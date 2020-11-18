Почему россиянки отказываются от абортов

Взгляд
18 ноября, среда  |  Последнее обновление — 18:49  |  vz.ru
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Почему российские яблоки не победили импортные

Российские яблоки требуют селекции Peter Steffen/DPA/Global Look Press
За пять лет после продовольственного эмбарго Россия совершила настоящий «яблочный» прорыв. Новые сады с большими красными и зелеными яблоками росли как на дрожжах. Однако в 2020 году ситуация серьезно изменилась. Валовый сбор сократился на треть, цены настолько же выросли. И неожиданно появилась новая страна, которая стала заполонять своими яблоками российские прилавки. Подробности...
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Как отличить здоровую оппозицию от любителей западных грантов

В России растет активность завязанных на гранты Запада политических структур REUTERS/Ivan Alvarado
Поддержка от зарубежных спонсоров будет стоить карьеры любому кандидату на выборах в России. Таков смысл поправок, подготовленных в комиссии Совфеда по защите суверенитета. Сенаторы предложили несколько признаков, по которым можно отследить закамуфлированных иностранных агентов влияния. Помогут ли такие меры не допустить в наш парламент любителей донатов с Запада? Подробности...
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Безопасность России будет обеспечивать Африка

ВМФ России получает важную базу для стоянки у берегов Африки Дмитрий Ефремов/ТАСС
Россией принято стратегически важное решение, касающееся Военно-морского флота и отражения угроз на морских направлениях. В африканской стране Судан будет создан пункт базирования российских боевых кораблей. Почему столь далекий от родных берегов и относительно небольшой порт имеет важнейшее значение для безопасности нашей страны? Подробности...
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Жителей Туркмении вернули в эпоху советского дефицита

Очереди в продуктовые магазины стали одной из примет сегодняшней Туркмении Валерий Шарифулин/ТАСС
Из Туркмении приходят необычные для XXI века новости: в стране возник острый дефицит продуктов. Гигантские очереди выстраиваются в государственные магазины – люди пытаются купить мясо, молоко, сигареты. Очереди даже к банкоматам, в которых быстро заканчивается наличность. Что происходит в Туркмении и почему она словно вернулась в советское время тотального дефицита?  Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Ставка на размежевание Европы и США стратегически оправдана

Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Байден, Трамп, США, Евросоюз – ну, какая нам разница? Нет, ты объясни простому русскому обывателю, что ему до выборов в США или кризиса Евросоюза! Какая разница, кто будет президентом в Америке? Нам своей страной нужно заниматься. Подробности...

Чем закончилась война Меладзе против «Голубого огонька»

Сергей Мардан, публицист
Бессчетное количество «людей культуры» до сих пор свято уверены, что обязанность общества – их содержать. Причем не просто содержать, а обеспечивать «достойный» уровень жизни. Подробности...
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Хотя бы изобразите любовь к России

Захар Прилепин, писатель, председатель партии «За правду»
Ну? И куда ты исчезла? Куда ты исчезла в самый трудный момент? Почему ты не поешь мою песню, не ешь мою шпроту, не спасла мою землю, не выучила моих детей, не достроила мне завод, трубу и космодром? Подробности...
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Трампу наврали про армию США

Пашинян должен остаться у власти

Женщина преградила Байдену путь к власти

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Алиев с женой проехал по отвоеванной земле Нагорного Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно проехал по завоеванным территориям в Нагорном Карабахе. Он лично осмотрел населенные пункты, где теперь поднят азербайджанский флаг. Алиев находился за рулем бронированного автомобиля. Видео с кадрами поездки опубликовала в соцсетях жена президента Мехрибан
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Ан-124 «Руслан» совершил вынужденную посадку из-за развалившегося в воздухе двигателя

Грузовой самолет Ан-124 «Руслан» совершил в новосибирском аэропорту Толмачево жесткую посадку, не успев толком взлететь. Машина выкатилась за пределы взлетно-посадочной полосы, повредив фюзеляж, крылья и двигатели. По предварительной информации, пострадавших в ходе инцидента нет
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В Сеуле показали беспилотные воздушные такси

