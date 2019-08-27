Борьба за экологию может выйти человечеству боком

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Чем Россия удивит мир на авиасалоне МАКС

На МАКСе впервые представят фюзеляж российско-китайского самолета CR929Фото: Zuma/ТАСС
Открывающийся международный авиасалон МАКС подготовил зрителям мировые премьеры как в военной, так и в гражданской авиации. Впервые соорганизатором салона стал Китай. Одна из представленных новинок – это детище российско-китайского партнерства. После отказа Вашингтона поставлять Анкаре истребители F-35 cенсацию может преподнести и визит на авиасалон президента Турции.  Подробности...
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Путин не примет коллективную безответственность «Большой семерки»

Трамп не считает «Большую семерку» клубом либеральных демократийФото: Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС
Главным итогом саммита «Большой семерки» в Биаррице стало углубление разногласий между ее участниками, в первую очередь США и европейскими странами, практически по всем ключевым проблемам. Вопрос о коллективных отношениях «семерки» с Россией вызвал раскол в клубе, при этом по сравнению с 2014 годом США и Европа практически поменялись ролями. Подробности...
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«Таврида» превратилась в арт-манифест творческой молодежи

Фестиваль завершился парадом молодых художников, музыкантов и актеровФото: Михаил Патлис/РИА Новости
В Крыму завершился фестиваль «Таврида – АРТ», в котором приняли участие более четырех тысяч художников, музыкантов, актеров. Некоторые из них прямо на «Тавриде» сумели заключить контракты с крупными компаниями, а 130 участников фестиваля получили гранты на реализацию своих творческих проектов. Фестиваль стал событием и для отдыхающих в Крыму. Подробности...
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Немецкие СМИ нашли для России новое «дело Скрипалей»

Зелимхан Хангошвили успел повоевать и в Чечне, и в Грузии, и в ДонбассеФото: кадр канала Rustavi 2
В Берлине убит грузинский боевик, которого местные СМИ аттестуют как экс-сотрудника антитеррористического отдела МВД Грузии, уехавшего на Украину, чтобы «продолжать бороться против влияния Москвы». Журналисты говорят о «ликвидации по поручению зарубежной спецслужбы», но ищут концы этой удивительной истории совсем не там, где следует. Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Борьба за экологию может выйти человечеству боком

Герман Садулаев, писатель, публицист
Борьба с пластиком – это тоже про богатых и бедных. Страны Запада смогут найти альтернативу, соблюсти санитарные нормы при минимальном его использовании. Но для «третьего мира» запрет пластика может стать катастрофой. Подробности...

Национальную идею России надо искать на Волге

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      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
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          Должна ли Россия вернуться в «Большую восьмерку»?
          • Да

          • Нет

          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

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              Борьба за экологию может выйти человечеству боком

              Герман Садулаев
              писатель, публицист
              		 27 августа 2019, 09:00

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              Американский комик (ныне покойный) Джордж Карлин говорил: нет причин для беспокойства о плохом экологическом состоянии планеты, с планетой нет никаких проблем, планета интегрирует всё, в том числе и пластик, возможно, и сам человек существует для того, чтобы производить пластик и добавлять его в экосистему планеты. Это, конечно, сарказм. Но и паника по поводу якобы скорой экологической катастрофе выглядит нелепо.   

              Что касается угрозы «глобального потепления из-за промышленной деятельности человека», то это, скорее всего, фикция, способ политического давления на геополитических конкурентов и экономического шантажа развивающихся стран. Несмотря на фактический запрет в глобальных либеральных СМИ освещать проблему с иных точек зрения, многие серьёзные учёные осторожно высказывают мнение, что человек едва ли может изменить климат, климат планеты меняется сам, циклически, из-за причин естественного характера.

              Ледниковый период наступил не потому что человек начал расселяться по северному полушарию и хищнически потреблять природные ресурсы. Планета не собиралась вымораживать хомо сапиенс как тараканов. Хотя в этой идее, безусловно, что-то есть. Но для «стенд-апа», а не для серьёзной науки.  

              Мы, здесь, в России, никакого «глобального потепления» вообще не ощущаем. Только глобальное похолодание и новый ледниковый период. Расскажите о «глобальном потеплении» жителям Санкт-Петербурга, у которых тёплое солнечное лето длится два дня в году (хорошо если попадает на выходные).    

