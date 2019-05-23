Талантливую молодежь отправят стажироваться в Гонконг

«Я не знал, какими будут результаты. В финале было очень много сильных ребят, но у меня получилось», – сказал газете ВЗГЛЯД один из абсолютных победителей второго Всероссийского молодежного Кубка по менеджменту «Управляй!» Артем Рожко. Абсолютная пятерка победителей получила ценные призы и медали из рук первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко.

В четверг в Москве на площадке «Цифрового делового пространства» (бывший Центральный дом предпринимателя) наградили десять победителей второго Всероссийского молодежного Кубка по менеджменту «Управляй!». На церемонии присутствовали все 150 финалистов, которые представляли 44 региона и 67 вузов. Чтобы подбодрить ребят, которые явно сильно волновались перед оглашением победителей, кураторы церемонии устроили перекличку с призывами к молодежи как можно громче откликаться на название их региона.

Награждение началось с появлением в зале первого замглавы администрации президента России Сергея Кириенко. «Кубок «Управляй!» отличается от многих других проектов тем, что здесь от участников требуются не только знания, но и готовность принимать решения, принимать на себя ответственность. Это главное отличие. Решение – это всегда ответственность. То, что вы проходили в кубке «Управляй!», процентов на 90 соответствует тем вызовам, той ответственности и тем решениям, которые вам предстоит принимать в реальной управленческой жизни», – обратился он к участникам финала.

Ректор Академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимир Мау особо отметил тот факт, что в этом году в конкурсе участвовало в два раза больше человек и это «говорит о том, что Россия – страна возможностей». Всего было подано свыше 30 тыс. заявок (в прошлом году таких было 16,5 тыс.). Однако самым главным он назвал не призы, а возможности ребят общаться друг с другом, обмениваться опытом.

«Ищите новые возможности, идите в новые точки. Там будет труднее, но это окупится», –

заверил Мау.

В свою очередь гендиректор автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров сказал, что победителей конкурса ждут новые высоты и победы. Он отдельно обратился к проигравшим, призвав их не сдаваться, верить в себя и понимать, «что все победы впереди». «Чем больше вы будете верить в себя, тем больше успехов добьетесь», – напутствовал Комиссаров, напомнив, что на платформе «Россия – страна возможностей» существуют другие конкурсы, в которых тоже можно участвовать.

Когда пришло время назвать победителей, то сначала на сцену пригласили тех, кто разместился с десятое по шестое место. Ими оказались Элина Пахомова (Москва), Юлия Симонова (Санкт-Петербург), Даниил Кириенко (Хабаровск), Кирилл Жаман (Тюмень) и Алена Ануфриева (Саратов). Кроме кубков и медалей они получили гранты в 500 тыс. рублей на обучение в магистратуре. Также у них будет возможность пройти стажировку в Гонконге и ведущих российских компаниях.

Награждать абсолютных победителей вышел Сергей Кириенко. Он напомнил слова президента России Владимира Путина, который называл людей главным богатством страны. «И задача государства – создать условия для реализации таланта и возможностей», – подчеркнул Кириенко.

Он объяснил, за что именно отвечает управленец. Если токарь делает деталь, то «управленец производит решение, это тот, кто способен принять решение». «Вы принимали эти решения, это самый главный опыт для вас», – сказал Кириенко.

Абсолютными победителями оказались Владислав Беляев из Москвы (пятое место), Надежда Галкина из Воронежа (четвертое), Илья Фаткулин (третье) и Артем Рожко (второе) из Санкт-Петербурга и Вадим Бутко (первое) из Владивостока.

Кроме кубков и медалей из рук Кириенко они также получили гранты на обучение и приглашение в сборную России представить страну в национальном финале мирового чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Managment Challenge в Екатеринбурге.

В разговоре с газетой ВЗГЛЯД Артем Рожко, который учится в Санкт-Петербурге на первом курсе магистратуры Северо-Западного института управления РАНХиГС, рассказал, что наличие острой конкуренции заставило выложиться на сто процентов. «Я не знал, какие будут результаты. В финале было очень много сильных ребят, но у меня получилось», – сказал Рожко.

По его словам, он доволен результатом и «это круто». Рожко признался, что по ходу конкурса сильно волновался, но бороться с этим невозможно, поэтому надо «идти и делать, заставлять себя». Рожко напомнил, что участвовал в прошлом конкурсе, но тогда не победил, однако благодаря повторному участию увидел свой профессиональный рост. Среди прочего у него укрепилась уверенность в себе и появился навык публичных выступлений.

Самым главным для него была не возможность получить грант, а выложиться на «увидеть свой реальный результат». «Я много пробовал участвовать в подобных конкурсах и всякий раз останавливался в двух шагах от победы», – признался Рожко.

Студент добавил, что хочет построить карьеру в сфере управления в госсекторе. С этой целью он ведет переговоры с «рядом лиц». В частности, наставником Рожко выступает советник губернатора Омской области.