Как ВС РФ ломают оборону ВСУ у Купянска и Часова Яра

Tекст: Евгений Крутиков

В Часовом Яре, в котором ситуация оставалась напряженной несколько месяцев, российские десантники рывком достигли центра города. По состоянию на утро 20 ноября российские войска подошли к стадиону «Авангард» и приступили к штурму промзоны бывшего огнеупорного завода – основной оборонительной позиции ВСУ в городе. В зоне прямой видимости за стадионом расположен комплекс городской больницы, здание музея и городского совета (мэрии), за которыми на север несколько кварталов высотных жилых домов.

Оборона противника оказалась разрезанной на две части благодаря штурмовым действиям, которые десантники осуществляли на флангах на протяжении всей прошлой недели. Оттолкнувшись от плацдарма на перекрестке дорог южнее основной городской застройки, российские войска продвинулись сперва на северо-запад, углубились в лесной массив, в котором ранее были позиции ВСУ, затем повернули на запад, заняли пару терриконов и затопленные карьеры в направлении населенного пункта Ступочки. Это бывшая зона добычи песка и глины для нужд огнеупорного завода, потому рельеф местности там очень сложный.

Сопротивление противника на земле было довольно слабым, но отсутствие пехоты ВСУ в Часовом Яре компенсируют большим количеством БПЛА. Это мешает, но остановить движение десантников на земле принципиально не может.

Если до последних дней Часов Яр воспринимался как единая и главная цель, то теперь образовалось два новых тактических направления: в центре города на огнеупорный завод и южнее бывших карьеров на населенный пункт Ступочки. И движение на запад через Ступочки и Предтечино вдоль трассы Артемовск – Константиновка означает уже не столько охват Часова Яра с юга (такая операция уже нецелесообразна), а выход на новое направление. Часов Яр превращается в самостоятельное, но периферийное поле боя, а десантники начинают операцию по продвижению на Константиновку.

Константиновка – последний крупный город на данном направлении, к тому же важный транспортный узел. За ним на территории ДНР под украинским контролем останутся только агломерация Краматорска и Славянска.

Часов Яр же буквально за неделю перестал быть узлом, закрывающим для ВС РФ возможности дальнейшего продвижения. Это не означает, что дальнейшие бои за город превратятся в прогулку, но общая атмосфера на этом направлении поменялась радикально.

К тому же за последние дни подтянулся и фронт южнее от Клещеевки. Российские войска вышли на всю длину оросительного канала, форсировали его и теперь могут угрожать продвижением и на этом участке.

Также резко поменялась ситуация на Приоскольском направлении, особенно в районе Купянска. Неожиданным рывком Российская армия вошла в так называемое Заосколье – район Купянска, расположенный на восточном берегу реки Оскол. В основном это обширная промышленная зона, по площади превышающая даже промзону Авдеевки. Но, во-первых, характер предприятий там не тот, что в других городах Донбасса: это в основном «легкое» производство типа сахарного и консервного заводов; а во-вторых, противник не укреплял ее так, как было сделано в Авдеевке или Торецке.

В результате то, что начиналось как дерзкий рейд отдельно взятой бронегруппы, к 20 ноября превратилось в полномасштабную операцию в черте города Купянска. ВС РФ подтянули резервы, организовали снабжение штурмовых групп и заняли всю промзону Купянска. Противник несколько раз пытался крупными силами контратаковать, но его останавливали, и в конце концов ВСУ закрылись на западном берегу Оскола.

Сейчас ВС РФ проводят операции по обеспечению флангов штурмовой группы в Купянске, расширяя несколько плацдармов по берегу реки. В полуокружение попали несколько разрозненных батальонов противника. Организовать их снабжение или эвакуацию через реку противник не может, поскольку стационарных мостов через Оскол не осталось, а понтонные быстро уничтожают ВКС РФ.

Продвижение ВС РФ к реке Оскол также создает ситуацию, в которой целая группировка ВС РФ начинает нависать над ВСУ на фронте в более чем 70 км. Противник вынужден так лихорадочно маневрировать отдельными бригадами. Например, 44 омбр ВСУ за месяц успела побывать на трех различных направлениях линии боевого столкновения, везде неся потери и не успевая закрепиться на новых позициях.

На Кураховском направлении, пока все наблюдали за тем, как постепенно смыкаются края гигантского котла, ВС РФ, как в Часовом Яре, штурмом прошли в центр города Курахово, заняли на берегу водохранилища элеватор и группу складов, ключевой перекресток (Запорожский проспект и улица Урожайная) и продвинулись через частную застройку в направлении школы №5. А это более половины города, за исключением Кураховской ТЭЦ. Сопротивление противника до конца не сломлено, но можно с уверенностью сказать, что кураховская группировка противника доживает последние дни.

В связи со всеми этими успехами ВС РФ постепенно переключаются на новые задачи. В первую очередь речь идет о повороте всей ответственной за данное направление группировки от Угледара до Курахово на запад. Здесь ключевым пунктом обороны ВСУ пока остается Великая Новоселка, в которую последнее время противник спешно переводит новые части.

Кроме того, ВС РФ начали движение на широком фронте в направлении Гуляйполя и Орехова. У противника на этом участке выстроено несколько линий обороны, но все они повернуты фронтом на юг, в то время как ВС РФ получили возможность продвигаться напрямую по линии восток-запад во фланг всем этим позициям ВСУ.

Кроме того, Великая Новоселка, Токмачка, Гуляйполе и Орехов находятся перед линиями обороны ВСУ, а новые линии противник спешно строит уже непосредственно перед Запорожьем и Павлоградом. До границы Днепропетровской области остается совсем немного. Дополняется эта картина уже очевидным планом по охвату Покровска с юга, выключая магистрали снабжения гарнизона города и населенных пунктов вокруг него.

Таким образом, решительные действия ВС РФ сразу на нескольких направлениях в последнюю неделю привели к созданию новой ситуации практически по всей линии боевого соприкосновения.

Потребуется время на ротацию штурмового состава и выравнивание линии фронта с потягиванием новых резервов, но в целом ожидается развитие наступления российских войск на участках Часов Яр – Константиновка – Торецк с новым главным вектором движения.

На южном и центральном участках после ликвидации кураховского котла и вовсе назревает возможность выбирать направления дальнейшего наступления на почти стокилометровом участке. От выбора этих направлений и зависит дальнейший ход зимней кампании ВС РФ.