В Сеуле продемонстрировали образцы беспилотных летающих такси и почтовых дронов. В мэрии уверены, что через несколько лет эти технические новинки станут неотъемлемой частью городского воздушного транспорта. Управлением и координацией полетов этих беспилотников занимается система K-drone
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Почему россиянки отказываются от абортов

    В советское время аборт то жестко запрещали, то разрешали вновь    18 ноября 2020, 17:25
    Фото: Добров А.Н. 1961 г.
    Текст: Андрей Самохин,
    Михаил Мошкин,
    Артур Приймак

    Сто лет назад Советская Россия первой в мире узаконила медицинское прерывание беременности. Современная Россия остается страной формально толерантной к абортам, но с начала столетия число женщин, решившихся на такое прерывание беременности, упало в несколько раз. В чем причины этого явления?

    Ровно сто лет назад, 18 ноября 1920 года, Советская Россия стала первой страной в мире, которая легализовала аборты как бесплатную медицинскую услугу по желанию женщин. Разрешения и запреты искусственного прерывания беременности в СССР колебались вместе с генеральной линией партии.

    В 1936-м Сталин вернул существовавший в царской России полный запрет, вкупе с уголовной ответственностью «абортницам» (с единственными оговорками – когда беременность угрожала здоровью женщины или при наличии тяжелых наследственных заболеваний). Очередная легализация случилась после смерти вождя и за год до развенчания культа личности – в 1955 году.

    Постановление советских Наркомздрава и Наркомюста о разрешении абортов было «шагом к равноправию мужчин и женщин. «В плане права женщины распоряжаться своим телом, борьбы с репродуктивным насилием Советская Россия в те годы опередила США, разделяющие феминистские идеи», – сказала газете ВЗГЛЯД вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова.

    Россиянки и гражданки бывших союзных республик принадлежат к тем 37% от общего числа женщин всего мира, которые имеют юридическое право на легальный аборт без объяснения причин. Заметим, что одна из экс-советских республик – Эстония – в конце 2000-х поставила печальный рекорд: доля беременностей, которые заканчиваются походом в абортарий, здесь составила 30%.

    Дело, впрочем, не в «наследии социализма», который, как утверждают его критики, исповедует феминистский принцип права женщины распоряжаться своим телом. Например, в ряде стран Латинской Америки, даже с правящими левыми режимами, избавление от нежеланного ребенка находится под полным запретом (например, в Никарагуа). В Боливарианской Венесуэле на аборт наложено вето даже в случае, если женщина забеременела в результате изнасилования.

    Возможно, дело в католицизме, который, как и другие основные христианские конфессии, рассматривает избавление от плода как смертный грех убийства еще не рожденного человека. Как известно, Польша с ее высокой долей воцерковленных католиков остается последней крупной европейской страной, где аборт запрещен, за вычетом случаев изнасилования и при выраженной патологии матери и плода. Напомним, что недавнее решение консервативных польских властей еще больше закрутить гайки, вызвало настоящий женский бунт, поддержанный либералами.

    В России, где аборт разрешен без изъятий и исключений, с начала XXI века ежегодное число случаев искусственного избавления от беременности снизилось на треть – с более чем двух миллионов на рубеже столетий до менее 800 тысяч к концу десятых. Таким образом, переломилась тенденция, которая фиксировалась с эпохи застоя, в перестройку и 1990-е. По данным Росстата, только с 2005 по 2018 год ежегодное количество потенциально не рожденных россиян упало с 1,5 млн до 660 тысяч. Год назад Владимир Путин заявил, что число абортов в России в 2019 году сократилось примерно на 100 тысяч по сравнению с предыдущим годом, о снижении на днях отчитывалась и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

    Как правило, эту тенденцию связывают с общим улучшением положения средней российской семьи (менее актуальной становится присказка «нечего плодить нищету») вкупе с государственными мерами поддержки молодых родителей.

    К слову, в конце октября Владимир Путин поручил правительству совместно с рабочей группой Госсовета оценить эффективность работы медиков по профилактике абортов и обязал представить отчет об этом до 1 мая будущего года.

