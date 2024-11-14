Армия России подошла к «воротам» Харьковской области

Эксперты предположили ход операции по освобождению Купянска

Tекст: Евгений Поздняков

Российские войска пытаются закрепиться на окраинах Купянска. Об этом РИА «Новости» сообщил Виталий Ганчев, глава военно-гражданской администрации Харьковской области. По его словам, в настоящий момент штурмовые группы работают над консолидацией позиций вокруг города. Кроме того, ВС России продвигаются к северо-востоку и юго-востоку от населенного пункта.

На этом фоне Ганчев считает, что «довольно большая группировка ВСУ может оказаться в полукотле». Между тем, по данным военкора Александра Коца, российские войска сумели зайти в восточную часть города еще вечером 13 ноября. По его словам, говорить о полном контроле левобережья пока рано. «Важно закрепиться и наладить логистику», – добавил он.

Официального подтверждения этих данных со стороны Минобороны не поступало. В то же время медиаресурсы противника, аффилированные с генштабом ВСУ, по состоянию на 19:00 мск признают наличие российских войск в восточной части города.

Купянск является одним из ключевых для ВСУ городов в Харьковской области. Населенный пункт расположен на реке Оскол, которая разделяет его на две части и служит естественным рубежом обороны. Город был освобожден российскими войсками еще в первую неделю СВО, однако в ходе контрнаступления ВСУ осенью 2022 года противнику удалось вновь его оккупировать.

В экспертном сообществе отмечают, что освобождение Купянска может потребовать немалых усилий. За два года противник сумел выстроить в населенном пункте систему укреплений, а также подземных ходов. Однако потеря города Украиной может кардинальным образом изменить ситуацию в Харьковской области, ведь речь идет о важном пункте обороны всего региона.

«На Купянск опустился «туман войны». Фактически заявление Виталия Ганчева – это все, что мы можем знать о ситуации в городе. Между тем в интернете обе стороны публикуют противоречащие друг другу данные. Доверять подобной информации, пожалуй, не стоит. Понятно лишь одно: на окраинах населенного пункта и в его окрестностях ведутся ожесточенные бои», – объяснил военный аналитик Борис Рожин.

«Таким образом, с уверенностью сказать, где именно сейчас проходит линия фронта на данном участке, довольно сложно. Напомню, что в 2022 году мы уже освобождали Купянск. Тогда город попал под контроль России относительно легко. Свою роль сыграл фактор неожиданности – населенный пункт удалось взять «нахрапом», – отмечает он.

Но сейчас повторить тот опыт, по его словам, не получится. «Купянск находился под контролем ВСУ слишком долго. Противник не сидел сложа руки: украинская армия долго выстраивала здесь оборонительные сооружения. Нашим бойцам предстоит преодолеть полевые укрепления», – акцентирует собеседник.

«Кроме того, ВСУ создали разветвленную сеть подземных тоннелей, связывающих между собой подвалы основных зданий населенного пункта. Очевидно, что противник собирается удерживать Купянск максимально долгое время. Вполне возможно, что город, к сожалению, повторит судьбу Волчанска», – полагает эксперт.

«Между тем значение этого населенного пункта и ж/д узла огромно.

В тактическом плане его освобождение лишит украинскую армию путей снабжения местной группировки, что заставит их уйти на правый берег Оскола. Уже там противник попытается выстроить оборону, но наладить данный процесс с легкостью ему не удастся», – считает он.

«Со стратегической же точки зрения Купянск является «воротами» ко всей Харьковской области. Достижение контроля над этим городом откроет нам путь к дальнейшему продвижению в регионе. В частности, возможным станет освобождение Балаклеи», – говорит Рожин.

Судя по всему, российские военные под Купянском проводили разведку боем, рассуждает военный аналитик Михаил Онуфриенко. «Она вышла крайне удачной: солдатам действительно удалось найти брешь в обороне противника и даже продвинуться вглубь на приличное расстояние», – напоминает он.

«Однако данный успех необходимо подкреплять привлечением большего количества подразделений.

Дело в том, что в Купянске сосредоточена многочисленная группировка ВСУ. Они уже пытаются «залатать» дыры в обороне, перебрасывая на проблемные участки все больше солдат», – отмечает собеседник.

«Что касается освобождения Купянска, то простым оно не будет. Противник занимался укреплением населенного пункта с осени 2022 года. Здесь вырыты многочисленные окопы, забетонированы огневые точки, цокольные этажи зданий подготовлены для обороны. ВСУ попытаются создать ситуацию «увязания» ВС РФ в городе», – добавляет эксперт.

«Подобное внимание к Купянску понятно. В настоящий момент населенный пункт стал опорой всей системы обороны противника в Харьковской области. После его потери украинской армии придется отступать на очень приличное расстояние. В целом здесь складываются неплохие предпосылки для проведения масштабного наступления», – считает он.

«Что касается освобождения Купянска, то лобовой штурм здесь не подойдет. Мешает река, делящая город на две части. Однако мы можем попытаться войти в населенный пункт с севера и с юга. За нами остается село Кругляковка. Это хороший пункт для начала атаки, если все сложится удачно», – заключил Онуфриенко.