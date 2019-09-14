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14 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 10:05  |  vz.ru
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Латвия отказывается продавать шпроты россиянам

Угрозы Латвии отказаться от продаж шпротов России смешныФото: Евгений Биятов/РИА Новости
Латвийским производителям шпротов, оказывается, больше не нужен российский рынок сбыта, они нашли других покупателей для своих консервов. Такое заявление сделал латвийский посол в Москве. Прибалтика действительно нашла других любителей шпротов в других странах. Но у гордого оптимизма латвийского посла при этом нет никаких оснований.  Подробности...
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Масштабными военными учениями Россия дает сигнал Западу

Россия и Белоруссия адекватно отвечают на агрессивные военные приготовления НАТОФото: Игорь Руссак/РИА «Новости»
«США и НАТО активно осваивают театр действий в Польше и Прибалтике. Там создают новую и модернизируют уже имеющуюся военную инфраструктуру, отрабатывают способы быстрой передислокации в этот регион больших армейских контингентов». Глава Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич рассказал газете ВЗГЛЯД о том, зачем Россия проводит очередные совместные военные учения с Белоруссией. Подробности...
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Теория Дарвина эволюционировала до сетевого троллинга

Классическая библейская версия гласит, что Всевышний создал и землю, и людей всего за пять днейФото: Julius Schnorr
Отец Димитрий Смирнов умеет ставить блогосферу на дыбы. Очередной его выпад вновь вызвал резонанс – на этот раз о ложности теории Дарвина о происхождении человека. Многочисленные сетевые атеисты и агностики поспешили заявить о новой атаке мракобесия на современную науку. Но так ли безупречна теория Дарвина как раз с научной точки зрения? Да и вообще противоречит ли его теория Библии? Подробности...
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На Западе задумались о возвращении Сербии Косова

Албанский ирредентизм и гордыня косовских властей стали опасной угрозой для всей ЕвропыФото: Visar Kryeziu/AP/ТАСС
Чехия может стать первой европейской страной, отозвавшей признание независимости Косова. Ранее это уже сделали более десяти государств мира − и мир не перевернулся. Что происходит? Неужели на Западе наконец-то осознали всю опасность авантюры с косовской независимостью, повнимательнее присмотревшись к квазигосударству бандитов и убийц? Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Откуда берутся Гитлеры в российских школах

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Отпускаешь длинные волосы – плохо. Стрижешься – опять плохо. Этим советским учителям все было плохо. Но еще хуже, что они никуда не делись – система зачем-то репродуцирует завучей, для которых прическа важнее человека. Подробности...
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За нами следят и будут следить еще больше

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Новые технологии слежения, разнообразные базы данных, сливающиеся в единое целое и получающие немыслимый ранее объем информации, делают нашу жизнь комфортнее и проще, но неизбежно требуют взамен поделиться очередным кусочком приватности. Подробности...
Обсуждение: 62 комментария

Дудь хочет в политику

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Я уже и слоган для «Блока Дудя» придумал: «Вдуем!». Для молодежи будет хороший заход: «Вдуем ИМ! Старикам!». На худой конец, новую партию можно назвать «Голос». Тогда и придумывать ничего не надо; все технологии совсем недавно уже были отработаны на выборах в Верховную раду Украины. Подробности...
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      В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 году
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      Визит Владимира Путина в Дагестан

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      Во Франкфурте открывается ежегодный автомобильный салон

      Во Франкфурте-на-Майне открывается крупнейший ежегодный автосалон, где гиганты автомобильной индустрии представят свои разработки. Например, немецкая компания Audi покажет несколько новинок, одна из которых – электровнедорожник Audi e-tron AI:Trail
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          • Красивая церемония

          • Религиозное таинство

          • Традиционное суеверие

          Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь?
          • Теории эволюции Дарвина

          • Теории креационизма (Божьим промыслом)

          • Теории Палеоконтакта (гипотеза древних космонавтов)

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              Теория Дарвина эволюционировала до сетевого троллинга

              Классическая библейская версия гласит, что Всевышний создал и землю, и людей всего за пять дней   14 сентября 2019, 09:12
              Фото: Julius Schnorr
              Текст: Никита Голобоков,
              Анна Кукушкина

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              Отец Димитрий Смирнов умеет ставить блогосферу на дыбы. Очередной его выпад вновь вызвал резонанс – на этот раз о ложности теории Дарвина о происхождении человека. Многочисленные сетевые атеисты и агностики поспешили заявить о новой атаке мракобесия на современную науку. Но так ли безупречна теория Дарвина как раз с научной точки зрения? Да и вообще противоречит ли его теория Библии?

              Газета ВЗГЛЯД попросила парламентариев, экспертов и известных публицистов – как верующих, так и безбожников – оценить высказывание известного эпатажными заявлениями протоиерея Димитрия Смирнова о том, от кого же произошли люди.

              «Я лично человек верующий, но не христианин – я иудей. Поэтому я с большим интересом отношусь к теории Дарвина, но придерживаюсь иных взглядов на мироустройство. Но это совсем не повод, чтобы не изучать теорию Дарвина», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист Владимир Соловьев.

              «Отец Димитрий – замечательный тонкий и остроумный провокатор. Дело в том, что большинство людей, которые слушают отца Димитрия, не понимают, когда он говорит серьезно, а когда шутит», – заметил Соловьев.

              Журналист считает, что «одной фразой отец Димитрий возбудил колоссальный интерес к тому, а что же есть теория Дарвина». «Большинство людей со времен своего обучения в школе о теории Дарвина и не задумывались и не очень хорошо себе ее представляют. А вы задайте себе вопрос: вам хочется чувствовать себя произошедшим от обезьяны или все-таки творением Божьим? После ответа на вопрос вам станет ясно, какая позиция вам ближе», – подытожил телеведущий.

