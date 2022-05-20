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Как Донбасс поможет развитию России

Мариупольский порт был крупнейшими торговыми воротами Приазовья @marport.offpage
Мариупольский порт – транспортные ворота Приазовья – возобновит отгрузки в ближайшие дни. Шахты и металлургические заводы ДНР и ЛНР не останавливались даже в разгар боев. Теперь потребность в донецком металле лишь вырастет – нужно восстанавливать инфраструктуру освобожденных районов. Но главное – Россия в условиях санкций все более заинтересована в развитии внутреннего рынка, и здесь Донбасс может стать подспорьем. Подробности...
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«Патриотизм можно только воспитать»

Воспитание патриотизма должно быть осознанным Сергей Бобылев/ТАСС
В патриотическом воспитании детей, помимо семьи, должны участвовать школа, вуз, телевидение, политики, общественные движения, НКО. Только так можно воспитать человека, который любит свою страну, заявила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Ольга Занко, комментируя решение Минпросвещения, согласно которому с 1 сентября в каждой школе в начале учебной недели будет исполняться гимн. Подробности...
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Максим Григорьев: Главный военный преступник – это Зеленский

Украинцы прямо говорят, что Зеленский и военное руководство являются преступниками в равной степени Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS
«Люди рассказывают, как на их глазах боевики «Азова» убивали мирных жителей, их детей, родственников. Это делалось по прямому указанию военно-политического руководства Украины», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД общественник Максим Григорьев. Он убежден, что под готовящийся трибунал для украинских преступников должны пойти причастные любого ранга, начиная с президента Зеленского. Подробности...
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Украина оттачивает военную мощь России

БМПТ «Терминатор» получила на Украине боевое крещение Виктор Антонюк/РИА Новости
Специальная военная операция стала гигантским испытательным полигоном для новейших образцов российских вооружений. Очередным примером тому стали сообщения о начале применения на Украине истребителей Су-57. Какое именно оружие впервые начало применяться во время спецоперации и какие результаты оно показало? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Поколенческой трагедии не случилось, случился тихий фарс

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Я эту легкомысленность по поводу жизни в чужой стране замечаю уже давно, задолго до спецоперации – кто-то вдолбил огромной части русской аудитории, что где-то в Европе сплошные сады и земля обетованная. Подробности...
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Впервые за 30 лет у русской культуры все самое важное не в прошлом, а впереди

Ольга Андреева
Ольга Андреева, Журналист
Если наша культура хочет вернуть себе саму себя, если она не хочет далее длить этот постмодернистский день сурка, ей придется заново учиться думать, чувствовать, страдать, верить в человека и собственную Родину. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Украинцев используют как подопытных кроликов

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Когда кажется, что на Западе идет украинизация, то это вовсе не кажется. Процесс этот тщательно подготовлен и целенаправленно запущен – для обеспечения управляемости западного общества, что становится все более актуально в свете накрывающего весь мир кризиса. Подробности...
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Зачем ВСУ кошмарят российские деревни

Зеленский отказался от мира

Кто ведет мир к голоду

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Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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«Москвичи» – какими они были и могли быть

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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

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    Максим Григорьев: Главный военный преступник – это Зеленский

    Украинцы прямо говорят, что Зеленский и военное руководство являются преступниками в равной степени
    		   20 мая 2022, 14:32
    Фото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS
    Текст: Андрей Резчиков

    «Люди рассказывают, как на их глазах боевики «Азова» убивали мирных жителей, их детей, родственников. Это делалось по прямому указанию военно-политического руководства Украины», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД общественник Максим Григорьев. Он убежден, что под готовящийся трибунал для украинских преступников должны пойти причастные любого ранга, начиная с президента Зеленского.

    Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин потребовал устроить трибунал для сдавшихся «азовцев» (члены националистического полка «Азов», в отношении бойцов которого в России возбуждены уголовные дела). «Что касается военных преступников и тех, кто является националистом, их судьбу, если они сложили оружие, должен решать суд. Как бы ни играли у отдельных, я знаю разные мнения, эмоции – если противник сложил оружие, дальнейшую судьбу решает суд. Если это нацистский преступник, то это трибунал», – заявил Пушилин.

    В свою очередь глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила «Коммерсанту», что «азовцев» будет судить международный трибунал с участием как республик Донбасса, так и России. По ее словам, соответствующая работа уже ведется, об итогах будет объявлено отдельно. «Все фиксируется, взаимодействие (между органами России, а также ДНР и ЛНР) уже есть», – рассказала Никонорова.

    На скамье подсудимых прежде всего окажутся те, кто виновен в убийствах и обстрелах мирного населения, росте волны неонацизма, создании концлагерей и тюрем для пыток, проведении репрессий против РПЦ и УПЦ. Эти и другие факты собирает Международный общественный трибунал по Украине, который был создан весной этого года по итогам международной конференции с участием 20 стран, СПЧ и Общественной палаты России.

    Глава Международного общественного трибунала по Украине, член Общественной палаты России Максим Григорьев рассказал, как и за что нужно судить украинских нацистских преступников.

    ВЗГЛЯД: Максим Сергеевич, где и как будет проводиться трибунал?

