конечно, дискриминация участников СВО недопустима в любой форме

и требует обжалования. Более того, если ограничительные меры сопровождаются оскорблениями и иными радикальными действиями, то возникает прямой повод вмешательства следственных органов», – подчеркивает он.

«Также существует еще одна проблема. Участники СВО пережили боевые действия, жестокость противника, гибель товарищей. Это накладывает отпечаток на психофизиологическое состояние людей. Поэтому часто им требуется помощь психологов. На эту тему также стоит подумать», – указывает Брод.

Юридическую оценку таким инцидентам должен давать суд, уточнил Александр Асафов, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов. «Однако не стоит забывать о таком понятии, как социальная ответственность бизнеса и граждан. Она не регламентирована правом, но играет принципиальную роль в общественных отношениях. В данном случае, если владелица заведения виновна, то ответственные граждане могут объявить кафе бойкот», – сказал он.

«Солидарность наших граждан в отношении участников СВО показывает включение активистов в данную ситуацию. Эти люди демонстрируют язвы нашего общества, с которыми необходимо бороться. Деятельность неравнодушных россиян полезна для страны, даже несмотря на то, что иногда они ошибаются», – отмечает он.

«Однако в любой ситуации есть две стороны медали, – продолжил Асафов. – Некоторые участники СВО могут совершать неблаговидные поступки. Важно понимать: если боец нарушает закон, то его статус ветерана не должен быть индульгенцией, освобождающей от ответственности».

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых субъектов при Общественной палате России Александр Малькевич также призывает рассматривать ситуацию с двух сторон. Он допускает, что военнослужащий мог повести себя некорректно.

«Мы не знаем достоверно, что именно произошло в подмосковном кафе. К сожалению, бывают эпизоды, когда бойцы, находящиеся в отпуске, ведут себя конфликтно. Был ли в Люберцах такой случай – необходимо выяснить. Я убежден, что солдаты, принимающие участие в СВО, должны высоко нести этот статус и не порочить его своим поведением», – отметил собеседник.

Малькевич также не исключает, что ситуация развивалась по вине владелицы кафе. «Случаи, когда военнослужащих не пускают в рестораны, клубы, бары, периодически происходят. В связи с этим Общественная палата предлагает юридически определить понятие «статус участника специальной военной операции», – указал собеседник. По его мнению, этот статус должен распространяться не только на военных, но и на волонтеров и военкоров.

«Детали, конечно, нужно проработать вместе с депутатами Госдумы. Но мне кажется, важно прописать ответственность для тех, кто покушается на права людей, владеющих статусом участника СВО. Например, в Приморье ограбили военного, вернувшегося из зоны спецоперации. Так вот, эти бандиты должны получить не 6–8 лет, а в три раза больше», – считает Малькевич.

По мнению собеседника, также необходимо регламентировать деятельность владельцев магазинов, кафе и других заведений, где могут быть ущемлены права ветеранов СВО. Спикер убежден: если такие меры будут приняты, то случаев, подобных тому, который произошел в Люберцах, станет значительно меньше.