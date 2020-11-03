Смогут ли «бастующие женщины» Польши свалить режим Качиньского

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3 ноября, вторник  |  Последнее обновление — 09:35  |  vz.ru
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Появилась новая реальная угроза американскому доллару

Цифровой юань готов нанести удар по доллару REUTERS/Bobby Yip
Китай может стать первой страной, которая запустит суверенную криптовалюту. Россия и Евросоюз могут последовать его примеру. Бояться такого поворота событий в первую очередь надо американскому доллару. Потому что набирающие популярность цифровые валюты угрожают подорвать его статус резервной валюты. Более того, это может оказаться выгодно и для бюджета, и для простых граждан.  Подробности...
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Спасение Нагорного Карабаха важно для безопасности России

Монумент «Мы – наши горы» стал символом Арцаха, головы долгожителей олицетворяют большую и малую вершины горы Арарат Илья Питалев/РИА Новости
На встрече с главой МИД Турции президент Азербайджана отчитался об «освобождении» 200 населенных пунктов в Нагорном Карабахе, пообещав продолжить наступление и восстановить целостность страны. Как бы ни развивался этнический конфликт между армянами и тюрками, для России важно сохранить НКР, иначе НАТО легко получит выход на Каспий. Подробности...
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Старообрядцы адаптировались к новому мировому порядку

Русские старообрядцы сумели сохранить за века эмиграции веру, язык и традиции Михаил Метцель/ТАСС
Зажиточные и успешные русские за границей – именно так можно охарактеризовать расселившихся по всему миру старообрядцев. За века вынужденной эмиграции они сумели сохранить христианскую веру, русский язык и традиции. При этом они не затворники, которые прячутся от цивилизации. Наоборот: русские старообрядцы используют и в жизни, и в работе самые последние технологии.  Подробности...
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Проблема гей-браков сближает эстонцев с Россией

Эстонское общество по отношению к гей-бракам пошло наперекор Европе Petros Karadjias/AP/ТАСС
Вслед за Россией и Эстония, похоже, внесет в свою конституцию положение о том, что брак – это союз только мужчины и женщины, а не гомосексуалистов. Проблема гей-браков вызвала настоящую склоку среди эстонских политиков и решение о проведении референдума. Кроме того, жители Эстонии возмущаются по поводу внедряемого в детских садах «сексуального воспитания». Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Смогут ли «бастующие женщины» Польши свалить режим Качиньского

Олег Хавич, политический аналитик
В Польше продолжаются протесты против ужесточения запрета абортов. И хотя на улицы Варшавы выходит огромное количество людей - до 100 тысяч человек, что для Польши очень много - лишь треть из поддерживающих протесты верит в их успех. Подробности...

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    Смогут ли «бастующие женщины» Польши свалить режим Качиньского

    Олег Хавич
    политический аналитик
    		3 ноября 2020, 09:16

    В Польше вторую неделю продолжаются массовые протесты против решения Конституционного суда страны, ограничивающего и до того незначительные права полек на прерывание беременности. До сих пор, согласно закону от 1993 года, аборты в Польше были разрешены лишь в трёх случаях: если беременность угрожает жизни или здоровью матери, если женщина забеременела в ходе изнасилования, и если у плода выявлены неизлечимые заболевания или серьёзные патологии в развитии (например, ацефалия). В последнем случае аборт можно сделать до 12 недели беременности.

    Однако 22 октября 2020 года Конституционный суд Польши постановил, что третья причина нарушает Основной закон страны, статья 38 которого гласит: «Республика Польша гарантирует каждому человеку право на защиту жизни». А согласно позиции католической церкви и консервативных политиков, понятие «человек» включает также человеческое существо в пренатальной фазе его развития – то есть эмбрион с момента зачатия.

    Хотя в Польше в последние годы в среднем делалось чуть более тысячи легальных абортов в год, из них почти 98% – в связи с неизлечимой болезнью или патологией плода, это решение сразу же вызвало массовые протесты, причём не только женщин. Дело в том, что значительная часть польского общества восприняла его как очередной шаг правящей партии «Право и Справедливость» (ПиС) и её лидера Ярослава Качиньского по ограничению прав граждан. К примеру, в последние годы в Польше запрещена торговля в воскресенье – мол, настоящий поляк в этот день должен идти в костёл, а не за покупками.