    Максим Григорьев: К сожалению, согласно опыту нашего Международного общественного трибунала по Украине, жертв и свидетелей преступлений столь велико, что есть много мест, где можно проводить трибунал. Это могут быть города освобожденных территорий Украины, ДНР, ЛНР или города на территории России, где очень много пострадавших от рук нацистов беженцев. Поэтому можно говорить не об одном, а о нескольких процессах. Только в Мариуполе от действий режима Зеленского пострадали десятки тысяч человек.

    ВЗГЛЯД: Какой будет статус у этого трибунала? Согласятся ли с его результатами на Западе?

    М. Г.: Конечно, никто не думает о том, что на данном этапе в трибунале будут участвовать западные страны, поскольку они несут прямую ответственность за преступления, совершаемые украинскими нацистами. США и страны Европы прикрывают деяния киевского режима, спонсируют и прямо поддерживают его, передают вооружения, которым ВСУ убивают мирное население. Во всем этом участвуют сотрудники западных спецслужб, инструкторы, военнослужащие стран НАТО. Однако усилий России, ДНР и ЛНР будет достаточно для того, чтобы покарать преступников и провести судебные процессы.

    ВЗГЛЯД: Смогут ли украинцы участвовать в этих трибуналах на стороне обвинения и свидетелей?

    М. Г.: У меня нет сомнений, что народ Украины даст свою оценку происходящему. На освобожденных территориях скоро начнут проходить судебные процессы. Исторический опыт показывает, что идеология украинского национализма, которая фактически является одной из разновидностей фашизма, никогда не могла получить поддержку украинского народа и стать главенствующей в отсутствии внешней поддержки. Когда-то эта идеология опиралась на Польшу, а потом на Австро-Венгрию и немецкие войска в Первой мировой войне. Затем – на фашистские войска во Второй мировой войне, а после – на США и Великобританию.

    Напомню, что уже после 1945 года украинские националисты убили более 30 тысяч человек – почти все они были мирными гражданами – на территории Украины. Сейчас они вновь опираются на поддержку Запада. Но в тех случаях, когда эта поддержка заканчивается, националисты быстро теряют власть. Поэтому жители различных общностей, проживающих на Украине, еще дадут оценку преступной деятельности киевского режима.

    ВЗГЛЯД: Как ведется следствие на текущем этапе? И главное – кто будет судьями?

    М. Г.: Мы видим, как в Донбассе активно работают следователи ЛНР и ДНР, расследуют преступления украинских нацистов. По факту в России, в ДНР и ЛНР уже запускаются судебные процессы. Я бы еще добавил, что в различных странах есть много представителей гражданского общества, честных и независимых людей, которые дают свою оценку, участвуют в нашем общественном Международном трибунале. В этой работе задействовано более 20 стран, в том числе правозащитники, журналисты. Поэтому представители гражданского общества из разных стран также будут принимать участие в работе трибунала.  

    ВЗГЛЯД: На ваш взгляд, кто должен считаться военным преступником? Командиры боевиков или те, кто исполняет их приказы?

    М. Г.: Те и другие. Только нашей организацией опрошены сотни пострадавших, свидетелей преступлений. Я не беру данные следственных органов РФ, ДНР и ЛНР. Люди рассказывают, как на их глазах боевики из «Азова» убивали мирных жителей, расстреливали их детей, родственников. Поэтому к ответственности должны привлекаться все. А что касается «Азова», то в прошлом году я обращался в Генпрокуратуру РФ с просьбой признать этот полк экстремистской террористической организацией. У меня нет сомнения, что все члены «Азова» являются преступниками. Что касается ВСУ, то здесь речь идет о конкретных преступниках. Их довольно много, преступления совершали не только командиры, это делали, собственно говоря, рядовые украинские военнослужащие.

    Всё это надо расследовать. Женщин и детей убивали конкретные военнослужащие, а не командиры. Хотя делалось это по прямому указанию военно-политического руководства Украины. У меня нет сомнений, что главный военный преступник – это президент Украины Владимир Зеленский. Так же считают жители Мариуполя и многих других населенных пунктов Украины. В интервью, которые мы проводим, украинцы прямо говорят, что Зеленский и военное руководство являются преступниками в равной степени. Их необходимо отдать под суд. 

    ВЗГЛЯД: Подсудимым может грозить смертная казнь, которая присутствует в Уголовном кодексе ДНР?

    М. Г.: С юридической точки зрения это возможно. Но с практической – это нужно соотносить с тяжестью совершенных преступлений. Если конкретный человек намеренно убивал женщин, стариков и детей – этот вопрос правомерно обсуждать.

    ВЗГЛЯД: И в целом, по вашему мнению, зачем нужен именно трибунал, если есть стандартные судебные процедуры для привлечения к ответственности преступников?

    М. Г.: В мире не так много примеров международных трибуналов. С юридической точки зрения наиболее известен Нюрнбергский трибунал. Но были и другие трибуналы, которые тоже можно брать за основу. Это важно для публичной фиксации жутких преступлений. Но что касается самой процедуры, в каком именно формате она будет проходить и какие конкретно страны будут в ней участвовать – это вопрос ближайшего будущего.

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