              Следующей после «глобального потепления» целью «крестовых походов за экологию» является пластик, его производство, потребление и утилизация. Пластик стал врагом номер один, или номер два для человечества. И нельзя сказать, что проблемы не существует. Мы действительно производим огромное количество пластика, используем его, прежде всего, в качестве упаковки, а потом выбрасываем. Пластик заполняет растущие как на дрожжах свалки, пластик попадает в реки, моря, океаны и становится причиной гибели огромного количества живых существ. Да и просто, честно говоря, некрасиво.

              Фото: Thierry Gouegnon/Reuters

              Сегодня если вы приезжаете на курорт в любые «лишь слегка тронутые цивилизацией дикие природные ландшафты», то вместо обещанных рекламным проспектом и фоточками из инстаграма золотых пляжей и голубой воды можете встретить по кромке берега плавучие мусорки, состоящие, главным образом, из пластика. В пятизвёздочном отеле рано утром, до того, как отдыхающие проснутся, специально обученные люди почистят пляж. А в трёхзвёздочном, возможно, придётся выбираться к чистой воде через плавающие у берега пакеты и пластиковые бутылки.  

              Проблема с пластиком есть, она непридуманная (в отличие от «глобального потепления»). Но какие предлагаются решения? Производить меньше, потреблять меньше, использовать другие виды упаковки и так далее. А давайте попробуем непредвзято подумать, чем стал пластик для человечества в 20-м веке и остаётся в 21-м. Мы с удивлением обнаружим, что изобретение и широкое внедрение пластика стало громадным шагом вперёд и даже спасением цивилизации.

              Изобретение пластика можно сравнить с изобретением керамики, посуды из сначала необожжённой, а потом обожжённой глины. На заре истории человечества, более чем за 20 000 лет до нашей эры люди начали изготавливать керамические изделия, включая посуду. Благодаря посуде люди смогли лучше готовить на огне и сохранять пищу, еда стала лучше качеством и более доступна, люди смогли жить дольше, рожать и воспитывать больше детей, человечество стало расти. Были и другие причины, но керамика сыграла свою важную роль.

              Пластик тоже вытолкнул человечество в новую эпоху. Пластик, а не ядерные бомбы – главное изобретение 20-го века, которое изменило наш быт. Прежде всего это касается упаковки продуктов питания и воды. Пластиковая упаковка – наиболее дешёвая, лёгкая, практичная, прочная, непроницаемая для болезнетворных микроорганизмов.

              Благодаря индивидуальной пластиковой упаковке продуктов питания стало возможным транспортировать еду куда угодно, не рискуя распространять вместе с едой болезни. А ведь не только в чумные «средние века», но и в недавнее время эпидемии были в числе главных угроз для человечества. В 1918-м году от пандемии «испанского гриппа» умерло около 50-100 миллионов человек, то есть, от 2 до 5 % населения планеты. В числе причин называют антисанитарию, незащищённость продуктов питания. 

              Готовы ли мы сейчас, отказавшись от пластика, снова столкнуться с массовыми заболеваниями, с повальной дизентерией и прочими «радостями» так называемого «естественного, природного» бытия?  

              Борьба с пластиком имеет чётко выраженный классовый и империалистический, пост-колониальный аспект. Ведь страны развитого капитализма, страны Запада, смогут найти какую-то альтернативу, соблюсти санитарные нормы при минимальном использовании пластика и так далее. Но для «третьего мира» запрет пластика может стать катастрофой. Именно в странах «третьего мира» пластик спасает людей от вымирания из-за эпидемий; только в пластиковой упаковке многие популяции могут получать чистую воду и никак иначе.

              Благодаря пластику сократилась смертность в «развивающихся странах», стало меньше болезней и страданий. И мы имеем на одной чаше весов страдания умирающих от болезней и плохого питания детей бедных «цветных» народов, а на другой чаше весов «страдания» богатого белого туриста, который морщится, заходя в воду на пляже через плавающий пластиковый мусор. 

              Решение проблемы пластика должно лежать не в сфере запрета и ограничения его использования. А в разработке и повсеместном внедрении практик раздельного сбора мусора и утилизации пластика, его переработки и повторного использования. Ведь пластик – это не только вредный мусор, но и полезное, ценное сырьё для промышленности.

              Может быть для наших потомков залежи древнего пластика станут полезными ископаемыми, и они будут удивляться, почему мы были такими глупыми и непрактичными, почему просто выкидывали ценнейший материал, вместо того, чтобы использовать его снова и снова. 


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