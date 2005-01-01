Биотехнолог: Медицина изменила качество жизни пожилых

«Речь уже идет не столько о том, что мы стали жить дольше, сколько о качестве жизни», – сказал газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов. Средняя продолжительность жизни наших соотечественников перевалила за 70 лет, а вскоре должна приблизиться к 80. В этом свете проблема пенсионного возраста выглядит совсем иначе.

«Мы сможем пенсии индексировать сверх инфляции и делать это на долгосрочной регулярной основе», – заявил накануне «Вестям» замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов. В будущем году пенсии так же, как и раньше, будут индексироваться дважды в год; их рост будет обеспечен за счет роста доходов ПФР в случае повышения пенсионного возраста, сообщила на днях депутат Госдумы, член комитета по законодательству и госстроительству Ольга Баталина. Ежегодный прирост пенсий, «перекрывающий» инфляцию, по оценке Баталиной, может быть увеличен в 2–2,5 раза. «В целом же главная задача пенсионной реформы – повышение уровня пенсий», – подтвердила депутат.

Напомним, что президент во время «прямой линии» назвал ключевой задачей «повышение благосостояния и уровня дохода пенсионеров».

Вопрос: смогут и успеют ли пенсионеры воспользоваться возможностями, которые даст повышенный доход? Биотехнолог Илья Духовлинов полагает, что за последние годы в мире, не исключая и России, не только увеличилась продолжительность жизни. Повысилась и главная составляющая такого понятия, как качество жизни, – то, что называется «качеством жизни, связанным со здоровьем». Об этом ученый поговорил с газетой ВЗГЛЯД.

Илья Духовлинов

(фото: кадр из видео)

ВЗГЛЯД: Илья Владимирович, действительно ли мы стали жить дольше и «качественнее»?

Илья Духовлинов: Что касается продолжительности жизни, то нельзя сказать, что она радикально повысилась. Где люди, которые бы жили 110 лет, допустим? Их не наблюдается. Но, конечно, налицо прогресс. Средняя продолжительность жизни в России была 65 лет, сейчас 71,6, а к 2024 году этот показатель должен достигнуть 78 лет. Выигрываем больше 10 лет.

Это общемировая тенденция, сложившаяся за последние 20–30 лет. Безусловно, есть то, что способствует увеличению средней продолжительности жизни. Это усилия, которые сейчас направлены на изучение организма человека, изучение его возможностей, способов его восстановления, терапии, лечения от травм, лечения сосудистых заболеваний.

ВЗГЛЯД: Как это выглядит на практике в России?

И.Д.: Появились препараты нового поколения, которые имеют меньше побочных действий (например, от гипертонии). Появились медицинские центры, которые могут поддерживать больного в самом критическом состоянии и «вытаскивать» его при тяжелых случаях.

В целом растет и медицинская грамотность населения. Люди понимают хотя бы в общих чертах уже, что надо есть меньше сладкого и больше заниматься физической нагрузкой. Чаще ходят сдавать анализ крови. Государство выделяет реальные средства на создание новых лекарств. Я сам неоднократно участвовал в таких госпрограммах по разработке лекарств нового поколения.

ВЗГЛЯД: Развитие биотехнологий как-то может помочь в том, чтобы старость была в радость?

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И.Д.: Достоверно известно, какие гены влияют на какое заболевание, и можно понять, что ждет человека, если провести его генетический анализ. Даже метаболизм лекарств зависит от генов, и можно понять заранее, насколько конкретное лекарство поможет и нужно ли оно.

К примеру, известно, какими генами определяется уровень липопротеинов низкой плотности, и ясно, в какой группе риска пациент по атеросклерозу. Или – обмен бета-блокаторов. Примеров очень много. Медицина стала точнее. Возросла и техническая база. Стал более доступен разнообразный химический анализ, диагностика. Появились тест-системы на различные заболевания, которые 20 лет назад зачастую определялись «на глазок».

Возвращаясь к вопросу о росте продолжительности жизни, можно сказать: речь не столько о нем, сколько о повышении степени активности пожилых людей.

ВЗГЛЯД: Более активное использование заслуженного отдыха?

И.Д.: И не только. Вопрос уже можно поставить по-другому – не о возрасте как таковом, а о выборе, что в этом возрасте делать. Человек сейчас, например, в возрасте 78–80 лет вполне способен заниматься сложной работой, кем-то руководить, давать рекомендации, советы, где-то выступать.

Очень многие руководители – люди зрелого возраста, которые благодаря состоянию своего здоровья могут реализовать свой серьезный управленческий опыт. Президент страны в 70 лет – такое, как известно, не редкость.