    Еще один фактор, почему россиянки стали реже обращаться к гинекологам по такой статье медстраховки, как прерывание беременности без показаний – религиозный. Как уже говорилось выше, христианство и в том числе основная конфессия нашей страны – православие, считает аборт тяжким грехом. Причем, как заявлено в «Основах социальной концепции» РПЦ, ответственность за убийство еще не рожденного ребенка, наряду с матерью, несет и отец, в случае его согласия на производство аборта. Более того, если аборт совершен женой без согласия мужа, то Русская церковь (в целом плохо относящаяся к разводам) считает это основанием для расторжения брака.

    О позиции Церкви напомнил зампред Синодального отдела Московской патриархии по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. «Устоявшееся словосочетание «нежелательная беременность» – это фашистская формулировка. Любой ребенок имеет ценность вне зависимости от того, желают его появления на свет или нет», – заявил Кипшидзе газете ВЗГЛЯД. По его мнению, падение числа сторонниц абортов за последние 25-30 лет стало результатом отказа от пропаганды планирования семьи, а также возвращения на свое законное место традиционных религий России.

    Но с религиозным объяснением падения числа избавлений от беременности есть загвоздка. С одной стороны, по разным соцопросам до 70% россиян называют себя верующими – и, как правило, православными. С другой стороны, исследование ВЦИОМ показало, что

    лишь 18% респондентов выступают за законодательный запрет абортов, а 70% высказались против исключения прерывания беременности из ОМС – системы обязательного медстрахования.

    Судя по периодически вспыхивающим дискуссиям в прессе и соцсетях (в том числе из-за периодически возникающих предложений убрать аборты без показаний из ОМС), вопрос остается спорным для наших сограждан, в том числе для женщин.

    «В плане права женщины на аборт многие хотят ответить за саму эту женщину, – отмечает политолог Федорова. – Есть точка зрения, что аборт – это детоубийство. А есть и полярное мнение, что аборт лучше, чем нежелательная беременность. Одинаково недопустимо навязывание женщине любой из этих точек зрения».

    По мнению собеседницы, «нужно, чтобы девушка или женщина обладали максимумом информации как о последствиях аборта, так и о ранней или нежелательной беременности, и сами взвесили все риски». «Обязательно должна быть открыта возможность для легального аборта, как способа избежать неприятных последствий, которые неизбежны, если в стране легальные аборты запрещены», – уверена вице-президент Фонда открытой новой демократии. Отметим, что сталинские запреты на прерывание беременности, как свидетельствуют историки медицины, привел к такому явлению, как подпольное абортмахерство, что зачастую приводило к гибели беременных.

    «Легализация абортов – это легализация зла. Понятно, что женщины во все времена избавлялись от плода: травили себя травами, скакали с печки и так далее. Но сделать убийство нерожденного ребенка государственной нормой – это значило изменить саму суть человека, прежде всего женщины», – считает руководитель благотворительного фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина.

    «У абортов всегда были «оправдания»: нет денег, нет достойного жилья, нет отца, потому что он сбежал, но они не являются оправданием, – уверена собеседница. – Женщине сегодня особенно тяжело остаться наедине с предоставленным ей выбором, когда ей разрешают: хочешь – убей, хочешь – оставь». По мнению Москвитиной, отказ России от абортов может начаться с выведения таких операций за пределы ОМС. 

    Впрочем, противники абортов, в том числе из числа представителей Церкви, уверены – чистыми запретами дело не решишь. «Некоторые люди думают, что раз кто-то не боится Бога, пусть он боится закона, – полагает настоятель Свято-Никольского прихода Воркуты игумен Николай (Беловолов). –

    Но в сталинском СССР уголовное наказание за подпольные аборты не приводило к желаемым результатам. Мою бабушку в послевоенные годы судили за то, что она сделала аборт. Но, отмечу, она при этом родила 11 детей, несмотря на голод и разруху».

    «В те годы многие семьи были многодетными, не в силу советских запретов, а потому что люди были еще воспитаны в страхе Божьем, – полагает игумен Николай. – Будь у Церкви авторитет, а в душах людей Божий страх, вообще бы не возникало вопросов насчет того, что делать в России с абортами. В Израиле и многих мусульманских странах аборты не запрещены, но при этом там их практически никто не делает».

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