    Нынешнее решение КС – далеко не первая попытка польских властей изменить законодательство об абортах. В сентябре 2016 года ПиС внёс в Сейм Польши законопроект о полном запрете абортов, разработанный ультраконсервативной организацией Ordo Iuris. Это вызвало массовые протесты женщин, кульминацией которых стал «чёрный понедельник» 3 октября 2016-го, когда «чёрные протесты» прошли в более чем 200 городах Польши, а в них приняли участие сотни тысяч людей. Их организатором стала вновь созданная организация «Забастовка женщин». Через три дня законопроект был отозван, и тогда ПиС решил пойти другим путём. В конце 2016 года более 100 депутатов этой партии обратились в Конституционный суд с требованием признать неконституционной норму закона, разрешающую прерывание беременности по «евгеническому поводу», как эти политики называли третью причину, позволяющую легальные аборты.

    В ходе кампаний по выборам парламента (осенью 2019-го) и президента Польши (весной-летом 2020-го) вопрос запрета абортов не был среди ключевых, свою роль сыграла и эпидемия коронавируса. Поэтому заявление главы КС Юли Пшилембской о том, что разрешение абортов в связи с патологией плода признано неконституционным, прозвучало как гром с ясного неба. При этом ни у кого в Польше нет сомнений, что решение на самом деле принял Ярослав Качинський, который недавно занял пост вице-премьера по вопросам безопасности.

    Фото: Czarek Sokolowski/AP/ТАСС

    Хотя решение Конституционного суда Польши ещё не вступило в силу (для этого требуется его публикация в государственном вестнике, находящемся в ведении правительства), стихийные протесты против него начались уже вечером 22 октября в большинстве крупных городов Польши. Как и в 2016 году, их инициаторами стала организация «Забастовка женщин», однако к ней присоединились и оппозиционные политики из «Левицы» и либеральной «Гражданской платформы».

    Протесты сразу же раскололи польское общество, поскольку на воскресных мессах 25 октября в десятках костёлов появились активистки с плакатами, критикующими позицию католической церкви в отношении абортов. В нескольких храмах возникли силовые конфликты, когда консервативные защитники костёлов не допускали в них протестующих. При этом именно организаторы протестов начали использовать лозунг «Это война!» Символами протеста стали также нецензурные лозунги «Wypierdalac» и «Jebac PiS» – причём последний часто заменяют восемью знаками *, что привело к созданию неформального «Движения восьми звёздочек».

    В ответ Ярослав Качиньский обращение, в котором призвал своих сторонников защитить костёлы «любой ценой», и польские националисты сразу же объявили о создании «Национальной стражи» из состава своих сторонников и футбольных фанатов. Первые «стражники» появились у костёла на площади Трёх крестов в Варшаве, неподалёку от здания Сейма. Правда, конфликта между ними и протестующими удалось избежать, поскольку две стороны разделила полиция. А вот во Вроцлаве вечером 28 октября группа из около 40 футбольных фанатов напали на участников демонстрации протеста, в основном женщин, причём среди избитых оказались две журналистки. Хотя полиция задержала одного из нападавших, и прокуратура поначалу требовала его ареста, в суде от этого требования прокуроры отказались, и нападавший остался на воле – как и десятки его сообщников.

    Потому неудивительно, что во время анонсированной на 30 октября массовой акции «Забастовки женщин» в Варшаве организаторы ожидали провокаций, тем более что в распоряжение полиции распоряжением премьера были переданы подразделения военной жандармерии. Однако свою роль сыграли как присутствие в рядах протестующих оппозиционных политиков во главе с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским (на президентских выборах в июле 2020 года набрал почти 49% голосов), так и массовость акции – в ней приняли участие от 80 до 100 тысяч людей. Потому, когда на перекрёстке имени Шарля де Голля колонну протестующих атаковали несколько десятков футбольных фанатов, они были немедленно задержаны полицией, причём с применением силы.

