Русская птица поможет восточной дипломатии

Сразу несколько важнейших задач способен решить проект, начинающийся в Приморье. Центр по разведению соколов-кречетов дает возможность сохранить легендарную русскую птицу и укрепить дипломатические отношения с арабскими монархиями.

На полях недавно завершившегося во Владивостоке Восточного экономического форума решении создать к 2022 году крупнейший в мире русский соколиный центр «Камчатка» – совместный проект России и ОАЭ. Цель – не только предотвратить браконьерство и нелегальную торговлю редкими птицами, но также способствовать восстановлению на нашей территории популяции краснокнижных соколов-кречетов, которая за последние двадцать лет снизилась практически в три раза.

С данной инициативой выступили Министерство природных ресурсов и экологии России, а также правительство Камчатского края. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин неоднократно говорил о рисках утраты популяции соколов-кречетов, о необходимости серьезного вмешательства государства с целью исправления ситуации. В 2013 году Минприроды и Центр по разведению и сохранению птиц ОАЭ (Дубаи) заключили меморандум о взаимопонимании в области сохранения биоразнообразия, цель которого заключалась в развитии кооперации двух стран - и прежде всего в плане создания сети соколиных питомников в регионах ареалах обитания кречета на российском Дальнем Востоке.

На сегодняшний день в Мильковском районе Камчатки выделена земля, готовится предпроектная документация. Согласно планам, общая площадь нового соколиного центра составит порядка 40 тысяч квадратных метров, в его создании примут участие ведущие орнитологи России и мира, многие современные технологии будут предоставлены партнерами из ОАЭ.

Общая смета проекта предварительно оценивается в 230 миллионов рублей, и уже в сентябре 2021 года на Камчатку планируется завезти порядка 100 пар птиц, которые и станут родителями новых соколов, которые в будущем появятся на территории центра. Всего центр будет рассчитан на 300 пар птиц и станет самым крупным в мире. Часть кречетов, выращенных в питомнике, планируется отпускать, часть – продавать. В дальнейшем на территории Магаданской и Сахалинской областей, в Чукотском автономном крае планируется открытие еще нескольких центров восстановления этой редкой птицы в традиционном для нее ареале обитания.

Кречет – самый крупный представитель семейства соколиных, чьей родиной является арктическая и субарктическая зона Европы, Азии и Северной Америки. Он занесен в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны природы. Это красивая северная птица, основной ареал обитания которой – Россия.

Тем непонятнее ситуация, когда на территории нашей страны до сих пор нет ни одного собственного соколиного питомника, которые уже давно созданы на Аляске, в Великобритании и странах Европы. И это на фоне стремительного сокращения его популяции, в основном из-за действий браконьеров, отлавливающих кречетов с целью дальнейшей перепродажи в страны Ближнего Востока, Персидского залива и Северной Африки, где за хороший экземпляр заказчики не жалеют заплатить десятки тысяч долларов.

«Основная проблема – создание в России питомника, который бы соответствовал всем международным требованиям СИТЭСа (Конвенция о международной торговле дикими видами). Потому что по сей день, начиная с 1991-92 годов, идет контрабанда, незаконный отлов птиц и фактически за это время не было сделано ничего толкового, – считает Шухрат Разаков, доктор биологических наук, генеральный директор российско-киргизского соколиного центра «Мурас». – Родина белого кречета сегодня – это в основном Камчатка, Чукотка, Магаданская область.

Питомник в России нужно было создавать еще десять-пятнадцать лет назад, но из-за подводных камней нам пришлось сделать его на нейтральной территории».

Центр «Мурас» в Иссык-Кульской области Киргизии стал тем самым пилотным проектом, по примеру которого и планируется создание современного центра воспроизводства русского кречета на Камчатке. Он появился в 2016 году при помощи арабских партнеров в местности, практически идеально подходящей для кречетов: 1600 метров над уровнем моря, прохладный воздух, снежные зимы. В питомнике были внедрены новые технологии, способствующие успешной репродукции и воспитанию кречетов. Например, только в 2019 году в «Мурасе» появились на свет 63 птенца.

По мнению специалистов центра, выращенные у них кречеты по своим качествам превосходят пойманных браконьерами диких собратьев. В 2017 году «Мурас» посетили министр Дмитрий Кобылкин и наследный принц Дубаи, шейх Рашид Саед аль Кенди. Гости ознакомились с передовыми технологиями репродукции и восстановления популяции соколов-кречетов, часть из которых была внедрена при помощи специалистов-орнитологов из ОАЭ, накопивших успешный опыт в этой сфере.

«Нашу работу оценили многие российские специалисты, которые сначала не верили в то, что вообще возможно вырастить в питомнике настоящую хищную птицу. У нас серьезное оборудование, современные технологии и обученные кадры, – рассказывает Шухрат Разаков. – Восстановить былую значимость российского сокола – моя мечта, я буду к этому идти, мы открыты всем, приезжайте, смотрите, перенимайте опыт, птиц надо спасать и возрождать».

В деле восстановления популяции кречета важно спасти исчезающий вид птиц от вымирания, восстановить природный баланс и биоразнообразие в российских регионах Дальнего Востока. Также это дань русским историческим традициями. Само слово «кречет» появилось в русском языке уже в XII веке. Две лестницы, ведущие на хоры Софийского собора в Киеве, были покрыты росписью с изображением сцен княжеской охоты, среди которых есть и соколиная охота на зайца. На протяжении сотен лет белые русские кречеты являлись ценным подарком иностранным государям. Но с течением времени все изменилось: сегодня уже мы перенимаем опыт орнитологов из арабских стран, умеющих выращивать и обучать птиц для охоты и соревнований.

Арабским партнерам интересны проекты по созданию соколиных питомников на территории России, поскольку птицы из европейских питомников уступают по своим качествам диким особям, в том числе в результате некоторых законодательных барьеров ЕС, объясняемых принципами гуманного обращения с животными. Так кречетов нельзя кормить, например, живыми перепелками, вместо них им дают головы убитых цыплят. «В Европе на корню убивают принцип хищника: рождается кречет, а ему суют мертвую птицу, поэтому он и вырастает никаким, – считает Шухрает Разаков. – В нашем питомнике мы учим кречета тому, чему учат в дикой природе родители: летать и охотиться».

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Совместные проекты с арабскими монархиями по восстановлению соколиных, учитывая царский статус этой птицы в ближневосточном регионе, открывают отличные перспективы для налаживания неформального дипломатического диалога за пределами традиционных для России и арабских партнеров сфер: энергетики, торговли нефтью и оружием.

Несмотря на слова скептиков, опасавшихся, что все выращенные в новом питомнике кречеты неминуемо будут проданы в арабские страны, появление такого центра будет способствовать обелению рынка торговли охотничьими птицами. Появится реальный барьер на пути контрабандного вывоза пертнатых с территории Камчатки, российские ученые-орнитологи научатся современным технологиям разведения соколов, а регион получит еще одну точку притяжения для экотуризма.