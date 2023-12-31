Россия будет жить и гордиться

Редакция газеты ВЗГЛЯД поздравляет читателей с Новым годом

Tекст: Ирина Алкснис

Наверное, в этом вся суть нашего времени: на протяжении нескольких дней я размышляла над новогодним текстом, а когда вечером 30 декабря села его писать, пришла новость о ракетном обстреле в Белгороде – и стало понятно, что все не то и не так, все надо начинать с начала.

2023-й стал для России годом перелома, причем не только в реальном мире, но и в умонастроениях нашего общества.

Про грандиозные изменения в окружающей нас действительности можно говорить очень долго. Безусловно, на первое место надо поставить подвиг наших военных, вросших в землю и устоявших перед контрнаступлением ВСУ, а теперь и перехвативших инициативу на фронте. Но нельзя забывать и о переменах в тылу: о быстрой перестройке экономики, которая не просто выдержала под беспрецедентным давлением, но и рванула вверх; о давно невиданных по уровню позитива социально-экономических достижениях, которые коснулись большей части общества; о начавшемся процессе национализации интеллектуальной и творческой элиты – на протяжении десятилетий казавшейся (да и являвшейся на самом деле) самой неприкосновенной частью нашего общества; о бескомпромиссной консолидации народа и власти перед лицом вызовов, трагедий и проблем, которых, к сожалению, было слишком много.

Но в каком-то смысле, наверное, даже более важным является то глубинное самоощущение наших людей, которое сформировалось именно в ушедшем году. Если оглянуться назад, то довольно легко заметить, как и когда менялись доминирующие установки в российском обществе. До 2014 года, несмотря на масштабные уже к тому времени перемены в стране, люди как будто не замечали их, продолжая пребывать в упаднических настроениях 1990-х по поводу судьбы России. Русская весна все изменила за несколько считанных дней, и общество оказалось охвачено почти юношеским энтузиазмом от возвращения страны на свой исторический путь.

Постепенно эйфория спала, но и в последующие годы мы жили в оптимистичной уверенности, что все у нас получится в плавном развитии и без особых трудностей. 2022 год стал шоком, вскрыв нашу наивность касательно того, что мы постепенно придем к нужному результату, поскольку у Запада кишка тонка связываться с нами всерьез. Наш народ оказался вынужден осознать и принять, что его в буквальном смысле хотят уничтожить, что у нас под боком Запад вырастил кровожадную систему, предназначенную только для одного – отменить Россию и ее народ.

Избавление от заблуждений оказалось болезненным, за это была заплачена высокая цена, но 2023 год стал временем нового витка глубоких общественных изменений. Наш народ теперь смотрит на мир трезвым взглядом, свободным от розовых очков. Он твердо стоит на ногах и уверен в своих силах. Времена сомнений, колебаний и наивных надежд на успех половинчатых решений остались позади. Россия осознает нависающую угрозу. Она видит перед собой врага и не питает иллюзий, точно зная, что тот не ведает жалости и не имеет совести. Страна определила стоящие перед ней цели – и готова к ним идти.

Мы знаем свои сильные и слабые стороны. Мы гордимся нашими достижениями, помним наших героев и не забудем о принесенных жертвах. Мы справимся с любыми вызовами и катаклизмами – так, как это происходило всю историю. Те же, кто хотел решить свои проблемы на русских костях, очень сильно пожалеют об этом – и о том, что позабыли уроки прошлого.

А главное: страна будет жить благополучной, радостной, счастливой жизнью и строить еще лучшее светлое будущее своих детей.

Это будущее начинается прямо сейчас. С Новым годом!