    В других местностях Польши (а всего в минувшую пятницу на улицы вышли более 800 тысяч людей, причём не только в больших городах) серьёзных конфликтов зафиксировано не было. Местные и европейские СМИ отмечают, что это был самый массовый протест со времени прихода ПиС к власти, и один из самых массовых с 1989 года. Стоит отметить, что 30 октября самым охраняемым объектом в Варшаве стал не президентский дворец, здание правительства или КС, а частный дом, в котором живёт Ярослав Качиньский – именно он стал конечной целью протестантов. Под домом вице-премьера дежурили около двух тысяч полицейских в полной экипировке, с автомобилями для задержанных и т.д. Более того, по всей стране полиция охраняет не только партийные офисы ПиС, но и приёмные депутатов от этой партии и даже их жилища, – хотя руководство полиции жалуется на нехватку личного состава в связи с тем, что более 5 тысяч полицейских заболели коронавирусом.

    Вечером 1 ноября лидеры «Забастовки женщин» анонсировали продолжение протестов на текущей неделе, а также объявили о формировании Консультативного/Координационного совета (по образцу созданного в Белоруссии), который должен выработать предложения по «наведению порядка» в стране после отстранения ПиС и Ярослава Качиньского от власти. Однако с этим у протестующих и поддерживающей их оппозиции могут возникнуть проблемы.

    С одной стороны, свежие опросы общественного мнения свидетельствуют, что 73% жителей Польши не поддерживают решение Конституционного суда страны по вопросу запрета абортов. 62% опрошенных допускают аборт при определённых условиях, причём 22% считают, что аборт по желанию женщины должен быть разрешён до 12 недели беременности. Сторонников тотального запрета абортов в Польше только 11%, на два процента больше людей поддерживает решение КС от 22 октября.

    Однако с протестами картина несколько иная: их поддерживает только 54% опрошенных, против – 43%. При этом даже среди сторонников протестующих лишь 32% считают, что вследствие акций удастся что-то изменить и не допустить ужесточения законодательства об абортах. Больше четверти поддерживающих протесты (26%) уверены, что ПиС удастся очень быстро принять новые, более жёсткие нормы в отношении запрета абортов, а 30% считают, что протесты лишь немного отсрочат принятие таких решений.

    Очевидным является тот факт, что возврат к привычному «аборционному компромиссу» в Польше невозможен. Маловероятными являются также крайние варианты – полный запрет абортов вообще, как этого хотят в костёле, или разрешение абортов по желанию женщин, что записано в требованиях протестующих. Самым вероятным видится компромисс, предложенный президентом Польши Анджеем Дудой. За несколько часов до начала акций 30 октября он объявил, что он внёс в Сейм законопроект, который позволит прерывание беременности при так называемых «летальных патологиях» плода, но не в случае диагностирования синдрома Дауна.

    Однако лозунги «Забастовки женщин» давно вышли за рамки законодательства об абортах: речь идёт об отставке правительства, выдвинуты также социальные требования. В частности, речь идёт об увеличении финансирования сферы здравоохранения, в первую очередь за счёт средств, которые ныне польское государство выделяет костёлу. Ничего из перечисленного ПиС и Ярослав Качиньский выполнять не собираются, потому неудивительно, что лидеров протеста начали запугивать длительными тюремными сроками. Как повод использована эпидемия коронавируса, во время которой запрещены массовые скопления людей.

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    Так, 31 октября заместитель министра юстиции Польши Михал Вось заявил, что организаторы «нелегальных собраний» будут трактоваться прокурорами как преступники, им будут предъявлять подозрения, а наказание может достигнуть восьми лет заключения. По словам политика, такие же инструкции из МВД получили и полицейские. Кроме того, в кулуарах власти циркулируют упорные слухи о том, что в ближайшие дни в Польше может быть введено чрезвычайное положение (с марта в стране действует лишь состояние эпидемической опасности).

    Правда, угроз разгонять сами акции протеста, как это было весной во время «забастовки предпринимателей» и летом во время мероприятий в поддержку ЛГБТ, пока не прозвучало – всё же нынешние акции на два порядка более массовые. Однако хватит ли этой массовости для того, чтобы вынудить Ярослава Качиньского согласиться на досрочные парламентские выборы – пока сказать сложно. Формальная же отставка правительства ничего не даст: даже если младшие коалиционные партнёры уйдут от «ПиС» к оппозиции, в Сейме всё равно не удастся сформировать новое большинство. Радикально изменить ситуацию может разве что резкое падение уровня жизни поляков вследствие карантинных мер, вновь остановивших работу значительной части экономики страны.


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