              Вообще теория Дарвина теории о божественном происхождении никак не противоречит, полагает блогер Максим Кононенко («Паркер»).

              «Протоиерею Смирнову не нравится идея о том, что человек произошел от обезьяны, поскольку в Библии сказано, что Бог сотворил человека по своему образу и подобию. Из чего мы можем сделать вывод, что Димитрий Смирнов знает, как выглядит Бог, а я вот, например, этого не знаю.

              Почему бы не предположить, что Бог подобен обезьяне или какой-нибудь амебе?

              Он ведь всемогущ. Так что давно доказанная генетиками теория Дарвина не только не антинаучна, но и не противоречит Библии», – заявил блогер, который известен своей склонностью к троллингу.

              Кононенко считает, что люди, посвятившие жизнь религии, не должны публично высказываться по вопросам науки, а люди, посвятившие жизнь науке, вряд ли должны судить с научных позиций о религии. «Это разные сферы миропонимания и абсолютно разные системы мышления. Религия базируется на вере, а наука на доказательствах. Лично я разделяю теорию эволюции видов Дарвина, но при этом не отрицаю божественный промысел», – сказал он газете ВЗГЛЯД.

              Депутат Госдумы Виталий Милонов, который состоит в комитете по вопросам общественных и религиозных объединений, тоже призывает не ссорить Дарвина и религию. «Дарвин совершенно не был атеистом, более того, он был христианином». «В том, что Дарвин не сомневался в происхождении человека от Бога, нет никаких сомнений», – заявил ранее Милонов газете ВЗГЛЯД.

              По его словам, теорию Дарвина «исковеркали тетки со строгими лицами из методического кабинета районного отдела народного образования (РОНО) в 1956 году». Депутат призвал не бежать от вопроса эволюции «как черт от ладана», но при этом «искажать ее в атеистическую сторону тоже не надо».

              «Безусловно, биологические виды развивались, но самим фактом своего существования геном человека является лучшим миссионером, говорящим о Боге. То есть я за идею креационизма, потому что я не знаю иных других теорий, которые могли бы как-то с претензией на комплексность рассказать о происхождении жизни на Земле», – убежден Милонов.

              На ваш взгляд

               
              Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь?




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              Телеведущий и эрудит Анатолий Вассерман ранее не раз публично называл себя атеистом. Он убежден, что в жизнь Вселенной никогда не вмешивались сторонние силы, способные изменять или нарушать законы ее существования и развития. При этом он, как ни странно, разделяет мнение Смирнова, что дарвинизм устарел.

              «Эволюционная теория в том виде, в котором ее описал Дарвин, не соответствует нынешним стандартам научного доказательства. Именно поэтому со времен Дарвина эту теорию очень серьезно доработали и сейчас она выглядит существенно иначе. Серьезные ученые работают с ней на совершенно других уровнях, чем изложено в школьных учебниках», – сказал Вассерман газете ВЗГЛЯД.

              Как сообщала газета ВЗГЛЯД, глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов назвал теорию ученого Чарльза Дарвина «совершенно ненаучной». «Современная наука ничего не может предложить, кроме того, что мы обезьяньи дети. Совершенно ненаучная теория, которая абсолютно не подтвердилась», – заявил Смирнов.

              За последнее время представители духовенства не впервые обрушиваются с критикой на покойного Дарвина. Не меньший шум в блогосфере месяц назад вызвал священнослужитель ставропигиального женского монастыря Москвы Артемий Владимиров, выступая в эфире телеканала «Спас». По словам священника, во время посещения Вестминстерского аббатства в Лондоне он обратился к надгробию ученого с вопросом: «Как тебе там?». «Батюшка, не соблазняйся моей теорией, не от большого ума я ее выдвинул, в которой сейчас раскаиваюсь», – якобы услышал ответ из загробного мира Владимиров.

              Слушая подобные рассуждения священнослужителей, можно подумать, что для Русской православной церкви Дарвин до сих пор остается заклятым врагом. Тем самым ее «мракобесная» позиция вроде бы невыгодно отличается от мировоззрения католиков. В Ватикане, как известно, еще в 2009 году заявили, что теория эволюции не противоречит Библии и с тех пор рассматривают креационизм лишь как «культурный феномен», а не как научную теорию.

              Между тем взгляд РПЦ на научное наследие Чарльза Дарвина не столь однозначен, как может показаться людям, знакомым с православием исключительно по провокационным заявлениям отдельных представителей духовенства.

              Так, в 2013 году, комментируя итоги круглого стола «Шестоднев и его контекст», о своем взгляде на соотношение библейского текста о сотворении мира и дарвинизма рассказал патриарх Кирилл. Святейший осудил любые крайности: как радикальный креационизм, так и другое мнение, также распространенное среди верующих – о том, что теория происхождения видов полностью зашифрована в библейском тексте.

              «Глубоко убежден, что не правы ученые и не правы богословы, которые стоят на позициях буквального прочтения священного текста, это зашифрованное послание свыше, и всякие попытки его расшифровать сейчас очень условны. Мы должны с доверием отнестись к тому, что это слово Божие. А дальше могут произойти самые неожиданные события, и невозможно исключить, что очень многое из того, что нам сегодня не понять, в какой-то момент нам откроется», – сказал тогда предстоятель Церкви, которого цитирует сайт патриархии.

              Таким образом, православная вера вовсе не предполагает отрицание теории эволюции видов, как и любых других современных научных теорий. А выпад отца Димитрия в адрес Дарвина остается частным суждением отдельного священника.

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