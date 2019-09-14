Теория Дарвина эволюционировала до сетевого троллинга

Отец Димитрий Смирнов умеет ставить блогосферу на дыбы. Очередной его выпад вновь вызвал резонанс – на этот раз о ложности теории Дарвина о происхождении человека. Многочисленные сетевые атеисты и агностики поспешили заявить о новой атаке мракобесия на современную науку. Но так ли безупречна теория Дарвина как раз с научной точки зрения? Да и вообще противоречит ли его теория Библии?

Газета ВЗГЛЯД попросила парламентариев, экспертов и известных публицистов – как верующих, так и безбожников – оценить высказывание известного эпатажными заявлениями протоиерея Димитрия Смирнова о том, от кого же произошли люди.

«Я лично человек верующий, но не христианин – я иудей. Поэтому я с большим интересом отношусь к теории Дарвина, но придерживаюсь иных взглядов на мироустройство. Но это совсем не повод, чтобы не изучать теорию Дарвина», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист Владимир Соловьев.

«Отец Димитрий – замечательный тонкий и остроумный провокатор. Дело в том, что большинство людей, которые слушают отца Димитрия, не понимают, когда он говорит серьезно, а когда шутит», – заметил Соловьев.

Журналист считает, что «одной фразой отец Димитрий возбудил колоссальный интерес к тому, а что же есть теория Дарвина». «Большинство людей со времен своего обучения в школе о теории Дарвина и не задумывались и не очень хорошо себе ее представляют. А вы задайте себе вопрос: вам хочется чувствовать себя произошедшим от обезьяны или все-таки творением Божьим? После ответа на вопрос вам станет ясно, какая позиция вам ближе», – подытожил телеведущий.

Вообще теория Дарвина теории о божественном происхождении никак не противоречит, полагает блогер Максим Кононенко («Паркер»).

«Протоиерею Смирнову не нравится идея о том, что человек произошел от обезьяны, поскольку в Библии сказано, что Бог сотворил человека по своему образу и подобию. Из чего мы можем сделать вывод, что Димитрий Смирнов знает, как выглядит Бог, а я вот, например, этого не знаю.

Почему бы не предположить, что Бог подобен обезьяне или какой-нибудь амебе?

Он ведь всемогущ. Так что давно доказанная генетиками теория Дарвина не только не антинаучна, но и не противоречит Библии», – заявил блогер, который известен своей склонностью к троллингу.

Кононенко считает, что люди, посвятившие жизнь религии, не должны публично высказываться по вопросам науки, а люди, посвятившие жизнь науке, вряд ли должны судить с научных позиций о религии. «Это разные сферы миропонимания и абсолютно разные системы мышления. Религия базируется на вере, а наука на доказательствах. Лично я разделяю теорию эволюции видов Дарвина, но при этом не отрицаю божественный промысел», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

Депутат Госдумы Виталий Милонов, который состоит в комитете по вопросам общественных и религиозных объединений, тоже призывает не ссорить Дарвина и религию. «Дарвин совершенно не был атеистом, более того, он был христианином». «В том, что Дарвин не сомневался в происхождении человека от Бога, нет никаких сомнений», – заявил ранее Милонов газете ВЗГЛЯД.

По его словам, теорию Дарвина «исковеркали тетки со строгими лицами из методического кабинета районного отдела народного образования (РОНО) в 1956 году». Депутат призвал не бежать от вопроса эволюции «как черт от ладана», но при этом «искажать ее в атеистическую сторону тоже не надо».

«Безусловно, биологические виды развивались, но самим фактом своего существования геном человека является лучшим миссионером, говорящим о Боге. То есть я за идею креационизма, потому что я не знаю иных других теорий, которые могли бы как-то с претензией на комплексность рассказать о происхождении жизни на Земле», – убежден Милонов.

На ваш взгляд Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь? Теории эволюции Дарвина

Теории креационизма (Божьим промыслом)

Теории Палеоконтакта (гипотеза древних космонавтов)

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Телеведущий и эрудит Анатолий Вассерман ранее не раз публично называл себя атеистом. Он убежден, что в жизнь Вселенной никогда не вмешивались сторонние силы, способные изменять или нарушать законы ее существования и развития. При этом он, как ни странно, разделяет мнение Смирнова, что дарвинизм устарел.

«Эволюционная теория в том виде, в котором ее описал Дарвин, не соответствует нынешним стандартам научного доказательства. Именно поэтому со времен Дарвина эту теорию очень серьезно доработали и сейчас она выглядит существенно иначе. Серьезные ученые работают с ней на совершенно других уровнях, чем изложено в школьных учебниках», – сказал Вассерман газете ВЗГЛЯД.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал теорию ученого Чарльза Дарвина «совершенно ненаучной». «Современная наука ничего не может предложить, кроме того, что мы обезьяньи дети. Совершенно ненаучная теория, которая абсолютно не подтвердилась», – заявил Смирнов.

За последнее время представители духовенства не впервые обрушиваются с критикой на покойного Дарвина. Не меньший шум в блогосфере месяц назад вызвал священнослужитель ставропигиального женского монастыря Москвы Артемий Владимиров, выступая в эфире телеканала «Спас». По словам священника, во время посещения Вестминстерского аббатства в Лондоне он обратился к надгробию ученого с вопросом: «Как тебе там?». «Батюшка, не соблазняйся моей теорией, не от большого ума я ее выдвинул, в которой сейчас раскаиваюсь», – якобы услышал ответ из загробного мира Владимиров.

Слушая подобные рассуждения священнослужителей, можно подумать, что для Русской православной церкви Дарвин до сих пор остается заклятым врагом. Тем самым ее «мракобесная» позиция вроде бы невыгодно отличается от мировоззрения католиков. В Ватикане, как известно, еще в 2009 году заявили, что теория эволюции не противоречит Библии и с тех пор рассматривают креационизм лишь как «культурный феномен», а не как научную теорию.

Между тем взгляд РПЦ на научное наследие Чарльза Дарвина не столь однозначен, как может показаться людям, знакомым с православием исключительно по провокационным заявлениям отдельных представителей духовенства.

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Так, в 2013 году, комментируя итоги круглого стола «Шестоднев и его контекст», о своем взгляде на соотношение библейского текста о сотворении мира и дарвинизма рассказал патриарх Кирилл. Святейший осудил любые крайности: как радикальный креационизм, так и другое мнение, также распространенное среди верующих – о том, что теория происхождения видов полностью зашифрована в библейском тексте.

«Глубоко убежден, что не правы ученые и не правы богословы, которые стоят на позициях буквального прочтения священного текста, это зашифрованное послание свыше, и всякие попытки его расшифровать сейчас очень условны. Мы должны с доверием отнестись к тому, что это слово Божие. А дальше могут произойти самые неожиданные события, и невозможно исключить, что очень многое из того, что нам сегодня не понять, в какой-то момент нам откроется», – сказал тогда предстоятель Церкви, которого цитирует сайт патриархии.

Таким образом, православная вера вовсе не предполагает отрицание теории эволюции видов, как и любых других современных научных теорий. А выпад отца Димитрия в адрес Дарвина остается частным суждением отдельного священника.

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